Степанов на Житомирщині перевірив три лікарні, які приймають хворих із COVID-19. В одній з них знайшов порушення. ФОТОрепортаж
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов без попередження вирушив з перевірками в лікарні Житомирської області.
Про це він повідомив у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
"Відвідав міську лікарню міста Житомир №1, міську лікарню №2 ім. В.П.Павлусенка та обласну клінічну лікарню ім.О.Ф.Гербачевського. Усі ці медичні заклади наразі приймають пацієнтів із COVID-19", - зазначив Степанов.
Він виявив порушення під час перевірки останнього медзакладу: "Щодо інфекційного контролю у цій лікарні - ситуація жахлива, адже його немає. Крім того, як мені стало відомо після розмови з лікарями, вони не мають повного доступу до засобів індивідуального захисту, якими заклад забезпечено повністю. Також виявив суттєві проблеми з подачею адекватної статистики щодо кисневих точок. Подано було 117, в реальності ж - 66. Виявилося, що в статистику потрапляють начебто "вільні" кисневі точки, однак вони розташовані у відділеннях, які не відведені під лікування COVID-19 (наприклад, реанімаційних, де лікуються хворі з інфарктами або інсультами). Це неприпустимо, адже вони не можуть бути використані під COVID-19. Вже доручив розібратися із цим".
Також Степанов зазначив, що ця лікарня була відведена під лікування COVID-19 ще 6 листопада, проте досі не підписала договір з Національною службою здоров'я. Водночас там уже прийняли 11 хворих з коронавірусом.
У міських лікарнях №1 і №2, за словами міністра, проблем не виявлено: киснем ці заклади забезпечені повністю, є навіть істотний запас концентраторів; пацієнти заявили, що жодних проблем з госпіталізацією у них не виникло, і з лікарських засобів нічого не докуповують, крім вітамінів; медперсонал "оптимістично налаштований", проблем з надбавками також немає.
Степанов також зазначив, що в неділю з незапланованою інспекцією в Київській області перебувала його заступниця Ірина Микичак, а в Черкаській області - заступник Віктор Ляшко. Про результати цих перевірок не повідомляється.
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Навіть в масках. Бо саме про це нам розказують.
А форумні "святі та божі" (з їхніми прокльонами і побажаннями смерті) постять картинки про маски і дистанцію, яка зводить можливість передачі вірусу нанівець.
Организовать работу не может. Дилетант.
Хм.. Все предельно ясно-понятно. Либо мы - их, либо они - нас ...
---еше раз подскажу - в Словакии в больницах в Ковидных помещениях врачи ходят в сапогах .сапоги стоят перед зоной на резиновых ковриках . Сапоги, коврики, носки - все лезиныиуирубт до и после посещения зоны Ковид
---форма - многоразовая , перед входом в зону опрыскивают санитарки из баллонов типа для опрыскивания деревьев и в момент выхода тоже опрыскивают со всех сторон
---между обычной зоной и зоной Ковид сделаны пленочные тамбуры - там переодеваются и образгивабтся. Одежда висит в тамбурах
х
КРадуцкого в тюрьму
а за сколько его покупает МОЗ
https://www.bazar.kg/details/zaschitnye-kostyumy-5ef58d7caf0dd
Она считает, что при такой скорости заполнения, к вечеру и они будут заняты. Посудите сами - только позавчера открыли отделение в ГКБ №5 на 90 мест, из которых 80 уже заняты. В области дела обстоят не лучше: опорные больницы Беляевки, Кодымы, Черноморска, Белгорода и Подольска не могут госпитализировать ни одного пациента. В Раздельной, Любашевке и Сарате по 8 коек, в Килие - всего две. Чуть проще жителям Усатово (17 мест) и Подольска (70).