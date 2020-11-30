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Новини Фото ДТП
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Хотів повчитися їздити: на Харківщині 14-річний хлопець за добу викрав три автомобілі і тричі потрапив у ДТП. ФОТОрепортаж

У Харківській області 14-річний хлопець за добу викрав три автомобілі (УАЗ, ВАЗ-2121 і Volkswagen Transporter) і тричі потрапив у ДТП.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Відділ комунікації поліції Харківської області.

За добу 14-річний житель Краснокутського району викрав три автомобілі - "УАЗ", "ВАЗ-2121" та Volkswagen Transporter.

Повідомлення про зникнення транспортних засобів надійшли до Краснокутського відділення поліції 29 листопада. За адресами виїжджали слідчо-оперативна група та група реагування патрульної поліції, які в ході слідчо-оперативних дій встановили особу зловмисника.

Хотів повчитися їздити: на Харківщині 14-річний хлопець за добу викрав три автомобілі і тричі потрапив у ДТП 01

Як пояснив неповнолітній, він хотів повчитися їздити на авто, але не впорався з керуванням і тричі потрапив у ДТП. Першим хлопець викрав "УАЗ", на якому одразу в’їхав у паркан домоволодіння. Пересівши на "ВАЗ-2121", підліток зніс паркан сусіднього будинку і врізався у дерево. На Volkswagen Transporter хлопець також зіштовхнувся з деревом.

Зараз транспортні засоби повернуто власникам.

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Відомості про події внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 5 років позбавлення волі.

Хотів повчитися їздити: на Харківщині 14-річний хлопець за добу викрав три автомобілі і тричі потрапив у ДТП 02
Хотів повчитися їздити: на Харківщині 14-річний хлопець за добу викрав три автомобілі і тричі потрапив у ДТП 03
Хотів повчитися їздити: на Харківщині 14-річний хлопець за добу викрав три автомобілі і тричі потрапив у ДТП 04
Фото: сайт поліції

Автор: 

ДТП (4467) Харківщина (6054)


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Топ коментарі
+9
В былые времена таких учили ездить так, попадал в учреждение, давали педаль газа от электромашинки и 3 года строчил кепки - шестиклинки. Выходил профи.
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30.11.2020 13:34
+8
И что с него вырастет? Утопили бы пока не поздно.
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30.11.2020 13:26
+7
рецедивисть можно сказать ,малолетний ,но упрямый и последоваетльный))
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30.11.2020 13:26
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рецедивисть можно сказать ,малолетний ,но упрямый и последоваетльный))
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30.11.2020 13:26 Відповісти
И что с него вырастет? Утопили бы пока не поздно.
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30.11.2020 13:26 Відповісти
Чемпіон Формули1
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30.11.2020 14:37 Відповісти
от сопляк... поучился???? кто будет восстанавливать или компенсировать?
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30.11.2020 13:27 Відповісти
Хорошо хоть не сбил никого, родителей только жалко, им теперь придется возмещать ущерб.
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30.11.2020 13:30 Відповісти
Комік, що тут скажеш - Зе у дитинстві
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30.11.2020 13:32 Відповісти
В былые времена таких учили ездить так, попадал в учреждение, давали педаль газа от электромашинки и 3 года строчил кепки - шестиклинки. Выходил профи.
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30.11.2020 13:34 Відповісти
Как говорит моя знакомая врач в роддоме , я по родителям вижу , что не родится Энштейн .
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30.11.2020 13:34 Відповісти
Она и в роддоме успела наследить?

Ну и знакомые у тебя ...

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30.11.2020 13:38 Відповісти
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30.11.2020 13:47 Відповісти
Как-то странно он понял фразу - не надо учиться водить на своём автомобиле.
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30.11.2020 13:39 Відповісти
"На чужих ... машинах учатся" ©️
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30.11.2020 13:45 Відповісти
в полку бомжей прибыло?
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30.11.2020 13:47 Відповісти
Лучше хреном по роялю пусть научится … Как показывает практика, прибыльное дело
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30.11.2020 13:50 Відповісти
- сколько вам нужно, чтобы научиться ездить?

- три.

- месяца?

- автомобиля.
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30.11.2020 13:52 Відповісти
Помните,как в фильме "Бриллиантовая рука",когда мальчик из пистолета попал в нос Миронова он так с протяжкой"хооорооооший мальчик")))
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30.11.2020 13:56 Відповісти
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30.11.2020 14:02 Відповісти
Ну да именно это!!!
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30.11.2020 14:05 Відповісти
Майбутній слуга наріду! Далеко піде...
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30.11.2020 14:05 Відповісти
3x5=15
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30.11.2020 14:09 Відповісти
Впертий пацан. Далеко піде.
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30.11.2020 14:27 Відповісти
Не сдал. Приходите на следующий год на пересдачу.
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30.11.2020 14:48 Відповісти
Просто в селах никто ничего ни от кого не прячет. То есть возле двора зачастую стоит машина или мотоцикл, собака загавкает если что. А это тело, оно - своё, собаку гладило, свиную шкурку давало, вот собака и не загавкала.
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30.11.2020 22:30 Відповісти
 
 