У димоході школи в Харкові під час ремонту виявили бойову отруйну речовину, - поліція. ФОТО
Запаяні колби з бойовою отруйною речовиною "адамсит" знайшли в старому димоході під час проведення ремонту. Поліція проводить перевірку.
Про це повідомляє відділ комунікацій ГУ Національної поліції в Харківській області, інформує Цензор.НЕТ.
Повідомлення від співробітників ДСНС надійшло в понеділок, 16 листопада, о 14:24 до чергової частини Московського відділу поліції Харкова.
"Під час проведення огляду місця події з навчального закладу евакуювали 380 осіб. Постраждалих немає", - розповіли в поліції.
Під час огляду правоохоронці з'ясували, що одна колба має маркування "адамсит" (належить до групи бойових отруйних речовин, що подразнює верхні дихальні шляхи). Вилучену речовину буде знищено фахівцями ДСНС.
Топ коментарі
+15 RR
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+13 Шрек Баблокат
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+10 Григорий Слободянок
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Запаянные колбы с боевым отравляющим веществом "адамсит" нашли в старом дымоходе при проведении ремонта.Источник: https://censor.net/ru/p3231408
Всё остальное по адамситу, желающие могут найти в специальной познавательной литературе Воениздата)))))
МЧС, сейчас на утилизацию этого пузырька, запросит десятую часть ковидного фонда)))))
А ведь НЕВНИМАТЕЛЬНО прочитали.
Я не собираюсь Вам приводить ссылки на источники. Не справочная.
Раз, умеете нажимать клавиши на "клаве", так найдёте самостоятельно РАСЦВЕТКИ адамсита.
кто мусорам настоящее ОВ отдаст ?
А в 70-х в катакомбах Аркадии в Одессе пионеры нашли капсулы с радиоактивными элементами...и облучились.. ...
Так даже в школах учителя просили если кто знает где и кто взял просто скажите и верните...но по СМИ ********** нигугу