Новорічну ялинку почали встановлювати на Софійській площі в Києві. ФОТОрепортаж

Головну святкову ялинку країни почали монтувати у Києві.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".

Наразі на місці, де буде стояти ялинка, розпочали встановлювати каркас. Ділянку довкола ялинки огородили невеликим парканом.

Головна ялинка на Софійській площі буде штучною і обійдеться у 5-7 млн гривень. Кошти на неї отримані від спонсорів та рекламодавців. На ялинці буде близько 1 500 іграшок та 10 кілометрів гірлянд, запланована висота – 31 метр.

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Цього року у киян будуть одразу три новорічні ялинки: на Софійській площі, біля Арки дружби народів та на Контрактовій площі. Організатори готують спеціальний маршрут із новорічними локаціями, який об'єднує всі три головні ялинки.

Організатори зазначають, що у випадку запровадження урядом жорсткішого карантину всі події, такі як засвічення ялинки, репортажі з прикрашених локацій, транслюватимуться онлайн. Також повідомили, що можливе огородження території, щоб до ялинки підходила обмежена кількість людей.























