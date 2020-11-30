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Новини Фото Агресія Росії проти України
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Офіцер Штефан показав нове бригадне містечко, побудоване на полігоні "Широкий лан": "Як на мене, гарно". ФОТОрепортаж

Українці останнім часом "перестали радіти" й "інтуїтивно шукають" "зраду" й обман.

Про це йдеться в публікації на Facebook офіцера Анатолія Штефана, інформує Цензор.НЕТ.

Він упевнений, що "це неправильно", бо "через це ми стаємо інструментом у руках російського агресора".

Офіцер закликав не сварити колег, які пишуть про позитивні зміни, і доклав фото оновленого полігону "Широкий лан".

Читайте також: Завершено будівництво бригадного містечка на полігоні "Широкий лан", - Таран

Офіцер Штефан показав нове бригадне містечко, побудоване на полігоні Широкий лан: Як на мене, гарно 01
Фото: fb.com/ukrop.bc
Офіцер Штефан показав нове бригадне містечко, побудоване на полігоні Широкий лан: Як на мене, гарно 02
Фото: fb.com/ukrop.bc
Офіцер Штефан показав нове бригадне містечко, побудоване на полігоні Широкий лан: Як на мене, гарно 03
Фото: fb.com/ukrop.bc
Офіцер Штефан показав нове бригадне містечко, побудоване на полігоні Широкий лан: Як на мене, гарно 04
Фото: fb.com/ukrop.bc
Офіцер Штефан показав нове бригадне містечко, побудоване на полігоні Широкий лан: Як на мене, гарно 05
Фото: fb.com/ukrop.bc

Читайте на "Цензор.НЕТ": Завершено розслідування розкрадання 37 млн ​​грн при облаштуванні полігону "Широкий лан", - НАБУ

"На фото по-простонародному Шрі-Ланка ... Був там особисто не раз, в багнюці, в обдуваних всіма вітрами наметах, мерз і хотів смачно поїсти. Вважав і вважаю що головним (найголовнішим) завданням будь якого командира є піклування про своїх воїнів. Саме звичайні солдати їм роблять погони і кар'єру... Пам'ятайте... Як на мене, гарно...", - підсумував Штефан.

Офіцер Штефан показав нове бригадне містечко, побудоване на полігоні Широкий лан: Як на мене, гарно 06

Нагадаємо, 20 листопада міністр оборони Андрій Таран повідомив, що табірне містечко міжвидового Центру підготовки підрозділів полігону "Широкий лан" у Миколаївській області добудоване і практично готове до введення в експлуатацію.

Будівництво табірного містечка за стандартами НАТО почалося в 2016 році силами сторонніх комерційних підрядних організацій, однак готовність станом на весну поточного року не перевищувала 25%. Після цього будівництвом займалася Державна спеціальна служба транспорту.

Правоохоронці завершили розслідування факту зловживань і встановили, що підрядникам було виплачено понад 37 млн ​​грн за фактично невиконані роботи. Міністерство оборони подало цивільний позов до підприємців і ексчиновникам на суму понад 49 млн грн.

Загальна площа будівель табірного містечка - 26 тис кв.м. Це, зокрема, 10 казарм поліпшеного типу для військовослужбовців-чоловіків, 1 казарма поліпшеного типу для військовослужбовців-жінок, їдальня на 2 500 осіб. Підключено зовнішнє електропостачання, очисні споруди, інженерні мережі. Діють котельня і каналізаційно-насосна станція, висаджено понад 740 дерев.

Площа полігону "Широкий лан", найбільшого на півдні України, 29 тис га. Він заснований в 1952 році, розташований в 40 км від Миколаєва. Серед переваг - близькість до моря і військового аеродрому.

