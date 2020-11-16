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У димоході школи в Харкові під час ремонту виявили бойову отруйну речовину, - поліція. ФОТО

Запаяні колби з бойовою отруйною речовиною "адамсит" знайшли в старому димоході під час проведення ремонту. Поліція проводить перевірку.

Про це повідомляє відділ комунікацій ГУ Національної поліції в Харківській області, інформує Цензор.НЕТ.

Повідомлення від співробітників ДСНС надійшло в понеділок, 16 листопада, о 14:24 до чергової частини Московського відділу поліції Харкова.

"Під час проведення огляду місця події з навчального закладу евакуювали 380 осіб. Постраждалих немає", - розповіли в поліції.

Під час огляду правоохоронці з'ясували, що одна колба має маркування "адамсит" (належить до групи бойових отруйних речовин, що подразнює верхні дихальні шляхи). Вилучену речовину буде знищено фахівцями ДСНС.

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У димоході школи в Харкові під час ремонту виявили бойову отруйну речовину, - поліція 01

Автор: 

Нацполіція (15164) Харків (5594) отрута (31)


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Топ коментарі
+15
Потерянная, колбочка учебной материально-технической базы из кружка ГО.
Всё остальное по адамситу, желающие могут найти в специальной познавательной литературе Воениздата)))))
МЧС, сейчас на утилизацию этого пузырька, запросит десятую часть ковидного фонда)))))
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16.11.2020 19:45
+13
а дебил Баканов не хочет проверить все остальные школьные дымоходы по всей стране?!..
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16.11.2020 19:38
+10
Адамсит - вещество, выпускавшееся в СССР после подписания им Конвенции ООН о запрещении химического оружия. Помните песню "Мы за мир и песню эту..." Лицемерная страна СССР, такая же, как современная РФ.
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16.11.2020 20:11
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а дебил Баканов не хочет проверить все остальные школьные дымоходы по всей стране?!..
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16.11.2020 19:38 Відповісти
вот именно все дымоходы во всей вселенной.
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16.11.2020 21:20 Відповісти
https://censor.net/ru/user/470316 какашка, і у нього кондрашка, бо лазив в димоход і жер адамсит.
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17.11.2020 21:10 Відповісти
да. алох лохтон это "https://censor.net/ru/user/470316 какашка, і у нього кондрашка, бо лазив в димоход і жер адамсит."
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17.11.2020 21:34 Відповісти
LCt50 - концентрация в воздухе, при отсутствии средств защиты вызывающая в течение 1 минуты смертельное отравление 50 % поражённых.
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16.11.2020 19:39 Відповісти
Адамсит - вещество, выпускавшееся в СССР после подписания им Конвенции ООН о запрещении химического оружия. Помните песню "Мы за мир и песню эту..." Лицемерная страна СССР, такая же, как современная РФ.
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16.11.2020 20:11 Відповісти
діти диявола
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17.11.2020 09:31 Відповісти
В харьковских школах есть дымоходы? Их что, до сих пор дровами топят?
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16.11.2020 19:42 Відповісти
скорей всего вентиляционный канал
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16.11.2020 19:44 Відповісти
А текст читать не пробовал? Или ты читатель только заголовков?
Запаянные колбы с боевым отравляющим веществом "адамсит" нашли в старом дымоходе при проведении ремонта.Источник: https://censor.net/ru/p3231408
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16.11.2020 21:27 Відповісти
Потерянная, колбочка учебной материально-технической базы из кружка ГО.
Всё остальное по адамситу, желающие могут найти в специальной познавательной литературе Воениздата)))))
МЧС, сейчас на утилизацию этого пузырька, запросит десятую часть ковидного фонда)))))
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16.11.2020 19:45 Відповісти
Интересно, а шо они в колбочку учебную ложили, какой образовательный толк от колбочки с надписью. Я понимаю, ещё макет снаряда или гранаты.. Можно так было и на банке трехлитровой написать)
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16.11.2020 20:12 Відповісти
Вот Вы прочитали про колбочку.
А ведь НЕВНИМАТЕЛЬНО прочитали.
Я не собираюсь Вам приводить ссылки на источники. Не справочная.
Раз, умеете нажимать клавиши на "клаве", так найдёте самостоятельно РАСЦВЕТКИ адамсита.
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16.11.2020 20:24 Відповісти
Не ну тогда другое дело, когда я найду на дороге бутылку с расцветкой похожей на адамсит, то вызову МЧС.
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16.11.2020 20:36 Відповісти
Толык, в Харькове и без ***** полно прокацапленных гандонов, которые за кацапсчую пайку готовы любую пакость сделать в собственной стране.
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16.11.2020 20:13 Відповісти
А Руслан Боширов и Александр Петров, спокойно продолжают трудится в данной школе на должности физрука и трудовика и в ус не дуют.
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16.11.2020 19:50 Відповісти
у них усов нету )
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16.11.2020 19:52 Відповісти
Муляжи. Не запаяны. На бутылке из-под пива напишите - Новичек.
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16.11.2020 20:10 Відповісти
Правильно Новичок, если чЁ
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16.11.2020 20:14 Відповісти
Сейчас надо для будущих поколений прятать в дымоходах пузырьки с надписью Ковид.
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16.11.2020 20:15 Відповісти
..идиоты свой статьей на хер провоцировать отморозков с ложными сообщениями о минировании. кроме дебилов у власти есть они и у журналистов
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16.11.2020 20:22 Відповісти
Чесно кажучи не кожна людина буде перевіряти в інтернеті свою знахідку, потрібно повчитися у їх. У будівельників дуже хороші ангели охоронці.
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16.11.2020 21:04 Відповісти
скорее всего это учебное пособие , макет ,
кто мусорам настоящее ОВ отдаст ?
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16.11.2020 21:27 Відповісти
Ухты...а в 90 детишки нашли концентрат прививки от оспы в мусорке...и рассыпали его После пионеры слегка покрылись пузырями....Показывали сюжет по тв
А в 70-х в катакомбах Аркадии в Одессе пионеры нашли капсулы с радиоактивными элементами...и облучились.. ...
Так даже в школах учителя просили если кто знает где и кто взял просто скажите и верните...но по СМИ ********** нигугу
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16.11.2020 21:41 Відповісти
Кто знает что за школа?
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17.11.2020 00:52 Відповісти
Невже розкрита причина запаморочень учнів на лінійках?
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17.11.2020 09:28 Відповісти
 
 