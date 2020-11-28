"Укрзалізниця" змінює колір вагонів на більш темний, - глава "УЗ" Жмак. ФОТОрепортаж

В "Укрзалізниці" вирішили змінити стандартний колір вагонів - замість світло-синього під час ремонту їх перефарбовують у темний.

Рішення про зміну кольору вагонів ухвалили після того, як порадилися з провідниками, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на facebook-сторінку главу "Укрзалізниці" Володимира Жмака.

"Вирішили змінити і забарвлення вагонів: світлий фон - на темний. Нові кольори - не лише гарно, але й практично. Провідники результатом задоволені", - написав Жмак.

Він також повідомив, що у вагонах встановлюють камери, замінюють поручні, облаштовують полички для мобільних телефонів та USB-розетки.

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Нагадаємо, раніше в "Укрзалізниці" повідомили, що з 1 грудня повертають у поїзди продаж кави та чаю. Про це просили багато пасажирів. Напої подаватимуть в одноразовому посуді. А ціна кави і чаю не зміниться, за склянку напою потрібно буде заплатити 10 гривень.