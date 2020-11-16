Двоє столичних правоохоронців укладали договори на охорону, але не передавали гроші в касу, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Діючому та колишньому працівникам столичного Управління поліції охорони (УПО) інкримінується привласнення коштів, одержаних ними шляхом зловживання службовим становищем. За фінансові махінації фігурантам загрожує кримінальна відповідальність.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацполіції, Оперативники Департаменту внутрішньої безпеки НПУ у березні 2020 року встановили причетність окремих співробітників Управління поліції охорони з фізичної безпеки в місті Києві до протиправних дій. 35-річний та 33-річний поліцейські, які на той час займали посаду заступника начальника УПО та командира однієї з рот відповідно, за попередньою змовою укладали із замовниками договори надання послуг охорони. Проте одержанні гроші вони не передавали до каси підрозділу, а використовували на власні потреби.

Розпочато кримінальне провадження за ч.3 ст.191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Недоотримання коштів за здійснення господарської діяльності підтверджено після перевірки спеціалістами Управління внутрішнього аудиту НПУ. Один зі змовників був звільнений зі служби в лавах поліції, інший - понижений в посаді.

На теперішній час діючому поліцейському та його колишньому колезі вручено підозри у вчиненні кримінального правопорушення. У разі доведення вини їм загрожує покарання у вигляді обмеження волі на строк від трьох до п'яти років або позбавлення волі на строк від трьох до восьми років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.









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