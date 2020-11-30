Новорічну ялинку почали встановлювати на Софійській площі в Києві. ФОТОрепортаж
Головну святкову ялинку країни почали монтувати у Києві.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".
Наразі на місці, де буде стояти ялинка, розпочали встановлювати каркас. Ділянку довкола ялинки огородили невеликим парканом.
Головна ялинка на Софійській площі буде штучною і обійдеться у 5-7 млн гривень. Кошти на неї отримані від спонсорів та рекламодавців. На ялинці буде близько 1 500 іграшок та 10 кілометрів гірлянд, запланована висота – 31 метр.
Цього року у киян будуть одразу три новорічні ялинки: на Софійській площі, біля Арки дружби народів та на Контрактовій площі. Організатори готують спеціальний маршрут із новорічними локаціями, який об'єднує всі три головні ялинки.
Організатори зазначають, що у випадку запровадження урядом жорсткішого карантину всі події, такі як засвічення ялинки, репортажі з прикрашених локацій, транслюватимуться онлайн. Також повідомили, що можливе огородження території, щоб до ялинки підходила обмежена кількість людей.
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Что вы с Цензором сделали????
Вряд-ли это случайно!
Ну ти і хоробрий...
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Для кого? Они думают, что Дед Мороз на оленях примчится проверить, как в Украине Новый год "празднуют"? Да по домам все сидеть будут. Спиваться... Так Деду Морозу и передайте.
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Зря что ли магазины и рынки целый год раззоряли?
"Аннушка разлила масло".
ДЛЯ КОГО ?
Сподіваємося, що Новорічне привітання озвучить... хто?