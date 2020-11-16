Правоохоронці виявили схрон боєприпасів у покинутому кінотеатрі в Авдіївці. ФОТОрепортаж

Міни, гранати, гранатомет, запали до гранат зберігалися на другому поверсі занедбаного кінотеатру. Їх вилучили і направили на експертизу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацполіції, інші боєприпаси, які перебували в неналежному стані і становили собою загрозу, було передано піротехнічному підрозділу ДСНС для утилізації.

Тепер правоохоронці встановлюють власників небезпечної знахідки.

За даним фактом порушено кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.









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Схрон боєприпасів було виявлено поліцейськими Авдіївського відділення поліції спільно з оперативною групою ВКР Служби безпеки України при штабі ОТУ "Схід", нарядами ВСП полку "Київ".

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