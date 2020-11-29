Збив 16-річного пішохода на смерть і втік: за фактом ДТП на Львівщині затримали неповнолітнього хлопця. ФОТОрепортаж
Дорожньо-транспортна пригода сталася 28 листопада близько 22.00 на автодорозі "Миколаїв-Городок" біля села Ричагів Миколаївського району.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області.
Як встановили правоохоронці, невідомий водій, керуючи невстановленим автомобілем, проїжджаючи ділянку дороги поблизу села Ричагів у напрямку Городка, здійснив наїзд на 16-річного місцевого мешканця та втік. Від травм неповнолітній пішохід помер на місці події.
На місці події працювали слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції та співробітники інших служб поліції Львівщини. Проведеними розшуковими заходами правоохоронці виявили "Форд", яким було скоєно наїзд, у полі за селом, приблизно за п’ять кілометрів від місця події. Поліцейські встановили особу водія, причетного до смертельної ДТП, - неповнолітнього місцевого мешканця віком 17 років.
Автомобіль вилучено. Водія затримано у порядку ст.208 Кримінально-процесуального кодексу України. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід.
За фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини, за процесуального керівництва Золочівської місцевої прокуратури, відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.
Проводяться слідчі дії, правоохоронці встановлюють усі обставини події.
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Но в этой статье мы видим, что тут без богатеньких родителей обходится (чай не Зайцева). Вообщем без фин.вливаний обошлось. Поэтому "всем справедливым" можно потопить и за народный гнев наконец, и смешать преступника-водителя с дерьмом.
не нашлось у пацапа знакомого прокурора что бы снял с машины номера, видеорегистратор и все шо можно, чтобы сокрыть улики