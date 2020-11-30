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Партію контрабанди на 9 млн грн затримано на кордоні з РФ: вилучено тести на коронавірус, елітний годинник і духи, - Держприкордонслужба. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

На кордоні з РФ прикордонники виявили невідомих, які намагалися переправити партію тестів на коронавірус, дорогий годинник, духи та інші аксесуари. Побачивши співробітників Держприкордонслужби група осіб втекла на територію РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

Спільний прикордонний наряд від відділу "Велика Писарівка" та прикордонного оперативно-розшукового відділу "Краснопілля" Сумського загону під час несення служби біля населеного пункту Олександрівка, помітив на березі р. Ворскла, яка протікає неподалік кордону, рух чотирьох невідомих осіб. Аби затримати ймовірних правопорушників, прикордонники здійснили попереджувальний постріл вгору. Однак особи, покинувши свої ноші, вдалися до втечі на територію Російської Федерації.

У 12 картонних ящиках, які вони незаконно перемістили з території Росії на територію України, було виявлено велику кількість медичних засобів, у т.ч. й тестів для виявлення COVID-19. Також в одному з ящиків знайдено два швейцарських годинники класу "люкс" – "HUBLOT", ексклюзивні чоловічі запонки швейцарської компанії "Patek Philippe", два флакони парфумів "Accento Sospiro" та "Sospiro Opera", а також чотири футляри для зберігання елітних годинників.

Наразі товар, загальна вартість якого може сягати понад 9 млн грн, доставлений до прикордонного підрозділу. Тривають заходи щодо пошуку осіб, які причетні до здійснення протиправної діяльності.

Також дивіться: 20 айфонів і 6 айпадів намагався ввезти громадянин України без сплати митних платежів, - Держмитслужба. ФОТО

Партію контрабанди на 9 млн грн затримано на кордоні з РФ: вилучено тести на коронавірус, елітний годинник і духи, - Держприкордонслужба 01
Партію контрабанди на 9 млн грн затримано на кордоні з РФ: вилучено тести на коронавірус, елітний годинник і духи, - Держприкордонслужба 02
Партію контрабанди на 9 млн грн затримано на кордоні з РФ: вилучено тести на коронавірус, елітний годинник і духи, - Держприкордонслужба 03
Партію контрабанди на 9 млн грн затримано на кордоні з РФ: вилучено тести на коронавірус, елітний годинник і духи, - Держприкордонслужба 04
Партію контрабанди на 9 млн грн затримано на кордоні з РФ: вилучено тести на коронавірус, елітний годинник і духи, - Держприкордонслужба 05
Партію контрабанди на 9 млн грн затримано на кордоні з РФ: вилучено тести на коронавірус, елітний годинник і духи, - Держприкордонслужба 06
Партію контрабанди на 9 млн грн затримано на кордоні з РФ: вилучено тести на коронавірус, елітний годинник і духи, - Держприкордонслужба 07
Партію контрабанди на 9 млн грн затримано на кордоні з РФ: вилучено тести на коронавірус, елітний годинник і духи, - Держприкордонслужба 08
Партію контрабанди на 9 млн грн затримано на кордоні з РФ: вилучено тести на коронавірус, елітний годинник і духи, - Держприкордонслужба 09
Партію контрабанди на 9 млн грн затримано на кордоні з РФ: вилучено тести на коронавірус, елітний годинник і духи, - Держприкордонслужба 10
Партію контрабанди на 9 млн грн затримано на кордоні з РФ: вилучено тести на коронавірус, елітний годинник і духи, - Держприкордонслужба 11
Партію контрабанди на 9 млн грн затримано на кордоні з РФ: вилучено тести на коронавірус, елітний годинник і духи, - Держприкордонслужба 12
Партію контрабанди на 9 млн грн затримано на кордоні з РФ: вилучено тести на коронавірус, елітний годинник і духи, - Держприкордонслужба 13
Партію контрабанди на 9 млн грн затримано на кордоні з РФ: вилучено тести на коронавірус, елітний годинник і духи, - Держприкордонслужба 14
Партію контрабанди на 9 млн грн затримано на кордоні з РФ: вилучено тести на коронавірус, елітний годинник і духи, - Держприкордонслужба 15
Партію контрабанди на 9 млн грн затримано на кордоні з РФ: вилучено тести на коронавірус, елітний годинник і духи, - Держприкордонслужба 16

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (5975) контрабанда (1823) росія (65129)


