У Києві на Дарниці вночі з автомата Калашникова обстріляли Mercedes-Benz. ФОТОрепортаж
Вранці в суботу, 28 листопада, в Дарницькому районі столиці біля однієї з багатоповерхівок був виявлений обстріляний автомобіль Mercedes-Benz.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на джерело в правоохоронних органах.
Було встановлено, що автомобіль належить місцевому жителю Бондаренку (2000 р.н.). Також на місці події був виявлений автомат Калашникова з глушником. Номери на зброю знищені.
Топ коментарі
+16 Михаил Медведев #372095
показати весь коментар28.11.2020 11:48
+14 Степан Иванов #323211
показати весь коментар28.11.2020 11:34
+13 Антип61
показати весь коментар28.11.2020 12:12
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Бутусов видно малолеток набрал, что бы зп меньше платить.
НА ПЕЧЕРСКЕ , на Совках , на Соломенке , на Корчеватом
Но в Дарнице .
закрой рот и не позорся всезнайка...
фамилия зачем то?
номера не замазали
странно фото с автоматом
я бы автомат не бросил(откусывает маленький кусочек мацы)
какая-то стр. новость
А если его украли со склада, то вообще ничего не подскажет.
Це так, константація факта, до речі Донбас був і є кримінальною "кузніцею кадрів" в Україні.