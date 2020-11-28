Відвідувачі кафе в Дніпрі побилися з охороною: одна людина із вогнепальними пораненнями, троє - з ножовими. ФОТО
Заклад працював всупереч карантину вихідного дня. Відвідувачів пускали всередину через службовий вхід. Близько 5 ранку вони побилися з охороною.
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Дніпропетровської області, інформує Цензор.НЕТ.
"Вже під ранок на вулиці між клієнтами та охороною кафе виникла сутичка, внаслідок якої 37-річний охоронець зазнав вогнепальних поранень та був доставлений до лікарні. Ще три відвідувачі кафе мають ножові поранення", - сказано в повідомленні.
Слідчі почали провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Покарання за цією статтею - позбавлення волі на термін від 3 до 7 років.
На місці злочину вилучили гільзи від травматичної зброї. Поліція обшукує кафе.
Топ коментарі
+16 Андрій Васильович
показати весь коментар28.11.2020 13:05
+11 Стопор
показати весь коментар28.11.2020 13:14
+10 Aleksandr Ermak
показати весь коментар28.11.2020 13:19
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Я еще понимаю, с битой.
Дозвольте зброю хай перестреляють один одного, чистйше буде Україна.