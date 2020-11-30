Степанов на Житомирщині перевірив три лікарні, які приймають хворих із COVID-19. В одній з них знайшов порушення. ФОТОрепортаж

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов без попередження вирушив з перевірками в лікарні Житомирської області.

Про це він повідомив у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Відвідав міську лікарню міста Житомир №1, міську лікарню №2 ім. В.П.Павлусенка та обласну клінічну лікарню ім.О.Ф.Гербачевського. Усі ці медичні заклади наразі приймають пацієнтів із COVID-19", - зазначив Степанов.

Він виявив порушення під час перевірки останнього медзакладу: "Щодо інфекційного контролю у цій лікарні - ситуація жахлива, адже його немає. Крім того, як мені стало відомо після розмови з лікарями, вони не мають повного доступу до засобів індивідуального захисту, якими заклад забезпечено повністю. Також виявив суттєві проблеми з подачею адекватної статистики щодо кисневих точок. Подано було 117, в реальності ж - 66. Виявилося, що в статистику потрапляють начебто "вільні" кисневі точки, однак вони розташовані у відділеннях, які не відведені під лікування COVID-19 (наприклад, реанімаційних, де лікуються хворі з інфарктами або інсультами). Це неприпустимо, адже вони не можуть бути використані під COVID-19. Вже доручив розібратися із цим".

Читайте на "Цензор.НЕТ": COVID-19 більше не вибирає: хворих віком 30-39 років майже стільки ж, скільки 60-69-річних. ІНФОГРАФІКА

Також Степанов зазначив, що ця лікарня була відведена під лікування COVID-19 ще 6 листопада, проте досі не підписала договір з Національною службою здоров'я. Водночас там уже прийняли 11 хворих з коронавірусом.

У міських лікарнях №1 і №2, за словами міністра, проблем не виявлено: киснем ці заклади забезпечені повністю, є навіть істотний запас концентраторів; пацієнти заявили, що жодних проблем з госпіталізацією у них не виникло, і з лікарських засобів нічого не докуповують, крім вітамінів; медперсонал "оптимістично налаштований", проблем з надбавками також немає.

Степанов також зазначив, що в неділю з незапланованою інспекцією в Київській області перебувала його заступниця Ірина Микичак, а в Черкаській області - заступник Віктор Ляшко. Про результати цих перевірок не повідомляється.

Також читайте: "Слуга народу" Арахамія про запровадження локдауну в Україні: "Ідеально дотягнути до новорічних свят, але, чи зможемо"

Також читайте: Смерть пацієнтів на ШВЛ на Львівщині: Степанов заявив, що у всіх лікарнях країни перевірять обладнання