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Шмигаль розповів турецьким топкомпаніями з загальним портфелем інвестицій $5 млрд про перспективи роботи в Україні. ФОТОрепортаж

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час робочого візиту до Туреччини 29 листопада провів круглий стіл з турецькими топкомпаніями з загальним портфелем інвестицій $5 млрд.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів України.

Денис Шмигаль підкреслив, що Україна має амбітні плани щодо побудови та реконструкції української інфраструктури: автомобільних доріг, мостів, енергетичної та медичної інфраструктури, а також інфраструктури у сфері водопостачання та переробки сміття.

"Інструменти, які дадуть нам можливість розвивати ці напрямки, це державно-приватне партнерство та державні гарантії. Наразі ми працюємо та вже зробили суттєвий прогрес у законодавчому колі в просуванні подібних інструментів в Україні", — зауважив прем’єр-міністр.

Як повідомив глава уряду турецьким підприємцям, найперспективнішими сферами для інвестицій в Україні є агропромисловий комплекс, переробна промисловість енергетика, інфраструктура, туристична галузь, а також ті сфери, де Україна має конкурентні переваги, зокрема ІТ.

"Переконаний, що настав час для нових, ще більш масштабних історій успіху між нашими державами. Україна має широкий спектр пропозицій для інвестування та реалізації сучасних проектів", — підкреслив Денис Шмигаль.

Прем’єр-міністр також наголосив, що Україна та Туреччина не повинні збавляти обертів співпраці: "Одним зі значних кроків у розвитку наших двосторонніх відносин має стати підписання Угоди про вільну торгівлю", — сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шмигаль вніс у Раду законопроєкт про зміни до закону про НАБУ

На зустрічі були присутні віцепрем’єр-міністр — міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський, міністр інфраструктури Владислав Криклій, представники українсько-турецької Ділової Ради при Раді зовнішньоекономічних зв’язків Турецької Республіки.

Владислав Криклій зі свого боку розповів представникам турецьких компаній, що минулого року в Україні був ухвалений закон про концесії, що дало позитивний сигнал для інвесторів. Він також закликав присутніх брати участь у концесійних конкурсах та приватизаційних аукціонах в Україні.

Також читайте: Туреччина безкоштовно робитиме щеплення своїм громадянам китайською вакциною проти коронавірусу, - глава МОЗ Коджа

Шмигаль розповів турецьким топкомпаніями з загальним портфелем інвестицій $5 млрд про перспективи роботи в Україні 01
Шмигаль розповів турецьким топкомпаніями з загальним портфелем інвестицій $5 млрд про перспективи роботи в Україні 02
Шмигаль розповів турецьким топкомпаніями з загальним портфелем інвестицій $5 млрд про перспективи роботи в Україні 03
Шмигаль розповів турецьким топкомпаніями з загальним портфелем інвестицій $5 млрд про перспективи роботи в Україні 04
Шмигаль розповів турецьким топкомпаніями з загальним портфелем інвестицій $5 млрд про перспективи роботи в Україні 05

бізнес (1976) інвестиції (2059) Туреччина (3502) Шмигаль Денис (4573)


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Топ коментарі
+12
Тікайте безумці!!!! Вони вас надурять.
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29.11.2020 15:34
+11
обiцянка-цяцянка.

