Рух найвисокогірнішою дорогою державного значення України відкрили на Закарпатті, - Укравтодор. ФОТОрепортаж
Траса Т-07-18 Нижні Ворота - Воловець - Міжгір'я - найвисокогірніша дорога державного значення України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на facebook-сторінку Служби автомобільних доріг у Закарпатській області.
"По всій протяжності підсилено шар основи – щебенево-піщана суміш укріплена цементом – 15 см, влаштовано вирівнюючий шар асфальтобетону – 10 км та верхній шар із щебенево-мастикового асфальту – 5 см. Виконано габіонне кріплення верхових та низових укосів на перевальних ділянках, зокрема на Воловецькому та Подобовецькому (Пилипецькому) перевалах. Бар’єрне огородження влаштоване відповідно до європейських стандартів – світлоповертаючі елементи вмонтовані у деталі конструкцій, відновлено організацію дорожнього руху із заміною усіх дорожніх знаків", - йдеться в повідомленні.
Найвища відмітка по поверхні дороги – 732,38 м над рівнем моря, найнижча – 430,03 м. Дорога має десятки штучних споруд – мостів, труб та підпірних стін – та складну конфігурацію дороги у плані, а саме велику кількість кривих на кілометр.
Загальний кошторис робіт - 669 млн гривень, їх виконував підрядник "Онур Конструкціон Інтернешнл". Зазначається, що ремонт маршруту виконано в межах програми "Велике будівництво".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
https://from-ua.com/news/576499-v-2020-godu-ukravtodor-postroil-i-otremontiroval-4-tis-km-dorog-foto.html В 2020 году «Укравтодор» построил и отремонтировал 4 тыс км дорог.
Ну и где там 3 км, трололо?
И так по каждому объекту - нахватали незавершенного строительства с готовностью 75-80% и потужно вводят в эксплуатацию. Хотели успеть к выборам но и этого не получилось. Брешут и воруют, воруют и брешут. Сплошные жидовские понты. Вот казалось бы
Нет, это мы своими глазами видели в Украине!!!