УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4340 відвідувачів онлайн
Новини Фото
18 648 44

Непристебнута пасажирка на задньому сидінні загинула в ДТП із таксі в Києві. ФОТО

Водій "Шкоди" заснув за кермом і в'їхав у припаркований автомобіль. Пасажирка, яка перебувала на задньому сидінні загинула, вона не була пристебнута.

Аварія сталася вранці в суботу на Кловському узвозі в Києві, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Київ оперативний".

"Водій автомобіля Skoda заснув за кермом. Все б нічого, але це був водій таксі з пасажиркою. Його Skoda на високій швидкості в'їхала в припаркований автомобіль Subaru", - сказано в повідомленні.

В результаті ДТП загинула жінка-пасажирка, яка не була пристебнута ременем безпеки. Пасажирка перебувала на задньому сидінні.

Читайте: Поліцейський збив насмерть пішохода під Києвом

Непристебнута пасажирка на задньому сидінні загинула в ДТП із таксі в Києві 01
Непристебнута пасажирка на задньому сидінні загинула в ДТП із таксі в Києві 02
Непристебнута пасажирка на задньому сидінні загинула в ДТП із таксі в Києві 03

ДТП (4467) смерть (6750) таксі (355)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+16
Ремни то вторично...а первично то что нет контроля за временем работы таксистов..
Каждое такси должно быть оборудовано тахографом..
показати весь коментар
28.11.2020 14:57
+13
как то судя по повреждениям небыло там высокой скорости
я понимаю желание пропагандировать ремни на задних сидениях, но скорее всего тетка втыкала в телефон и ударилась головой о подголовник передней сидушки. далеко не факт что будучи пристегнутой она бы не сделала то же самое
показати весь коментар
28.11.2020 15:00
+12
Как там можно было убится от такой аварии на заднем сиденье? Шею сломала?
показати весь коментар
28.11.2020 15:01
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ремни то вторично...а первично то что нет контроля за временем работы таксистов..
Каждое такси должно быть оборудовано тахографом..
показати весь коментар
28.11.2020 14:57 Відповісти
Тахограф легко обмануть. Ответственность должна быть на фирме-работодателе.
Этот таксист, скорее всего, обычный бомбила без лицензии.
показати весь коментар
28.11.2020 15:12 Відповісти
Потрібно заборонити працювати приватним таксистам на власних авто, тільки служби таксі з підготовленими безпечними для пасажирів машинами з ********* системами аварійної остановки та контролю стану водія, з щоденним контролем технічного стану машин механіками, з перевіркою фізичного стану водіїв таксі перед виїздом (щоденний тиск, алкоголь, наркотики, щорічний медогляд на слух та зір), з чеками та фіскальними апаратами, з розрахунком карткою. Досить бардаку на дорогах! То таксісти наркокур'єри, то таксісти вбивці та гопники, то таксісти які засинають за кермом, коли цей бардак закінчиться? Влада наведе порядок в сфері послуг таксі чи неспроможна?
показати весь коментар
28.11.2020 15:39 Відповісти
Согласен) но есть одно но
Цена проезда поднимется минимум в три раза)))
показати весь коментар
28.11.2020 15:43 Відповісти
Яка ціна проїзда була зараз в цьому ДТП? У яку суму оцінити життя жінки, та інших пасажирів, водіїв та пішоходів які втрачають життя в безглуздих ДТП з машинами таксі, де водій таксі або під наркотою, або заснув за кермом, або сліпий, глухий та дурний від природи і його не можна було пускати за кермо таксі? Таксі це громадський транспорт і він має бути громадським транспортом зі всіма атрибутами - безпечною автівкою, підготовленим навченим персоналом, страхуванням життя та здоров'я навколишніх людей, пасажирів та водія.
показати весь коментар
28.11.2020 15:54 Відповісти
С появлением такого такси, основная масса пассажиров 95% пересядет на частников
Так что ситуация особо не изменится
показати весь коментар
28.11.2020 17:32 Відповісти
В результате ДТП погибла женщина-пассажирка, которая не была пристегнута ремнем безопасности

