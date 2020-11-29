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Близько ста відвідувачів - і всі без масок: Нічний клуб працював у Львові попри карантин вихідного дня, - поліція. ФОТО

Незважаючи на карантин вихідного дня, у Львові працював один з нічних клубів. Вечірка відбувалася "за зачиненими дверима" за попереднім записом.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Департаменту комунікації поліції Львівської області.

Як зазначили в поліції, працював нічний клуб на вулиці Петрушевича. Під час рейду правоохоронців в закладі перебували близько ста осіб, всі вони були без масок.

"Нічний клуб працював за зачиненими дверима – у нього пускали лише за попереднім записом або за дзвінком.

Поліцейські припинили роботу закладу та встановили особи усіх, хто там перебував.

За фактом слідчі Личаківського відділу поліції за процесуального керівництва Львівської місцевої прокуратури № 1 відкрили кримінальне провадження ч.1 ст. 325 (Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання - штраф від тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на той самий строк".

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Близько ста відвідувачів - і всі без масок: Нічний клуб працював у Львові попри карантин вихідного дня, - поліція 01
Близько ста відвідувачів - і всі без масок: Нічний клуб працював у Львові попри карантин вихідного дня, - поліція 02
Близько ста відвідувачів - і всі без масок: Нічний клуб працював у Львові попри карантин вихідного дня, - поліція 03

дискотеки (2) карантин (18172) Львів (3070) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+8
вот этот "малый бизнес" точно нужно отправить на полгода санитарами в короновирусные больницы
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29.11.2020 15:12
+5
Нахрена тогда кричать , что кислорода не хватает , если эти бараны игнорируют карантин и ходят без масок не соблюдая дистанцию ? 😡
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29.11.2020 15:35
+4
Всем по 17 тысяч штрафа.
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29.11.2020 14:30
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Это какой-то позор
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29.11.2020 14:14 Відповісти
вот этот "малый бизнес" точно нужно отправить на полгода санитарами в короновирусные больницы
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29.11.2020 15:12 Відповісти
Ти, коли пишеш цю маячню, справді вважаєш, що когось без мед. освіти (фактично сторонніх) пустять в коронавірусні лікарні?
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29.11.2020 18:47 Відповісти
горшки подсовывать под дупы и покойников выносить- пустят. еще и надбавку в 3 копейки доплатят
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29.11.2020 19:51 Відповісти
Вакцинировались по при примеру Ведмедчука,братана Бункерного фюрера)))Ой извините,Кума)))
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29.11.2020 14:18 Відповісти
У нас написали, что всем вакцинированным всё одно придётся носить маски!
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29.11.2020 14:23 Відповісти
а зачем?
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29.11.2020 16:36 Відповісти
Вроде не эффективная на 100% (каждый раз дают разный процент 90 - 95); ещё не знают, как долго после прививки держится напряжённость анител. Короче, вакцину сначала надо испробовать не на молодых волонтариях, а на многих гражданах. Сегодня утром вообще заявили о более тяжёлых побочных эффектах вакцины - сердечных и аутоиммунных. Мы здесь с коллегами подумали и выразили желание не прививаться в первых рядах. Лучше будем носить 2 маски и избегать толпы.
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29.11.2020 18:36 Відповісти
"все они были без масок"
на фото деякі таки у масках..
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29.11.2020 14:21 Відповісти
Да приврали, пусть не у всех но частично маски видны на фото.
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29.11.2020 14:31 Відповісти
частично маски=почти беременна
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30.11.2020 01:37 Відповісти
На Дамбасс доставили вакцину Путлера 2 тонны.Ведмедчук и Рабинович заказали)_)_)
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29.11.2020 14:21 Відповісти
Алик Рабинович, я имею выйти,
Я имею выйти, вам говорят!
Алик Рабинович, вы мне замените,
Шаг вперед и две назад.
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29.11.2020 19:54 Відповісти
Вы так находите?

