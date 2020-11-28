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СБУ викрила схему "списання" запчастин до вертольота Мі-2 майже на 5 мільйонів гривень. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України викрила незаконний механізм поставки контрафактних авіазапчастин і обладнання до вертолітної техніки, яку використовують під час проведення агрохімічних робіт.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що організували оборудку посадовці одного із державних авіаційних підприємств на Тернопільщині. Чиновники діяли у змові з менеджментом підконтрольної комерційної структури. Зловмисники незаконно списували, демонтували та вивозили з території держпідприємства авіаційні вузли та агрегати, що були встановлені на гелікоптерах Мі-2.

Щоб "прикрити" оборудки, посадовці фальсифікували технічну документацію на незаконно відчужене авіаційне обладнання. Враховуючи, що деякі елементи обладнання перебували у незадовільному технічному стані, зловмисники вносили фіктивні дані щодо проведених ремонтних робіт і ресурсного відновлення.

Співробітники СБ України встановили, що викрадені авіазапчастини мали поставляти для потреб вітчизняних авіакомпаній-експлуатантів, які використовують вертолітну техніку під час проведення агрохімічних робіт у всій Україні.

Організатори незаконної схеми привласнили авіаційне майно державного підприємства на майже 5 мільйонів гривень. Співробітники СБУ оперативно блокували їх продаж авіакомпаніям.

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У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу України, правоохоронці провели обшуки у виробничих приміщеннях та за місцями проживання фігурантів справи. Під час слідчих дій вилучено незаконно відчужене з держпідприємства авіаційне майно з технічною документацією, фіктивні акти ремонтних робіт та ресурсного відновлення обладнання, а також документи фінансово-господарської звітності, які мають доказове значення.

СБУ викрила схему списання запчастин до вертольота Мі-2 майже на 5 мільйонів гривень 01
СБУ викрила схему списання запчастин до вертольота Мі-2 майже на 5 мільйонів гривень 02
СБУ викрила схему списання запчастин до вертольота Мі-2 майже на 5 мільйонів гривень 03
СБУ викрила схему списання запчастин до вертольота Мі-2 майже на 5 мільйонів гривень 04
СБУ викрила схему списання запчастин до вертольота Мі-2 майже на 5 мільйонів гривень 05
СБУ викрила схему списання запчастин до вертольота Мі-2 майже на 5 мільйонів гривень 06
СБУ викрила схему списання запчастин до вертольота Мі-2 майже на 5 мільйонів гривень 07

контрабанда (1823) СБУ (12818) Тернопільська область (586)


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На нари крис,з повною конфіскацією ,"чесно" заробленного майна !!!)))
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28.11.2020 13:53 Відповісти
сядет один. тот кто гайки крутил и не более того
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28.11.2020 14:10 Відповісти
То отож!!! Так і буде Україна борсатись в цьому корумпованому лайні !!)))
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28.11.2020 14:19 Відповісти
якісь тупі схематозники пішли, не знають: поділися з Баканом - і живи спокійно
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28.11.2020 13:54 Відповісти
Дело Свинарчуков живёт!
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28.11.2020 14:03 Відповісти
Злодіїв треба посадити у гвинтокрил і десантувати з рюкзаками наповненими запчастинами замість парашутів....
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28.11.2020 14:05 Відповісти
У Фейсбукича рюкзаків ,як в Матроскіна гуталіна !!!)))
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28.11.2020 14:20 Відповісти
 
 