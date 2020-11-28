УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4330 відвідувачів онлайн
Новини Фото
20 134 82

"Укрзалізниця" змінює колір вагонів на більш темний, - глава "УЗ" Жмак. ФОТОрепортаж

В "Укрзалізниці" вирішили змінити стандартний колір вагонів - замість світло-синього під час ремонту їх перефарбовують у темний.

Рішення про зміну кольору вагонів ухвалили після того, як порадилися з провідниками, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на facebook-сторінку главу "Укрзалізниці" Володимира Жмака.

"Вирішили змінити і забарвлення вагонів: світлий фон - на темний. Нові кольори - не лише гарно, але й практично. Провідники результатом задоволені", - написав Жмак.

Він також повідомив, що у вагонах встановлюють камери, замінюють поручні, облаштовують полички для мобільних телефонів та USB-розетки.

Також читайте: Списання вагонів за віком: "Укрзалізниця" запропонувала компромісний варіант

Укрзалізниця змінює колір вагонів на більш темний, - глава УЗ Жмак 01
Фото: fb.com/vladimir.zhmak
Укрзалізниця змінює колір вагонів на більш темний, - глава УЗ Жмак 02
Фото: fb.com/vladimir.zhmak
Укрзалізниця змінює колір вагонів на більш темний, - глава УЗ Жмак 03
Фото: fb.com/vladimir.zhmak
Укрзалізниця змінює колір вагонів на більш темний, - глава УЗ Жмак 04
Фото: fb.com/vladimir.zhmak


Укрзалізниця змінює колір вагонів на більш темний, - глава УЗ Жмак 05

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Укрзалізниця" пропонує для проїзду вагони зі спальнями, ванними кімнатами і кабінетами для нарад. ФОТОрепортаж

Нагадаємо, раніше в "Укрзалізниці" повідомили, що з 1 грудня повертають у поїзди продаж кави та чаю. Про це просили багато пасажирів. Напої подаватимуть в одноразовому посуді. А ціна кави і чаю не зміниться, за склянку напою потрібно буде заплатити 10 гривень.

Автор: 

