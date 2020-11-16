Правоохоронці виявили схрон боєприпасів у покинутому кінотеатрі в Авдіївці. ФОТОрепортаж
Міни, гранати, гранатомет, запали до гранат зберігалися на другому поверсі занедбаного кінотеатру. Їх вилучили і направили на експертизу.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацполіції, інші боєприпаси, які перебували в неналежному стані і становили собою загрозу, було передано піротехнічному підрозділу ДСНС для утилізації.
Тепер правоохоронці встановлюють власників небезпечної знахідки.
За даним фактом порушено кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.
Схрон боєприпасів було виявлено поліцейськими Авдіївського відділення поліції спільно з оперативною групою ВКР Служби безпеки України при штабі ОТУ "Схід", нарядами ВСП полку "Київ".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
https://news.24tv.ua/ru/armjanskie-soldaty-obstreljali-rossijskih-mirotvorcev-novosti-rossii_n1461185