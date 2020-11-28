Чоловік з антикварним пістолем пограбував продуктовий магазин на Донеччині. ФОТО
Зловмисник показав продавщиці антикварний пістоль і відібрав у неї 1000 грн, незабаром його затримали.
Про це повідомляє поліція Донецької області, інформує Цензор.НЕТ.
Подія трапилася вчора ввечері, 27 листорада, в одному з магазинів Українська. До крамниці зайшов незнайомий чоловік та, погрожуючи продавчині предметом, схожим на обріз рушниці, забрав касу магазина та особисті гроші жінки у розмірі 1000 гривень. Після цього нападник втік.
Наразі зловмисник затриманий в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Речові докази вилучені, предмет, схожий на обріз мисливської зброї направлений на експертизу.
За цим фактом слідчими Селидівського відділення поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 187 "Розбій" Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування. Тепер розбійнику загрожує позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.
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игрушка из папье-маше
а это уже совсем другая статья
наш донецкий Дантес совсем не дурак
кучка мародеров ограбила всю страну тарифом 8.7грн за газ при себестоимости 0.92коп - они уважаемые люди, неприкасаемые.
вывод: воры не терпят конкуренции
наша Галя бальована
вот без блюра
никого не смутило?
как пытался если:
\\\\\\\Грабителю грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Источник: https://censor.net/ru/p3233834\\\\\
И потом конфискация, т.е. отсидел и вышел бомжом? неплохо, и пошел кого-то убил, уже и так пофиг. Это прям х.з. как назвать. а как в норм. странах?
Не говоря уже о всяких "бриллиантовых прокурорах" - Васю на 12 лет и делают бомжом(чаще всего туберкулезным), а этим ублюдкам -
Мужчина был с пистолем, в стрингах и отработал свою 1000 грн.
так и тут.