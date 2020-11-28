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Чоловік з антикварним пістолем пограбував продуктовий магазин на Донеччині. ФОТО

Зловмисник показав продавщиці антикварний пістоль і відібрав у неї 1000 грн, незабаром його затримали.

Про це повідомляє поліція Донецької області, інформує Цензор.НЕТ.

Подія трапилася вчора ввечері, 27 листорада, в одному з магазинів Українська. До крамниці зайшов незнайомий чоловік та, погрожуючи продавчині предметом, схожим на обріз рушниці, забрав касу магазина та особисті гроші жінки у розмірі 1000 гривень. Після цього нападник втік.

 Наразі зловмисник затриманий в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Речові докази вилучені, предмет, схожий на обріз мисливської зброї направлений на експертизу.

За цим фактом слідчими Селидівського відділення поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 187 "Розбій" Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування. Тепер розбійнику загрожує позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

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Чоловік з антикварним пістолем пограбував продуктовий магазин на Донеччині 01

пограбування (576) Нацполіція (15168) Донецька область (8459) антикваріат (78)


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Топ коментарі
+23
пираты дамбаского моря
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28.11.2020 15:05
+18
Мужчина с антикварным пистолем ограбил продуктовый магазин на Донетчине - Цензор.НЕТ 4036
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28.11.2020 15:22
+14
ограбил одного продавца на 1000грн - получил 12 лет
кучка мародеров ограбила всю страну тарифом 8.7грн за газ при себестоимости 0.92коп - они уважаемые люди, неприкасаемые.
вывод: воры не терпят конкуренции
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28.11.2020 15:09
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пираты дамбаского моря
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28.11.2020 15:05 Відповісти
пираты дамбацкого горя ))
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28.11.2020 15:12 Відповісти
он вызвал продавщицу на дуэль, а она, дура, уписалась
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28.11.2020 15:15 Відповісти
Якась херня саморобна, а не антикваріат.
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28.11.2020 15:06 Відповісти
Стопудово,новодел !!!)))
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28.11.2020 15:15 Відповісти
так в том то и прикол, что никакой не огнестрел, а

игрушка из папье-маше
а это уже совсем другая статья
наш донецкий Дантес совсем не дурак
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28.11.2020 15:24 Відповісти
В дитинстві ,пам"ятаю, ми робили подібні самопали !!)))
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28.11.2020 15:47 Відповісти
Коронавирус впливає вже на...вартість антикварного пістоля...за 1000грн...
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28.11.2020 17:51 Відповісти
сильно апахмелица хотел
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28.11.2020 15:07 Відповісти
Что в этом обрезе антикварного???
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28.11.2020 15:07 Відповісти
изолента)))
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28.11.2020 15:13 Відповісти
ограбил одного продавца на 1000грн - получил 12 лет
кучка мародеров ограбила всю страну тарифом 8.7грн за газ при себестоимости 0.92коп - они уважаемые люди, неприкасаемые.
вывод: воры не терпят конкуренции
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28.11.2020 15:09 Відповісти
А чому не 1 копійка?
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28.11.2020 15:17 Відповісти
Як кажуть: "Якщо потрапив до в'язниці, значить мало вкрав"
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28.11.2020 19:10 Відповісти
Мужчина с антикварным пистолем ограбил продуктовый магазин на Донетчине - Цензор.НЕТ 1214
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28.11.2020 15:14 Відповісти
Мужчина с антикварным пистолем ограбил продуктовый магазин на Донетчине - Цензор.НЕТ 4036
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28.11.2020 15:22 Відповісти
бабу терешкову из госдумы заберите))
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28.11.2020 15:25 Відповісти
Думаете там бабла немеряно? Нафталин в магазине дешевле обойдется.
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28.11.2020 15:32 Відповісти
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28.11.2020 15:35 Відповісти
Пускай и дальше рабсиян пугает.
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28.11.2020 15:49 Відповісти
в ЛНР ей не интересно !

наша Галя бальована
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28.11.2020 15:31 Відповісти
после бурятских кизяков Галя не пользуется спросом)) как говорил мой друг - после третьего хозяина эта машина уже не машина))
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28.11.2020 15:38 Відповісти
не хватало нам еще и дыровских пранцiв... КТО БЫ ЗЕБИКОВ ОТ НАС ЗАБРАЛ
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28.11.2020 15:35 Відповісти
пробег видимо большой, передок разбит, да еще и с задним приводом, а может и двойная выхлопная использовалась. Короче эту машину на разборку
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28.11.2020 16:03 Відповісти
интересно что за дебилы вечно заблюривают посторонних?
вот без блюра
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29.11.2020 18:09 Відповісти
Хорошо хоть не застрелился.. хотя наверное - лучше бы застрелился..
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28.11.2020 15:37 Відповісти
Воскрес Дантес и снова затевает эту... которую затевают...
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28.11.2020 15:50 Відповісти
Шутки шутите ? Видать от хорошей жизни пошел на дело ценой в одну штуку
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28.11.2020 15:50 Відповісти
Неужели там такая дорогая изолента?
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28.11.2020 16:22 Відповісти
цікаво, як він від мусорів відстрілювався, набивав порох кожного разу?
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28.11.2020 16:36 Відповісти
Он уже пытался ограбить магазин в июле, но тогда его задержали граждане и передали полиции. Источник: https://censor.net/ru/p3233834\\\\\\\\\

никого не смутило?
как пытался если:

\\\\\\\Грабителю грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Источник: https://censor.net/ru/p3233834\\\\\

И потом конфискация, т.е. отсидел и вышел бомжом? неплохо, и пошел кого-то убил, уже и так пофиг. Это прям х.з. как назвать. а как в норм. странах?

Не говоря уже о всяких "бриллиантовых прокурорах" - Васю на 12 лет и делают бомжом(чаще всего туберкулезным), а этим ублюдкам -
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28.11.2020 17:09 Відповісти
Да это был мужской эскорт по вызову - бюджетный вариант.
Мужчина был с пистолем, в стрингах и отработал свою 1000 грн.
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28.11.2020 17:54 Відповісти
У меня такой на полке стоит - декоративно оформленная газовая зажигалка. Друзья на один из ДР подарили.
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28.11.2020 20:51 Відповісти
А ПОЧЕМУ НЕ РАССМАТРИВАЮТ ВОПРОС СОКРАЩЕНИЕ МИЛЛИАРДЕРОВ И МУЛЬТИМИЛЛИОНЕРОВ !!!!!!!!!!!????????????
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29.11.2020 08:51 Відповісти
Єкспертиза покажет огнестрел
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29.11.2020 08:59 Відповісти
Давайте считать, если за грабеж 1000грн. дают 12 лет, то сколько лет надо давать за грабеж государства и граждан на миилион грн. (это сейчас минимальный размер наворованного каждого судьи и средне-крупного депутата, чиновника)? Или там другая "!арифметика"?
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29.11.2020 11:22 Відповісти
"смерть одного человека - трагедия, смерть миллионов - статистика" (вроде сРалина слова).
так и тут.
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29.11.2020 18:11 Відповісти
 
 