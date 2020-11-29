Шмигаль розповів турецьким топкомпаніями з загальним портфелем інвестицій $5 млрд про перспективи роботи в Україні. ФОТОрепортаж
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час робочого візиту до Туреччини 29 листопада провів круглий стіл з турецькими топкомпаніями з загальним портфелем інвестицій $5 млрд.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів України.
Денис Шмигаль підкреслив, що Україна має амбітні плани щодо побудови та реконструкції української інфраструктури: автомобільних доріг, мостів, енергетичної та медичної інфраструктури, а також інфраструктури у сфері водопостачання та переробки сміття.
"Інструменти, які дадуть нам можливість розвивати ці напрямки, це державно-приватне партнерство та державні гарантії. Наразі ми працюємо та вже зробили суттєвий прогрес у законодавчому колі в просуванні подібних інструментів в Україні", — зауважив прем’єр-міністр.
Як повідомив глава уряду турецьким підприємцям, найперспективнішими сферами для інвестицій в Україні є агропромисловий комплекс, переробна промисловість енергетика, інфраструктура, туристична галузь, а також ті сфери, де Україна має конкурентні переваги, зокрема ІТ.
"Переконаний, що настав час для нових, ще більш масштабних історій успіху між нашими державами. Україна має широкий спектр пропозицій для інвестування та реалізації сучасних проектів", — підкреслив Денис Шмигаль.
Прем’єр-міністр також наголосив, що Україна та Туреччина не повинні збавляти обертів співпраці: "Одним зі значних кроків у розвитку наших двосторонніх відносин має стати підписання Угоди про вільну торгівлю", — сказав він.
На зустрічі були присутні віцепрем’єр-міністр — міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський, міністр інфраструктури Владислав Криклій, представники українсько-турецької Ділової Ради при Раді зовнішньоекономічних зв’язків Турецької Республіки.
Владислав Криклій зі свого боку розповів представникам турецьких компаній, що минулого року в Україні був ухвалений закон про концесії, що дало позитивний сигнал для інвесторів. Він також закликав присутніх брати участь у концесійних конкурсах та приватизаційних аукціонах в Україні.
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Но тут вспомнилось:
Основная причина экстренного визита премьер-министра Украины Шмыгаля в Турцию - назревающий конфликт с турецкими и турецко-азербайджанским подрядчиками выполнения работ по ремонту и строительству автодорог.
Основная претензия подрядчиков - отсутствие оплаты выполненных работ согласно договору..
"Özaltin İnşaat Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi" (Турция). Восстановление участка автодороги автодороги М-18 "Харьков - Симферополь - Алушта - Ялта" .
Не оплачено около 378 млн. гривен предусмотренных договором.
AzVirt LLC. восстановлению трассы М-01 "Киев - Чернигов".
Не оплачено около 198 млн. гривен предусмотренных договором.
Вместо оплаты "Укравтодор" начал процедуру расторжения контрактов.
На медведчуковских каналах взахлеб успокаивают друг друга, что у Порошенко нет шансов снова стать президентом.
Интересная смена тематики.
Еще недавно там обсуждались уголовные последствия "пленок Деркача" для Порошенко
ми всi пам'ятаєм про зростання ВВП на 40 вiдсоткiв вiд шмарклi!
https://twitter.com/tZEinform/status/1333045653916819458 23 мин
Основная причина экстренного визита премьер-министра Украины Шмыгаля в Турцию - назревающий конфликт с турецкими и турецко-азербайджанским подрядчиками выполнения работ по ремонту и строительству автодорог. Основная претензия подрядчиков - отсутствие оплаты выполненных работ согласно договору.. (...)
Вместо оплаты "Укравтодор" начал процедуру расторжения контрактов. Хроника
На встрече Шмыгаля с представителями деловых кругов Турции, ни одного официального лица Турции.
Зато есть представитель "Guris". Это те, кого кинули раньше с "зеленой энергетикой".
Видимо товарищ пришел увидеть что не он один попал ...
так ты почитай прессу.возбуждено уголовное дело по нецелевому расходыванию антиковидного фонда.а значит арестованы счета.а значит никто никому не платит.
Основная причина экстренного визита премьер-министра Украины Шмыгаля в Турцию - назревающий конфликт с турецкими и турецко-азербайджанским подрядчиками выполнения работ по ремонту и строительству автодорог. Основная претензия подрядчиков - отсутствие оплаты выполненных работ согласно договору..
"Özaltin İnşaat Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi" (Турция). Восстановление участка автодороги автодороги М-18 "Харьков - Симферополь - Алушта - Ялта" .
Не оплачено около 378 млн. гривен предусмотренных договором.
AzVirt LLC. восстановлению трассы М-01 "Киев - Чернигов".
Не оплачено около 198 млн. гривен предусмотренных договором.
Вместо оплаты "Укравтодор" начал процедуру расторжения контрактов.