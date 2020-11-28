100 тис. тюльпанів, подарованих Нідерландами, висадили в центрі Києва. ФОТОрепортаж
Нідерланди подарували Україні 100 тис. тюльпанів у знак поваги до героїв Небесної сотні. Квіти висадили в центрі столиці.
Про це повідомляє пресслужба "Київзеленбуду", інформує Цензор.НЕТ.
Проєкт реалізовується за ініціативи Почесного консула України у м. Амстердам Еміля де Севрена Жакета та за підтримки Надзвичайного та Повноважного Посла України в Нідерландах Всеволода Ченцова.
Тюльпани висадили на Майдані Незалежності та біля будівлі Міністерства закордонних справ.
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Сорти були підібрані по кольорах – жовті, жовтогарячі та червоні. Геометричним візерункам, які виклали з квітів, також обіцяють надати обсяг завдяки різній висоті сортів тюльпанів.
"Упевнений, що в квітні вже ми побачимо квітучий Київ - 100 тисяч голландських тюльпанів у центрі столиці та ще 400 тисяч, висаджених в інших куточках Києва, в тому числі, й на Співочому полі, стануть окрасою міста навесні", - розповів в. о. генерального директора КО "Київзеленбуд" Олексій Король.
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они их шо..хоронят????
расстояние между луковицами где? глубина лунки где???
от совковая показуха, лядь!!!
еще счастье что это золото не подделка(не успели спереть? )
Дождались бы уже морозов шоле. И вклупали бы в мерзлую землю.
В конце января уже поздно.
Не факт, что будут, но бывают.
Они бы еще орешков прислали...
Please bring UN and NATO troops into Ukraine and kill corruption !!!