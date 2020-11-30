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Новини Фото Агресія Росії проти України
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Бійці ЗСУ зірвали спробу диверсантів замінувати українські позиції біля Луганського, - пресцентр Об'єднаних сил. ФОТОрепортаж

Українські військовослужбовці, задіяні в операції Об'єднаних сил, виявили дії диверсійно-розвідувальної групи російсько-окупаційних військ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Об'єднаних сил, в смузі відповідальності однієї з бригад, особовий склад якої виконує бойові завдання недалеко від Луганського, зі спостережного пункту було виявлено підхід ДРГ противника до українських позицій.

"Злагодженими діями військовослужбовців підрозділів Об’єднаних сил було зірвано намагання ворожих диверсантів провести мінування позицій наших військ та відмовитися в подальшому від виконання диверсійних заходів. Після вогневого контакту противник відійшов", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що військові оглянули шлях відступу ворожої ДРГ було виявлено засоби мінування російського виробництва, зокрема три МОН-50 та споряджений касетний контейнер типу КСФ-1 з мінами типу ПФМ-1, які заборонені "Женевською конвенцією". Окрім того, були виявлені особисті речі та бронежилет з позивними "Мартин", "Худий" та "Григор", 2 речові мішки, бухта кабелю, 4 магазини, споряджені патронами 5,45 мм.

Також читайте: Українські воїни збили безпілотник ворога неподалік Луганського, - штаб ОС

"Підходи до українських позицій ворог корегував за допомогою безпілотного літального апарата типу "Гранат", який входить до комплексу забезпечення дій артилерії "Наводчик 2". Завдяки зосереджувальному вогню та вмілим діям військовослужбовців батальйону виявлений БПЛА було збито. Матеріали, вилучені із БПЛА, вивчаються відповідними структурами Об’єднаних сил", - повідомили в ОС.

Там підкреслили: "Проведення розвідки з використанням БПЛА свідчить про недотримання ворогом домовленостей, досягнутих під час засідання Тристоронньої контактної групи. Про зухвалі та підступні дії збройних формувань Російської Федерації та її найманців негайно було повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін".

Бійці ЗСУ зірвали спробу диверсантів замінувати українські позиції біля Луганського, - пресцентр Обєднаних сил 01
Фото: fb.com/pressjfo.news
Бійці ЗСУ зірвали спробу диверсантів замінувати українські позиції біля Луганського, - пресцентр Обєднаних сил 02
Фото: fb.com/pressjfo.news

Читайте також: ОБСЄ помітила потяги з порожніми вагонами для вугілля біля кордону з Росією на Донбасі

Бійці ЗСУ зірвали спробу диверсантів замінувати українські позиції біля Луганського, - пресцентр Обєднаних сил 03
Фото: fb.com/pressjfo.news
Бійці ЗСУ зірвали спробу диверсантів замінувати українські позиції біля Луганського, - пресцентр Обєднаних сил 04
Фото: fb.com/pressjfo.news
Бійці ЗСУ зірвали спробу диверсантів замінувати українські позиції біля Луганського, - пресцентр Обєднаних сил 05
Фото: fb.com/pressjfo.news
Бійці ЗСУ зірвали спробу диверсантів замінувати українські позиції біля Луганського, - пресцентр Обєднаних сил 06
Фото: fb.com/pressjfo.news

Читайте: За минулу добу найманці РФ на Донбасі шість разів порушили режим припинення вогню, українські воїни не постраждали, - штаб

Бійці ЗСУ зірвали спробу диверсантів замінувати українські позиції біля Луганського, - пресцентр Обєднаних сил 07
Фото: fb.com/pressjfo.news
Бійці ЗСУ зірвали спробу диверсантів замінувати українські позиції біля Луганського, - пресцентр Обєднаних сил 08
Фото: fb.com/pressjfo.news
Бійці ЗСУ зірвали спробу диверсантів замінувати українські позиції біля Луганського, - пресцентр Обєднаних сил 09
Фото: fb.com/pressjfo.news

Бійці ЗСУ зірвали спробу диверсантів замінувати українські позиції біля Луганського, - пресцентр Обєднаних сил 10

Автор: 

