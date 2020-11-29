Протести в Мінську: Силовики Лукашенка стягують спецтехніку і встановлюють огородження, затримання тривають. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У неділю, 29 листопада, жителі Мінська почали збиратися на нові акції протесту. Силовики Олександра Лукашенка стягують у центр міста спецтехніку, а також встановлюють огорожі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Tut.by.

Від самого ранку люди в Мінську почали виходити на вулиці і організовувати ланцюги солідарності. При цьому в центр столиці почали стягувати автозаки, водомети, військову техніку та автобуси з силовиками. Також обладнають загородження біля стели на Майдані незалежності.

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Крім цього в місті традиційно спостерігаються проблеми з інтернетом. Відразу на трьох вулицях в мікрорайоні Малинівка зникла електрика. Також були закриті на вхід і вихід центральні станції метро "Площа Перемоги", "Жовтнева", "Площа Якуба Коласа", "Купаловська", "Немига", а також вестибюль станції "Площа Леніна" (вхід з боку "Площі Незалежності") .

Водночас люди масово виходять на вулиці.

На вулицях Матусевича і Воронянського силовики біжать за людьми.

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