=====================================
..а если бы она была в багажнике то осталась бы целая и живая! Причем тут пристегнутость на заднем сиденье?
показати весь коментар
28.11.2020 17:54 Відповісти
при том, что часто задние вылетают через передних. ролики посмотри, где показываются реальные столкновения и иммитации
показати весь коментар
29.11.2020 18:13 Відповісти
В Германии расскажи как обмануть.
показати весь коментар
28.11.2020 21:41 Відповісти
Контроля нет не только "за временем работы". Контроля нет вообще! Таксисты, как и маршруточники, это "дикая дивизия".
показати весь коментар
28.11.2020 15:25 Відповісти
как то судя по повреждениям небыло там высокой скорости
я понимаю желание пропагандировать ремни на задних сидениях, но скорее всего тетка втыкала в телефон и ударилась головой о подголовник передней сидушки. далеко не факт что будучи пристегнутой она бы не сделала то же самое
показати весь коментар
28.11.2020 15:00 Відповісти
сто процентов это опытка мусорского проброса, очьень важьно.
показати весь коментар
28.11.2020 15:37 Відповісти
Тебе надо устроить экскурсию в морг что бы ты лично посмотрел что происходит с телами в дтп когда они были непристегнутые
показати весь коментар
28.11.2020 17:49 Відповісти
Судя по твоему комментарию ты даже не знаешь с какой стороны у машины руль , далеко не факт что ты знаешь что такое ремень безопасности и как он работает , будучи пристегнутой она бы осталась жива и невредима
показати весь коментар
28.11.2020 17:48 Відповісти
та ты шо.. серьезно? вот ты дебил
а показать тебе тело которое получается после того как был пристегнутым?
показати весь коментар
28.11.2020 18:07 Відповісти
Покажи дурачек, поехали в морг и ты покажешь это тело , так понимаю ты ещё писюн зелёный водительских прав не имеешь
показати весь коментар
28.11.2020 18:08 Відповісти
фима ты дебил. у меня в середине 90-х погиб дядька родной. хлыстовая травма. был пристегнут. удар в дерево.
показати весь коментар
28.11.2020 18:14 Відповісти
В середине 90 на копейке без ремня , теперь понятно почему ты больной на всю голову
показати весь коментар
28.11.2020 18:21 Відповісти
кто тебе недоробло сказал хоть слово про копейку? форд. седан. марку не помню. да и не важно. почитай про хлыстовую травму и прикрой свой вонючий хавальник
показати весь коментар
28.11.2020 18:23 Відповісти
для просветления теоретик сраный почитай что нибудь про хлыстовую травму.
показати весь коментар
28.11.2020 18:13 Відповісти
Давай поступим следующим образом устроим тебе краштест сначало тебя пристегнем а пото непристегнутый , только есть одно условие , ты пишешь отказ от своих внутренних органов в пользу людей которые в них нуждаются, от тебя все равно никакой пользы
показати весь коментар
28.11.2020 18:23 Відповісти
**** какой же ты дебил. повторяю - почитай хоть что нибудь про хлыстовую травму шеи.. если человек не ожидает удара в лобовую часть автомобиля (о чем я написал сразу - сидела в телефоне) то он не прижимает голову к подголовнику. при ударе тело задерживается ремнем а голова совершает хлыстовое движение. при этом ломаются шейные позвонки. особенно у женщин.
а теперь ликбез окончен - пшел нах ублюдок
показати весь коментар
28.11.2020 18:26 Відповісти
Ты совсем с машиной не дружишь езди на трамвае это твоё 😂😂😂 для особо одарённых повторяю , давай устроим с тобой краштест а твои органы пойдут тем кто в них нуждается , сопляк матом будешь говорить своей мамке ок я в своей жизни видел много аварий и те кто были пристегнуты всегда выживали а твоя хлыстовства травма случается в лучше эли это автопро ссср без подголовников или если неправильно выставлен подголовник
показати весь коментар
28.11.2020 18:30 Відповісти
баран! ты вообще читать умеешь? если голова не прижата к подголовнику то при ударе авто о препятствие у тебя идиота будет хлыстовая травма. на придурок читай!

