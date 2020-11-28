Чоловік з антикварним пістолем пограбував продуктовий магазин на Донеччині. ФОТО

Зловмисник показав продавщиці антикварний пістоль і відібрав у неї 1000 грн, незабаром його затримали.

Про це повідомляє поліція Донецької області, інформує Цензор.НЕТ.

Подія трапилася вчора ввечері, 27 листорада, в одному з магазинів Українська. До крамниці зайшов незнайомий чоловік та, погрожуючи продавчині предметом, схожим на обріз рушниці, забрав касу магазина та особисті гроші жінки у розмірі 1000 гривень. Після цього нападник втік.

Наразі зловмисник затриманий в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Речові докази вилучені, предмет, схожий на обріз мисливської зброї направлений на експертизу.

За цим фактом слідчими Селидівського відділення поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 187 "Розбій" Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування. Тепер розбійнику загрожує позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

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