Офіцер Штефан показав нове бригадне містечко, побудоване на полігоні "Широкий лан": "Як на мене, гарно". ФОТОрепортаж

Українці останнім часом "перестали радіти" й "інтуїтивно шукають" "зраду" й обман.

Про це йдеться в публікації на Facebook офіцера Анатолія Штефана, інформує Цензор.НЕТ.

Він упевнений, що "це неправильно", бо "через це ми стаємо інструментом у руках російського агресора".

Офіцер закликав не сварити колег, які пишуть про позитивні зміни, і доклав фото оновленого полігону "Широкий лан".

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"На фото по-простонародному Шрі-Ланка ... Був там особисто не раз, в багнюці, в обдуваних всіма вітрами наметах, мерз і хотів смачно поїсти. Вважав і вважаю що головним (найголовнішим) завданням будь якого командира є піклування про своїх воїнів. Саме звичайні солдати їм роблять погони і кар'єру... Пам'ятайте... Як на мене, гарно...", - підсумував Штефан.

Нагадаємо, 20 листопада міністр оборони Андрій Таран повідомив, що табірне містечко міжвидового Центру підготовки підрозділів полігону "Широкий лан" у Миколаївській області добудоване і практично готове до введення в експлуатацію.

Будівництво табірного містечка за стандартами НАТО почалося в 2016 році силами сторонніх комерційних підрядних організацій, однак готовність станом на весну поточного року не перевищувала 25%. Після цього будівництвом займалася Державна спеціальна служба транспорту.

Правоохоронці завершили розслідування факту зловживань і встановили, що підрядникам було виплачено понад 37 млн ​​грн за фактично невиконані роботи. Міністерство оборони подало цивільний позов до підприємців і ексчиновникам на суму понад 49 млн грн.

Загальна площа будівель табірного містечка - 26 тис кв.м. Це, зокрема, 10 казарм поліпшеного типу для військовослужбовців-чоловіків, 1 казарма поліпшеного типу для військовослужбовців-жінок, їдальня на 2 500 осіб. Підключено зовнішнє електропостачання, очисні споруди, інженерні мережі. Діють котельня і каналізаційно-насосна станція, висаджено понад 740 дерев.

Площа полігону "Широкий лан", найбільшого на півдні України, 29 тис га. Він заснований в 1952 році, розташований в 40 км від Миколаєва. Серед переваг - близькість до моря і військового аеродрому.