Ай вэй, не с нашим счастьем! 😂
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30.11.2020 01:40 Відповісти
Сбрехали. На фото минимум 4 человека в масках
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29.11.2020 14:22 Відповісти
Хорошая новость из Минска.Лукашеску отказался от власти,привез 5 тонн вакцины Путлера и выехал в Мавзолейный бункер Путлера)))Вот это братство)))
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29.11.2020 14:23 Відповісти
хоть сайт и обновили, но истеричные вопли больного старикана, которого Потлер опустил на бутылку по прежнему вызывают блевоту(((
Патлер(кстати, а кто это?) этот тебе сделал походу еще и так как Овощу на киче сделали? Ибо у такой истерики должна быть причина размером с укол, который ты сегодня, как увидно, пропустил
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29.11.2020 14:39 Відповісти
Фиг знает где эта полиция когда надо, вчера ехал в маршрутке, людей битком, половина без масок.
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29.11.2020 14:29 Відповісти
Але з іншого боку - половина в масках. А в США народ піднімає бунт проти масок, оскільки приросту смертності від КОВІД-19 взагалі не встановлено...
https://www.nexusnewsfeed.com/article/human-rights/disclosure-covid19-has-no-effect-on-deaths-in-us
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29.11.2020 14:56 Відповісти
Сам то понял что написал? Штаты по смертности от Короны впереди планеты всей.
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29.11.2020 15:55 Відповісти
"Штаты по смертности от Короны впереди планеты всей."

Окрім побрехеньок у ЗМІ є докази про це? Як встановлено діагнози смертей? За фальшивими тестами?
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29.11.2020 18:49 Відповісти
А оно надо?
Вот еслеб по маршруткам меньше шарились, то точно бы помогло. Но нет жеж, набиваются как в последний раз.
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29.11.2020 15:00 Відповісти
Всем по 17 тысяч штрафа.
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29.11.2020 14:30 Відповісти
в масках жіночкам навіть краще 😅
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29.11.2020 14:36 Відповісти
принаймні деяким..
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29.11.2020 14:40 Відповісти
"карантин вихідного дня" - цей напис українською мовою виглядає так:
відособлення вільного дня (бо хто куди виходить, якщо впрваджено відособлення?)
P.S. Якщо журналісти й надалі використовуватимуть сталінку, то взагалі перестануть розуміти коментарі написані українською...
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29.11.2020 14:53 Відповісти
дебилы
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29.11.2020 15:02 Відповісти
Нахрена тогда кричать , что кислорода не хватает , если эти бараны игнорируют карантин и ходят без масок не соблюдая дистанцию ? 😡
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29.11.2020 15:35 Відповісти
Счас тебе расскажут, что во всём Зеленский виноват. Лично с идиотов маски сдирал...
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29.11.2020 15:53 Відповісти
Що твій ЗЕ дебіл і без масок всім відомо, не треба його приплітати.
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29.11.2020 17:47 Відповісти
Установили личности? Ну так разошлите по больницам и "скорым". Этих "личностей" вместо больниц отправлять в тот клуб.
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29.11.2020 15:52 Відповісти
Дуже страшно. При тому що 99% "інфікованих" лікарня не потрібна.
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29.11.2020 18:51 Відповісти
ДЕБИЛОВ В БОЛЬНИЦЫ НЕ БРАТЬ, ПУСТЬ ЛЕЧАТСЯ У КЛЮБИ!
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29.11.2020 19:59 Відповісти
Скоро начнутся корпоративы, будет весело)
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29.11.2020 16:00 Відповісти
Походы по гостям и родычам. В январе нам статистика ноября покажется сказкой...
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29.11.2020 16:07 Відповісти
Фальшива статистика за фальшивими тестами.
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29.11.2020 18:50 Відповісти
Дубиносом наркотов клубных учить надо!
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29.11.2020 16:30 Відповісти
Якщо ресторатори без штанів, то хіба проблема,що клієнти - без масок?
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29.11.2020 17:31 Відповісти
Хватит врать про смертельный вирус
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29.11.2020 18:16 Відповісти
 
 