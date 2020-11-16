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Новини Фото Коронавірус і карантин
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Герой України полковник Собко розповів про черги на прийом через COVID-19 у Головному військовому госпіталі. ФОТОрепортаж

У Головному військовому клінічному госпіталі Києва завжди лікуватися непросто, а в умовах поширення коронавірусу додалися нові труднощі.

Про свій досвід у Facebook розповів Герой України полковник Сергій Собко, передає Цензор.НЕТ.

Він захворів на COVID-19 і через тиждень почав відчувати дискомфорт і поколювання в грудях, тому звернувся в госпіталь.

"Для огляду лікарем я повинен мати друкований результат позитивного тестування. Щоб отримати його, треба відстояти чергу, в якій знаходяться як позитивні на COVID люди, так і негативні. Стоять в межах коридору, зробленого стрічкою. Повертаючись від вікна проходять один повз одного. А це вже ризик розповсюдження хвороби.

Отримавши свій результат за вказівкою медичного працівника направився в інфекційне відділення. Там мене знову направили на вулицю, "ходіть на ліво, ідіть по периметру будівлі, там побачите намет, там Вас і будуть приймати".

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Герой України полковник Собко розповів про черги на прийом через COVID-19 у Головному військовому госпіталі 01
Фото: fb.com/sergey.sobko.50

Знайшовши намет, стаю 12-м в чергу. Слухаю розмови, інколи задаю уточнюючі питання і розумію, що люди різні зібралися: і хворі на COVID, і не хворі. Комусь треба консультація лікаря (в них запалення легень, але тест негативний). Комусь (таких була половина) треба просто продовжити лікарняний. До речі дехто з цієї категорії продовжити лікарняний намагався третій день поспіль. Решта були як я, хворі на COVID.

Поруч із входом в будівлю, де здійснювався прийом, був обладнаний намет для обігріву. Відповідно, до нього заходять і хворі, й не хворі на COVID. В середині намету температура не значно вища ніж температура на вулиці, проте вітер не відчувається. Поруч зі мною в черзі стоїть жінка із ССО. У неї запалення, сильний кашель та позитивний тест.

Проходить година очікування на вулиці. Нарешті із будівлі вийшов перший оглянутий хворий. В середину зайшло наступних три. Далі, на одного хворого в середньому витрачалося 30-50 хв часу.

Ми з’ясували, що прийом здійснює лише один лікар. Більше немає. Черга зростала швидко. Підійшов мій колега із запаленням легень, на COVID тільки протестувався. Результат мав отримати за декілька днів. Його направили на консультацію в інфекційне. Він побачив картину, порахував час очікування і вирішив просто піти", - розповідає Собко.

У цей момент прибув полковник з Командування Медичних сил ЗСУ із майором, яким Собко розповів про ситуацію. Той пообіцяв, що розбереться.

"Незабаром поруч із наметом з’явився начальник госпіталю та інші офіцери. Довго радилися. В кінці кінців розійшлися не повідомивши результату обуреним такою організацією хворим.

Результат я сам взнав: тим, кому треба продовжити лікарняний - іти в поліклініку; решті хто на прийом - чекати далі, лікарів спробують додати. І найголовніше: на наметі обігріву необхідно повісити відповідну бірку. Останнє було виконано за 15 хвилин", - пише Собко.

Він став у чергу о 9.50, а зайшов до лікаря о 13.15. Весь цей час був на вулиці. 

Собка неприємно здивували й умови, в яких працює медперсонал і ведеться прийом.

Герой України полковник Собко розповів про черги на прийом через COVID-19 у Головному військовому госпіталі 02
Фото: fb.com/sergey.sobko.50
Герой України полковник Собко розповів про черги на прийом через COVID-19 у Головному військовому госпіталі 03
Фото: fb.com/sergey.sobko.50
Герой України полковник Собко розповів про черги на прийом через COVID-19 у Головному військовому госпіталі 04
Фото: fb.com/sergey.sobko.50

"Виникає декілька запитань до керівництва госпіталю.

-Скільки здорових людей заразиться COVIDом від тих хворих, що так хаотично блукають територією?

