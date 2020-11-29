Збив 16-річного пішохода на смерть і втік: за фактом ДТП на Львівщині затримали неповнолітнього хлопця. ФОТОрепортаж

Дорожньо-транспортна пригода сталася 28 листопада близько 22.00 на автодорозі "Миколаїв-Городок" біля села Ричагів Миколаївського району.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області.

Як встановили правоохоронці, невідомий водій, керуючи невстановленим автомобілем, проїжджаючи ділянку дороги поблизу села Ричагів у напрямку Городка, здійснив наїзд на 16-річного місцевого мешканця та втік. Від травм неповнолітній пішохід помер на місці події.

На місці події працювали слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції та співробітники інших служб поліції Львівщини. Проведеними розшуковими заходами правоохоронці виявили "Форд", яким було скоєно наїзд, у полі за селом, приблизно за п’ять кілометрів від місця події. Поліцейські встановили особу водія, причетного до смертельної ДТП, - неповнолітнього місцевого мешканця віком 17 років.

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Автомобіль вилучено. Водія затримано у порядку ст.208 Кримінально-процесуального кодексу України. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід.

За фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини, за процесуального керівництва Золочівської місцевої прокуратури, відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.



Фото: сайт поліції

Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Проводяться слідчі дії, правоохоронці встановлюють усі обставини події.