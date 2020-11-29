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Новини Фото Силовики
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Правоохоронці затримали на Київщині озброєну групу злодіїв-"барсетників". Усі громадяни Грузії. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Поліція Київської області затримала озброєну етнічну групу злодіїв- "барсетників".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції в Київській бласти.

Зловмисники спеціалізувалися на крадіжках з автомобілів на території Київської області, столиці і інших регіонів України.

Затримали групу іноземців оперативники Управління карного розшуку за силової підтримки бійців полку поліції особливого призначення поліції Київщини.

Під час реалізації оперативної інформації правоохоронці зупинили автомобіль "Opel", на якому пересувались зловмисники, поблизу села Мила Києво-Святошинського району.

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Правоохоронці затримали на Київщині озброєну групу злодіїв-барсетників. Усі громадяни Грузії 01

Поліцейські провели невідкладні обшуки та вилучили: корпуси гранат, запали, пістолет, мобільні термінали, банківські картки та документи.

Вилучене направлено на проведення відповідних експертиз.

Правоохоронці затримали на Київщині озброєну групу злодіїв-барсетників. Усі громадяни Грузії 02

Зловмисниками виявилися четверо громадян Грузії різного віку, наймолодшому з них 21 рік, а найстаршому – 51. Всі вони затримані в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та поміщені до ізолятора тимчасового тримання. 

Правоохоронці затримали на Київщині озброєну групу злодіїв-барсетників. Усі громадяни Грузії 03

Поліція перевіряє затриманих щодо причетності до інших аналогічних злочинів.

Про затримання іноземців повідомлено МЗС України та посольство Грузії.

За цим фактом відкриті кримінальні провадження за ст. 185 (Крадіжка) та ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про оголошення підозри затриманим. Суд обере для них запобіжні заходи.

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Правоохоронці затримали на Київщині озброєну групу злодіїв-барсетників. Усі громадяни Грузії 04
Правоохоронці затримали на Київщині озброєну групу злодіїв-барсетників. Усі громадяни Грузії 05
Фото: сайт поліції

злодійство (395) Грузія (1844) Київська область (4025) Нацполіція (15168) Правоохоронні органи (2708) силовики (2514)


