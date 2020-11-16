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Новини Фото Революція в Білорусі
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У Мінську пенсіонери знову вийшли на марш проти насильства і беззаконня. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У столиці Білорусі в понеділок пенсіонери всьоме вийшли на демонстрацію проти насильства і беззаконня. На акцію зібралося близько тисячі осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

Зазначається, що демонстрантам заважали силовики, які перекрили Майдан Незалежності, заблокували деякі вулиці, а адміністрація метро закрила прилеглу станцію.

Також силовики не дозволяли пенсіонерам зібратися на Майдані Незалежності і попереджали їх про несанкціоновану акцію, супроводжували колону під час маршу, але про затримання нічого не відомо.

Як пише TUT.by, люди скандували "Трибунал" і "За що вбили Рому (Бондаренка - Ред.)?".

У Мінську пенсіонери знову вийшли на марш проти насильства і беззаконня 01
У Мінську пенсіонери знову вийшли на марш проти насильства і беззаконня 02
У Мінську пенсіонери знову вийшли на марш проти насильства і беззаконня 03
У Мінську пенсіонери знову вийшли на марш проти насильства і беззаконня 04
У Мінську пенсіонери знову вийшли на марш проти насильства і беззаконня 05
У Мінську пенсіонери знову вийшли на марш проти насильства і беззаконня 06
У Мінську пенсіонери знову вийшли на марш проти насильства і беззаконня 07

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Автор: 

Білорусь (7930) пенсіонери (888) протест (2398)


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Топ коментарі
+6
В Білорусі продовжується національна забава: "Б'є - отже любить"
Скільки потрібно ще понівечених життів і заарештованих / побитих мітингувальників, щоб форма протесту набула більш рішучих і радикальних форм? Диктаторів квітами і кульками ніколи ще не позбувались.
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16.11.2020 16:50
+5
Корпорация Амбрелла приступила к реализации проэкта "Немезида"...
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16.11.2020 16:50
+4
Бачив на протестах в Білорусі білоруських пенсіонерів, бачив білоруських людей з інвалідністю, бачив білоруських жіночок та студентів. Не бачив лише білоруських чоловіків на цих протестах. Немає в Білорусі чоловіків.
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16.11.2020 16:55
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Есть и молодые(красивые) пенсионерки.
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16.11.2020 16:47 Відповісти
Вот токо не говори, что тыбывдул.
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16.11.2020 16:51 Відповісти
Внучкам же потрібно супроводжувати бабусь. Куди їм до наших внучок, які дідусів влаштовують на роботу.
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16.11.2020 17:10 Відповісти
Красавицам лет этак под 90
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16.11.2020 17:22 Відповісти
Капля в совковом море...
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16.11.2020 16:47 Відповісти
Корпорация Амбрелла приступила к реализации проэкта "Немезида"...
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16.11.2020 16:50 Відповісти
В Білорусі продовжується національна забава: "Б'є - отже любить"
Скільки потрібно ще понівечених життів і заарештованих / побитих мітингувальників, щоб форма протесту набула більш рішучих і радикальних форм? Диктаторів квітами і кульками ніколи ще не позбувались.
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16.11.2020 16:50 Відповісти
В БССР форма протеста всегда одна - отсосать у Лукашенко и его псов.
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16.11.2020 19:47 Відповісти
Бачив на протестах в Білорусі білоруських пенсіонерів, бачив білоруських людей з інвалідністю, бачив білоруських жіночок та студентів. Не бачив лише білоруських чоловіків на цих протестах. Немає в Білорусі чоловіків.
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16.11.2020 16:55 Відповісти
укр. чоловік - біл. чалавек, укр. людина - біл. чалавек...не кажу, Google перекладач каже.
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16.11.2020 17:25 Відповісти
Им касманавты сразу,при появлении на улице,предлагают проехаться на ихнем лукаходе
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16.11.2020 17:27 Відповісти
ну так "мужики" и гоняют пенсионеров, женщин,студентов!
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16.11.2020 18:30 Відповісти
Остальные мужчины женщины студенты что вчера были на митинге дружно поехали на работу кто на учёбу,и целую неделю будут ждать воскресенье чтоб получить от омона свою порцию пи...ей в воскресенье,белорусы удивляют своим мазохизмом,этот народ наверное занял бы первое место в мире по мазохизму,ну не знаю я ещё народа которого убивают унижают,калечат,насилуют, а он идёт на работу вместо того чтоб обьявить бойкот власти всей страной
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16.11.2020 16:56 Відповісти
в бульбе не много полезных веществ...
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16.11.2020 17:10 Відповісти
Один український блогер приїхав із цікавості, і в центрі Мінська спостерігав з вікна, як починається марш протестувальників, як із района, де дуже дорогі модерні квартири, потроху вилазять і збираються добре вдягнені люди, соціально забезпечені, і зробив висновок: "Зажралися".
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17.11.2020 06:59 Відповісти
Pensionerov rezim poka netrogujet.
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16.11.2020 17:08 Відповісти
Вот і вір Луці, казав ж, що протестувати виходить криміналітет і наркомани.
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16.11.2020 17:12 Відповісти
Дивне явище оті білоруські протести...Це єдина країна,де протестувальники проти одного явища розділені на касти...Окремо виходять пенсіонери,окремо інваліди,окремо студенти,окремо жінки...А потім це може далі дробитись і будуть виходити на протести окремо лисі,пузаті,блондини,брюнети і потроху то все перетвориться на клоунаду...Але тільки під протестами проллється кров,як все стане дуже серйозним...У нас це розуміли,але і бацька це усвідомлює в повній мірі...Він знає,що кров можна залити лишень ще більшою кров"ю...і в протилежному таборі знають,що він знає...Тому і такі протести клоунські,подібно як в "Кварталі" Зєля показував - ніби і вклонився,і ніби нахрєн послав...
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16.11.2020 17:13 Відповісти
Молодці дівчата. Захистили власним тілом своїх чоловіків. Ось так іноді буває необхідно, якщо на них влада відкрила полювання. Тримайтесь сябри!
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16.11.2020 17:44 Відповісти
Свободная Беларусь, [06.11.20 08:36]

Илья старается скорее
уравновесить зло добром:
увидел парни бьют мальчишку -
красиво рядом станцевал.
#маразм
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16.11.2020 18:03 Відповісти
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16.11.2020 19:10 Відповісти
Побачили і їхніх інвалідів, і пенсіонерів -- не зрівняти з нашими. У них розвинутий соціалізм, майже як у ЄС, а порядок ще кращий. А у нас розвинутий дикий капіталізм, тільки без правосуддя.
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17.11.2020 07:08 Відповісти
Чоловіки для них заробляють.
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17.11.2020 07:15 Відповісти
Смішні вони ці білоруси...
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16.11.2020 17:49 Відповісти
бяларуский цирк продолжается.....
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16.11.2020 18:11 Відповісти
Кули выходить группками кучками это не есть решение мучений страданий от картофельного идиота. Нужно подымать весь Белорусский народ и не одним выходом , противостоять массовым движением сносить нечисть на пути своем , сегодня завтра каждый день, пока мразь не сдохнет.
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16.11.2020 18:24 Відповісти
А ще прройдуть маршем трактористи , ветерінари , проктологи і тд. коротше на років 30-40 є ресурси хороводи водити
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16.11.2020 19:09 Відповісти
 
 