Донбас (22355) диверсія (348) Об’єднані сили (598) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+33
Молодцы!...
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29.11.2020 23:58
+26
щоб зеля не придумував, а наші хлопці мають свою голову на плечах! Касунчики!
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30.11.2020 00:00
+23
Моолодці наші хлопці 👍🏼👍🏼👍🏼
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30.11.2020 00:01
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Все, хлопці, не отримаєте зе-премії тепер.
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29.11.2020 23:57 Відповісти
Да и не говорите, рисковые парни, все норовят влететь на ЗЕштраф
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30.11.2020 00:07 Відповісти
Можуть і в штрафбат за невиконнання наказу головнокомандуючого не стріляти. Хіба що докажуть, що стріляли з рогаток і луків по горобцях, а по ДРГ і безпілотнику попали випадково.
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30.11.2020 10:04 Відповісти
Броніки з вошами ?
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30.11.2020 08:58 Відповісти
Молодцы!...
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29.11.2020 23:58 Відповісти
щоб зеля не придумував, а наші хлопці мають свою голову на плечах! Касунчики!
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30.11.2020 00:00 Відповісти
Так то так але тепер зрадник янєлохМінє42 може прислати своїх "слідчих" , дозвіл вже є у їх шаритися по нулю.
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30.11.2020 01:40 Відповісти
Про наслідки "шаритися по нулю" ще торік одні дівчата попереджали якогось "найвеличнішого". "Слідчі" це також добре розуміють.
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30.11.2020 09:56 Відповісти
Моолодці наші хлопці 👍🏼👍🏼👍🏼
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30.11.2020 00:01 Відповісти
Головне що "красние звезди" на пепелаце, шоб укропи не сглазизили. "И лишь теперь панятно мне шо ети звезди до п..ди"...
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30.11.2020 00:06 Відповісти
шото мордовский дрон не очень... такой же как и у хитрожопых хоев из ириваньского ханства.
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30.11.2020 00:07 Відповісти
У кацапов уже импортозамещенная стиральная доска пошла в ход.

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30.11.2020 00:11 Відповісти
Видно ДРГ добре бита, не зассали що старшина взіпе за утерянное имущество, все важке кинули, щоб легше тікати і сєпарську шкуру спасти
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30.11.2020 00:15 Відповісти
От бздливой власти криворожского паяца они получат штрафы и уголовные дела.
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30.11.2020 00:16 Відповісти
Не "паяць" в ЗеЗрадник.
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30.11.2020 01:41 Відповісти
Ударный беспилотник кремлевского войска сбили не запрещенной минском рогаткой.
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30.11.2020 00:18 Відповісти
Беспилотник без видимых повреждений, но при этом сгорел. Интересно, каким девайсом сажали.
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30.11.2020 00:18 Відповісти
с этим как раз все ясно. пуля попала в литиевую батарею и она загорелась.
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30.11.2020 00:40 Відповісти
Як вони його збили взагалі то? Розміри взагалі мінімальні. А приклеїні скотчем звьозди це прямо атас.
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30.11.2020 00:39 Відповісти
ЗЕклоуни і ЗЕнаркомани за один рік зробили Україну єдиною в світі країною, де небезпечно бути українцем. Чим більше ти любиш свою країну, тим більший ти ворог. Поважаєш гімн - ти нацист, любиш мову - ти фашист, викриваєш зрадників і корупціонерів - ти злочинець.
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30.11.2020 00:45 Відповісти
Нажаль - доля Балуха це тікі підтверджує...
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30.11.2020 04:34 Відповісти
На перегной кацапо-фашистов!
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30.11.2020 00:55 Відповісти
ты говно с итальянцами "сравнило"?

ну тогда я тебя сравню с ..... пожалуй нет такой мерзости, но пусть будет якутская скульптура Путина.
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30.11.2020 11:01 Відповісти
3 декабря 1997 года Украина подписала Оттавский Договор об уничтожении противопехотных мин и уничтожила их,тем самым выполнив свои обязательства перед Мировым сообществом.Крысы Мавзолейные сами знаете кто в этом плане...,треть ОРДЛОзаминировано с начала захвата в 2014 году...
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30.11.2020 01:07 Відповісти
Отлично, плюсую. Если вспомнить недавние взрывы на горловском Энергомаше, то появляется надежда на то, что Covid благотворно повлиял на нашего главнокомандующего.
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30.11.2020 01:14 Відповісти
Зачем они сняли броники? Ладно пусть это будет тайной.
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30.11.2020 01:25 Відповісти
Так легше тікати лаптєскрєпним. Не тупи.
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30.11.2020 01:43 Відповісти
поранені - нахер броніжелети їм? Вже 300-ті - а тягнути - легше без броніків!
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30.11.2020 04:37 Відповісти
и это типа не нарушение перемирия...

а если нарушение, то какое это перемирие
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30.11.2020 01:55 Відповісти
Довбаний совок! Бронікі хлоркою підписині!

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30.11.2020 07:26 Відповісти
сподываюся броныкы зняли з дохлих кацапиких
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30.11.2020 07:45 Відповісти
Імена на броніках Григор, Гумен. Звідки ці шахтарі і комбайнери?
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30.11.2020 08:59 Відповісти
насколько я понимаю наблюдатель 2 - это одна из последних разработок расейских говношлёпов..а БПЛА выглядит, как изделие из кружка юный техник, рукожопых пионеров из 80-х "сверхдержава" семимильными шагами идёт вперёд - к победе коммунизма!
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30.11.2020 09:56 Відповісти
это мощная мина человек как решито в ютубе видел...мина террорестической организации рашке пидирашке
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30.11.2020 10:35 Відповісти
 
 