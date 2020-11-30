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Новини Фото Коронавірус і карантин
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Степанов на Житомирщині перевірив три лікарні, які приймають хворих із COVID-19. В одній з них знайшов порушення. ФОТОрепортаж

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов без попередження вирушив з перевірками в лікарні Житомирської області.

Про це він повідомив у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Відвідав міську лікарню міста Житомир №1, міську лікарню №2 ім. В.П.Павлусенка та обласну клінічну лікарню ім.О.Ф.Гербачевського. Усі ці медичні заклади наразі приймають пацієнтів із COVID-19", - зазначив Степанов.

Він виявив порушення під час перевірки останнього медзакладу: "Щодо інфекційного контролю у цій лікарні - ситуація жахлива, адже його немає. Крім того, як мені стало відомо після розмови з лікарями, вони не мають повного доступу до засобів індивідуального захисту, якими заклад забезпечено повністю. Також виявив суттєві проблеми з подачею адекватної статистики щодо кисневих точок. Подано було 117, в реальності ж - 66. Виявилося, що в статистику потрапляють начебто "вільні" кисневі точки, однак вони розташовані у відділеннях, які не відведені під лікування COVID-19 (наприклад, реанімаційних, де лікуються хворі з інфарктами або інсультами). Це неприпустимо, адже вони не можуть бути використані під COVID-19. Вже доручив розібратися із цим".

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Також Степанов зазначив, що ця лікарня була відведена під лікування COVID-19 ще 6 листопада, проте досі не підписала договір з Національною службою здоров'я. Водночас там уже прийняли 11 хворих з коронавірусом.

У міських лікарнях №1 і №2, за словами міністра, проблем не виявлено: киснем ці заклади забезпечені повністю, є навіть істотний запас концентраторів; пацієнти заявили, що жодних проблем з госпіталізацією у них не виникло, і з лікарських засобів нічого не докуповують, крім вітамінів; медперсонал "оптимістично налаштований", проблем з надбавками також немає.

Степанов також зазначив, що в неділю з незапланованою інспекцією в Київській області перебувала його заступниця Ірина Микичак, а в Черкаській області - заступник Віктор Ляшко. Про результати цих перевірок не повідомляється.

Степанов на Житомирщині перевірив три лікарні, які приймають хворих із COVID-19. В одній з них знайшов порушення 01
Фото: fb.com/maksym.stepanov.official

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Степанов на Житомирщині перевірив три лікарні, які приймають хворих із COVID-19. В одній з них знайшов порушення 02
Фото: fb.com/maksym.stepanov.official
Степанов на Житомирщині перевірив три лікарні, які приймають хворих із COVID-19. В одній з них знайшов порушення 03
Фото: fb.com/maksym.stepanov.official
Степанов на Житомирщині перевірив три лікарні, які приймають хворих із COVID-19. В одній з них знайшов порушення 04
Фото: fb.com/maksym.stepanov.official
Степанов на Житомирщині перевірив три лікарні, які приймають хворих із COVID-19. В одній з них знайшов порушення 05
Фото: fb.com/maksym.stepanov.official

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Степанов на Житомирщині перевірив три лікарні, які приймають хворих із COVID-19. В одній з них знайшов порушення 06

Автор: 

лікарня (1359) карантин (18172) перевірка (1231) Степанов Максим (2196) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Житомирська область (1261)


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Топ коментарі
+5
Ведь самое главное это селфи с персоналом больницы...
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30.11.2020 01:04
+4
І чому ж ці спеціалісти не дотримуються ніби-то рекомендованої дистанції 2м ?

Навіть в масках. Бо саме про це нам розказують.

А форумні "святі та божі" (з їхніми прокльонами і побажаннями смерті) постять картинки про маски і дистанцію, яка зводить можливість передачі вірусу нанівець.
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30.11.2020 00:59
+4
Совецький Совок.
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30.11.2020 01:08
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Правила форума Рада форумчан
І чому ж ці спеціалісти не дотримуються ніби-то рекомендованої дистанції 2м ?

Навіть в масках. Бо саме про це нам розказують.

А форумні "святі та божі" (з їхніми прокльонами і побажаннями смерті) постять картинки про маски і дистанцію, яка зводить можливість передачі вірусу нанівець.
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30.11.2020 00:59 Відповісти
"Министр здравоохранения Максим Степанов без предупреждения отправился с проверками ...."

