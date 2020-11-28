Відвідувачі кафе в Дніпрі побилися з охороною: одна людина із вогнепальними пораненнями, троє - з ножовими. ФОТО

Заклад працював всупереч карантину вихідного дня. Відвідувачів пускали всередину через службовий вхід. Близько 5 ранку вони побилися з охороною.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Дніпропетровської області, інформує Цензор.НЕТ.

"Вже під ранок на вулиці між клієнтами та охороною кафе виникла сутичка, внаслідок якої 37-річний охоронець зазнав вогнепальних поранень та був доставлений до лікарні. Ще три відвідувачі кафе мають ножові поранення", - сказано в повідомленні.

Слідчі почали провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Покарання за цією статтею - позбавлення волі на термін від 3 до 7 років.

На місці злочину вилучили гільзи від травматичної зброї. Поліція обшукує кафе.

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