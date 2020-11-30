Офіцер Штефан показав нове бригадне містечко, побудоване на полігоні "Широкий лан": "Як на мене, гарно". ФОТОрепортаж
Українці останнім часом "перестали радіти" й "інтуїтивно шукають" "зраду" й обман.
Про це йдеться в публікації на Facebook офіцера Анатолія Штефана, інформує Цензор.НЕТ.
Він упевнений, що "це неправильно", бо "через це ми стаємо інструментом у руках російського агресора".
Офіцер закликав не сварити колег, які пишуть про позитивні зміни, і доклав фото оновленого полігону "Широкий лан".
"На фото по-простонародному Шрі-Ланка ... Був там особисто не раз, в багнюці, в обдуваних всіма вітрами наметах, мерз і хотів смачно поїсти. Вважав і вважаю що головним (найголовнішим) завданням будь якого командира є піклування про своїх воїнів. Саме звичайні солдати їм роблять погони і кар'єру... Пам'ятайте... Як на мене, гарно...", - підсумував Штефан.
Нагадаємо, 20 листопада міністр оборони Андрій Таран повідомив, що табірне містечко міжвидового Центру підготовки підрозділів полігону "Широкий лан" у Миколаївській області добудоване і практично готове до введення в експлуатацію.
Будівництво табірного містечка за стандартами НАТО почалося в 2016 році силами сторонніх комерційних підрядних організацій, однак готовність станом на весну поточного року не перевищувала 25%. Після цього будівництвом займалася Державна спеціальна служба транспорту.
Правоохоронці завершили розслідування факту зловживань і встановили, що підрядникам було виплачено понад 37 млн грн за фактично невиконані роботи. Міністерство оборони подало цивільний позов до підприємців і ексчиновникам на суму понад 49 млн грн.
Загальна площа будівель табірного містечка - 26 тис кв.м. Це, зокрема, 10 казарм поліпшеного типу для військовослужбовців-чоловіків, 1 казарма поліпшеного типу для військовослужбовців-жінок, їдальня на 2 500 осіб. Підключено зовнішнє електропостачання, очисні споруди, інженерні мережі. Діють котельня і каналізаційно-насосна станція, висаджено понад 740 дерев.
Площа полігону "Широкий лан", найбільшого на півдні України, 29 тис га. Він заснований в 1952 році, розташований в 40 км від Миколаєва. Серед переваг - близькість до моря і військового аеродрому.
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Это построено за 1.5 года.
в проміжках між відпочинками
Фото в студию.
а что же тогда построил ЗЕля ?
А шпроты нафиг нужны? 2 банки шпротов по цене = килограмму хека. Там для чего такие кухни построили? для приготовления гречки со шпротами??
А вот маринованную хрень разную, конечно, убрать.
при ПОРОХЕ построено на 99%, а ЗЕлька лампочки вкрутил и свет включил
Зеленский по определению не способен ничего построить, кроме финансовой пирамиды, т.к. строить это работа физическая, а не умственная
PS Ты даже сам не представляешь, как обосрал только что своего Потроха, выставив его лохом, не способным под выборы "лампочки вкрутить", чтобы сдать объект...и это при всей любви Потроха к самопиару.
І цікавить скільки було збудовано на весну 2019.
https://inforesist.org/ua/za-9-misyaczp-rivenp-gotovnosti-mistechka-na-poligoni-shyrokyj-lan-znyzyvsya-na-15/ За 9 місяць рівень готовності містечка на полігоні "Широкий лан" знизився на 15%
24.09.2019 :
"Сума витрачених коштів на будівництво табірного містечка на території полігону «Широкий лан» у Миколаївській області становить 308,77 мільйонів гривень. Про це Міністерство оборони України повідомило у відповідь на запит InfoResist.
У відповіді сказано, що на сьогоднішній день будівельна готовність першого пускового комплексу, який включає в себе будівництво 11 казарм, становить 75%. Будівельні роботи планується завершити до кінця 2019 року.
Будівельна готовність другого пускового комплексу становить 45%. Він включає в себе будівництво їдальні, контрольно-пропускного пункту, зовнішнього електропостачання, об'єктів інженерного забезпечення (очисні споруди, котельня, інженерні мережі, водопровід і каналізаційні стоки)."https://inforesist.org/ua/u-minoborony-povidomyly-pro-stan-budivnycztva-vijspkovogo-mistechka-na-poligoni-shyrokyj-lan/ У Міноборони повідомили про стан будівництва військового містечка на полігоні "Широкий лан"
Будівельна готовність другого пускового комплексу становить 45%.
Судячи з сказаного нижче -це все було лише "на папері".
суто зі звітів Пєтіних"схемщиків" "на армії"
Будівництво табірного містечка за стандартами НАТО почалося в 2016 році силами сторонніх комерційних підрядних організацій, однак готовність станом на весну поточного року не перевищувала 25%. Після цього будівництвом займалася Державна спеціальна служба транспорту.
Правоохоронці завершили розслідування факту зловживань і встановили, що підрядникам було виплачено понад 37 млн грн за фактично невиконані роботи. Міністерство оборони подало цивільний позов до підприємців і ексчиновникам на суму понад 49 млн грн.
Це як з дорогами.Збудувалась при Порошенку,розмітку при Зєлі нанесли,-вже в "Великому крадівництві"
Он сам признал, что подрядчики с армейскими чинушами разворовали почти всё. По типу Микитася и Укрбуд.
на весну 2019 "віз був і далі там"