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У Мінську пенсіонери знову вийшли на марш проти насильства і беззаконня. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
У столиці Білорусі в понеділок пенсіонери всьоме вийшли на демонстрацію проти насильства і беззаконня. На акцію зібралося близько тисячі осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".
Зазначається, що демонстрантам заважали силовики, які перекрили Майдан Незалежності, заблокували деякі вулиці, а адміністрація метро закрила прилеглу станцію.
Також силовики не дозволяли пенсіонерам зібратися на Майдані Незалежності і попереджали їх про несанкціоновану акцію, супроводжували колону під час маршу, але про затримання нічого не відомо.
Як пише TUT.by, люди скандували "Трибунал" і "За що вбили Рому (Бондаренка - Ред.)?".
Топ коментарі
+6 Kucher
показати весь коментар16.11.2020 16:50
+5 Николай Николаевич #334532
показати весь коментар16.11.2020 16:50
+4 шуліка степовий
показати весь коментар16.11.2020 16:55
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Скільки потрібно ще понівечених життів і заарештованих / побитих мітингувальників, щоб форма протесту набула більш рішучих і радикальних форм? Диктаторів квітами і кульками ніколи ще не позбувались.
Илья старается скорее
уравновесить зло добром:
увидел парни бьют мальчишку -
красиво рядом станцевал.
#маразм