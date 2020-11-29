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Громадяни Туреччини та Азербайджану підпалили автомобіль броварському рестораторові, - поліція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Броварському районі невідомі вночі пошкодили автомобіль "Audi", що належить місцевому рестораторові. Зловмисники облили капот легкозаймистою речовиною, підпалили і зникли в невідомому напрямку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Київської області.

Під час проведення оперативно-розшукових заходів оперативні працівники Броварського відділу поліції встановили осіб, причетних до підпалу і затримали їх у порядку ст. 208 КПК України. 

Ними виявилися двоє іноземців 44-річний громадянин Туреччини та 39-річний чоловік з Азербайджану. Поліцейські вилучили у них автомобіль "Volkswagen", на якому вони пересувались під час скоєння злочину.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до десяти років.

Поліція встановлює мотиви злочину та перевіряє іноземців до скоєння інших злочинів на території Київщини.

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Громадяни Туреччини та Азербайджану підпалили автомобіль броварському рестораторові, - поліція 01

Громадяни Туреччини та Азербайджану підпалили автомобіль броварському рестораторові, - поліція 02
Фото: сайт поліції

авто (6166) Бровари (280) підпал (673)


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Топ коментарі
+58
Верните пожалуста старый дизайн !!! Сейчас какая то каша ! Неудобно до ужаса !
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29.11.2020 13:58
+23
Рукожопы!!!! Верните старый дизайн!!!!
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29.11.2020 14:08
+17
Барыга наверно армян.)
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29.11.2020 14:00
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Скорее всего владеле рыгаловки местный мафиози раз столько шуму подняли. Притом машину даже не сожгли нормально. А то что мусоров набежало как на массовое убийство, говорит о том что ето криминальные разборки, которых мусора очень боятся так как сидят у бандитов на зарплате.
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29.11.2020 14:05 Відповісти
скорее всего ресторатор дальний родственник сурена крымского самооборонца, защищавшегося от геннадия балашова (5.10) с бананом...геннадию респект
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29.11.2020 15:32 Відповісти
Карабах свободен турки и азери гоу хом. Агдам ждет. Напали на белого. Украина не Караб
ах
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29.11.2020 17:21 Відповісти
агдам, говоришь?...наливай
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29.11.2020 17:47 Відповісти
школота не поймет
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30.11.2020 10:45 Відповісти
Верните пожалуста старый дизайн !!! Сейчас какая то каша ! Неудобно до ужаса !
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29.11.2020 13:58 Відповісти
Зато рекламы меньше и шрифт крупнее, а к интерфейсу постепенно привыкается.
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29.11.2020 14:32 Відповісти
Шрифт можно самому делать какой хочешь для разных сайтов в настройках браузера.
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29.11.2020 14:46 Відповісти
Можно, но когда реклама занимает 60% места на дисплее, то с крупным шрифтом помещается намного меньше информации, тоже не очень удобно для восприятия.
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29.11.2020 16:16 Відповісти
Наоборот - раньше под ленту новостей было отведено почти половина страницы, а сейчас - едва 25%
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30.11.2020 12:43 Відповісти
Не знаю, может зависит от версии, которая на пк стоит, или какие защитные программы у кого. У меня минимум 60% дисплея занимала всяческая реклама, штук 40 разной величины блоков, со всех сторон и даже между новостями втуливали.
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30.11.2020 13:09 Відповісти
Беру свои слова обратно. Сейчас вот началась такая хрень с рекламой, что хуже в сто раз чем было. Так что верните все взад, РУКОЖОПЫ!!!!!!!!😡😡😡
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30.11.2020 13:11 Відповісти
Поддерживаю, старый был интуитивно понятен, этот-нет
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29.11.2020 14:46 Відповісти
Современем всё поймёшь, не парься.
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29.11.2020 23:45 Відповісти
Барыга наверно армян.)
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29.11.2020 14:00 Відповісти
ким би він не був, а ви свої кавказські розбірки на теренах України не маєте права здійснювати. Нам свинособак на сході вистачає..