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Топ коментарі
+4
хорошо пацаны на барабашово затарились, но не судьба, теперь пограничники с новыми часами а жены ихние с духами.
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30.11.2020 17:19
+3
теперь новый торговый бум - это тэсты и вакцына от ковида как бусы для туземцев.....
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30.11.2020 17:03
+3
а мне понравилась тема про двое часов и четыре футляра к ним.
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30.11.2020 21:40
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та "група ліц" за гроші збігла, чи погранці вже бігать самі не навчилися?
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30.11.2020 17:03 Відповісти
теперь новый торговый бум - это тэсты и вакцына от ковида как бусы для туземцев.....
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30.11.2020 17:03 Відповісти
флакончики из РФ?
"контрабандисты" скрылись на территории РФ?
нюню....
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30.11.2020 17:11 Відповісти
Смысл дорогие часы контрабандить? Немного дешевле, но без гарантии. Сдохнут-выкини.
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30.11.2020 17:13 Відповісти
з.ы. часы уродливые шо капец, как наша Слава.
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30.11.2020 17:18 Відповісти
Убло такие Одного знакомого все уламывали взять, но он Улисы взял
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30.11.2020 18:17 Відповісти
В смысле? Там гарантия общемировая. Я свои в Штатах покупал и не декларировал. Я же одни вез.
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30.11.2020 18:19 Відповісти
Как правило если покупал не у местного дилера то надо в Швейцарию самому слать на ремонт а так передал дилеру и всю логистику он за тебя делает.
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30.11.2020 19:43 Відповісти
Не понял юмора. ТО делают в фирменном магазине в Украине.
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01.12.2020 08:16 Відповісти
хорошо пацаны на барабашово затарились, но не судьба, теперь пограничники с новыми часами а жены ихние с духами.
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30.11.2020 17:19 Відповісти
Когда мой новорождённый сын лежал в реанимации в перинатальном центре более 17 лет назад,мне пришлось указанные педиатром антибиотики тянуть через границу из Белгорода.В Украине их не было.А сейчас уже военнобязанный пацан.Я искренне благодарен тому врачу.Дорого мне обошлось,лекарства кололи не только моей крохе но и всему отделению,ибо сколько крохе надо!Врач взял с меня очень мало денег .И когда после прививки развилась страшная температура он опять помог,ибо участковая -никакая.
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30.11.2020 17:34 Відповісти
В этом виноваты не пограничники или другие правоохранители - а власть, получившая от народа право управлять и неефективно его использующая. Все просто - если нет аналогов ускоренно проверить по упрощенной процедуре и разрешить ввзоз, но коррупционная составляющая отпадет. Плюс в РФ создана система черного рынка лекарств стимулирующая их контрабанду на госуровне.
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01.12.2020 08:20 Відповісти
вилучено тести на коронавірус, елітний годинник і духи

...

Відкривають скриню з контрабандою, а звідти привиди - "Бу-у-ууу!.." 👻👻👻

Не дивно, що українська версія й досі висить як UK.
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30.11.2020 17:57 Відповісти
Хубло конечно детский сад,а вот куда делись Адемар и Ланге,вот это вопрос... Хотя скорее всего Китай,вряд ли кто бросил бы ланге с адемаром и удрал.
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30.11.2020 18:22 Відповісти
У них все неправильно - запонки можно и Hublot а вот часы желательно Patek Philippe
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30.11.2020 19:46 Відповісти
а мне понравилась тема про двое часов и четыре футляра к ним.
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30.11.2020 21:40 Відповісти
я такие часы в китае на рынке видел - продавали целый кейс "дипломат" полный швейцарии там и ролексы и константин вашерон и омега и таг хоер и зенит ну всего полно, пар 25-30 и всё за 300 юаней. здесь видимо тоже самое, часы и духи китай, лекарства ***************** из мела и воды.... красная цена за все 100 баксов, потом нашим лохам парить будут... это не контрабанда, это так, мелкоптовые спекули.
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30.11.2020 21:57 Відповісти
пруть кацапські фуфломіцини в Україну.
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01.12.2020 08:18 Відповісти
Деякі кацпаські фуфломіцини спасають життя (не в цьому випадку), особливо дітей (повторюсь не вцьому випадку, тут згоден).
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01.12.2020 08:22 Відповісти
...а также четыре футляра для хранения элитных часовИсточник: https://censor.net/ru/p3234100.😵😵😵😵
Вот сичас абидно било!
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01.12.2020 08:51 Відповісти
Made in China?
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01.12.2020 08:54 Відповісти
 
 