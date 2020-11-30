Десантники на Житомирщині провели бойові стрільби з великокаліберних кулеметів, встановлених на бронеавтомобілі, - командування ДШВ. ФОТОрепортаж
На загальновійськовому полігоні під Житомиром тривають заходи бойової підготовки підрозділів 95-ї окремої десантно-штурмової бригади Збройних сил України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Командування десантно-штурмових військ ЗСУ.
У рамках занять житомирські десантники провели бойові стрільби з великокаліберних кулеметів НСВ, встановлених на бронеавтомобілі "Козак-2", і відпрацювали водіння в умовах складної місцевості.
Крім цього, десантники відпрацювали прицілювання і ведення вогню під час руху, а також евакуацію умовно пораненого військовослужбовця з "підбитого" автомобіля і надання першої медичної допомоги.
Топ коментарі
+7 Advokat Vasil Savchuk
показати весь коментар30.11.2020 22:26
+5 ingrid
показати весь коментар30.11.2020 21:05
+5 Vedana
показати весь коментар30.11.2020 23:44
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Тяжело в учении - легко в бою(с)......
Дырка есть?
І скількох москалів застрілили?