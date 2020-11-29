УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11591 відвідувач онлайн
Новини Фото ДТП
8 569 19

У Чернігові пасажир викрав таксі та загинув у ДТП, намагаючись сховатися від поліції. ФОТО

У смт Михайло-Коцюбинське під Черніговом у ДТП загинув чоловік, який викрав автомобіль у таксиста.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Департаменту комунікації ГУ ПП у Чернігівській області.

Ввечері 28 листопада до Чернігівського відділу поліції надійшла інформація, що клієнт місцевого таксиста заволодів його автомобілем "Renault Kangoo".

Правоохоронці ввели план "Перехват". Орієнтування з детальним описом автомобіля було розіслано всім поліцейським Чернігівщини та суміжних областей.

Через декілька годин наряд поліції помітив це авто на виїзді з Чернігова. На вимогу правоохоронців зупинитися водій не реагував. Навпаки, він продовжував рух на великий швидкості. У смт Михайло-Коцюбинське Чернігівського району правопорушник не впорався з керуванням, з’їхав у кювет та зіткнувся з деревом. Від травм чоловік помер на місці ДТП.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Правоохоронці затримали на Київщині озброєну групу злодіїв-"барсетників". Усі громадяни Грузії. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Чернігові пасажир викрав таксі та загинув у ДТП, намагаючись сховатися від поліції 01
У Чернігові пасажир викрав таксі та загинув у ДТП, намагаючись сховатися від поліції 02

Поліцейські встановили особу водія, ним виявився чернігівець, 1987 року народження.

Наразі триває розслідування у рамках частини 2 статті 289 Кримінального кодексу України - незаконне заволодння транспортним засобом.

ДТП (4467) Нацполіція (15168) викрадення автівки (208) Чернігівщина (1584)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+16
Премия Дарвина,однозначно!
показати весь коментар
29.11.2020 15:49
+12
Он уже бросил.
показати весь коментар
29.11.2020 16:05
+8
а вот премия дарвина в росии https://www.youtube.com/watch?v=nqVJeUNcaVc&feature=emb_logo ОРЕНБУРГ ЛИФТ
показати весь коментар
29.11.2020 16:09
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Премия Дарвина,однозначно!
показати весь коментар
29.11.2020 15:49 Відповісти
а вот премия дарвина в росии https://www.youtube.com/watch?v=nqVJeUNcaVc&feature=emb_logo ОРЕНБУРГ ЛИФТ
показати весь коментар
29.11.2020 16:09 Відповісти
Попив "горючого пуншику"? Як казав наш старшина роти, "Родине нужны герои, а пиз.а рожает дураков...". Горілочка, між іншим, "бодяжена" - колір полум"я, у "якісної", повинен буть сиюватий...
показати весь коментар
29.11.2020 16:53 Відповісти
Вот только таксисту нанес физический и материальній ущерб неслабый 👺
показати весь коментар
29.11.2020 17:00 Відповісти
33 годика, скорее всего, генофонд не пропал.
показати весь коментар
29.11.2020 17:11 Відповісти
Пить надо меньше!
показати весь коментар
29.11.2020 16:01 Відповісти
Он уже бросил.
показати весь коментар
29.11.2020 16:05 Відповісти
Мир стал немного безопаснее.
показати весь коментар
29.11.2020 16:16 Відповісти
Пришла хоть девушка?
показати весь коментар
29.11.2020 16:19 Відповісти
Поехал её на встречу.
показати весь коментар
29.11.2020 16:23 Відповісти
и кто будет оплачивать ремонт авто?
показати весь коментар
29.11.2020 16:25 Відповісти
Дерево.
показати весь коментар
29.11.2020 16:39 Відповісти
лихая жизнь коротка....
показати весь коментар
29.11.2020 16:46 Відповісти
Что искал, то и нашёл...
показати весь коментар
29.11.2020 17:02 Відповісти
Машину жалко...
показати весь коментар
29.11.2020 17:02 Відповісти
водителя жалко
показати весь коментар
29.11.2020 17:48 Відповісти
Добре, що не потягнув нікого за собою.
Земля йому фекаліями
показати весь коментар
29.11.2020 19:05 Відповісти
таксос натаксосил ))
показати весь коментар
29.11.2020 19:41 Відповісти
Йолоп
показати весь коментар
29.12.2020 23:11 Відповісти
 
 