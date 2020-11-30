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Новорічну ялинку почали встановлювати на Софійській площі в Києві. ФОТОрепортаж

Головну святкову ялинку країни почали монтувати у Києві.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".

Наразі на місці, де буде стояти ялинка, розпочали встановлювати каркас. Ділянку довкола ялинки огородили невеликим парканом.

Головна ялинка на Софійській площі буде штучною і обійдеться у 5-7 млн гривень. Кошти на неї отримані від спонсорів та рекламодавців. На ялинці буде близько 1 500 іграшок та 10 кілометрів гірлянд, запланована висота – 31 метр.

Читайте також: Головна ялинка залишиться на Софійській площі, де організують новорічний ярмарок, - Мондрієвський

Цього року у киян будуть одразу три новорічні ялинки: на Софійській площі, біля Арки дружби народів та на Контрактовій площі. Організатори готують спеціальний маршрут із новорічними локаціями, який об'єднує всі три головні ялинки.

Організатори зазначають, що у випадку запровадження урядом жорсткішого карантину всі події, такі як засвічення ялинки, репортажі з прикрашених локацій, транслюватимуться онлайн. Також повідомили, що можливе огородження території, щоб до ялинки підходила обмежена кількість людей.

Новорічну ялинку почали встановлювати на Софійській площі в Києві 01
Новорічну ялинку почали встановлювати на Софійській площі в Києві 02
Новорічну ялинку почали встановлювати на Софійській площі в Києві 03
Новорічну ялинку почали встановлювати на Софійській площі в Києві 04
Новорічну ялинку почали встановлювати на Софійській площі в Києві 05
Новорічну ялинку почали встановлювати на Софійській площі в Києві 06
Новорічну ялинку почали встановлювати на Софійській площі в Києві 07
Новорічну ялинку почали встановлювати на Софійській площі в Києві 08
Новорічну ялинку почали встановлювати на Софійській площі в Києві 09
Новорічну ялинку почали встановлювати на Софійській площі в Києві 10
Новорічну ялинку почали встановлювати на Софійській площі в Києві 11
Новорічну ялинку почали встановлювати на Софійській площі в Києві 12

Автор: 

Київ (19461) Новий рік (551) ялинка (115)


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Топ коментарі
+21
ЙОЛКА!!!!!
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30.11.2020 17:56
+21
йолка - символічний період для окремих презедентів
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30.11.2020 17:56
+11
Отмыть бабло - благое еврейское дело!
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30.11.2020 17:57
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зачем если все на карантине будем?
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30.11.2020 17:54 Відповісти
Отмыть бабло - благое еврейское дело!
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30.11.2020 17:57 Відповісти
Так вроде бы деньги спонсоры и рекламодатели дали... Отмывают?
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01.12.2020 07:05 Відповісти
Аууу... Админы.... Бутусов.... Верните мой любимый, старый, добрый сайт....

Что вы с Цензором сделали????
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30.11.2020 17:54 Відповісти
К Бубочке за полтора года привык, и к обновленному сайту привыкнешь!..
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30.11.2020 18:41 Відповісти
Та нормас. Усе добре.
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30.11.2020 19:00 Відповісти
ЙОЛКА!!!!!
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30.11.2020 17:56 Відповісти
йолка - символічний період для окремих презедентів
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30.11.2020 17:56 Відповісти
Один легетимный тоже 30-го ёлку устанавливал
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30.11.2020 17:57 Відповісти
А это они наверное специально "памятную" дату избрали.

Вряд-ли это случайно!
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30.11.2020 18:32 Відповісти
Так підстрахувалися, аж три ялинки встановлюють і ще з якогось дива навіть каток на Банковій.
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30.11.2020 19:04 Відповісти
Так карантин же! Или опять за счет предпринимателей бесполезный карантин выходного дня будут делать?
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30.11.2020 19:15 Відповісти
Спочатку встановати ялинки, а потім і карантин чи локдаун з 25 грудня по 15 січня. І будутьу нас враження від свят як від лизання цукру через скло.
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30.11.2020 19:29 Відповісти
лучше бы виселицу установили. а то на слолбах мест не хватит )))
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30.11.2020 17:58 Відповісти
Що? Опять?!!!