Хлыстовая травма - это мгновенное ускорение или торможение, приложенное к телу человека, не готового к подобному событию. Вследствие даже легких столкновений (ускорений-торможений) наш организм получает хлыстовую травму, при которой видимых повреждений, существенных травм и ушибов не наблюдается, но из-за резкого толчка в теле происходит сильная разбалансировка всех органов и систем.
Типичный пример - неожиданный удар по автомобилю сзади. Даже когда ремень безопасности удерживает тело от движения и спасает от заметных локальных повреждений, энергия удара не исчезает бесследно - она перераспределяется на скелет и внутренние органы человека. В результате происходит поражение всего организма, способное нарушить равновесие физиологических и анатомических механизмов.
показати весь коментар
28.11.2020 18:36 Відповісти
Оно. Заметно что у тебя вообще она не прижата, я тебе 3 раз повторяю как для тупых ; в своей жизни я видел много дтп , и легких и тяжелых и все кто был пристегнут выживали , иди учи мат часть а лучше завещай свои органы людям хоть какой то толк от тебя будет
показати весь коментар
28.11.2020 18:39 Відповісти
Напрасно вы спорите. Я была в подобной аварии лет 15 назад, тоже сидела не пристегнутая на заднем сидении. У мужа за рулем случился эпилептический припадок. Мы ехали по трассе под Николаевом. Врезались в дерево на полном ходу. Я ударилась в подголовник переднего сидения, немного текла кровь из носа. А вот шея болела недели две потом. Кстати повреждения нашей машины были гораздо сильнее (у нас был Фольксваген пассат). Мне здесь вообще не понятно почему эта женщина погибла при таких "легких" повреждениях машины
показати весь коментар
28.11.2020 22:08 Відповісти
Я не спорю просто он не знает о чем пишет , я дтпшников насмотрелся всяких и хлам и и без царапин кто пристегнут
показати весь коментар
28.11.2020 22:09 Відповісти
Скорей всего неправильно выставлен подголовник который ломает шейные позвонки , я видел такое с небольшим ударом
показати весь коментар
28.11.2020 22:10 Відповісти
Та его может там вообще не было, подголовника. Они же не везде на задних сидениях установлены
показати весь коментар
29.11.2020 00:06 Відповісти
Их начали устанавливать на всех моделях лет 20 назад если не больше , кстати вчера в Харькове была похожая авария , на скорости 60 км/ч машина влетела в островок безопастности , погибла девушка которая сидела впереди потому что девушка сзади была не пристёгнута и своим телом сломала переднее сиденье что привело к смерти впереди сидящего , ремни реально спасают если бы она была пристёгнута то не погибла бы ее подруга впереди сидящая
показати весь коментар
29.11.2020 08:32 Відповісти
Из протокола после дтп:
Все,кто сидели непристегнутые ремнями безопасности ,погибли.Все,кто сидели пристегнутые,остались сидеть как живые!
показати весь коментар
29.11.2020 14:05 Відповісти
Как там можно было убится от такой аварии на заднем сиденье? Шею сломала?
показати весь коментар
28.11.2020 15:01 Відповісти
А сколько там усилия надо?
показати весь коментар
28.11.2020 15:41 Відповісти
парковаться на дороге опасно надо как мерс на тротуаре
показати весь коментар
28.11.2020 15:03 Відповісти
Км 30 в час,вряд ли больше,тетке не повезло.
показати весь коментар
28.11.2020 15:17 Відповісти
Пропаганда. Лучше бы взялись за рукоблудов, которые колхозят ксенон и говнолампы с АлиЭкспресс на свои ведра.
показати весь коментар
28.11.2020 15:36 Відповісти
какое там заснул, скакал по рядам как козел, понабирали дебилов в такси
показати весь коментар
28.11.2020 16:06 Відповісти
Дебилы - это сила!
Разрушающая всё вокруг.
показати весь коментар
28.11.2020 16:18 Відповісти
Якби пристебнута,то була б як жива.
показати весь коментар
28.11.2020 17:02 Відповісти
ничего не понятно.

По фото степень повреждения машины минимальная.
Как можно было погибнуть при этом, да еще и на заднем сиденье? мистика.
показати весь коментар
28.11.2020 19:53 Відповісти
Щодо ремнів - а багато у нас людей пристебається СЗАДУ? При такому несильному ударі скоріш за все вдарилася у скроню
показати весь коментар
28.11.2020 20:10 Відповісти
Проблема в запаркованности всего и вся. Сколько кличко построил улавливающих паркингов? Строяи и строят. Все магистрали застроили. Зацените новый Генплан. Застроить все длмами и офисами.Даже дрим и тот все бесплатные парковки сдал в аренду.
показати весь коментар
28.11.2020 21:45 Відповісти
Та канешшшна!!! Уточнили, что не пристёгнута.
Непристёгнутые погибают только вылетев через лобовуху - в столб или дерево. Ну бывает под колёса другой машины.
Только данная авария совсем не об этом. Точно головой о переднюю сидушку тюкнулась, когда втыкала в мобилу. Вот шейные позвонкии и съехали...
показати весь коментар
29.11.2020 05:59 Відповісти
Когда то, в 70-80х годах, когда только вводили в обиход ремни безопасности, большинство имим не пользовалось оно было такими же скептиками, как сейчас ковид-идиоты.
Даже сейчас, через 40 лет, когда многе привыкли, далеко не все принимают, понимают и пристегиваются.
Хорошо, что ковид не на 40 лет, а сдругой стороны он косит прежде всего идиотов.
Спасибо Дарвину..
показати весь коментар
30.11.2020 01:33 Відповісти
 
 