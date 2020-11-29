Українці в Римі закликали парламент Італії визнати Голодомор геноцидом. ФОТОрепортаж

Українська громада просить владу Італії сприяти додаванню документів про Голодомор у навчальні програми італійських шкіл.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Українська спільнота у Римі вчергове звернулася до парламенту Італії з вимогою визнати актом геноциду Великий голод в Україні 1932-33 років та запровадити вивчення цієї теми у місцевих школах.

У відкритому листі українців мовиться, що "офіційно в Італії проживають майже 250 тисяч громадян України, багато з них є нащадками потерпілих внаслідок Голодомору, багато українців мають італійське громадянство, це громадяни, які працюють в країні для добробуту її суспільства, сплачуючи податки".

З огляду, зокрема, на цей факт громада просить обидві палати італійського парламенту визнати штучний голод 1932-33 років в Україні геноцидом українського народу та ухвалити спеціальну резолюцію. Також є прохання засудити головного відповідального за геноцид, радянський режим під керівництвом Йосипа Сталіна, та сприяти долученню документів про Голодомор до навчальних програм італійських шкіл, щоб поширювати знання про трагедію з метою не допустити подібного у майбутньому.

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Під час акції лунали молитви, жалобні пісні, діти із запаленими свічками читали вірші. Подібні мітинги-реквієми українці Риму проводять в листопаді щороку









Італія – серед більшості країн, які ще не визнали Великий голод в Україні актом геноциду. Українські дипломати щоразу закликають офіційний Рим зробити цей крок. На заваді цьому експерти називають як юридичні, так і політичні мотиви, зокрема і "фактор Москви".

При цьому громадськість в країні щороку більше дізнається про минулу трагедію українського народу. Активно в цьому плані працюють італійські науковці, публіцисти та діячі культури. Цього року вийшов друком перший художній роман італійського автора Руджеро Д’Алессандро "Голодомор. Весна в Україні". Раніше були надруковані кілька історичних досліджень італійських науковців. Найвідоміше із них – "Листи з Харкова. Голод в Україні та на Північному Кавказі у повідомленнях італійських дипломатів 1932-1933 років", автор якого знаний дослідник історії СРСР Андреа Граціозі.

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На острові Сардинія у місті Кальярі завдяки сприянню української громади та посольства 2016 року встановили монумент жертвам Голоду.

Відомі також кілька мистецьких проєктів італійських художників, присвячених трагічній темі.

Українські активісти південного міста Авелліно спільно з місцевими журналістами та акторами долучилися цього року до міжнародного проєкту Національного музею Голодомору-геноциду в Києві, здійснивши переклад та запис аудіоекскурсії музеєм італійською мовою.

Цього року також деякі італійські видання та інтернет-ресурси присвятили окремі шпальти статтям про трагедію українського народу та намагання Києва домогтися у світі визнання Великого голоду актом масового винищення українців.