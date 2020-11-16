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Новини Фото Силовики
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Двоє столичних правоохоронців укладали договори на охорону, але не передавали гроші в касу, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Діючому та колишньому працівникам столичного Управління поліції охорони (УПО) інкримінується привласнення коштів, одержаних ними шляхом зловживання службовим становищем. За фінансові махінації фігурантам загрожує кримінальна відповідальність.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацполіції, Оперативники Департаменту внутрішньої безпеки НПУ у березні 2020 року встановили причетність окремих співробітників Управління поліції охорони з фізичної безпеки в місті Києві до протиправних дій. 35-річний та 33-річний поліцейські, які на той час займали посаду заступника начальника УПО та командира однієї з рот відповідно, за попередньою змовою укладали із замовниками договори надання послуг охорони. Проте одержанні гроші вони не передавали до каси підрозділу, а використовували на власні потреби.

Розпочато кримінальне провадження за ч.3 ст.191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Недоотримання коштів за здійснення господарської діяльності підтверджено після перевірки спеціалістами Управління внутрішнього аудиту НПУ. Один зі змовників був звільнений зі служби в лавах поліції, інший - понижений в посаді.

На теперішній час діючому поліцейському та його колишньому колезі вручено підозри у вчиненні кримінального правопорушення. У разі доведення вини їм загрожує покарання у вигляді обмеження волі на строк від трьох до п'яти років або позбавлення волі на строк від трьох до восьми років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Двоє столичних правоохоронців укладали договори на охорону, але не передавали гроші в касу, - Нацполіція 01
Двоє столичних правоохоронців укладали договори на охорону, але не передавали гроші в касу, - Нацполіція 02
Двоє столичних правоохоронців укладали договори на охорону, але не передавали гроші в касу, - Нацполіція 03
Двоє столичних правоохоронців укладали договори на охорону, але не передавали гроші в касу, - Нацполіція 04

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Автор: 

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Топ коментарі
+5
Не "двоє", а із багатьох змогли впіймати лише двох.
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16.11.2020 23:51
+3
Крисятничали у своїх...Усі косять капусту неначе завтра потоп...
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16.11.2020 23:55
+2
и все ? одного уволили другого понизили ? а больше никакой ответствености не предусмотрено ?
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16.11.2020 23:57
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Не "двоє", а із багатьох змогли впіймати лише двох.
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16.11.2020 23:51 Відповісти
слили
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17.11.2020 07:37 Відповісти
с верхов надо начинать только кто им позволит...
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16.11.2020 23:52 Відповісти
Нормально. За воровство - одного уволили а другого понизили в должности. Видать за то шо не делились с начальством. Страна до**епов.
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16.11.2020 23:54 Відповісти
Крисятничали у своїх...Усі косять капусту неначе завтра потоп...
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16.11.2020 23:55 Відповісти
и все ? одного уволили другого понизили ? а больше никакой ответствености не предусмотрено ?
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16.11.2020 23:57 Відповісти
та тут и так можно... а можно и не так...((
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17.11.2020 00:06 Відповісти
Вот и статья на мужа Венедиктовой готовая.
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17.11.2020 00:09 Відповісти
Они не в кассу а в общак платили. Неувиноваты они.
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17.11.2020 00:49 Відповісти
Столичные правоохранители(с). Сторожа - охранники в полицейской форме уже правоохранители?
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17.11.2020 01:13 Відповісти
как были мусара так и остались
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17.11.2020 06:04 Відповісти
 
 