-Чому люди с запаленням легенів мають годинами стояти на морозі?

-Невже належна організація надання допомоги потребує значних ресурсів?", - пише Собко.

"Кожного разу, коли доводиться пройти лікування в цій установі, а таких випадків було три, це лікуанння проходить із великим стресом, скаргами та розборками. Це пов’язано то з безкінечним очікуванням прийому (інколи по декілька днів), то з боротьбою із "родичами, знайомими, генералами чи поважними полковниками" які йдуть вперед, а ти почекай, то з постійними випадками хамства з боку медперсоналу та керівництва. Мене дивувало одне: я - підполковник, полковник з часом і до мене відношення, як не до людини. А як же тоді відносяться до солдатів, до молодших чи старших офіцерів, які не можуть поставити таких людей на місце чи нікому поскаржитися?" - переймається питанням Собко.

Герой України полковник Собко розповів про черги на прийом через COVID-19 у Головному військовому госпіталі 05

Автор: 

лікарня (1360) карантин (18172) Київ (19469) військовослужбовці (4753) Собко (8) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+16
уже не так просто и ох..ть, знаете ли, от такого всеобъемлющего п....ца.
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16.11.2020 20:39
+12
Совок в ярких цветах зеленой плесени
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16.11.2020 20:45
+10
Позор этой прклятой шобле клоунов
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16.11.2020 20:42
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уже не так просто и ох..ть, знаете ли, от такого всеобъемлющего п....ца.
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16.11.2020 20:39 Відповісти
Позор этой прклятой шобле клоунов
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16.11.2020 20:42 Відповісти
Совок в ярких цветах зеленой плесени
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16.11.2020 20:45 Відповісти
Это не совок, это Украина.
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16.11.2020 20:50 Відповісти
Нет, это уже точно не совок.
Рудименты совка ещё оставались в 95-м, когда меня, никому нахрен не сдавшегося срочника, из палаточного лагеря в Петровцах забирали специально вызванной из Киева "таблеткой", с пневмонией и температурой за 40. Ночью стало плохо, утром уже везли практически без сознания в медсанчасть бригады, откуда в обед в Центральный госпиталь. Вечером очухался в пижаме, в чистой кровати под капельницей. Простой срочник, душара, прослуживший два месяца. А этот лютый треш про сержанта из 93-й, запертом в вонючем и холодном сарае и т.д. и т.п. - это уже надбання более позднего периода.
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16.11.2020 22:20 Відповісти
ну если в збройных силах такая куйня творится то что тогда о цивильных больничках и медпунктах говорить....
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16.11.2020 20:48 Відповісти
Повірте, те ж саме. Правда, хамства у лікарів немає. Є просто втма і розпач. Тому, що у більшості випадках лікарі, які здійснюють прийом і реєстрацію є маска, спеціальне скло для захисту обличчя, ьюбілий халат і ґумові рукавиці. Так званий "скафандр" - захисний костюм, який щільно закриває рукави і взуття, щільні окуляри є лише безпосередньо у персоналу, який працює у ковідних лікарнях. Що стосується звичайних сімейних лікарів, то дивлячись на їхнє екіпірування, хочеться просто обійняти і плакати.
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16.11.2020 21:27 Відповісти
Леденящий душу пі...здец.
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16.11.2020 20:56 Відповісти
