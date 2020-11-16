У димоході школи в Харкові під час ремонту виявили бойову отруйну речовину, - поліція. ФОТО

Запаяні колби з бойовою отруйною речовиною "адамсит" знайшли в старому димоході під час проведення ремонту. Поліція проводить перевірку.

Про це повідомляє відділ комунікацій ГУ Національної поліції в Харківській області, інформує Цензор.НЕТ.

Повідомлення від співробітників ДСНС надійшло в понеділок, 16 листопада, о 14:24 до чергової частини Московського відділу поліції Харкова.

"Під час проведення огляду місця події з навчального закладу евакуювали 380 осіб. Постраждалих немає", - розповіли в поліції.

Під час огляду правоохоронці з'ясували, що одна колба має маркування "адамсит" (належить до групи бойових отруйних речовин, що подразнює верхні дихальні шляхи). Вилучену речовину буде знищено фахівцями ДСНС.

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