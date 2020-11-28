Петро і Марина Порошенки вшанували пам'ять жертв Голодомору під час акції "Запали свічку". ФОТОрепортаж

Правда про злочини тоталітарного режиму проти українського народу – це не просто данина пам’яті мільйонів померлих від голоду. Правда про Голодомор потрібна для європейського майбутнього нашої держави.

Про це заявив лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко, пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили. Разом з дружиною Мариною Порошенко, народними депутатами від "Європейської Солідарності" п’ятий президент ушанував пам’ять померлих від голоду українців під час акції "Запали свічку" на території Меморіалу жертв Голодомору.

"У цей день я згадую, що я і наша команда брали участь в ухваленні великої кількості законів. Законів, які відіграли величезну роль у державотворенні України. Загалом я порахував, що їх було понад 600. І про децентралізацію, і про безвіз, і про європейський вектор розвитку. Але абсолютно окремим рядком стоїть закон, який був ухвалений 28 листопада 2006 року. Закон про увічнення пам’яті Голодомору і визнання Голодомору геноцидом. У розвиток цього велика кількість законів – про декомунізацію, про розкриття злочинів імперії – дозволяла нам робити цей внесок у формування державності", – сказав Порошенко журналістам.

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"Роль цієї правди дуже важко перебільшити, бо це правда, як Україна рятувалася від імперії, яку роль відіграла імперія у знищенні українського народу. Мільйони українців з небес благали, щоб правда про їхнє вбивство, про геноцид проти всієї нації нарешті стала доступна світові", – зазначає п’ятий президент.

Він наголосив, що з 2014-го по 2019 рік зусиллями українських дипломатів, політиків, діаспори велика кількість держав визнанала Голодомор геноцидом українського народу. "Це теж – розкриття правди світові", – зазначив Порошенко, особливо відзначивши резолюції обох палат Конгресу США.

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"Ми будемо робити все, щоб захищати цю правду. І дуже шкода, що в Україні на державному рівні не відзначався День Гідності і Свободи – вперше з 14-го року. Дуже шкода, що вперше на 24 серпня, на День Незалежності замість військового параду на святому Софійському майдані демонструють "шльопки-ушльопки". Дуже шкода, що і тут ми не бачимо в цей день президента під час акції "Запали свічку", – зауважив Порошенко.

"Я дуже сподіваюся, що це не є проявом "какая разніца". Я дуже сподіваюся, що прийде розуміння, що Голодомор – це не про минуле і не тільки про імперію. Голодомор і вшанування пам‘яті мільйонів українців – це про наше європейське майбутнє, яке точно не лежить у сфері інтересів російського окупанта", – переконаний п’ятий президент.

Петро Порошенко подякував усім, хто долучився до акції "Запали свічку" по всій Україні. "Хочу звернутися зі словами подяки до тих, хто сьогодні тут. Хто сьогодні у вікнах виставив свічку, зберігаючи пам’ять, захищаючи правду. Хочу закликати вас вірити, що незважаючи на економічну, політичну, пандемічну, конституційну – всі кризи, які зараз обєдналися в Україні, з Божою допомогою в Україні все буде добре. Бо з нами Господь і з нами правда", – упевнений Петро Порошенко.

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