А в поликлиниках? Когда вы звоните дежурной и говорите что скорая не приехала и вы занимаетесь а она вам пейте парацетамол... Вы говорите что можете здохнут а она этого никто не не знает.. Я пишу чтоб антиковидники включали свои Мозги.. Да я села за интернет да и звонила знакомым знакомых болеющих ковид которых отправили домой лечиться.. Мест не было.. Да было стремно.. Но когда вы заДыхаетесь вы об этом не думаете.В общем врачам на вас наплевать..у нас н кто ни за что что не отвечает
А в ковид страшен этот цитокиновый шторм и конечно лучше быть в больничке там спасут.. А дома нет. Вы можете его пройти а можете и нет.. Если есть патология то больные сам диабетом получают кислород.. У н х ска,чет и давление и сахар.. А в больницу берут с подтвержденный пцр.И то не всех
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16.11.2020 21:02 Відповісти
Хайп по поводу короны подняли все, в том числе этот борзый фэйсбучный подполковник, по странному случаю обитающий отнюдь не на фронте. Сейчас это стильно и модно как недавно было модно бороться с карр...карр...кАррупцией жеж!
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16.11.2020 21:03 Відповісти
Собко фейсбучньій? Не пишите бред, он воевал в самое тяжелое время и намного больше заслуживает нормального медицинского обслуживания, чем четьіреждьі уклонист или форумньіе ананимньіе писаки.
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16.11.2020 22:03 Відповісти
* анонимньіе
хотя ..., в данном случае действительно какая_разница...
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16.11.2020 22:05 Відповісти
Нормального медицинского обслуживания заслуживают все, а не только избранные по тем или иным причинам. Нормальный военный, а тем более боевой, не разносит панику когда вокруг действительно хреново. С уважением.
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16.11.2020 23:01 Відповісти
Нет паники. Рассказьівает как организован прием в госпитале для военньіх.
Капитулянтьі обеспеченьі и содержатся как цари, гундосят свои гундосики с хорошими новостями, организовуют флешмобьі о ЮНЕСКО.
Пусть вспомнит, что он верховньій главнокомандующий.
А руководство госпиталя организует нормальньій прием пациентов. Прочитайте пост, в нем и об отношении к посетителям, и о блатньіх вне очереди.
Речь именно о терапевтическом отделении.
В других отделениях госпиталя ситуация другая, судя по тому что пишут волонтерьі, которьіе постоянно там помогают.
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16.11.2020 23:15 Відповісти
Ну там же есть штатный "волонтер Юсупова"(ТМ), пусть напишет в перерыве между сбором денег
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17.11.2020 00:00 Відповісти
Я заглядьівала к ней в фб, она пока об єтом ничего не писала.
Но озвучивать проблему нужно, люди часами стоят на улице в очереди с воспалением легких.
Єто не нормально.
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17.11.2020 00:07 Відповісти
Подхватишь ковид, посмотрим какой ты герой.
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17.11.2020 12:29 Відповісти
Зачем интересуешся недоумок? Или денег дать хочешь?
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17.11.2020 13:57 Відповісти
****, покажите кабитет начальника госпиталя и все поймёте где деньги!
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16.11.2020 21:04 Відповісти
Короношахрайство набирає обертів. Бариги бабки гребуть лопатами.
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16.11.2020 21:09 Відповісти
У окружному госпіталі довелося бути у грудні 1982 року. Здається, що атмосфера у госпіталі геть не змінилася з того часу: ставлення до хворих як до симулянтів.
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16.11.2020 21:16 Відповісти
як не змінилась? вирізали вікові дерева... зробили англійський парк...
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16.11.2020 22:52 Відповісти
В Главном военном клиническом госпитале Киева всегда лечиться непросто..

