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Новини Фото Агресія Росії проти України
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На кадри зі збитого на Донеччині російського БПЛА "Гранат-1" потрапили обличчя кількох найманців РФ, - журналіст Бурко. ФОТОрепортаж

На відео зі збитого на Донбасі російського БПЛА "Гранат-1" потрапили обличчя кількох найманців РФ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в Facebook пише журналіст, засновник проєкту InformNapalm Роман Бурко.

"На відео зі збитого російського БПЛА "Гранат-1", яке розмістив MIL.IN.UA в кадр потрапили кілька облич найманців РФ. Пропонуємо читачам InformNapalm спробувати ідентифікувати їхні дані самостійно. Це може бути цікавим і корисним практичним завдання із OSINT. Скрини з відео для ідентифікації додаємо до посту", - закликав Бурко.

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На кадри зі збитого на Донеччині російського БПЛА Гранат-1 потрапили обличчя кількох найманців РФ, - журналіст Бурко 01
На кадри зі збитого на Донеччині російського БПЛА Гранат-1 потрапили обличчя кількох найманців РФ, - журналіст Бурко 02
На кадри зі збитого на Донеччині російського БПЛА Гранат-1 потрапили обличчя кількох найманців РФ, - журналіст Бурко 03
На кадри зі збитого на Донеччині російського БПЛА Гранат-1 потрапили обличчя кількох найманців РФ, - журналіст Бурко 04

Автор: 

безпілотник (4148) Донбас (22355) найманці рф (2053)


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Топ коментарі
+40
пусть лучше снайпера третьей силы индетифицируют...(без промаха)
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30.11.2020 16:23
+19
Меня банили на Цензоре в 2014, когда я это фото выставлял. Принципы гуманизма они тогда посчитали нарушенными. А надо чтоб весь мир видел. И чтоб в Европе понимали, на что их деньги от гешефта с Рашей идут.
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30.11.2020 16:44
+14
Эка невидаль.Ещё год такой власти и они по Киеву будут разгуливать
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30.11.2020 16:34
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пусть лучше снайпера третьей силы индетифицируют...(без промаха)
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30.11.2020 16:23 Відповісти
Очкарика - только на кол! Суку.
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30.11.2020 16:35 Відповісти
Их там два...

Предлагаю не сортировать а сажать на кол обоих..
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30.11.2020 17:36 Відповісти
На один кол обоих, с разных сторон
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30.11.2020 18:53 Відповісти
Третя сила пішла разом з Порошенком.
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30.11.2020 16:40 Відповісти
так то воно так....

але ж трошки все одно партизанять
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30.11.2020 17:02 Відповісти
а хіба порошенко зараз не на фронті ??
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30.11.2020 18:53 Відповісти
какието животные, на которых пора бы уже открыть сезон охоты
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30.11.2020 16:24 Відповісти
В поле орки сидели. Азеры бы им уже "привет" презентовали - пару кг. заряд - и 4 кредита выплачено)
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30.11.2020 16:26 Відповісти
А вот и распьятый мальчик ..

НАСТОЯЩИЙ .

.

Жертва подбитого РосЦией Малазийсского боинга в небе над восточным донбассом .

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30.11.2020 16:26 Відповісти
Меня банили на Цензоре в 2014, когда я это фото выставлял. Принципы гуманизма они тогда посчитали нарушенными. А надо чтоб весь мир видел. И чтоб в Европе понимали, на что их деньги от гешефта с Рашей идут.
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30.11.2020 16:44 Відповісти
коцапи.
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30.11.2020 16:26 Відповісти
Каких ещё наёмников??? Неуставная одежда, морды ясно говорят что это оккупанты.
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30.11.2020 16:28 Відповісти
А где же мОлодежь? Одни старые колдыри.
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30.11.2020 16:34 Відповісти
ну сколько можно говорить-надевайте маски...никогда же не помешает
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30.11.2020 16:34 Відповісти
ні, ці курви хай не носять масок, може скоріше подохнуть
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30.11.2020 16:47 Відповісти
Эка невидаль.Ещё год такой власти и они по Киеву будут разгуливать
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30.11.2020 16:34 Відповісти
Типичные кацапские мрази.
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30.11.2020 16:43 Відповісти
Зря эти кадры выложили....будут теперь осторожнее...
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30.11.2020 16:44 Відповісти
що, почнуть маски носити?
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30.11.2020 16:48 Відповісти
это с камеры беспилотника, они себя сами сняли)
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30.11.2020 16:59 Відповісти
Это понятно, но теперь в масочках будут остальные при работе с беспилотниками..
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30.11.2020 22:18 Відповісти
да вряд ли, то разгильдяи на порядок круче наших)
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01.12.2020 10:29 Відповісти
Ви нарушаєтє права человеков!
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30.11.2020 16:50 Відповісти
Это не человеки.
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30.11.2020 17:08 Відповісти
В мене є важлива інформація стосовно окупанта з останього фото: він дрочить лівою рукою - вона перев'язана.
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30.11.2020 17:05 Відповісти
Последнего ****** в Химках видал - деревянными членами торгует.
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30.11.2020 17:26 Відповісти
****** в виде матрешки? так ***** - это же живая иллюстрация выраженя "ни в пи**у, ни в Красную армию". И действительно, ***** и в армии не служил , и жена от него сбежала.
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01.12.2020 07:26 Відповісти
какой дебил эту инфу в прессу слил ?
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30.11.2020 17:28 Відповісти
А чем и кому эта инфа в прессе может навредить??

Или ты за орков переживаешь??
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30.11.2020 17:39 Відповісти
Какіє отвратітєльниє рожі.
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30.11.2020 17:30 Відповісти
Они как будто на рыбалке. Кек.
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30.11.2020 19:12 Відповісти
Это наши партнеры по Минским угодам, активные участники перемирия и прекращения огня.
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30.11.2020 19:32 Відповісти
Но фото четыре кацапских ******.Это однозначно.
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30.11.2020 22:33 Відповісти
Кружок авиамоделистов *****....
Ну ничего, и вам вернётся.....
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30.11.2020 23:19 Відповісти
Кружок авиамоделистов *****....
Ну ничего, и вам вернётся.....
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30.11.2020 23:20 Відповісти
 
 