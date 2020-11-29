Близько ста відвідувачів - і всі без масок: Нічний клуб працював у Львові попри карантин вихідного дня, - поліція. ФОТО
Незважаючи на карантин вихідного дня, у Львові працював один з нічних клубів. Вечірка відбувалася "за зачиненими дверима" за попереднім записом.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Департаменту комунікації поліції Львівської області.
Як зазначили в поліції, працював нічний клуб на вулиці Петрушевича. Під час рейду правоохоронців в закладі перебували близько ста осіб, всі вони були без масок.
"Нічний клуб працював за зачиненими дверима – у нього пускали лише за попереднім записом або за дзвінком.
Поліцейські припинили роботу закладу та встановили особи усіх, хто там перебував.
За фактом слідчі Личаківського відділу поліції за процесуального керівництва Львівської місцевої прокуратури № 1 відкрили кримінальне провадження ч.1 ст. 325 (Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання - штраф від тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на той самий строк".
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на фото деякі таки у масках..
Я имею выйти, вам говорят!
Алик Рабинович, вы мне замените,
Шаг вперед и две назад.
Ай вэй, не с нашим счастьем! 😂
Патлер(кстати, а кто это?) этот тебе сделал походу еще и так как Овощу на киче сделали? Ибо у такой истерики должна быть причина размером с укол, который ты сегодня, как увидно, пропустил
https://www.nexusnewsfeed.com/article/human-rights/disclosure-covid19-has-no-effect-on-deaths-in-us
Окрім побрехеньок у ЗМІ є докази про це? Як встановлено діагнози смертей? За фальшивими тестами?
Вот еслеб по маршруткам меньше шарились, то точно бы помогло. Но нет жеж, набиваются как в последний раз.
відособлення вільного дня (бо хто куди виходить, якщо впрваджено відособлення?)
P.S. Якщо журналісти й надалі використовуватимуть сталінку, то взагалі перестануть розуміти коментарі написані українською...