Автор: 

оборона (4779) полігон (279) Штефан Анатолій (120)


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Топ коментарі
+50
Здорово, но это все строилось при Порохе. А чем может похвастать криворогуль?
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30.11.2020 17:09
+17
Та ви шо? "Всього 25 відстотків. А після приходу велічайшего, папередніки, труби монтажною піною позадували, і дроти зі стін повидирали, каналізацію бетоном залили". Це не моя маячня, а представників бубочки.
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30.11.2020 17:15
+9
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30.11.2020 18:14
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Здорово, но это все строилось при Порохе. А чем может похвастать криворогуль?
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30.11.2020 17:09 Відповісти
Ну він одужав і ще з якимось островком безвіз...наразі все
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30.11.2020 17:13 Відповісти
Той островок офшор.
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30.11.2020 18:20 Відповісти
Та ви шо? "Всього 25 відстотків. А після приходу велічайшего, папередніки, труби монтажною піною позадували, і дроти зі стін повидирали, каналізацію бетоном залили". Це не моя маячня, а представників бубочки.
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30.11.2020 17:15 Відповісти
Папередник руки рубил.

Это построено за 1.5 года.
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30.11.2020 17:19 Відповісти
особисто зюзею

в проміжках між відпочинками
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30.11.2020 17:32 Відповісти
Нет - это за полтора года доделанно. Потому что есть фото , что было построенно на момент середины 19 года. И там - сделанна бОльшая часть.
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30.11.2020 17:40 Відповісти
Есть фото?

Фото в студию.
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30.11.2020 17:41 Відповісти
04.2019

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30.11.2020 17:57 Відповісти
ой, в апреле 2019 военный городок с казармами!

а что же тогда построил ЗЕля ?
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30.11.2020 18:59 Відповісти
Дорожки и внутренный марафет.
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30.11.2020 19:01 Відповісти
Красиво! Дві крилаті ракети і половини армії не має. В умовах ******** віни потрібно негайно переглянути розміщення військ на фермах. Скупчення мають бути мінімальні. Інакше втрати будуть колосальні в дуже короткийй час, а значить і війна буде програна дуже швидко. В арів запитайте хто не розуміє ******** реалій.
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01.12.2020 10:29 Відповісти
Это полигон, куда части заходят примерно на 2 месяца на подготовку и слаживание.
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01.12.2020 10:47 Відповісти
12.2018

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30.11.2020 17:58 Відповісти
04.2019

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30.11.2020 17:59 Відповісти
Угу было сделано. Раза три пытались меня нанимали дефектовку (стройлаб) на выполненные работы делать. История одна и та же: сделали, поломалось. прогнулось, посыпалось.
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30.11.2020 18:41 Відповісти
За такое и голову бы срубил. Питание на Ширлане сейчас. Это ужин. И банка самых дешевых шпрот на троих. Попитайся таким. И твой панкреатит найдет тебя через полгодика.

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30.11.2020 17:51 Відповісти
Это что - грибы маринованные, что ли? Накуа? Нельзя более дешевые и на порядок более полезные квашенные капусту-огурцы-помидоры дать вместо маринованной херни?

А шпроты нафиг нужны? 2 банки шпротов по цене = килограмму хека. Там для чего такие кухни построили? для приготовления гречки со шпротами??
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30.11.2020 18:23 Відповісти
Новая "старая" система питания от зеленых ублюдков в действии. Кухонное оборудование посовременней стоит в пленке еще с весны 2019 года. Когда завезли и поставили. Распечатали только котлы и плиты. Сколько ребят сляжет через полгодика таких "разносолов"? 5-6 месяцев тушенки и панкриатит навеки твой. Проверено.
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30.11.2020 18:36 Відповісти
Ужин отдай врагу. Говорят не зря. Это если ты о панкриотитчиках заботишься (тогда грибы надо убрать соленья нельзя). Но это вряд ли.
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30.11.2020 18:36 Відповісти
А шпроты самые дешевые, а тушенку в комбижире куда девать? Врагам отдать?
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30.11.2020 18:39 Відповісти
Соленья как раз можно и нужно - настоящие соленья - квашенную капусту, например - лучший и самый дешевый источник витамина С зимой + пробиотики.
А вот маринованную хрень разную, конечно, убрать.
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30.11.2020 21:41 Відповісти
https://www.mil.gov.ua/news/2020/11/17/shirokij-lan-shiroke-pole-dlya-zlovzhivan-minoboroni-podalo-czivilnij-pozov-na-ponad-49-mln-grn-andrij-taran/ Національним антикорупційним бюро України під час досудового розслідування встановлено, що колишні посадові особи Головного квартирно-експлуатаційного управління Збройних Сил України у період 2017-2018 років безпідставно підписали акти виконання робіт будівництва табірного містечка на Широколанівському полігоні. Внаслідок цього підряднику було перераховано бюджетні кошти на загальну суму понад 37 млн. грн. за фактично не виконані роботи.
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30.11.2020 17:27 Відповісти
Это все при Потрохе так и НЕ ПОСТРОИЛОСЬ, а достраивалось это все последние 1,5 года.
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30.11.2020 18:20 Відповісти
смотри фото сверху, ЗЕБИЛ !

