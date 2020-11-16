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Новини Фото Коронавірус і карантин
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У Варшаві з'явилися автобуси для перевезення пацієнтів із COVID-19. ФОТОрепортаж

Автобуси перевозитимуть хворих, які потребують госпіталізації.

Автобусне управління Варшави пристосувало два автобуси для перевезень пасажирів із COVID-19, які потребують госпіталізації, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Автобуси можуть використовуватися в екстрених ситуаціях. В автобусах було встановлено ​​щільну перегородку, що відокремлює кабіну водія від салону. Було вилучено два ряди сидінь, а на їх місці встановили сталеві конструкції для транспортування кисневих балонів.

Також демонтували валідатори і квитковий автомат. До пасажирських місць були проведені кисневі установки, які кріпляться стельовими кронштейнами. Також автобуси обладнали радіоприймачем для забезпечення зв'язку між водієм і медперсоналом.

Кожен автобус розрахований на перевезення 22 пацієнтів, яких можна транспортувати сидячи.

У Варшаві зявилися автобуси для перевезення пацієнтів із COVID-19 01
У Варшаві зявилися автобуси для перевезення пацієнтів із COVID-19 02
У Варшаві зявилися автобуси для перевезення пацієнтів із COVID-19 03
У Варшаві зявилися автобуси для перевезення пацієнтів із COVID-19 04
У Варшаві зявилися автобуси для перевезення пацієнтів із COVID-19 05

Готовність працювати на таких автобусах вже висловили 11 водіїв. Переобладнання кожної машини обійшлося приблизно в 5 тис. злотих (близько 1,1 тис. євро).

Автор: 

карантин (18172) Польща (8496) Варшава (190) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+11
От дурні поляки. А могли попилять бабло на великому крадівництві а на здачу зняти відосік.
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16.11.2020 16:53
+7
"Переоборудование каждой машины обошлось примерно в 5 тыс. злотых (около 1,1 тыс. евро)." Всего. Карл...Представляю, сколько обошлось бы аналогичное переоборудование одного автобуса в Киеве...
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16.11.2020 17:06
+3
И тут преЗедент вспомнил про велосипед...с баллонами кислорода!
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16.11.2020 16:53
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И тут преЗедент вспомнил про велосипед...с баллонами кислорода!
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16.11.2020 16:53 Відповісти
От дурні поляки. А могли попилять бабло на великому крадівництві а на здачу зняти відосік.
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16.11.2020 16:53 Відповісти
простогрип
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16.11.2020 16:54 Відповісти
а ехать будет в больницу или дальше?
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16.11.2020 17:03 Відповісти
"Переоборудование каждой машины обошлось примерно в 5 тыс. злотых (около 1,1 тыс. евро)." Всего. Карл...Представляю, сколько обошлось бы аналогичное переоборудование одного автобуса в Киеве...
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16.11.2020 17:06 Відповісти
У нас они появились,еще при совке.
Катафалками зовутся
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16.11.2020 17:10 Відповісти
А в Казахстане договорились с рфией о строительстве завода для производства рассейской вакцины. Очень похож на случай,-купил пан жучку,а гавкать будет сам! Куда они ее будут девать? Или по разнарядке распределять? Не понять-с...
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16.11.2020 17:11 Відповісти
вакцина от короны это флюиды от леса. И не дайте себя обдурить.
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16.11.2020 17:21 Відповісти
Флюиды,это вот эти,которые из глаз?
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16.11.2020 17:35 Відповісти
Если хорошо разбавить соль из Кара-Богаз-Гола, она станет физраствором "Спутник-5" 😂
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16.11.2020 17:34 Відповісти
Бредовая идея. Скорых что-ли не хватает.
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16.11.2020 17:26 Відповісти
Так зразу цілий автобус напхають,а не по одному возити.
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16.11.2020 19:07 Відповісти
У них 24000 на день, а поляків менше населення, як в Україні.
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16.11.2020 19:08 Відповісти
На сдачу теста на Ковид отправляют практически всех кто обращается в больницы с характерными симптомами (достаточно долгого кашля или проблемы с дыханием). Сам здавал тест уже два раза за 10 дней. Бесплатно и без проблем.
ИМХО. Отсюда и такое количество подтвержденных случаев.

А как сейчас в Украине обстоят дела со сдачей тестов на Ковид?
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16.11.2020 20:56 Відповісти
Никак,очереди пздц.тебе повезло что сейчас в Польше.
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16.11.2020 22:05 Відповісти
Сочувствую. Зато на дороги выделили деньги (сарказм, если-что).
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16.11.2020 22:50 Відповісти
Всему свое время. Сейчас время бороться с эпидемией, а дороги- это даже не вторичное, а где-то в конце списка. И ковид - это реально неприятно. Переболел в средней форме и могу смело утверждать, что даже после излечения самого вируса остается куча побочных эффектов. Особенно много проблем с легкими.
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16.11.2020 23:14 Відповісти
Перехворіла легко, до легень вірус не добрався, нюху не було 4дні. Але часом вранці таке враження, що починається по новому - дере горло,сухий кашель і болить голова. Встану, вип'ю чаю і здорова.
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19.11.2020 22:51 Відповісти
 
 