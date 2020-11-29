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Українці в Римі закликали парламент Італії визнати Голодомор геноцидом. ФОТОрепортаж

Українська громада просить владу Італії сприяти додаванню документів про Голодомор у навчальні програми італійських шкіл.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Українська спільнота у Римі вчергове звернулася до парламенту Італії з вимогою визнати актом геноциду Великий голод в Україні 1932-33 років та запровадити вивчення цієї теми у місцевих школах.

У відкритому листі українців мовиться, що "офіційно в Італії проживають майже 250 тисяч громадян України, багато з них є нащадками потерпілих внаслідок Голодомору, багато українців мають італійське громадянство, це громадяни, які працюють в країні для добробуту її суспільства, сплачуючи податки".

З огляду, зокрема, на цей факт громада просить обидві палати італійського парламенту визнати штучний голод 1932-33 років в Україні геноцидом українського народу та ухвалити спеціальну резолюцію. Також є прохання засудити головного відповідального за геноцид, радянський режим під керівництвом Йосипа Сталіна, та сприяти долученню документів про Голодомор до навчальних програм італійських шкіл, щоб поширювати знання про трагедію з метою не допустити подібного у майбутньому.

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Під час акції лунали молитви, жалобні пісні, діти із запаленими свічками читали вірші. Подібні мітинги-реквієми українці Риму проводять в листопаді щороку

Українці в Римі закликали парламент Італії визнати Голодомор геноцидом 01
Українці в Римі закликали парламент Італії визнати Голодомор геноцидом 02
Українці в Римі закликали парламент Італії визнати Голодомор геноцидом 03
Українці в Римі закликали парламент Італії визнати Голодомор геноцидом 04

Італія – серед більшості країн, які ще не визнали Великий голод в Україні актом геноциду. Українські дипломати щоразу закликають офіційний Рим зробити цей крок. На заваді цьому експерти називають як юридичні, так і політичні мотиви, зокрема і "фактор Москви".

При цьому громадськість в країні щороку більше дізнається про минулу трагедію українського народу. Активно в цьому плані працюють італійські науковці, публіцисти та діячі культури. Цього року вийшов друком перший художній роман італійського автора Руджеро Д’Алессандро "Голодомор. Весна в Україні". Раніше були надруковані кілька історичних досліджень італійських науковців. Найвідоміше із них – "Листи з Харкова. Голод в Україні та на Північному Кавказі у повідомленнях італійських дипломатів 1932-1933 років", автор якого знаний дослідник історії СРСР Андреа Граціозі.

Також читайте: Свічку в пам'ять про жертв Голодомору запалили у вікні Президентського палацу в Польщі

На острові Сардинія у місті Кальярі завдяки сприянню української громади та посольства 2016 року встановили монумент жертвам Голоду.

Відомі також кілька мистецьких проєктів італійських художників, присвячених трагічній темі.

Українські активісти південного міста Авелліно спільно з місцевими журналістами та акторами долучилися цього року до міжнародного проєкту Національного музею Голодомору-геноциду в Києві, здійснивши переклад та запис аудіоекскурсії музеєм італійською мовою.

Цього року також деякі італійські видання та інтернет-ресурси присвятили окремі шпальти статтям про трагедію українського народу та намагання Києва домогтися у світі визнання Великого голоду актом масового винищення українців.

Автор: 

голодомор (402) Італія (1573)


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Топ коментарі
+6
Тут интересно другое...,сколько Мавзолейных рюсских переехало из РАБссии в Украину на ПМЖ после 1932-33 годов...,когда освободились дома и квартиры умерших от голода украинцев...
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29.11.2020 21:10
+4
Крысы кремля уже тогда были типа ИХТАМНЕТами...,с ксивами НКВД...
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29.11.2020 21:13
+2
Побачимо, чи визнають.
Не побояться рашки ?
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29.11.2020 21:00
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Побачимо, чи визнають.
Не побояться рашки ?
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29.11.2020 21:00 Відповісти
Тут интересно другое...,сколько Мавзолейных рюсских переехало из РАБссии в Украину на ПМЖ после 1932-33 годов...,когда освободились дома и квартиры умерших от голода украинцев...
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29.11.2020 21:10 Відповісти
Твой папаня первым прискакал из под Новосибирска, как он тут не раз хвастался.
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29.11.2020 22:47 Відповісти
коммунистическая зараза в Италии неплохо себя чувствует...
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29.11.2020 21:12 Відповісти
Крысы кремля уже тогда были типа ИХТАМНЕТами...,с ксивами НКВД...
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29.11.2020 21:13 Відповісти
На жаль українці, в більшості, ту владу сприйняли. Маємо наслідки.
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29.11.2020 21:51 Відповісти
Харьков 1933 ...
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29.11.2020 21:18 Відповісти
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29.11.2020 21:23 Відповісти
Раппальский Договор между будущим краснопузым дерьмом СССр и будущей нацистской Германией был подписан именно уже по факту в фашистской Италиии Бенито Муссолини...,Дуче пришел к власти в октябре 1922 года....,Сралин пришел к власти в октябре 1921 года...
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29.11.2020 21:21 Відповісти
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29.11.2020 21:24 Відповісти
Кстати паспортизация в дохлом ССсре началась в 1932 году...,паспорта ССср первыми получили только жители Москвы и чЛенинграда...,на остальной части дохлого сссра..паспорта выдавались избирательно только в областных центрах,житьелям сел и деревень паспорта начали выдавать только в 1974 году...
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29.11.2020 21:35 Відповісти
Смотрели "Иронию судьбы или с лёгким паром"? До 70-х паспорт был практически не нужен. Даже на самолёт люди брали билет как на автобус
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29.11.2020 23:20 Відповісти
Не признают. С геноцидом еврев проще - много документов, что гитлеровцы не любили евреев. С геноцидом армян и украинцев много сложней, нет документов.
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29.11.2020 21:47 Відповісти
В 2019 году признали геноцид армян 49 из 50 штатов США. Соседней Канадой факт геноцида армянского народа признан был еще в 1996 году. Геноцид армян признали также Европейский парламент и Всемирный совет церквей. Парламентами нескольких европейских стран приняты законы, предусматривающие уголовную ответственность за отрицание Геноцида армян.
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29.11.2020 22:54 Відповісти


Марк




Пропагандонська медведчуківська курва назвала сьогоднішній день пам'яті жертв голодомору - флешмобом і реакція прохожих адекватних українців була миттєвою

https://twitter.com/i/status/1332726324440559619
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29.11.2020 21:51 Відповісти
Кстати, кто считает, что так называемые "римские папы" изначально были христианами, то вот небольшой артефакт - могтла одного из них полностью в языческом стиле
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29.11.2020 22:01 Відповісти
Много видете крестов, святых, Иисуса с богоматерью?
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29.11.2020 22:03 Відповісти
Ну так ведь т.н. христианство и его книги - это персказы, плагиат и компиляция намного более древних текстов таких же древних религий. И это касается всех "столпов" христианства - от рождения "спасителя" до его смерти и "чудесного" воскресения.
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30.11.2020 07:48 Відповісти
 
 