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На кадри зі збитого на Донеччині російського БПЛА "Гранат-1" потрапили обличчя кількох найманців РФ, - журналіст Бурко. ФОТОрепортаж
На відео зі збитого на Донбасі російського БПЛА "Гранат-1" потрапили обличчя кількох найманців РФ.
Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в Facebook пише журналіст, засновник проєкту InformNapalm Роман Бурко.
"На відео зі збитого російського БПЛА "Гранат-1", яке розмістив MIL.IN.UA в кадр потрапили кілька облич найманців РФ. Пропонуємо читачам InformNapalm спробувати ідентифікувати їхні дані самостійно. Це може бути цікавим і корисним практичним завдання із OSINT. Скрини з відео для ідентифікації додаємо до посту", - закликав Бурко.
Топ коментарі
+40 Вася Шевченко #371210
показати весь коментар30.11.2020 16:23
+19 Антип61
показати весь коментар30.11.2020 16:44
+14 темний лорд
показати весь коментар30.11.2020 16:34
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Предлагаю не сортировать а сажать на кол обоих..
але ж трошки все одно партизанять
НАСТОЯЩИЙ .
.
Жертва подбитого РосЦией Малазийсского боинга в небе над восточным донбассом .
Или ты за орков переживаешь??
Ну ничего, и вам вернётся.....
Ну ничего, и вам вернётся.....