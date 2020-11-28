Непристебнута пасажирка на задньому сидінні загинула в ДТП із таксі в Києві. ФОТО

Водій "Шкоди" заснув за кермом і в'їхав у припаркований автомобіль. Пасажирка, яка перебувала на задньому сидінні загинула, вона не була пристебнута.

Аварія сталася вранці в суботу на Кловському узвозі в Києві, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Київ оперативний".

"Водій автомобіля Skoda заснув за кермом. Все б нічого, але це був водій таксі з пасажиркою. Його Skoda на високій швидкості в'їхала в припаркований автомобіль Subaru", - сказано в повідомленні.

В результаті ДТП загинула жінка-пасажирка, яка не була пристебнута ременем безпеки. Пасажирка перебувала на задньому сидінні.

Читайте: Поліцейський збив насмерть пішохода під Києвом