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30.11.2020 17:58 Відповісти
юли ели лохохо
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30.11.2020 18:50 Відповісти
лох-даунская йолка.... преЗЕдент должен под нею (хоть зайчиком) но выступить-прохрипеть-пропеть-нашептать...
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30.11.2020 17:58 Відповісти
тобі ще не набридло його вкрадливе пердіння?
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30.11.2020 18:10 Відповісти
а я не вкючаю звук)))) а дивлюсь тільки на міміку )))) і читаю титри )))



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30.11.2020 18:16 Відповісти
І тобі що, не страшно що Еріка убила Моніку!?

Ну ти і хоробрий...
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30.11.2020 18:28 Відповісти
мені все страшно... але цікаво (і фантазія в мене така що...не дай Боже)



...
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30.11.2020 18:36 Відповісти
Прямо страшно що так цікаво.
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30.11.2020 19:32 Відповісти
,,А цікавість-це шлях у Майбутнє!" Лесь
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30.11.2020 20:27 Відповісти
і цікавість і осмислення побаченого і підсумки пережитого...
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30.11.2020 20:29 Відповісти
🤣
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30.11.2020 19:13 Відповісти
Как бы то ни было, а Новый год встречать надо.
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30.11.2020 17:59 Відповісти
Желательно без зебила квартального!
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30.11.2020 18:52 Відповісти
Какие-то сумасшедшие. Без страховки работают.
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30.11.2020 18:03 Відповісти
йолку-то поставили, а каток для бубочки залили?
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30.11.2020 18:03 Відповісти
Бубочку не заливают, Бубочка занюхивает)))
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30.11.2020 18:30 Відповісти
Каток возле ОП заливают, была новость.
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30.11.2020 18:41 Відповісти
Це можуть. Вже півтора року "так заливають, так заливають", аж вуха в*януть.
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30.11.2020 19:10 Відповісти
... прогундеть, промурчать, поварнякать...
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30.11.2020 18:04 Відповісти
правильно... Майдан не займати!
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30.11.2020 18:21 Відповісти
Та буба про ту йолку (2013) , ніфіга не пам*ятає, бо на рашкє по корпоративах гоцав! Тому й погрози не відчуває. А напрасно, вава...
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30.11.2020 18:30 Відповісти
Организаторы готовят специальный маршрут с новогодними локациями, который объединяет все три главных елки.

Для кого? Они думают, что Дед Мороз на оленях примчится проверить, как в Украине Новый год "празднуют"? Да по домам все сидеть будут. Спиваться... Так Деду Морозу и передайте.
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30.11.2020 18:32 Відповісти
Какой маршрут? Какие локации? - локдаун. Карантин . Самоизоляция.
,.......,..
Зря что ли магазины и рынки целый год раззоряли?
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30.11.2020 19:21 Відповісти
звучит обнадеживающе...
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30.11.2020 18:35 Відповісти
Уряяяя! Цензор повернув усе взад! Щиро дякую, шановні Адміни!!!!
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30.11.2020 19:09 Відповісти
Та Ви що! Побіг по пивко.
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30.11.2020 19:12 Відповісти
еще *** и камеру на софийской выключили
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30.11.2020 19:21 Відповісти
В нашем контексте новость про начало установки йолки читается как
"Аннушка разлила масло".
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30.11.2020 19:47 Відповісти
во время эпидемии и карантина нам очень не хватает только клоунской йолки за 5-7 млн гривен.
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30.11.2020 20:20 Відповісти
Есть рацпредложение в связи с ковидом вместо глинтвейна наливать спирт (как антисептик).
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30.11.2020 20:23 Відповісти
Главную праздничную елку страны начали монтировать в Киеве. Источник: https://censor.net/ru/p3234119

ДЛЯ КОГО ?
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30.11.2020 20:26 Відповісти
Это что бы на праздники обиднее было без денег сидеть дома ,,мудрому нариду,,
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30.11.2020 20:28 Відповісти
Нарешті!
Сподіваємося, що Новорічне привітання озвучить... хто?
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30.11.2020 21:40 Відповісти
Новогоднюю елку начали устанавливать на Софийской площади в Киеве - Цензор.НЕТ 9743
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30.11.2020 23:04 Відповісти
Легким движением руки йолка разбирается на палки.
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01.12.2020 15:11 Відповісти
 
 