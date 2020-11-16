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Правоохоронці виявили схрон боєприпасів у покинутому кінотеатрі в Авдіївці. ФОТОрепортаж

Міни, гранати, гранатомет, запали до гранат зберігалися на другому поверсі занедбаного кінотеатру. Їх вилучили і направили на експертизу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацполіції, інші боєприпаси, які перебували в неналежному стані і становили собою загрозу, було передано піротехнічному підрозділу ДСНС для утилізації.

Тепер правоохоронці встановлюють власників небезпечної знахідки.

За даним фактом порушено кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці виявили схрон боєприпасів у покинутому кінотеатрі в Авдіївці 01
Правоохоронці виявили схрон боєприпасів у покинутому кінотеатрі в Авдіївці 02
Правоохоронці виявили схрон боєприпасів у покинутому кінотеатрі в Авдіївці 03
Правоохоронці виявили схрон боєприпасів у покинутому кінотеатрі в Авдіївці 04

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Правоохоронці виявили схрон боєприпасів у покинутому кінотеатрі в Авдіївці 05
Правоохоронці виявили схрон боєприпасів у покинутому кінотеатрі в Авдіївці 06
Правоохоронці виявили схрон боєприпасів у покинутому кінотеатрі в Авдіївці 07

Схрон боєприпасів було виявлено поліцейськими Авдіївського відділення поліції спільно з оперативною групою ВКР Служби безпеки України при штабі ОТУ "Схід", нарядами ВСП полку "Київ".

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Автор: 

боєприпаси (2269) Нацполіція (15164) Правоохоронні органи (2708) силовики (2514) Авдіївка (2342)


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Натюрморт в стиле милитари...
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16.11.2020 23:01 Відповісти
Малый набор начинающего террориста.
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16.11.2020 23:04 Відповісти
Может это на случай массового касапо-даунбасского суицида??
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16.11.2020 23:08 Відповісти
Армянские солдаты обстреляли российских миротворцев. Это случилось на территории Нагорного Карабаха, в районе Агдама. Видеодоказательство появилось в сети.

https://news.24tv.ua/ru/armjanskie-soldaty-obstreljali-rossijskih-mirotvorcev-novosti-rossii_n1461185
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16.11.2020 23:15 Відповісти
Гарний портвейн, моцний. 19 градусів.
Правоохоронці виявили схрон боєприпасів у покинутому кінотеатрі в Авдіївці - Цензор.НЕТ 2844
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17.11.2020 00:11 Відповісти
В Авдіївці теж бандерівці? Це ж тільки у них були схрони як переконували мене дамбасюри.
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17.11.2020 00:06 Відповісти
Слово "схрон" найчастіше вживалося в протоколах НКВД, а не в документах УПА. Повстанці же свої криївки називали іншими словами, наприклад: "бункер", або й просто "землянка". Так що "схрон" більше належить до ворожого лексикону.
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17.11.2020 02:32 Відповісти
криiвка, не?
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17.11.2020 20:09 Відповісти
криївка
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17.11.2020 21:33 Відповісти
 
 