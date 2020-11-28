У Києві на Дарниці вночі з автомата Калашникова обстріляли Mercedes-Benz. ФОТОрепортаж

Вранці в суботу, 28 листопада, в Дарницькому районі столиці біля однієї з багатоповерхівок був виявлений обстріляний автомобіль Mercedes-Benz.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на джерело в правоохоронних органах.

Було встановлено, що автомобіль належить місцевому жителю Бондаренку (2000 р.н.). Також на місці події був виявлений автомат Калашникова з глушником. Номери на зброю знищені.







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