Укрзалізниця (6845) вагони (801) Жмак Володимир (47)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+43
Отличная новость! И кровати еще переставьте!
показати весь коментар
28.11.2020 18:57
+25
"эххх жаль, что все куры подохли! - у меня столько еще идей было" (с)
показати весь коментар
28.11.2020 18:58
+17
Вместо наведения порядка -- поменять цвет. Отличный подход. Подумаешь что миллиардные убытки, зато цвет другой.
показати весь коментар
28.11.2020 19:00
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
В Ужгороді кремових і не бачив ніколи...
показати весь коментар
28.11.2020 18:57 Відповісти
Краще фарбувати в жовто-блакитний колір, так вони більш помітні на дорозі. Не треба забувати що залізниця це об'єкт підвищеної небезпеки і вагони мають бути добре помітними в будь який час.
показати весь коментар
28.11.2020 19:35 Відповісти
Долбень тупой. никто вагоны не видит при переезде ж.д. А только локомотив
показати весь коментар
28.11.2020 22:01 Відповісти
жовто-чорний...помітний, бо насторожує
показати весь коментар
28.11.2020 22:03 Відповісти
Не треба чай у вікно виливати. Тоді побачите....
показати весь коментар
28.11.2020 19:56 Відповісти
То якби ще вікна відкривались)))
показати весь коментар
28.11.2020 22:37 Відповісти
Отличная новость! И кровати еще переставьте!
показати весь коментар
28.11.2020 18:57 Відповісти
Прямо на рельси переставити?
показати весь коментар
28.11.2020 19:00 Відповісти
Ну, если колеса прикрутят...
показати весь коментар
28.11.2020 19:03 Відповісти
И вёсла.
показати весь коментар
28.11.2020 19:05 Відповісти
Имхо, лучше педали.
показати весь коментар
28.11.2020 19:06 Відповісти
Нет и ещё раз нет. Только вёсла. Сразу видно, что вы дилетант в УкрЗал.
показати весь коментар
28.11.2020 19:07 Відповісти
Скорее, дилетант в квартале95...
показати весь коментар
28.11.2020 19:12 Відповісти
"эххх жаль, что все куры подохли! - у меня столько еще идей было" (с)
показати весь коментар
28.11.2020 18:58 Відповісти
новина схожа до зміни форми київським динамо, коли нема гри
показати весь коментар
28.11.2020 22:05 Відповісти
Новость планетарного масштаба...
показати весь коментар
28.11.2020 18:58 Відповісти
Ну скажите, тут скрыта сама соль реформ в УЗ от СерЛеща.
показати весь коментар
28.11.2020 19:04 Відповісти
У УЗ есть десятки ведомственных санаториев, клиник, сотни тысяч квадратных метров складских и офисных помещений которые не используются и много другого.
Если бы было желание реформировать этого монстра, то для начала, следует избавиться от перечисленных "токсичных" активов, которые не принося ни копейки прибыли, весьма дорого обходятся в плане содержания.
показати весь коментар
28.11.2020 19:15 Відповісти
А с чего же тогда СерЛещи будут харчеваться?
показати весь коментар
28.11.2020 19:24 Відповісти
Вы за_бали своими вопросиками, мудилы. Красьте как хотите, что от этого в дырку шпал не видно будет?
показати весь коментар
28.11.2020 18:59 Відповісти
Надзвичайно цікаво...а яким саме кольором по RAL-у фарбують вагони?
показати весь коментар
28.11.2020 18:59 Відповісти
Объекты шли привычной линией
Раскачивались и шумели.
Молчали желтые и синие,
В зеленых плакали и пели.
На всех русских железных дорогах, относившихся к ведомству МПС начиная с 1879 года, был принят цвет окраски наружных стен пассажирских вагонов строго согласно классу. I класс - синий; II класс - жёлтый, светло-коричневый или золотистый; III класс - зелёный; IV класс - серый.
на современных железных дорогах Германии, где подвижной состав, используемый в грузовом движении, поголовно выкрашен в красный цвет, а в пассажирском - в скучный белый.
показати весь коментар
28.11.2020 20:19 Відповісти
Похож на 5002 по РАЛу
показати весь коментар
30.11.2020 10:14 Відповісти
И нафуя было ранее перекрашивать в непрактичный цвет в наших реалиях?
показати весь коментар
28.11.2020 19:00 Відповісти
Вместо наведения порядка -- поменять цвет. Отличный подход. Подумаешь что миллиардные убытки, зато цвет другой.
показати весь коментар
28.11.2020 19:00 Відповісти
Кому убытки, а кому прибыль....
показати весь коментар
28.11.2020 19:05 Відповісти
Чтобы крокодила Гену не расстраивать. А то как же он петь будет "голубой вагон бежит качается..." сидя на синем вагоне?
показати весь коментар
28.11.2020 19:15 Відповісти
начиная с 1879 года, был принят цвет окраски наружных стен пассажирских вагонов строго согласно классу. I класс - синий; II класс - жёлтый, светло-коричневый или золотистый; III класс - зелёный; IV класс - серый.
Гена,то, непмАн был. В первом классе, на кожаном диване раскатывал. Потом его майданщица Шапокляк выставила, и он со своим барахлом и Чебурашкой один перегон пешком пёр.

