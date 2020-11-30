Бійці ЗСУ зірвали спробу диверсантів замінувати українські позиції біля Луганського, - пресцентр Об'єднаних сил. ФОТОрепортаж

Українські військовослужбовці, задіяні в операції Об'єднаних сил, виявили дії диверсійно-розвідувальної групи російсько-окупаційних військ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Об'єднаних сил, в смузі відповідальності однієї з бригад, особовий склад якої виконує бойові завдання недалеко від Луганського, зі спостережного пункту було виявлено підхід ДРГ противника до українських позицій.

"Злагодженими діями військовослужбовців підрозділів Об’єднаних сил було зірвано намагання ворожих диверсантів провести мінування позицій наших військ та відмовитися в подальшому від виконання диверсійних заходів. Після вогневого контакту противник відійшов", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що військові оглянули шлях відступу ворожої ДРГ було виявлено засоби мінування російського виробництва, зокрема три МОН-50 та споряджений касетний контейнер типу КСФ-1 з мінами типу ПФМ-1, які заборонені "Женевською конвенцією". Окрім того, були виявлені особисті речі та бронежилет з позивними "Мартин", "Худий" та "Григор", 2 речові мішки, бухта кабелю, 4 магазини, споряджені патронами 5,45 мм.

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"Підходи до українських позицій ворог корегував за допомогою безпілотного літального апарата типу "Гранат", який входить до комплексу забезпечення дій артилерії "Наводчик 2". Завдяки зосереджувальному вогню та вмілим діям військовослужбовців батальйону виявлений БПЛА було збито. Матеріали, вилучені із БПЛА, вивчаються відповідними структурами Об’єднаних сил", - повідомили в ОС.

Там підкреслили: "Проведення розвідки з використанням БПЛА свідчить про недотримання ворогом домовленостей, досягнутих під час засідання Тристоронньої контактної групи. Про зухвалі та підступні дії збройних формувань Російської Федерації та її найманців негайно було повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін".

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