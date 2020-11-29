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Новини Фото ДТП
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Збив 16-річного пішохода на смерть і втік: за фактом ДТП на Львівщині затримали неповнолітнього хлопця. ФОТОрепортаж

Дорожньо-транспортна пригода сталася 28 листопада близько 22.00 на автодорозі "Миколаїв-Городок" біля села Ричагів Миколаївського району.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області.

Як встановили правоохоронці, невідомий водій, керуючи невстановленим автомобілем, проїжджаючи ділянку дороги поблизу села Ричагів у напрямку Городка, здійснив наїзд на 16-річного місцевого мешканця та втік. Від травм неповнолітній пішохід помер на місці події.

Збив 16-річного пішохода на смерть і втік: за фактом ДТП на Львівщині затримали неповнолітнього хлопця 01

На місці події працювали слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції та співробітники інших служб поліції Львівщини. Проведеними розшуковими заходами правоохоронці виявили "Форд", яким було скоєно наїзд, у полі за селом, приблизно за п’ять кілометрів від місця події. Поліцейські встановили особу водія, причетного до смертельної ДТП, - неповнолітнього місцевого мешканця віком 17 років.

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Автомобіль вилучено. Водія затримано у порядку ст.208 Кримінально-процесуального кодексу України. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід.

За фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини, за процесуального керівництва Золочівської місцевої прокуратури, відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.

Збив 16-річного пішохода на смерть і втік: за фактом ДТП на Львівщині затримали неповнолітнього хлопця 02
Фото: сайт поліції

Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Проводяться слідчі дії, правоохоронці встановлюють усі обставини події.

Автор: 

ДТП (4467) Нацполіція (15168) Львівська область (2427)


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Ну этого то посадят(и правильно сделают). Но был бы он из "этих", нашлись бы адвокаты в суде и здешние "умники" из народа, которы повелись бы на байки, запущенные в СМИ от богатых родителей- "а что пешеход был одет в светоотражающую одежду разве? А переходил ли он в положенном месте? А не изменял ли он жене?"....
Но в этой статье мы видим, что тут без богатеньких родителей обходится (чай не Зайцева). Вообщем без фин.вливаний обошлось. Поэтому "всем справедливым" можно потопить и за народный гнев наконец, и смешать преступника-водителя с дерьмом.
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29.11.2020 17:46 Відповісти
Год дадут на малолетке,а потом в лучшем случае пару лет на поселении. В 20 выйдет и вся жизнь впереди,а того молодого хлопца уже не вернуть...
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29.11.2020 18:17 Відповісти
кацапа, твій досвід тут нецікавий
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29.11.2020 23:17 Відповісти
где толпа любителей полтавских ресторанных млядей, которая бы стала рассказывать что убиенный переходил в неположенном месте?

не нашлось у пацапа знакомого прокурора что бы снял с машины номера, видеорегистратор и все шо можно, чтобы сокрыть улики
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29.11.2020 22:35 Відповісти
Дурень за кермом - смерть оточуючим!
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29.11.2020 18:21 Відповісти
только вдуматься. убил человека, убежал, помощь не оказал. от 3 до 8лет. прав лишат или не лишат, хоть их у него и нет. это же не нормально. но зато для прокрора и судьи, прямо разгуляй поле. так тихонько на ухо бате. вашему сыну лучше 3 или 8, или 3 но за 1,5 в сизо, без лишения прав? и на бабки даже намекать не нужно. и откда у нас коррупция, не понимаю.
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29.11.2020 20:47 Відповісти
а бабе в Полтаве в аналогичной ситуации вернули права и отправили сбивать новых несоверщеннолетних
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29.11.2020 22:36 Відповісти
 
 