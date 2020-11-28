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Відвідувачі кафе в Дніпрі побилися з охороною: одна людина із вогнепальними пораненнями, троє - з ножовими. ФОТО

Заклад працював всупереч карантину вихідного дня. Відвідувачів пускали всередину через службовий вхід. Близько 5 ранку вони побилися з охороною.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Дніпропетровської області, інформує Цензор.НЕТ.

"Вже під ранок на вулиці між клієнтами та охороною кафе виникла сутичка, внаслідок якої 37-річний охоронець зазнав вогнепальних поранень та був доставлений до лікарні. Ще три відвідувачі кафе мають ножові поранення", - сказано в повідомленні.

Слідчі почали провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Покарання за цією статтею - позбавлення волі на термін від 3 до 7 років.

На місці злочину вилучили гільзи від травматичної зброї. Поліція обшукує кафе.

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Відвідувачі кафе в Дніпрі побилися з охороною: одна людина із вогнепальними пораненнями, троє - з ножовими 01
Відвідувачі кафе в Дніпрі побилися з охороною: одна людина із вогнепальними пораненнями, троє - з ножовими 02
Відвідувачі кафе в Дніпрі побилися з охороною: одна людина із вогнепальними пораненнями, троє - з ножовими 03

Дніпро (3274) Нацполіція (15168) стрілянина (1781)


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Топ коментарі
+16
охранник отмахивался ножом а клиенты были с волыной? весело провели время)
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28.11.2020 13:05
+11
и почему я уверен, что все учаники сего действа начиная с владельуев знакомы с Уголовным Кодексом более качественнее среднестатического гражданина?
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28.11.2020 13:14
+10
ВИДНО КТО-ТО В 5 часов утра, в генделыке, не захотел одевать маску
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28.11.2020 13:19
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охранник отмахивался ножом а клиенты были с волыной? весело провели время)
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28.11.2020 13:05 Відповісти
ВИДНО КТО-ТО В 5 часов утра, в генделыке, не захотел одевать маску
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28.11.2020 13:19 Відповісти
Та ні, просто коли о п'ятій ранку нарешті принесли замовлену їжу, хтось намагався її скуштувати і зняв маску. Повар, офігевший від такого нахабства, викликав охорону.
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28.11.2020 14:28 Відповісти
аВакову срочно наградить всех участников драки наградным оружием. И потребовать еще пару миллиардов из бюджета.
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28.11.2020 13:08 Відповісти
быдло
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28.11.2020 13:09 Відповісти
Погуляли.
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28.11.2020 13:14 Відповісти
и почему я уверен, что все учаники сего действа начиная с владельуев знакомы с Уголовным Кодексом более качественнее среднестатического гражданина?
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28.11.2020 13:14 Відповісти
Эх 296.4 хулиганка😄
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28.11.2020 13:24 Відповісти
Дичина! Не можеш кулаками-підіжми хвіст і тікай, довбойобе!
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28.11.2020 13:27 Відповісти
видео про охранников которые представляют что они супермены полностью доказиваеться этим случаем. неграмотное и ленивое чмо думает что у него есть какие то права на применение силы. наоборот, максимум что они могут сделать это, замичание и 102, на этои их полномочия аканчиваються, ну раве что еще пол помыть. они сами провоцируют людей на глупые действия. согласен что есть и отмороженные посетители но опять же культурно, замечание и ли 102 все!!!!!! дешовый костюм и фражка не дают полномочий
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28.11.2020 13:29 Відповісти
карантин выходного дня...
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28.11.2020 13:41 Відповісти
Отстаём от США ровно на век.У них такое было при Сухом законе.
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28.11.2020 13:51 Відповісти
зато какие ПЕРСПЕКТИВЫ !!!!!!!!!!!!
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28.11.2020 15:14 Відповісти
Охранник с ножом?
Я еще понимаю, с битой.
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28.11.2020 16:20 Відповісти
Сраное быдло
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29.11.2020 02:47 Відповісти
Бидло "гуляє" - гільзи летять!
Дозвольте зброю хай перестреляють один одного, чистйше буде Україна.
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29.11.2020 10:47 Відповісти
 
 