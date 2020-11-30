Партію контрабанди на 9 млн грн затримано на кордоні з РФ: вилучено тести на коронавірус, елітний годинник і духи, - Держприкордонслужба. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

На кордоні з РФ прикордонники виявили невідомих, які намагалися переправити партію тестів на коронавірус, дорогий годинник, духи та інші аксесуари. Побачивши співробітників Держприкордонслужби група осіб втекла на територію РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

Спільний прикордонний наряд від відділу "Велика Писарівка" та прикордонного оперативно-розшукового відділу "Краснопілля" Сумського загону під час несення служби біля населеного пункту Олександрівка, помітив на березі р. Ворскла, яка протікає неподалік кордону, рух чотирьох невідомих осіб. Аби затримати ймовірних правопорушників, прикордонники здійснили попереджувальний постріл вгору. Однак особи, покинувши свої ноші, вдалися до втечі на територію Російської Федерації.

У 12 картонних ящиках, які вони незаконно перемістили з території Росії на територію України, було виявлено велику кількість медичних засобів, у т.ч. й тестів для виявлення COVID-19. Також в одному з ящиків знайдено два швейцарських годинники класу "люкс" – "HUBLOT", ексклюзивні чоловічі запонки швейцарської компанії "Patek Philippe", два флакони парфумів "Accento Sospiro" та "Sospiro Opera", а також чотири футляри для зберігання елітних годинників.

Наразі товар, загальна вартість якого може сягати понад 9 млн грн, доставлений до прикордонного підрозділу. Тривають заходи щодо пошуку осіб, які причетні до здійснення протиправної діяльності.

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