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30.11.2020 12:59 Відповісти
Как посмотреть список лайкнувших чужое сообщение?
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29.11.2020 14:04 Відповісти
Рукожопы!!!! Верните старый дизайн!!!!
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29.11.2020 14:08 Відповісти
по ходу белорусов из танчиков на работу приняли, они там намутили, теперь тут изощряются
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30.11.2020 00:15 Відповісти
Соседу разбили машину прямо возле дома и скрылись, так мусора из Киево-Свиятошинского раена приехали только через пол часа. И сказали хозяину машины ходить самому по соседях искать может у кого камера засняла чо или свидетели какие то есть, а потом прийти в отделение и они так и быть откроют уголовное дело. До сих пор *ищут*. Ка и *ищут* грабителей обворовавших чуть ли не каждый третий дом. Зато здесь прям спецназ налетел, чтобы бизнес бандюка защитить.
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29.11.2020 14:14 Відповісти
накормил котлетами из свинины... хачики узнали и отомстили.
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29.11.2020 14:14 Відповісти
Хачи-армяне.
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29.11.2020 15:03 Відповісти
хачики христиане и свиньи прием
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29.11.2020 15:33 Відповісти
Карабах свободен. Азербот и турок пускай валят домой.
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29.11.2020 17:18 Відповісти
Карабах звільнили і тепер припхався весь непотріб до України
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29.11.2020 14:31 Відповісти
грузины-барсеточники, турки, азербайджанцы, рестораторы, сурены самооборонцы крыма смотрят на украину, как продолжение россии...
какая разница, - из уст президента, воспринята слишком буквально...
тому, вчимо мову, переходимо до київської митрополії...
тоді різниця стане помітною, хай і наперекір президенту....
шото не нравится мне этот гусь
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29.11.2020 15:47 Відповісти
Почти наверняка пострадавший армянин.
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29.11.2020 14:34 Відповісти
Бондаренка фамилия, может папа армянин 😅
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29.11.2020 14:37 Відповісти
Так нуно вигоражевать Турок? Нашого пресанули. Пускай валят в свой солнечний Чуркистан.
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29.11.2020 17:17 Відповісти
Навіщо сайт зіпсували ?
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29.11.2020 16:21 Відповісти
Старий дізайн плізззз !!!
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29.11.2020 16:42 Відповісти
Дизайн,как в RT
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29.11.2020 19:00 Відповісти
Почему то граждане армении не совершают не какого преступления , армяни а что ангелы спустившись с небес ??? 🤣🤣🤣 , Я нечего не понял ребята , что за новости у вас пошли, постоянно Турки и Азербайджанцы , чей заказ исполняем ??? Мы Ещё не забыли как перед приездом Реджеп ***** Эрдогана в Украину , впервые в истории Украины МВД терроризировал главный мечет Украины в Киеве , угадайте чей был этот заказ ??? , это было сделано чтобы испортить отношения Украины с Турцией, показать Украину страной ненавидящий Ислам и таким образом испортить отношении двух стран Турция и Украина , и знаете почему это делалась ??? Что бы Украина не получила Турецкий Байрактар и высокоточные ракеты мам, мал и тд , одним словом не подавайтесь провокациям врага , вместе мы победим, Слава Украине , Слава Турции , Слава Азербайджану , Слава Грузии , смерть ворогам ✌️🙂🔥🇹🇷🇺🇦🇦🇿🇬🇪✌️🙂🔥
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29.11.2020 22:54 Відповісти
Как медом чуркам в Украине намазано! Откупят их землячества,и года не получат.
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29.11.2020 23:15 Відповісти
кацапа, ми самі розберемось, це у вас там їх "зімлячіства" вас на пляшки садять, іди спам тварино козломорда.
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30.11.2020 13:08 Відповісти
Личинка навозной мухи ,ты только в сортах говна разобраться в состоянии,и в этом тебе действительно нет равных.
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30.11.2020 14:38 Відповісти
тварино кацапська, хочеш щось мені сказати, пиши українською, ваш козлячий піджин не сприймаю.
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30.11.2020 14:40 Відповісти
Сын верблюжьего помета,сделай мне больно,укуси меня за какашку!
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30.11.2020 14:46 Відповісти
кацапа не гавкай, сказати ти, що хотіло?
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30.11.2020 14:57 Відповісти
Чей Карабах? - Чей Арцах?
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29.11.2020 23:53 Відповісти
 
 