У Чернігові пасажир викрав таксі та загинув у ДТП, намагаючись сховатися від поліції. ФОТО
У смт Михайло-Коцюбинське під Черніговом у ДТП загинув чоловік, який викрав автомобіль у таксиста.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Департаменту комунікації ГУ ПП у Чернігівській області.
Ввечері 28 листопада до Чернігівського відділу поліції надійшла інформація, що клієнт місцевого таксиста заволодів його автомобілем "Renault Kangoo".
Правоохоронці ввели план "Перехват". Орієнтування з детальним описом автомобіля було розіслано всім поліцейським Чернігівщини та суміжних областей.
Через декілька годин наряд поліції помітив це авто на виїзді з Чернігова. На вимогу правоохоронців зупинитися водій не реагував. Навпаки, він продовжував рух на великий швидкості. У смт Михайло-Коцюбинське Чернігівського району правопорушник не впорався з керуванням, з’їхав у кювет та зіткнувся з деревом. Від травм чоловік помер на місці ДТП.
Поліцейські встановили особу водія, ним виявився чернігівець, 1987 року народження.
Наразі триває розслідування у рамках частини 2 статті 289 Кримінального кодексу України - незаконне заволодння транспортним засобом.
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