Организовать работу не может. Дилетант.
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30.11.2020 01:03 Відповісти
Ведь самое главное это селфи с персоналом больницы...
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30.11.2020 01:04 Відповісти
Степанов, опишите кормление больных в Ковидных отделениях . Им надо хорошо питаться- бульоны, мясо, овощи, фрукты
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30.11.2020 01:06 Відповісти
"Я готовлюсь дальше спасать страну и жизни наших граждан." - Степанов.
Хм.. Все предельно ясно-понятно. Либо мы - их, либо они - нас ...



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30.11.2020 01:06 Відповісти
Совецький Совок.
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30.11.2020 01:08 Відповісти
Теперь понятно откуда так много заражённых медиков. Им просто не выдают респираторы и полноценные костюмы, а суют маски и плёночные халаты.
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30.11.2020 01:11 Відповісти
А шо у них на ногах ?
---еше раз подскажу - в Словакии в больницах в Ковидных помещениях врачи ходят в сапогах .сапоги стоят перед зоной на резиновых ковриках . Сапоги, коврики, носки - все лезиныиуирубт до и после посещения зоны Ковид

---форма - многоразовая , перед входом в зону опрыскивают санитарки из баллонов типа для опрыскивания деревьев и в момент выхода тоже опрыскивают со всех сторон

---между обычной зоной и зоной Ковид сделаны пленочные тамбуры - там переодеваются и образгивабтся. Одежда висит в тамбурах
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30.11.2020 01:13 Відповісти
можна й так.
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30.11.2020 12:53 Відповісти
В такой экиприровке и умерли тысячи врачей и медсестер от Ковида в Украине? Да кто вам повероит...
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30.11.2020 01:14 Відповісти
Я не поняла - он ногами стоит на катетере?
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30.11.2020 01:19 Відповісти
вроде нет
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30.11.2020 15:43 Відповісти
Не, ну нормально, как раз штучки для носа около его ботинок валяются
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30.11.2020 15:45 Відповісти
все таки около
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30.11.2020 15:57 Відповісти
Но на полу 😀😀😀

х
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30.11.2020 16:27 Відповісти
В такой форме работает весь мир - потому и врачей гибнет меньше
КРадуцкого в тюрьму

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30.11.2020 01:24 Відповісти
Посмотрела цену - стоит такой костюм 4 доллара то есть 120 гр?
а за сколько его покупает МОЗ

https://www.bazar.kg/details/zaschitnye-kostyumy-5ef58d7caf0dd
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30.11.2020 01:25 Відповісти
Глава БО «Корпорация монстров» подсчитала оставшиеся койко-места в «ковидных» отделениях - сегодня утром были свободны только 18.

Она считает, что при такой скорости заполнения, к вечеру и они будут заняты. Посудите сами - только позавчера открыли отделение в ГКБ №5 на 90 мест, из которых 80 уже заняты. В области дела обстоят не лучше: опорные больницы Беляевки, Кодымы, Черноморска, Белгорода и Подольска не могут госпитализировать ни одного пациента. В Раздельной, Любашевке и Сарате по 8 коек, в Килие - всего две. Чуть проще жителям Усатово (17 мест) и Подольска (70).
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30.11.2020 02:08 Відповісти
" До того я намагався відвідувати медзаклади раз на 2 тижні" - а не слишком ли часто, спаситель?
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30.11.2020 03:53 Відповісти
Чхала та корумпована "пропозиція" на загрози життю плебеїв - бабло, дерибан, влада - себе вони врятують, хоча мільйони малозабезпечених бажають їм вірусу по саму шишечку. Але, зрештою, Пан Бог все бачить і все відрегулює.
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30.11.2020 04:47 Відповісти
Патриции накупили себе ИВЛ . А нужен просто кислород в большинстве случаев
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30.11.2020 16:31 Відповісти
Якого бена воно туди поперло???, йому більше зайнятися нічим???, чи можливо з тупоголових підлеглих цю роботу нікому більше поручити??? Судячи з коментів серед простих українців більше толкових людей аніж ті кого призначили на міністерські посади.
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30.11.2020 09:39 Відповісти
 
 