ми всi пам'ятаєм про зростання ВВП на 40 вiдсоткiв вiд шмарклi!
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29.11.2020 15:55
+10
Смеяться или плакать от рассказов про *инвесторов* с $5 млрд. в кармане? Какой дебил вложит в Украине хоть копейку если есть куча стран с втрое меньшими налогами и отсутствием бюрократии и мафии. Шмыга, расскажи им что с Нового года електроенергия в Украине подорожает на 40-100%. Дальше можешь им больше ничего не рассказывать.
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29.11.2020 15:40
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Тікайте безумці!!!! Вони вас надурять.
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29.11.2020 15:34 Відповісти
100%. Многие поверили Пете и перешли с росийского газа на електрическое отопление домов инвестировав последние деньги в оборудование. А так же дебилы которые купили електромобили. Теперь грызут локти думают где насобирать деньги чтобы вернуть все обратно. Народ же у нас инвесторами не считают. У нас только Ахметов инвестор которому все блага и льготы с дотациями.
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29.11.2020 15:42 Відповісти
Петя теперь?
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29.11.2020 15:51 Відповісти
Чем скорее страна будет лететь в пропасть, тем громче будут завывать зебилы о том, что виноват в этом Порошенко🤣
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29.11.2020 16:33 Відповісти
ща турки как набегут с чИмАданами денех.. и в каждом по 5 млрд.долл..
Но тут вспомнилось:
Основная причина экстренного визита премьер-министра Украины Шмыгаля в Турцию - назревающий конфликт с турецкими и турецко-азербайджанским подрядчиками выполнения работ по ремонту и строительству автодорог.
Основная претензия подрядчиков - отсутствие оплаты выполненных работ согласно договору..
"Özaltin İnşaat Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi" (Турция). Восстановление участка автодороги автодороги М-18 "Харьков - Симферополь - Алушта - Ялта" .
Не оплачено около 378 млн. гривен предусмотренных договором.
AzVirt LLC. восстановлению трассы М-01 "Киев - Чернигов".
Не оплачено около 198 млн. гривен предусмотренных договором.
Вместо оплаты "Укравтодор" начал процедуру расторжения контрактов.
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29.11.2020 17:17 Відповісти
tZE inform

На медведчуковских каналах взахлеб успокаивают друг друга, что у Порошенко нет шансов снова стать президентом.
Интересная смена тематики.
Еще недавно там обсуждались уголовные последствия "пленок Деркача" для Порошенко
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29.11.2020 16:13 Відповісти
Лошара лапотная, чем тебе электромобилб не угодил? Тем, что нет бабок купить? 😀
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29.11.2020 16:59 Відповісти
А какая в Украине перспектива работы? Судов НЕТУ от слова нету совсем.Турки уже знают как у них взяли в аренду технику для строительства дорог и через немного времени продали.....Это УКРАИНА...с Украиной лучше дел не иметь.
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29.11.2020 15:36 Відповісти
на встрече присутствовал также брат ермака, который рассказал турецким компаниям о том к кому надо обращаться по поводу перспектив работы в Украине и раздал всем участникам прайс-лист услуг. )
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29.11.2020 15:36 Відповісти
Смеяться или плакать от рассказов про *инвесторов* с $5 млрд. в кармане? Какой дебил вложит в Украине хоть копейку если есть куча стран с втрое меньшими налогами и отсутствием бюрократии и мафии. Шмыга, расскажи им что с Нового года електроенергия в Украине подорожает на 40-100%. Дальше можешь им больше ничего не рассказывать.
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29.11.2020 15:40 Відповісти
Да дело даже не в налогах или бюрократии. Кстати говоря, песня о высоких налогах у нас - миф. Просто никто не будет серьезно вкладываться в страну, чей политический курс напоминает флюгер и меняется с каждой президеньской каденцией. Максимум на что можно рассчитывать - это краткосрочные проекты по строительству тех же доог к примеру. Хотя и с этим у нас засады на каждом шагу.
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29.11.2020 15:51 Відповісти
Ну все-турки теж від нас підуть!
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29.11.2020 15:49 Відповісти
Шмыгаль забыл предупредить,что рассказывает сказки.
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29.11.2020 15:49 Відповісти
Сказочники, одним рассказали про зарплаты в 4 тыс долл и прирост на 40%, а другим втирают про умопомрачительные перспективы в развитии бизнеса... Они не отдупляют то, что вторые не зебилы и на этот бред не поведутся...
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29.11.2020 15:50 Відповісти
Кстате, а какие результаты работ оманских инвесторов?🐵
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29.11.2020 15:51 Відповісти
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29.11.2020 15:54 Відповісти
У оманских инвесторов всё в порядке......... в Китае и Индии 😂
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29.11.2020 15:56 Відповісти
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29.11.2020 15:51 Відповісти
Мавзолейные колонисты оккупировав Крым при немецкой шлюхе Катьке II думают что взяли Бога за бороду.Сегодня в Турции Султан Осман Эрдоган...)))А он умеет прекрасно управлять Байрактарами...)))
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29.11.2020 15:52 Відповісти
обiцянка-цяцянка.

