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Рух найвисокогірнішою дорогою державного значення України відкрили на Закарпатті, - Укравтодор. ФОТОрепортаж

Траса Т-07-18 Нижні Ворота - Воловець - Міжгір'я - найвисокогірніша дорога державного значення України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на facebook-сторінку Служби автомобільних доріг у Закарпатській області.

"По всій протяжності підсилено шар основи – щебенево-піщана суміш укріплена цементом – 15 см, влаштовано вирівнюючий шар асфальтобетону – 10 км та верхній шар із щебенево-мастикового асфальту – 5 см. Виконано габіонне кріплення верхових та низових укосів на перевальних ділянках, зокрема на Воловецькому та Подобовецькому (Пилипецькому) перевалах. Бар’єрне огородження влаштоване відповідно до європейських стандартів – світлоповертаючі елементи вмонтовані у деталі конструкцій, відновлено організацію дорожнього руху із заміною усіх дорожніх знаків", - йдеться в повідомленні.

Найвища відмітка по поверхні дороги – 732,38 м над рівнем моря, найнижча – 430,03 м. Дорога має десятки штучних споруд – мостів, труб та підпірних стін – та складну конфігурацію дороги у плані, а саме велику кількість кривих на кілометр.

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Загальний кошторис робіт - 669 млн гривень, їх виконував підрядник "Онур Конструкціон Інтернешнл". Зазначається, що ремонт маршруту виконано в межах програми "Велике будівництво".

Рух найвисокогірнішою дорогою державного значення України відкрили на Закарпатті, - Укравтодор 01
Фото: fb.com/oleksandr.kubrakov
Рух найвисокогірнішою дорогою державного значення України відкрили на Закарпатті, - Укравтодор 02
Фото: fb.com/oleksandr.kubrakov
Рух найвисокогірнішою дорогою державного значення України відкрили на Закарпатті, - Укравтодор 03
Фото: fb.com/oleksandr.kubrakov
Рух найвисокогірнішою дорогою державного значення України відкрили на Закарпатті, - Укравтодор 04
Фото: fb.com/oleksandr.kubrakov

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Рух найвисокогірнішою дорогою державного значення України відкрили на Закарпатті, - Укравтодор 05
Фото: fb.com/oleksandr.kubrakov
Рух найвисокогірнішою дорогою державного значення України відкрили на Закарпатті, - Укравтодор 06
Фото: fb.com/oleksandr.kubrakov
Рух найвисокогірнішою дорогою державного значення України відкрили на Закарпатті, - Укравтодор 07
Фото: fb.com/oleksandr.kubrakov
Рух найвисокогірнішою дорогою державного значення України відкрили на Закарпатті, - Укравтодор 08
Фото: fb.com/oleksandr.kubrakov

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Рух найвисокогірнішою дорогою державного значення України відкрили на Закарпатті, - Укравтодор 09
Фото: fb.com/oleksandr.kubrakov
Рух найвисокогірнішою дорогою державного значення України відкрили на Закарпатті, - Укравтодор 10
Фото: fb.com/oleksandr.kubrakov
Рух найвисокогірнішою дорогою державного значення України відкрили на Закарпатті, - Укравтодор 11
Фото: fb.com/oleksandr.kubrakov

Рух найвисокогірнішою дорогою державного значення України відкрили на Закарпатті, - Укравтодор 12

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Автор: 

дороги (3061) Укравтодор (1200) Велике будівництво (741) Закарпатська область (2049)


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Топ коментарі
+8
Рух найвисокогірнішою дорогою державного значення України відкрили на Закарпатті, - Укравтодор - Цензор.НЕТ 4370Большая ******". Из летнего репортажа про объекты так называемой "большой стойки", в частности про дорогу Т 07 18 "работы на этом 47-километровом участке компания начала еще в 2017 году, но из-за прекращения финансирования пришлось сделать паузу. Однако в этот раз турки настроены оптимистично и рассчитывают к концу сезона дойти до самого Воловца."
И так по каждому объекту - нахватали незавершенного строительства с готовностью 75-80% и потужно вводят в эксплуатацию. Хотели успеть к выборам но и этого не получилось. Брешут и воруют, воруют и брешут. Сплошные жидовские понты. Вот казалось бы
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29.11.2020 02:56
+6
можешь даже и не мечтать
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28.11.2020 23:36
+5
Классно катафалки будут ехать. Даже не качнутся!!! Хотя кому какое дело до чужего горя?!
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28.11.2020 23:25
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Классно катафалки будут ехать. Даже не качнутся!!! Хотя кому какое дело до чужего горя?!
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28.11.2020 23:25 Відповісти
можешь даже и не мечтать
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28.11.2020 23:36 Відповісти
https://censor.net/ru/user/456566, шо ты бредишь? иди проспись
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29.11.2020 00:51 Відповісти
Придурок какой-то, что ты пишешь вообще
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29.11.2020 20:41 Відповісти
Везет же людям !...
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28.11.2020 23:33 Відповісти
в чём??(людям везёт?)что избавятся от остатков леса!!и за год а то и меньше!!от этой дороги и следа не останется!!(после перегруженных лесовозов)а от ,,распила"денег и средств волосы дыбом встанут!!
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28.11.2020 23:40 Відповісти
Главное, чтобы оползнем не смыло.
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28.11.2020 23:42 Відповісти
Чудо" Якщо є ефективне ДРЕНУВАННЯ вод на всіх ділянках, - тобто полотно осушується при любому рівні опадів, - то така дорога на довго... І якщо не дозволяти руйнівну діяльність в зоні відчуження дорожного полотна, звичайно...
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28.11.2020 23:47 Відповісти
красота! как в Европе
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29.11.2020 00:52 Відповісти
Ого аж 3 км.
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29.11.2020 02:10 Відповісти
https://zn.ua/UKRAINE/fotohrafii-otremontirovannoj-dorohi-v-zakarpate-porazili-svoej-krasotoj.html

