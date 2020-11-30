Хотів повчитися їздити: на Харківщині 14-річний хлопець за добу викрав три автомобілі і тричі потрапив у ДТП. ФОТОрепортаж

У Харківській області 14-річний хлопець за добу викрав три автомобілі (УАЗ, ВАЗ-2121 і Volkswagen Transporter) і тричі потрапив у ДТП.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Відділ комунікації поліції Харківської області.

За добу 14-річний житель Краснокутського району викрав три автомобілі - "УАЗ", "ВАЗ-2121" та Volkswagen Transporter.

Повідомлення про зникнення транспортних засобів надійшли до Краснокутського відділення поліції 29 листопада. За адресами виїжджали слідчо-оперативна група та група реагування патрульної поліції, які в ході слідчо-оперативних дій встановили особу зловмисника.

Як пояснив неповнолітній, він хотів повчитися їздити на авто, але не впорався з керуванням і тричі потрапив у ДТП. Першим хлопець викрав "УАЗ", на якому одразу в’їхав у паркан домоволодіння. Пересівши на "ВАЗ-2121", підліток зніс паркан сусіднього будинку і врізався у дерево. На Volkswagen Transporter хлопець також зіштовхнувся з деревом.

Зараз транспортні засоби повернуто власникам.

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Відомості про події внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 5 років позбавлення волі.







Фото: сайт поліції