Это потому, что линия фронта проходит рядом с Киевом и потому там военных полно? Если нет, то откуда в Киеве столько военных?
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16.11.2020 21:20 Відповісти
Почувствовал покалывание и дискомфорт....и поперся на прием к врачу? Во время эпидемии?И шо? Пролежни?!? А перед приемом сделать КТ у будущего полковника мозгов и денег не хватило?
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16.11.2020 21:33 Відповісти
Повна БРЕХНЯ!!! Не бачу жодного фото, яке хоч трішки схоже на будівлі та приміщення київського військового шпиталю. Немає жодного сенсу хоч щось коментувати, коли немає хоч найменшої відповідності до реальності. На фото не поліклініка МОУ. На фото не будівлі і не приміщення київського шпиталю. В цих закладах з квітня 2014-го і до тепер лікуються наші захисники. Це найвищий в Європі рівень лікування військовослужбовців прямо з передової. Це сотні і тисячі наших захисників, які в цих закладах отримали видуження і нове життя. Нажаль, були і втрати.

Хочу побачити обличчя "полковника" Собко, який опублікував цю брехню.
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16.11.2020 22:31 Відповісти
Автор герой України Сергій Собко.
В статті наведений його пост з фотографією.
Можете з ним поспілкуватись в фейсбуку.
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16.11.2020 22:42 Відповісти
Не вірю, що Герой України, "полковник" може викласти фото, які не відповідають реаліям будівель та приміщень київського військового шпиталю. Це не фото докази. Це - БРЕХНЯ. Тому, статті і фото вашого Собко я навіть торкатися не буду. Огидно і непристойно. Можливо, дехто використав його ім"я? Але зауважу, що ніхто і ніколи не користувався у своїх цілях моїм ім"ям та моїй військовим званням. Честь маю!
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16.11.2020 23:01 Відповісти
На його сторінці в фейсбуку іде активне обговорення цього посту, сам Собко спілкується з дописувачами. Там більше інформації, почитайте, поспілкуйтесь.

https://www.facebook.com/sergey.sobko.50/posts/10164354047225029
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16.11.2020 23:23 Відповісти
Подивився.
1. Надто молодий полковник.
2. Бачу його тільки в "гражданці".
3. Каже, що тричі лікувався в київському шпиталі, а де - не називає конкретних відділень, лікарів.

4. Каже, що в шпиталі лікуватися не просто, а деталей не розповідає.

Я лікувася в шпиталі не менше трьох разів. Жодних зауважень до лікарів не маю. Останній раз мій інфаркт лікували так, що я навіть не вірив, що таке можливе. Без дзінків і знайомств. Нюанси були, але лікарі все влаштували разом з волонтерами. Майже два тижня пролежав у реанімації. Потім операція, реабілітація... Жоден лікар навіть натяку не зробив на те, що я комусь щось винен. Людмила, Наталія і завідувачка реанімаційного відділення - їх я буду благословляти усе своє життя. Разом з ними і санітарочок, які ставили і виносили мої "утки", сестричок, які робили мені уколи через кожні дві години цілодобово.

Щось, я тебе Собко не розумію. Я не розумію де ти був. Може ти був у казематих Петропавловської фортеці? Чи в "Мотроській тиші" разом з нашими моряками. Так, серед них твого прізвища я не читав.

Якщо ти Герой, то не бреши на тих, хто з квітня 2014-го по сьогодні витягли з лап смерті сотні і сотні наших побратимів і тисячам нашим Героям дали змогу ЖИТИ. Не БРЕШИ!
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17.11.2020 00:19 Відповісти
Він звертався до терапевтів. Зараз ковід, як він пише, багато людей із запаленнями.
Люди стоять в черзі годинами на вулиці, щоб їх прийняв лікар в ПАЛАТЦІ, а не в приміщенні лікарні.
Він переживає не тільки за себе, а й за простих солдат, які, можливо, і не наважаться писати про такі умови.
Приглушіть емоції та почитайте про нього.

https://censor.net/ru/resonance/350571/geroyi_ukrainy_sergeyi_sobko_byli_momenty_kogda_tolko_molitvy_blizkih_spasali_nas
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17.11.2020 00:46 Відповісти
вам уже и веки подняли,судя по упоротости, системный чинуша
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17.11.2020 04:09 Відповісти
Ви зараз в Києві?
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17.11.2020 07:23 Відповісти
Так. Більше того, живу біля шпиталю. Сьогодні був на його території. Ніяких надзвичайних подій там не бачив. Все працює в штатному режимі. В аптеці поліклініки отримав безкоштовно по рецепту мого терапевта необхідні ліки. Ще запитання будуть?
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17.11.2020 22:04 Відповісти
Выписали из обсуждаемого госпиталя буквально на днях - 13.11.20 (челюстно-лицевая хирургия). Отношение врачей и младшего медперсонала - прекрасное. Условия - санаторий. Лечение - бомба. Нарекания - відсутні. В сравнении с гражданскими медучреждениями - земля и небо. Мнение основано на личном опыте и впечатлениях
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17.11.2020 13:54 Відповісти
 
 