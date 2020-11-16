У Мінську пенсіонери знову вийшли на марш проти насильства і беззаконня. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У столиці Білорусі в понеділок пенсіонери всьоме вийшли на демонстрацію проти насильства і беззаконня. На акцію зібралося близько тисячі осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

Зазначається, що демонстрантам заважали силовики, які перекрили Майдан Незалежності, заблокували деякі вулиці, а адміністрація метро закрила прилеглу станцію.

Також силовики не дозволяли пенсіонерам зібратися на Майдані Незалежності і попереджали їх про несанкціоновану акцію, супроводжували колону під час маршу, але про затримання нічого не відомо.

Як пише TUT.by, люди скандували "Трибунал" і "За що вбили Рому (Бондаренка - Ред.)?".















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