Впереди в вагоне мягком катит с девушкой непмАн
Хорошо бы на полустанке заглянуть ему в карман.
показати весь коментар
28.11.2020 20:26 Відповісти
Модернизация в стиле "Путевая страна")))) Сколько ж спишут на ребрендинг???
показати весь коментар
28.11.2020 19:00 Відповісти
"Укрзализныця" меняет цвет вагонов на более темный, - глава "УЗ" Жмак - Цензор.НЕТ 8221
показати весь коментар
28.11.2020 19:03 Відповісти
Ой до ........я.
показати весь коментар
28.11.2020 19:06 Відповісти
это напоминает коррупционную схему в МинОбороны, когда военных обязали начать менять петлички и погоны.. а начальник отдела в МинОбороны "обилечивал" комерцов..
похоже, руководство "УЗ" решило потратить много денех в пандемию на перекраску вагонов..
странно, почему молчит человек-гандон сЫрожа Лещенко?!.. ведь чисто коррупционная тема..
показати весь коментар
28.11.2020 19:01 Відповісти
Как вы кровати в борделе не переставляйте как вы не это совковое гнилое барахло не красьте, Штадлером оно все равно не станет.
показати весь коментар
28.11.2020 19:02 Відповісти
Вот она, долгожданная реформа от бородатой женщины из наблюдательного совета УЗ и продажного борцуна-альфонса с разного рода барИгами засунувшего при Зеленском свой вонючий язык в жопу то му же Зеленскому которого все знают как гниду Сергей Лещенко!
А может это реформа от офиса неожиданных реформ некоего залётного грузинского морального урода и платного борцуна с тем же барИгами МиХуила Саакашвили?
показати весь коментар
28.11.2020 19:03 Відповісти
Охренительное решение! Под это и цены не грех поднять раз в пять!
показати весь коментар
28.11.2020 19:03 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=nc5_QRc8_78 разрешаю красить в синий цвет
показати весь коментар
28.11.2020 19:05 Відповісти
Краска , качеством : гов..о , гов.. ном . Несуны , не ведитесь на жд-качество , - предыдущая серая оказалась хуже , чем в строительном магазине . )) .
показати весь коментар
28.11.2020 19:07 Відповісти
Восколько млн$ обойдется "superupdate" о́дного вагона ?
показати весь коментар
28.11.2020 19:07 Відповісти
Оце так потужна реформа, нашо ті гіперлупи будувати, якщо можна просто вагони пофарбувати!
показати весь коментар
28.11.2020 19:08 Відповісти
Когда коту нех делать - он яйца лижет.
показати весь коментар
28.11.2020 19:08 Відповісти
Когда Лещенко нех делать - он зеленкой коту красит яйца.
показати весь коментар
28.11.2020 19:14 Відповісти
Надо в коричневый, чтобы ржавчина была менее заметна. Это реально практичней
показати весь коментар
28.11.2020 19:11 Відповісти
теж вважаю що одразу треба фарбувати в іржавий колір
показати весь коментар
29.11.2020 08:43 Відповісти
мойки надо построить!!а не цветами экспериментировать надо проблему решать кардинально а не заниматься перестановкой кроватей в борделе!!
показати весь коментар
28.11.2020 19:17 Відповісти
а сортир ?
показати весь коментар
28.11.2020 19:21 Відповісти
А билеты от этого станут дешевле!?? А белье чище и суше??? Или "Укрзалізниця" решила провести изменения по принципу перестановки кроватей в борделе?
показати весь коментар
28.11.2020 19:26 Відповісти
Кондиционеры есть? Темный цвет --жара летом.
показати весь коментар
28.11.2020 19:31 Відповісти
Зачем кондиционеры? Окно выбьют и будет вам кондиционер.
показати весь коментар
28.11.2020 19:42 Відповісти
Зачем так вандальгно, все стественно и просто - потеешь, охлаждаешься. Узбекские железные дороги.
показати весь коментар
28.11.2020 21:10 Відповісти
Так, летом можно будет покрасить в какой то другой
показати весь коментар
28.11.2020 21:36 Відповісти
кто оплачивает банкет?
показати весь коментар
28.11.2020 19:38 Відповісти
В "Укрзализныце" решили изменить стандартный цвет вагонов - вместо светло-синего при ремонте их перекрашивают в темный Источник: https://censor.net/ru/p3233851