ми всi пам'ятаєм про зростання ВВП на 40 вiдсоткiв вiд шмарклi!
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29.11.2020 15:55 Відповісти
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29.11.2020 15:56 Відповісти
Пусть он гудку расскажит о перспективах в 5 лярдов😷
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29.11.2020 15:56 Відповісти
Во время визита Эрдогана в Киев было много чего сказано по поводу сотрудничества двух стран,ответный визит в Анкару совсем недавно, Зеля обещал Турции поддержку ..А Байрактары в Украину...то таке...,чтоб насолить Плешивлому КГБисту...)))
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29.11.2020 15:57 Відповісти
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29.11.2020 16:02 Відповісти
Опять ожидаем лавину инвестиций?...
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29.11.2020 16:15 Відповісти
tZE inform

https://twitter.com/tZEinform/status/1333045653916819458 23 мин



Основная причина экстренного визита премьер-министра Украины Шмыгаля в Турцию - назревающий конфликт с турецкими и турецко-азербайджанским подрядчиками выполнения работ по ремонту и строительству автодорог. Основная претензия подрядчиков - отсутствие оплаты выполненных работ согласно договору.. (...)

Вместо оплаты "Укравтодор" начал процедуру расторжения контрактов. Хроника

На встрече Шмыгаля с представителями деловых кругов Турции, ни одного официального лица Турции.
Зато есть представитель "Guris". Это те, кого кинули раньше с "зеленой энергетикой".
Видимо товарищ пришел увидеть что не он один попал ...
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29.11.2020 16:16 Відповісти
Бред.
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29.11.2020 16:42 Відповісти
что бред?шо зеленую энергетику загнобили?или шо не заплатили подрядчикам?
так ты почитай прессу.возбуждено уголовное дело по нецелевому расходыванию антиковидного фонда.а значит арестованы счета.а значит никто никому не платит.
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29.11.2020 16:46 Відповісти
Кому интересно как тебя называли родители)
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29.11.2020 17:08 Відповісти
Развод лохов...
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29.11.2020 16:55 Відповісти
поиск шмыгалем " не лохов инвест няней" ,которые в бытность не вняли призывам "ла -ла зе"
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29.11.2020 17:02 Відповісти
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29.11.2020 17:04 Відповісти
Чому тільки турки? Що за мода зациклюватися. О, британці, вони нам дадуть 1,5 млрд. інвестицій. О, турки вони нам дадуть 5 млрд. І т.д. Нічого вони не дадуть вони ці млрд як дали, так і заберуть.
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29.11.2020 17:12 Відповісти
дрчек...оон чешет...какие инвестиции
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29.11.2020 17:32 Відповісти
Я взял кредит в банке с портфелем в 50 миллиардов. Дали мне правда 1500 грывень, и отдавать 5000, но звучит красиво, пусть жынка рот пораскрывает ))
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29.11.2020 17:49 Відповісти
TZE
Основная причина экстренного визита премьер-министра Украины Шмыгаля в Турцию - назревающий конфликт с турецкими и турецко-азербайджанским подрядчиками выполнения работ по ремонту и строительству автодорог. Основная претензия подрядчиков - отсутствие оплаты выполненных работ согласно договору..
"Özaltin İnşaat Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi" (Турция). Восстановление участка автодороги автодороги М-18 "Харьков - Симферополь - Алушта - Ялта" .
Не оплачено около 378 млн. гривен предусмотренных договором.
AzVirt LLC. восстановлению трассы М-01 "Киев - Чернигов".
Не оплачено около 198 млн. гривен предусмотренных договором.
Вместо оплаты "Укравтодор" начал процедуру расторжения контрактов.
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29.11.2020 18:04 Відповісти
хе-хе. Нам смеятсья с этого рассказа или сразу заплатить неустойку?
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29.11.2020 18:19 Відповісти
Премьер подзабыл упомянуть о главной "перспективной" сфере-непреследуемой коррупции,то бишь "откатах" для наших чинуш..
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29.11.2020 20:50 Відповісти
перспективы четкие. 1 вариант-----залезут турки в ....овно по самые уши, а наши конкретные люди рабогатеют, потом суды и мы платим туркам, за этих людей. 2й откаты получат те же конкретные люди но под конкретные гарантии государства. но один хрен, при любых раскладах, эти, конкретные люди с баблом а Украина в ...опе
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29.11.2020 21:05 Відповісти
 
 