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Топ коментарі
+26
ПОЖАЛУСТА ВЕРНИТЕ СТАРЫЙ ЛЮБИМЫЙ И УДОБНЫЙ ДИЗАЙН !!!!!!!!
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29.11.2020 14:43
+18
соплеменники великого реформатора 👔
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29.11.2020 14:41
+13
Ну, бляха, вже як пакращать дизайн, то хоч обригатися.
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29.11.2020 14:44
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соплеменники великого реформатора 👔
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29.11.2020 14:41 Відповісти
Фрилансеры и инфлюэнсеры сулугуниевского охвиса по обилечиванию бизнеса
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29.11.2020 14:42 Відповісти
яКак можно узнать кто поставил лайк ???
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29.11.2020 14:46 Відповісти
зашифровано тепер 😎
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29.11.2020 14:47 Відповісти
С дизайном, по ходу, вышло, как у Мишико с реформами...
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29.11.2020 14:51 Відповісти
Это ещё терпимо, НО ,,дизайн,, - полная жоппа ! Ничего понять нельзя где и что, особенно главная страница ! Кск будто всё перемешали . Для чего ?
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29.11.2020 14:53 Відповісти
І смайликів красівих немає...😒
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29.11.2020 14:54 Відповісти
Как непривычно с новым дизайном.
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29.11.2020 14:41 Відповісти
Возможно это вынужденная мера: больше внимания на форумах оскорблениям друг друга уделялось, чем обсуждению самих новостей
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29.11.2020 14:46 Відповісти
Не знаю, может быть. Дизайн симпатичный на самом деле, но как это всегда происходит, что-то новое очень непривычно. Со временем это пройдёт конечно.
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29.11.2020 14:53 Відповісти
А Шо тепер і пободатись ніяк? 😌
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29.11.2020 14:56 Відповісти
І шо ***** ****** тепер нІЗЗЯ називати? 😎
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29.11.2020 15:09 Відповісти
А при чем тут это? Пуйло есть пуйло..
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29.11.2020 16:31 Відповісти
Та ні, він всеж таки *****
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29.11.2020 16:51 Відповісти
ПОЖАЛУСТА ВЕРНИТЕ СТАРЫЙ ЛЮБИМЫЙ И УДОБНЫЙ ДИЗАЙН !!!!!!!!
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29.11.2020 14:43 Відповісти
"верхи не могут, а низы очень хотят жить по старому" ))
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29.11.2020 14:48 Відповісти
на Бизнес Цензоре пока старый дизайн, можно там тусоваться 😎
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29.11.2020 14:57 Відповісти
КАКАЯРИЗНЕЦО?
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29.11.2020 15:53 Відповісти
после слов - какая разница, с уст президента, выходцы с кавказа и закавказья воспринимают украину, как продолжение россии
отож, вчимо мову і дружньо переходимо до київської митрополії...
це додасть різниці
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29.11.2020 16:01 Відповісти
Ну, бляха, вже як пакращать дизайн, то хоч обригатися.
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29.11.2020 14:44 Відповісти
ой! как не толлерантно о гражданах иностранного афрокавказского государства ))
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29.11.2020 14:46 Відповісти
Кастрація та депортація вилікує таких істот раз і на завжди.
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29.11.2020 16:58 Відповісти
свинцеві 9мм пігулки надійніше
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29.11.2020 23:31 Відповісти
В Україні повно подібних осіб.А є ще ті,хто наркотиками займається.Наркомафія має бути покарана.Вони ж дітей і молодих людей отруюють.А це кістяк і майбутнє України.Не лозунгами потрібно боротися,а наяву.
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29.11.2020 14:53 Відповісти
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29.11.2020 14:54 Відповісти
добавити доних ото чудо саакашвілі і викинути з украіни назавжди . переламавши перед тим руки і ноги.
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29.11.2020 15:00 Відповісти
Воров-барсеточников взяли воры-рюкзаковичи
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29.11.2020 15:02 Відповісти
Дурак ты. Те, кто занимался рюкзаками, под пули не лезут, а сидят в ресторанах и жрут. А эти парни часто рискуют жизнью и когда тебя возьмут в заложники, не Аваков с Геращенко будут тебя освобождать, а они. И кстати, у них малентькая зарплата.
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29.11.2020 15:35 Відповісти
Тоді нема чого їх називати " барсеточниками", барсеточники заручників не беруть.
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29.11.2020 15:40 Відповісти
Зебіли і х**лоботи більш небезпечні ніж барсеточники.
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29.11.2020 15:41 Відповісти
Ты Полицейскую академию недавно, наверное, смотрел
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29.11.2020 15:50 Відповісти
ПОЗОР ГРУЗИНСКОГО НАРОДА !!! ЛУЧШЕ Б ИХ С ГРУЗИИ И НЕ ВЫПУСКАЛИ !!!
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29.11.2020 15:20 Відповісти
А что произошло? Обычно они "толерантно-стыдливо" назывались "иностранцами". А тут так в лоб... 🤔
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29.11.2020 15:31 Відповісти
С такими нужно обращаться жёсче при задержании. Немного помять, руку сломать, чтобы надолго запомнили. Не жалеть уродов.
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29.11.2020 15:33 Відповісти
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29.11.2020 15:39 Відповісти
Що ви зробили з сайтом, олухи? Не читабельно зовсім. Навіщо?
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29.11.2020 15:41 Відповісти
Дизайн переробили, а українську версію за умовчанням так і не реалізували. За адресою censor.net відкривається російськомовна версія. Вирішили дочекатися крайньої дати, коли закон нарешті почне діяти?
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29.11.2020 15:42 Відповісти
+++1000... і більше того - оновлення новин в "обчепонятній" версії щонайменше на 15-30 хв. передуює появі цих же новин в українській версії сайту???
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29.11.2020 16:09 Відповісти
Впускайте грузинів в Україну лише під гарантії грузинського МЗС, що це не бандити. Інакше - візовий режим для грузинів з біометричною ідентифікацією. Ці грИзуни вже всіх нас дістали!
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29.11.2020 15:43 Відповісти
Надіюся, Міхо теж попався.
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29.11.2020 16:00 Відповісти
Поверніть старий дізайн плз. !!!
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29.11.2020 16:40 Відповісти
це новий дізайн? Жах, подумав комп поймав глюк
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29.11.2020 16:43 Відповісти
Дизайн нравится. так держать!
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29.11.2020 16:57 Відповісти
лутше бы покрошили их в капусту .этих "генацвале "а так толку ноль
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29.11.2020 17:29 Відповісти
Менше кацапів буде , це про дизайн.
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29.11.2020 18:08 Відповісти
мармеладный Саакашвили и страны выкидывал, а этих заохочував.
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30.11.2020 00:56 Відповісти
 
 