https://from-ua.com/news/576499-v-2020-godu-ukravtodor-postroil-i-otremontiroval-4-tis-km-dorog-foto.html В 2020 году «Укравтодор» построил и отремонтировал 4 тыс км дорог.

Ну и где там 3 км, трололо?
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29.11.2020 06:16 Відповісти
https://www.unian.net/tourism/news/samyy-krasivyy-avtomobilnyy-marshrut-v-ukraine-t-07-18-nizhnie-vorota-volovec-mezhgore-novosti-11236919.html Общая протяженность дороги - 44,6 км, смета работ составила 669 млн грн.
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29.11.2020 06:20 Відповісти
Рух найвисокогірнішою дорогою державного значення України відкрили на Закарпатті, - Укравтодор - Цензор.НЕТ 4370Большая ******". Из летнего репортажа про объекты так называемой "большой стойки", в частности про дорогу Т 07 18 "работы на этом 47-километровом участке компания начала еще в 2017 году, но из-за прекращения финансирования пришлось сделать паузу. Однако в этот раз турки настроены оптимистично и рассчитывают к концу сезона дойти до самого Воловца."
И так по каждому объекту - нахватали незавершенного строительства с готовностью 75-80% и потужно вводят в эксплуатацию. Хотели успеть к выборам но и этого не получилось. Брешут и воруют, воруют и брешут. Сплошные жидовские понты. Вот казалось бы
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29.11.2020 02:56 Відповісти
С 2014-го Ни одной дороги вне КИЕВА НЕ БЫЛО ПОСТРОЕНО НИ ОТРЕМОНТИРОВАНО!
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29.11.2020 05:50 Відповісти
єто тебе в италии рассказали?
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29.11.2020 18:54 Відповісти
А по-твоему, мы никогда домой не ездили вне карантина?
Нет, это мы своими глазами видели в Украине!!!
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29.11.2020 18:57 Відповісти
А где ты было, то в Украине?)))
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29.11.2020 19:09 Відповісти
Где же эта зеленая *****, которая даже не способна сказать чи-то проитив фактов?
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29.11.2020 18:14 Відповісти
Красивая дорога!
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29.11.2020 06:07 Відповісти
А разве дорога через Яблунецкий перевал ниже?
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29.11.2020 07:47 Відповісти
ВЫГЛЯДИТ КАК ЕДИНСТВЕННАЯ НОРМАЛЬНАЯ ДОРОГА НА ЗАКАРПАТЬЕ !)
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29.11.2020 08:33 Відповісти
Она уже не единственная). Была "дорога смерти" Н-09 с Мукачева. Так 60 км до Хуста 2 часа ехал... При сухой погоде , где была возможность, все по обочинам ездили - стала 4-колейка)))
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29.11.2020 11:55 Відповісти
"Відосік" класний - цікаво скільки ця дорога прослужить???
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29.11.2020 09:52 Відповісти
Треба зробити ще Ужокський перевал до Ужгорода, буде корочша дорога до Словаччини і Угорщини...
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29.11.2020 19:41 Відповісти
Велике будівництво, кажете? От пілять. Цю дорогу капітально ремонтувати розпочали ще 2018-го! Вже тоді було зроблено достатньо великі проблемні ділянки. Тут лише питання, а чому її минулого року не завершили і куди зникли гроші з дорожнього фонду? Адже ремонтувати її мали з дорожнього. а не з ковідного.
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29.11.2020 20:04 Відповісти
Класс. Никогда не строились так глобально наши дороги. Это просто было унижение, когда в Украине такие жуткие дороги . Мы достойны лучшего. Мне собственно,все равно, кто это сделает, какой президент, какое правительство. Нам всем важен результат. Плохих дорог все ещё очень много. Украину сшивать нужно именно так начинать
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29.11.2020 20:46 Відповісти
А лайфанута в екстазі... Не дивно, де головний Зе!біл чи члени Зе!лені- там оргазм.
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29.11.2020 21:38 Відповісти
 
 