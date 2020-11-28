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100 тис. тюльпанів, подарованих Нідерландами, висадили в центрі Києва. ФОТОрепортаж

Нідерланди подарували Україні 100 тис. тюльпанів у знак поваги до героїв Небесної сотні. Квіти висадили в центрі столиці.

Про це повідомляє пресслужба "Київзеленбуду", інформує Цензор.НЕТ.

Проєкт реалізовується за ініціативи Почесного консула України у м. Амстердам Еміля де Севрена Жакета та за підтримки Надзвичайного та Повноважного Посла України в Нідерландах Всеволода Ченцова.

Тюльпани висадили на Майдані Незалежності та біля будівлі Міністерства закордонних справ.

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Сорти були підібрані по кольорах – жовті, жовтогарячі та червоні. Геометричним візерункам, які виклали з квітів, також обіцяють надати обсяг завдяки різній висоті сортів тюльпанів.

"Упевнений, що в квітні вже ми побачимо квітучий Київ - 100 тисяч голландських тюльпанів у центрі столиці та ще 400 тисяч, висаджених в інших куточках Києва, в тому числі, й на Співочому полі, стануть окрасою міста навесні", - розповів в. о. генерального директора КО "Київзеленбуд" Олексій Король.

Також читайте: Благодійна акція в Києві: учням запропонували поділитися квітами з хворими та літніми людьми

100 тис. тюльпанів, подарованих Нідерландами, висадили в центрі Києва 01
100 тис. тюльпанів, подарованих Нідерландами, висадили в центрі Києва 02
100 тис. тюльпанів, подарованих Нідерландами, висадили в центрі Києва 03
100 тис. тюльпанів, подарованих Нідерландами, висадили в центрі Києва 04

Київ (19466) Нідерланди (1566) квіти (31)


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Топ коментарі
+13
хто ж так тюльпаны садит!!!
они их шо..хоронят????
расстояние между луковицами где? глубина лунки где???
от совковая показуха, лядь!!!
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28.11.2020 16:18
+12
Тюльпаны хорошо конечно, но золото скифов бы вернуть..
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28.11.2020 16:25
+11
Прекрасний жест... Дякуємо
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28.11.2020 16:19
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хто ж так тюльпаны садит!!!
они их шо..хоронят????
расстояние между луковицами где? глубина лунки где???
от совковая показуха, лядь!!!
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28.11.2020 16:18 Відповісти
Они их садят по другому), снимают верхний слой, раскладывают рисунком и сверху засыпают!), типа молдаван)))
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28.11.2020 16:55 Відповісти
Спасибо голландцам ! Они знают и помнят , а наши гниды только пакостят - гбр вызывает участников на допрос «по гос перевороту «
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28.11.2020 17:31 Відповісти
Прекрасний жест... Дякуємо
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28.11.2020 16:19 Відповісти
Главное чтобы штаны у этих садовников не потрескались!
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28.11.2020 17:38 Відповісти
твой опыт сидения на бутылке никому не интересен
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28.11.2020 20:15 Відповісти
Тюльпаны хорошо конечно, но золото скифов бы вернуть..
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28.11.2020 16:25 Відповісти
лучше пусть будет там, но целое, чем у какой-то ахметки в во дворце(а там где мол золото - подделка будет, в музее то)
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28.11.2020 17:15 Відповісти
в коридорах кабмина говорят висят одни подделки...тут я согласен с Вами...
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28.11.2020 17:36 Відповісти
Так и писало шо картины из музея забрали типо(кто-то важный, скажем министр, не помню) "на выставку", потом вернули все шо брали конечно, но правда директор музея ВНЕЗАПНО ощутил что в штанах стало тесно, а волосы седеют.
еще счастье что это золото не подделка(не успели спереть? )
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28.11.2020 17:52 Відповісти
"типо(кто-то важный" - Митя Табачник
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28.11.2020 20:16 Відповісти
так це ж цибуля!
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28.11.2020 16:34 Відповісти
Так, цибулини тюльпанів.
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28.11.2020 16:42 Відповісти
Цыбуля, жги!
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28.11.2020 17:03 Відповісти
Что хотел сказать-то, кацапчик?
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28.11.2020 17:28 Відповісти
он просит разрешения встать с бутылки
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28.11.2020 20:16 Відповісти
Цікаво, скільки залишиться саджанців через місяць.
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28.11.2020 16:41 Відповісти
если ты не стыряешь - то все
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28.11.2020 20:17 Відповісти
ищите тюльпаны в Конча-Заспе...
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28.11.2020 16:52 Відповісти
В декабре. Тюльпаны. Ага.

Дождались бы уже морозов шоле. И вклупали бы в мерзлую землю.
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28.11.2020 17:06 Відповісти
Не в курсе за тюльпаны, а розы сажать - самое время.
В конце января уже поздно.
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28.11.2020 17:27 Відповісти
Это самое лучшее время. Плюс луковицы шикарные, крупные. Весной уже будет море из тюльпанов.
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28.11.2020 17:45 Відповісти
Они в состоянии пережить от -10 до -15?
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28.11.2020 18:04 Відповісти
В земле? Почему нет? Я за своими тюльпанами вообще не ухаживаю. Не выкапываю, ничего не делаю, они каждую весну вылезают на солнышко сами
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28.11.2020 18:09 Відповісти
Это Киев, а не Одесса или Крым. У нас морозы бывают посильнее, а снега в последние году практически не было.

Не факт, что будут, но бывают.
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29.11.2020 02:04 Відповісти
....уже было все. и ели по 65 штук баксов и розовые каштаны и. и. и. все спишут 31 декабря через гос.казначейство)))
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28.11.2020 17:14 Відповісти
лучше б 100 тыс пенсам накинули кто тогда родился
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28.11.2020 17:18 Відповісти
попов хоч не бачив? бо викопає вночі й продасть!
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28.11.2020 17:40 Відповісти
Отак... Больше Нидерланды НИЧЕГО НЕ могут подарить Украине.
Они бы еще орешков прислали...
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28.11.2020 17:46 Відповісти
Бесплатно, то бесплатно, но деньги с фонда ковид выделят под это на содержание гидранта.
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28.11.2020 18:41 Відповісти
Трeба охорону організувати, бо садівники-любитeлі знайдуться
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28.11.2020 19:11 Відповісти
там площадь простреливается камерами и головной офис МВД в прямой видимости
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28.11.2020 20:18 Відповісти
ПЛЕСО И ЗЕЛЕНСТРОЙ ОДНИ ИЗ САМЫХ КОРРУПЦИОННЫХ В КИЕВЕ !!!

Please bring UN and NATO troops into Ukraine and kill corruption !!!
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29.11.2020 08:48 Відповісти
 
 