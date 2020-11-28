Рух найвисокогірнішою дорогою державного значення України відкрили на Закарпатті, - Укравтодор. ФОТОрепортаж

Траса Т-07-18 Нижні Ворота - Воловець - Міжгір'я - найвисокогірніша дорога державного значення України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на facebook-сторінку Служби автомобільних доріг у Закарпатській області.

"По всій протяжності підсилено шар основи – щебенево-піщана суміш укріплена цементом – 15 см, влаштовано вирівнюючий шар асфальтобетону – 10 км та верхній шар із щебенево-мастикового асфальту – 5 см. Виконано габіонне кріплення верхових та низових укосів на перевальних ділянках, зокрема на Воловецькому та Подобовецькому (Пилипецькому) перевалах. Бар’єрне огородження влаштоване відповідно до європейських стандартів – світлоповертаючі елементи вмонтовані у деталі конструкцій, відновлено організацію дорожнього руху із заміною усіх дорожніх знаків", - йдеться в повідомленні.

Найвища відмітка по поверхні дороги – 732,38 м над рівнем моря, найнижча – 430,03 м. Дорога має десятки штучних споруд – мостів, труб та підпірних стін – та складну конфігурацію дороги у плані, а саме велику кількість кривих на кілометр.

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Загальний кошторис робіт - 669 млн гривень, їх виконував підрядник "Онур Конструкціон Інтернешнл". Зазначається, що ремонт маршруту виконано в межах програми "Велике будівництво".

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