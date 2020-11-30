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Поліцейські Вінниці викрили мінінарколабораторію з виготовлення амфетаміну. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

26 листопада слідчі Вінницького відділу поліції спільно з поліцейськими управління по боротьбі з наркозлочинністю задокументували злочинну діяльність 40-річного наркоторговця. За місцем його проживання вилучили наркотичні речовини, приладдя і прекурсори для їх виготовлення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Вінницькій області.

За наявною інформацією оперативників, правопорушник близько півроку займався виготовленням та збутом наркотичних засобів.

Співробітники управління боротьби з наркозлочинністю викрили 40-річного вінничанина, який за місцем проживання виготовляв та розповсюджував наркотичні засоби.

За словами начальника Вінницького відділу поліції Віталія Курчика, за місцем проживання у підозрюваного поліцейські вилучили канабіс, пакетики з амфетаміном, прекурсори. Крім того, поліцейські виявили приладдя для виготовлення наркотичних засобів, зокрема колби, ваги.

Поліцейські Вінниці викрили мінінарколабораторію з виготовлення амфетаміну 01

Правопорушник раніше притягувався до кримінальної відповідальності за наркозлочини.

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Слідчі дії проводилися в рамках відкритого кримінального провадження за ч.1 ст.309 Кримінального кодексу України (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту).

Поліцейські Вінниці викрили мінінарколабораторію з виготовлення амфетаміну 02

Також у діях підозрюваного вбачаються ознаки злочину, передбаченого ст. 313 (Викрадення, привласнення, вимагання обладнання, призначеного для виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. За такі правопорушення передбачено позбавлення волі строком до 3 років.

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Поліцейські Вінниці викрили мінінарколабораторію з виготовлення амфетаміну 03

Поліцейські Вінниці викрили мінінарколабораторію з виготовлення амфетаміну 04
Поліцейські Вінниці викрили мінінарколабораторію з виготовлення амфетаміну 05
Поліцейські Вінниці викрили мінінарколабораторію з виготовлення амфетаміну 06
Поліцейські Вінниці викрили мінінарколабораторію з виготовлення амфетаміну 07
Поліцейські Вінниці викрили мінінарколабораторію з виготовлення амфетаміну 08
Фото: сайт поліції

Автор: 

Вінниця (621) наркотики (1447) Правоохоронні органи (2708) силовики (2513)


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И экстремистскую литературу 80-го уровня нашли... И это они еще про соду для лечения рака не читали...

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30.11.2020 13:01 Відповісти
Эх, не химию изучать нужно было ,а идти в политики -был бы депутатом...И порошки б приносили белые..уже очищенные.и выходил бы под залог в миллионы...а так,явно не разбогател....химик...
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30.11.2020 13:12 Відповісти
і таких треба виявляти і карати, але чомусь тої гидоти на вулицях не меншає.
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30.11.2020 13:19 Відповісти
Макси-нарколаборатории уже под крышей!
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30.11.2020 14:32 Відповісти
при всем уважении, ниочем. обратите внимание, как засекречена раскрываемость квартирных краж, да даже не раскрываемость, а просто их количество. Тоже самое с угонами а/т. И тоже самое с грабежами и разбоями. Именно такие преступления наносят вред гражданам, и именно за нераскрытие таких преступлений граждане ненавидят полицию
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30.11.2020 22:25 Відповісти
 
 