при ПОРОХЕ построено на 99%, а ЗЕлька лампочки вкрутил и свет включил

Зеленский по определению не способен ничего построить, кроме финансовой пирамиды, т.к. строить это работа физическая, а не умственная
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30.11.2020 18:54 Відповісти
А по отчетам - на сентябрь 2019го, то есть - 4 месяца спустя ухода Потроха готовность была 75%. Так что поздравляю тебя соврамши.

PS Ты даже сам не представляешь, как обосрал только что своего Потроха, выставив его лохом, не способным под выборы "лампочки вкрутить", чтобы сдать объект...и это при всей любви Потроха к самопиару.
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30.11.2020 21:37 Відповісти
даже если бы и вкрутил лампочки, зебильо не оценило бы,потому как им на армию пох
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08.12.2020 16:48 Відповісти
Ммм... да 15-й і 20-й це небо і земля.
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30.11.2020 19:34 Відповісти
При порохе и склады с боеприпасами взорвали. Во были времена: есть что вспомнить любителям понюхать пороха.
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30.11.2020 21:02 Відповісти
Лише кончений дебіл може радіти ,дивлячись на дурдом ,що коїться в Україні !!!))))
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30.11.2020 17:16 Відповісти
То колит почалося будівництво?

І цікавить скільки було збудовано на весну 2019.
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30.11.2020 17:18 Відповісти
Вони самі не знають.Ніби як усихають (або вдень хтось будує,вночі розбирають)
https://inforesist.org/ua/za-9-misyaczp-rivenp-gotovnosti-mistechka-na-poligoni-shyrokyj-lan-znyzyvsya-na-15/ За 9 місяць рівень готовності містечка на полігоні "Широкий лан" знизився на 15%
Офіцер Штефан показав нове бригадне містечко, побудоване на полігоні "Широкий лан": "Як на мене, гарно" - Цензор.НЕТ 9158
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01.12.2020 07:54 Відповісти
Смотрю на фото и умиляюсь.Наши воины в бушлатах в столовой?Если ли там кафе и караоке с участием гражданских дам.?Есть ли там комнаты для свиданий приезжих жён и любимых,детей,родителей?Это очень важно для морального духа наших воинов.Украина - маленькая страна,и добраться можно запросто,максимум в течение суток.
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30.11.2020 17:18 Відповісти
Слушай, йокающий, твоя страна Рашка, а судя по высёрам, ты ёще и лахтинец.
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30.11.2020 17:28 Відповісти
Слушай, ёкающий, судя по твоим высерам, ты - идиёт.
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30.11.2020 17:39 Відповісти
25 % ?????????? Будівництво розбирали ?

24.09.2019 :

"Сума витрачених коштів на будівництво табірного містечка на території полігону «Широкий лан» у Миколаївській області становить 308,77 мільйонів гривень. Про це Міністерство оборони України повідомило у відповідь на запит InfoResist.

У відповіді сказано, що на сьогоднішній день будівельна готовність першого пускового комплексу, який включає в себе будівництво 11 казарм, становить 75%. Будівельні роботи планується завершити до кінця 2019 року.

