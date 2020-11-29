Громадяни Туреччини та Азербайджану підпалили автомобіль броварському рестораторові, - поліція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Броварському районі невідомі вночі пошкодили автомобіль "Audi", що належить місцевому рестораторові. Зловмисники облили капот легкозаймистою речовиною, підпалили і зникли в невідомому напрямку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Київської області.

Під час проведення оперативно-розшукових заходів оперативні працівники Броварського відділу поліції встановили осіб, причетних до підпалу і затримали їх у порядку ст. 208 КПК України.

Ними виявилися двоє іноземців 44-річний громадянин Туреччини та 39-річний чоловік з Азербайджану. Поліцейські вилучили у них автомобіль "Volkswagen", на якому вони пересувались під час скоєння злочину.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до десяти років.

Поліція встановлює мотиви злочину та перевіряє іноземців до скоєння інших злочинів на території Київщини.

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Фото: сайт поліції