Цеж цілий танкер фарби потрібен
Укрзалізниця відома своїми фінансовими оборутками.
показати весь коментар
28.11.2020 19:38 Відповісти
ну вот пля и есть повод поднять цены на билеты...
показати весь коментар
28.11.2020 19:40 Відповісти
Ну так это ж совсем другое дело!!! Очень так креативненько и свежо. Кстати, когда будете перекрашивать не забудьте вагоны помыть от столетней грязи.
показати весь коментар
28.11.2020 19:40 Відповісти
Ну да, на тёмном фоне не так грязюка видна)))
показати весь коментар
28.11.2020 20:34 Відповісти
Дизайн на уровне кружка "Юный художник".
показати весь коментар
28.11.2020 20:39 Відповісти
А вы, друзья, как не садитесь- все в музыканты не годитесь! Это коррумпированная мафиозная организация, где воруют миллионами.
показати весь коментар
28.11.2020 20:45 Відповісти
Бездарные скоты, сидящие на потоках. Эта страна обречена.
Территория бесстыдства и беззакония.
показати весь коментар
28.11.2020 21:14 Відповісти
Теперь похоже на белорусскую чугунку
показати весь коментар
28.11.2020 20:53 Відповісти
Гуано от этого не нерестанет ездить со скоростью улитки.
показати весь коментар
28.11.2020 21:03 Відповісти
а смисл???? может пора сделать так что бы гавно на рельсы не падало ??? и нормальные условие проезда были? ААА??
показати весь коментар
28.11.2020 21:07 Відповісти
Темнее? УмнО! В радикально черный цвет?
показати весь коментар
28.11.2020 21:13 Відповісти
треба одразу фарбувати в іржавий - економіка повинна бути економною
показати весь коментар
29.11.2020 08:42 Відповісти
Даёшь тендер на ...ярдов придворному маляру!
показати весь коментар
28.11.2020 21:32 Відповісти
На что же еще тратить деньги?
показати весь коментар
28.11.2020 21:35 Відповісти
Вот и Зеленский начал свои реформы. Хочет отобрать славу реформатора у Порошенко.
показати весь коментар
28.11.2020 21:37 Відповісти
Ну Порошенко хоч трохи армію реформував. Тепер армія на армію хоч схожа, а зебіли вагони перефарбовують...
показати весь коментар
28.11.2020 21:49 Відповісти
Колір як у ригіАналів, млятЬ...
показати весь коментар
28.11.2020 21:46 Відповісти
хз депреснякоий колір ,неприемний. звичайно можна рідше мити. Але хтось из тих дебілів уз помалю у такий колір стіни у хаті? щоб рідше порох витирати. Провідникам подобається - ну звісно наші провідники авдрізняються високими художньо - естетичними якостями та глибокими пізнанями у колористиці. Дебіли. ви бачили як фарбують вагони у світі? Принаймі у Европі? Бородата дічина (серж Лещ) що думає з цього приводу?
показати весь коментар
28.11.2020 22:09 Відповісти
Да. все таки светлая расцветка вагонов наших северных соседей смотрится более выиграшно

"Укрзалізниця" змінює колір вагонів на більш темний, - глава "УЗ" Жмак - Цензор.НЕТ 9355
показати весь коментар
28.11.2020 22:41 Відповісти
Ну у росіян з дизайном, нажаль, справи кращі за наші.
У нас на дизайн останнім часом взагалі не звертають уваги 😒
показати весь коментар
29.11.2020 08:40 Відповісти
а людські туалети зроблять чи ні?
показати весь коментар
28.11.2020 22:12 Відповісти
Поверніть ціни на квитки як до карантину були. А колір вагона - це останнє, що може цікавити пасажира. От ввели новий маршрут Київ - Славське швидкісним потягом. А розклад такий незручний, що навряд чи ним захочуть їхати: стартує з Києва о шостій ранку (до початку роботи метро), а фінішує у Славське в другій половині дня (вже в той день не покатаєшся). А зі Славське виїздить в другій половині дня так, що в день від'їзду також покататися не вдасться і в Київ о дванадцятій ночі прибуває ( додому тільки на таксі, а кому далі, то ночуй на вокзалі). От така картина маслом нам від УЗ.
показати весь коментар
28.11.2020 23:46 Відповісти
Сосед забор перекрасил😀
показати весь коментар
29.11.2020 06:16 Відповісти
Ох и будет же летом тепло в тёмных вагонах.
показати весь коментар
29.11.2020 06:23 Відповісти
О, молодцы!
показати весь коментар
29.11.2020 08:22 Відповісти
Керівництво УЗ винахідливе у способах вчергове украсти бабки - спишуть , наприклад 800 тон фарби , а використають 150т. Різнцю - до кишені. Це приблизно так, як мєнти міняють права, номерні знаки, техогляди...
показати весь коментар
29.11.2020 11:14 Відповісти
а говно? говно так и будет на рельсы падать?
показати весь коментар
29.11.2020 12:04 Відповісти
В темноте лучше пилиццо...😎
показати весь коментар
29.11.2020 14:31 Відповісти
воооо! другое дело. я ж до этого с плохим цветом ездить не мог, а теперь буду ездить конечно.
ну а про состояние вагонов, скорость движения поездов, цены, лучше не вспоминать - лучше думать о цвете вагонов.
показати весь коментар
29.11.2020 18:02 Відповісти
кстати, за тёмный цвет, пассажиры очень будут благодарны в солцепёк - быстрее поджарятся. кондиционеров же нет и даже окна не открываются.
показати весь коментар
29.11.2020 18:03 Відповісти
 
 