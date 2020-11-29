Правоохоронці затримали на Київщині озброєну групу злодіїв-"барсетників". Усі громадяни Грузії. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Поліція Київської області затримала озброєну етнічну групу злодіїв- "барсетників".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції в Київській бласти.

Зловмисники спеціалізувалися на крадіжках з автомобілів на території Київської області, столиці і інших регіонів України.

Затримали групу іноземців оперативники Управління карного розшуку за силової підтримки бійців полку поліції особливого призначення поліції Київщини.

Під час реалізації оперативної інформації правоохоронці зупинили автомобіль "Opel", на якому пересувались зловмисники, поблизу села Мила Києво-Святошинського району.

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Поліцейські провели невідкладні обшуки та вилучили: корпуси гранат, запали, пістолет, мобільні термінали, банківські картки та документи.

Вилучене направлено на проведення відповідних експертиз.

Зловмисниками виявилися четверо громадян Грузії різного віку, наймолодшому з них 21 рік, а найстаршому – 51. Всі вони затримані в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та поміщені до ізолятора тимчасового тримання.

Поліція перевіряє затриманих щодо причетності до інших аналогічних злочинів.

Про затримання іноземців повідомлено МЗС України та посольство Грузії.

За цим фактом відкриті кримінальні провадження за ст. 185 (Крадіжка) та ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про оголошення підозри затриманим. Суд обере для них запобіжні заходи.

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Фото: сайт поліції