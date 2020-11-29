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Новини Фото Революція в Білорусі
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Протести в Мінську: Силовики Лукашенка стягують спецтехніку і встановлюють огородження, затримання тривають. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У неділю, 29 листопада, жителі Мінська почали збиратися на нові акції протесту. Силовики Олександра Лукашенка стягують у центр міста спецтехніку, а також встановлюють огорожі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Tut.by.

Від самого ранку люди в Мінську почали виходити на вулиці і організовувати ланцюги солідарності. При цьому в центр столиці почали стягувати автозаки, водомети, військову техніку та автобуси з силовиками. Також обладнають загородження біля стели на Майдані незалежності.

Також дивіться: "Виходь гуляти": Російський гурт "Каста" випустив кліп про звірства силовиків у Білорусі. ВIДЕО

Крім цього в місті традиційно спостерігаються проблеми з інтернетом. Відразу на трьох вулицях в мікрорайоні Малинівка зникла електрика. Також були закриті на вхід і вихід центральні станції метро "Площа Перемоги", "Жовтнева", "Площа Якуба Коласа", "Купаловська", "Немига", а також вестибюль станції "Площа Леніна" (вхід з боку "Площі Незалежності") .

Водночас люди масово виходять на вулиці.

На вулицях Матусевича і Воронянського силовики біжать за людьми.

Також читайте: Акції солідарності "0 проміле" відбулися в Білорусі. ФОТОрепортаж

Протести в Мінську: Силовики Лукашенка стягують спецтехніку і встановлюють огородження, затримання тривають 01
Протести в Мінську: Силовики Лукашенка стягують спецтехніку і встановлюють огородження, затримання тривають 02
Протести в Мінську: Силовики Лукашенка стягують спецтехніку і встановлюють огородження, затримання тривають 03
Протести в Мінську: Силовики Лукашенка стягують спецтехніку і встановлюють огородження, затримання тривають 04
Протести в Мінську: Силовики Лукашенка стягують спецтехніку і встановлюють огородження, затримання тривають 05
Протести в Мінську: Силовики Лукашенка стягують спецтехніку і встановлюють огородження, затримання тривають 06
Протести в Мінську: Силовики Лукашенка стягують спецтехніку і встановлюють огородження, затримання тривають 07
Протести в Мінську: Силовики Лукашенка стягують спецтехніку і встановлюють огородження, затримання тривають 08
Протести в Мінську: Силовики Лукашенка стягують спецтехніку і встановлюють огородження, затримання тривають 09

Білорусь (7930) протест (2398) Мінськ (828)


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Топ коментарі
+10
Жиденько, слабенько, неубедительно.... зато колхозник ликует, облачность развеялась..., можно с успокоением праздновать продолжение диктатуры....
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29.11.2020 12:49
+8
Сябри! Тримайтесь! Українці за вас!
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29.11.2020 12:48
+7
Белорусы - вы все проспали... Цветы ОМОНу подарите ... А они вам дубинку в задницу
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29.11.2020 12:48
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Походу, Тихановска - не у дел, народ сам по себе.
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29.11.2020 12:48 Відповісти
Таки дошло? Вы не безнадёжны! Я знала!
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29.11.2020 22:04 Відповісти
Сябри! Тримайтесь! Українці за вас!
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29.11.2020 12:48 Відповісти
може iм Юлю - в пiдмогу, потрындеть про папэрэднiка?
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29.11.2020 12:56 Відповісти
Триматись ЗА ЩО ?

((((

Підтримувати КОГО ?
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29.11.2020 13:09 Відповісти
Белорусы - вы все проспали... Цветы ОМОНу подарите ... А они вам дубинку в задницу
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29.11.2020 12:48 Відповісти
Бьют женщин и девчонок - это не силовики а слабовики.. шлюхи лукашенковские
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29.11.2020 12:48 Відповісти
Жиденько, слабенько, неубедительно.... зато колхозник ликует, облачность развеялась..., можно с успокоением праздновать продолжение диктатуры....
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29.11.2020 12:49 Відповісти
ну это уже точно байдена работа. бо трамп щас лукохуйла понимает так, как никто ))
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29.11.2020 12:54 Відповісти
Походу сябры про&Бали возможность, сейчас за хмары загонят остаток и все " Северная Белорус". Лучший собеседник с властью это ну хотя бы смелость не просто выйти а выйти с коктейльем для молотова. Вы ещё им кушать носите, он тебя дубинкой а ты ему котлетку с приговоркой "бедненькие ты же работаешь меня лупишь"
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29.11.2020 13:05 Відповісти
Картофельный долбо.б никак не угомонится.
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29.11.2020 13:06 Відповісти
А в Украине думаешь успокоились ему подобные?
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29.11.2020 14:01 Відповісти
Интересно другое.Если на эти все мероприятия не будет никакой реакции со стороны му...ров,ну не будут они "мешать,бить,обижать",их в этот момент вообще на улицах не будет-что будут делать протестующие?В чём вообще смысл этих хождений и "отгребаний"?
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29.11.2020 13:08 Відповісти
Білоруський протест він такий.....
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29.11.2020 13:10 Відповісти
В общем это уже похоже на агонию. И что интересно, уже третий или 4-ый месяц бульбасики ходят, а так и не научились давать отпор ОМОН-у. ТУПАРИ ВЫ РЕБЯТКИ И ТРУСАКИ. Пора жрать уже носить ОМОН-у и сменное бельё стирать.
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29.11.2020 13:09 Відповісти
"бацька" зря потратился на бензин для автозаков.... пустыми уедут.
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29.11.2020 13:09 Відповісти
В следующий раз сказали приходить со своим автозаком.
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29.11.2020 13:17 Відповісти
Как учения какие-то.. сейчас натренируют и их, и алкашенко - куй потом снесут..
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29.11.2020 13:44 Відповісти
Были периоды когда и Майдан был такой немноголюдный и тем не менее в конце концов победили
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29.11.2020 13:47 Відповісти
за то Майдан стоял... горели глаза, стояли палатки, была инфраструктура, был штаб... Майдан жил..., протесты в Белоруси, как предсмертное дыхание... затухает, все тише, ритмичности нет...
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29.11.2020 14:08 Відповісти
у Майдана была крыша в виде фракций в депутатов в раде, западных дипломатов, прессы, а шо из этого есть у беларусских протестунов?
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29.11.2020 15:03 Відповісти
Братская Россия и "не все так однозначно"
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29.11.2020 16:07 Відповісти
На Майдане была решительность. в Белоруси осторожность - как бы чего не вышло.
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29.11.2020 18:04 Відповісти
белорусы даже боятся пройтись по проезжей части... все тротуарами и зелеными зонами... такое впечатление, что они троллейбусов и жигулей боятся.😄 как они власть поменяют???? самообман и блеф, разгаданный тараканом.
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29.11.2020 18:10 Відповісти
болотные рабы прогулялись и пора в зиндан.
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29.11.2020 15:41 Відповісти
Аби не Лукашенко?
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29.11.2020 15:53 Відповісти
нет что бы достать дубины и фигачить в ответ ..... рабы плять !!!!
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29.11.2020 18:09 Відповісти
 
 