Будівельна готовність другого пускового комплексу становить 45%. Він включає в себе будівництво їдальні, контрольно-пропускного пункту, зовнішнього електропостачання, об'єктів інженерного забезпечення (очисні споруди, котельня, інженерні мережі, водопровід і каналізаційні стоки)."https://inforesist.org/ua/u-minoborony-povidomyly-pro-stan-budivnycztva-vijspkovogo-mistechka-na-poligoni-shyrokyj-lan/ У Міноборони повідомили про стан будівництва військового містечка на полігоні "Широкий лан"
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30.11.2020 17:33 Відповісти
https://www.mil.gov.ua/news/2020/11/17/shirokij-lan-shiroke-pole-dlya-zlovzhivan-minoboroni-podalo-czivilnij-pozov-na-ponad-49-mln-grn-andrij-taran/ И здесь можно кое-что почитать.
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30.11.2020 17:37 Відповісти
У відповіді сказано, що на сьогоднішній день будівельна готовність першого пускового комплексу, який включає в себе будівництво 11 казарм, становить 75%. Будівельні роботи планується завершити до кінця 2019 року.

Будівельна готовність другого пускового комплексу становить 45%.

Судячи з сказаного нижче -це все було лише "на папері".

суто зі звітів Пєтіних"схемщиків" "на армії"

Будівництво табірного містечка за стандартами НАТО почалося в 2016 році силами сторонніх комерційних підрядних організацій, однак готовність станом на весну поточного року не перевищувала 25%. Після цього будівництвом займалася Державна спеціальна служба транспорту.

Правоохоронці завершили розслідування факту зловживань і встановили, що підрядникам було виплачено понад 37 млн ​​грн за фактично невиконані роботи. Міністерство оборони подало цивільний позов до підприємців і ексчиновникам на суму понад 49 млн грн.
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30.11.2020 17:48 Відповісти
Дружочок,я спеціально для таких як ти зазначив :24.09.2019,Хомчак Іловайський вже 4 місяці був НГШ.

Це як з дорогами.Збудувалась при Порошенку,розмітку при Зєлі нанесли,-вже в "Великому крадівництві"
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30.11.2020 18:03 Відповісти
https://www.5.ua/suspilstvo/viiskove-mistechko-na-polihoni-shyrokyi-lan-vidkryiut-vzhe-do-kintsia-2018-roku-poroshenko-169919.html ВІЙСЬКОВЕ МІСТЕЧКО НОВОГО ЗРАЗКА НА ПОЛІГОНІ "ШИРОКИЙ ЛАН" ВІДКРИЮТЬ УЖЕ ДО КІНЦЯ 2018 РОКУ - ПОРОШЕНКО

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30.11.2020 17:46 Відповісти
Как не пытался Бирюков сделать из этого проекта перемогу, но на май прошлого года там была одна зрада.

Он сам признал, что подрядчики с армейскими чинушами разворовали почти всё. По типу Микитася и Укрбуд.
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30.11.2020 17:54 Відповісти
Це все орнанізовано при Порошенко, а ці тільки добудували. І кошти виділялись тією владою. А що нового побудували "зелені"?
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30.11.2020 17:51 Відповісти
Порошенко звичайно до Юлєчки -брехухи не дотягує але теж хороший пи..дун..

на весну 2019 "віз був і далі там"
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30.11.2020 17:55 Відповісти
https://youtu.be/-2_fzgxiteg?t=294
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30.11.2020 17:56 Відповісти
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30.11.2020 18:14 Відповісти
Главной (самой) задачей любого украинского командира является вкусно поесть.
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30.11.2020 17:55 Відповісти
гыгы Голосовал за зе воен - зимню форму пусть тебе зеленка ищет
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30.11.2020 18:12 Відповісти
Все вірно облаштували за Дніпровський вал, при цьому не виконали ЖОДНОЇ оборонної програми, і ... нічого, нікого не розстріляли, не зірвали погони перед строєм, не викинули з держслужби!
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30.11.2020 18:21 Відповісти
Тож треба вміти так красти щоб таке побудувати.Аплодую Пороху стоячи.
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30.11.2020 18:40 Відповісти
Заслуга Пороха
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30.11.2020 19:34 Відповісти
Та звичайно ! І то що сонце світить теж його заслуга , я аж розчувся )0
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30.11.2020 19:50 Відповісти
Не довіряю вже цьому ''Штірліцу'', бо збрехав відносно кількості російський військових на Донбасі.
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30.11.2020 23:37 Відповісти
красота! все как у людей
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01.12.2020 01:23 Відповісти
невже все це бубочка зелена зробила?
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01.12.2020 05:59 Відповісти
 
 