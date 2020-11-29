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Новини Фото Місцеві вибори-2020
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У повторному голосуванні на виборах мера Чернівців взяли участь менше чверті виборців, - ОПОРА. ІНФОГРАФІКА

Явка виборців у Чернівцях станом на 20:00 становить 23% (похибка - 2,17%).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт громадянської мережі "Опора".

У повторному голосуванні на виборах мера Чернівців взяли участь менше чверті виборців, - ОПОРА 01

Зазначається, що явка по Україні 25 жовтня на цей час була 35,94% (похибка - 1,14%).

У той же час, за даними на 16:00 на дільниці прийшли 17,54% виборців (похибка - 1,73%), а 25 жовтня по Україні - 27% (похибка - 0,84%).

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Нагадаємо, 29 листопада в Чернівцях відбулося повторне голосування на виборах міського голови.

Офіційні результати голосування повинні бути встановлені не пізніше ніж на п'ятий день з дня повторного голосування.

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місцеві вибори (1366) Чернівці (561) ОПОРА (216)


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Ну и что там прогнозирует экзитполл?
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29.11.2020 23:55 Відповісти
 
 