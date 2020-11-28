100 тис. тюльпанів, подарованих Нідерландами, висадили в центрі Києва. ФОТОрепортаж

Нідерланди подарували Україні 100 тис. тюльпанів у знак поваги до героїв Небесної сотні. Квіти висадили в центрі столиці.

Про це повідомляє пресслужба "Київзеленбуду", інформує Цензор.НЕТ.

Проєкт реалізовується за ініціативи Почесного консула України у м. Амстердам Еміля де Севрена Жакета та за підтримки Надзвичайного та Повноважного Посла України в Нідерландах Всеволода Ченцова.

Тюльпани висадили на Майдані Незалежності та біля будівлі Міністерства закордонних справ.

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Сорти були підібрані по кольорах – жовті, жовтогарячі та червоні. Геометричним візерункам, які виклали з квітів, також обіцяють надати обсяг завдяки різній висоті сортів тюльпанів.

"Упевнений, що в квітні вже ми побачимо квітучий Київ - 100 тисяч голландських тюльпанів у центрі столиці та ще 400 тисяч, висаджених в інших куточках Києва, в тому числі, й на Співочому полі, стануть окрасою міста навесні", - розповів в. о. генерального директора КО "Київзеленбуд" Олексій Король.

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