Десантники на Житомирщині провели бойові стрільби з великокаліберних кулеметів, встановлених на бронеавтомобілі, - командування ДШВ. ФОТОрепортаж

На загальновійськовому полігоні під Житомиром тривають заходи бойової підготовки підрозділів 95-ї окремої десантно-штурмової бригади Збройних сил України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Командування десантно-штурмових військ ЗСУ.

У рамках занять житомирські десантники провели бойові стрільби з великокаліберних кулеметів НСВ, встановлених на бронеавтомобілі "Козак-2", і відпрацювали водіння в умовах складної місцевості.

Крім цього, десантники відпрацювали прицілювання і ведення вогню під час руху, а також евакуацію умовно пораненого військовослужбовця з "підбитого" автомобіля і надання першої медичної допомоги.









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