На кадри зі збитого на Донеччині російського БПЛА "Гранат-1" потрапили обличчя кількох найманців РФ, - журналіст Бурко. ФОТОрепортаж

На відео зі збитого на Донбасі російського БПЛА "Гранат-1" потрапили обличчя кількох найманців РФ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в Facebook пише журналіст, засновник проєкту InformNapalm Роман Бурко.

"На відео зі збитого російського БПЛА "Гранат-1", яке розмістив MIL.IN.UA в кадр потрапили кілька облич найманців РФ. Пропонуємо читачам InformNapalm спробувати ідентифікувати їхні дані самостійно. Це може бути цікавим і корисним практичним завдання із OSINT. Скрини з відео для ідентифікації додаємо до посту", - закликав Бурко.

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