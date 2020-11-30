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Десантники на Житомирщині провели бойові стрільби з великокаліберних кулеметів, встановлених на бронеавтомобілі, - командування ДШВ. ФОТОрепортаж

На загальновійськовому полігоні під Житомиром тривають заходи бойової підготовки підрозділів 95-ї окремої десантно-штурмової бригади Збройних сил України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Командування десантно-штурмових військ ЗСУ.

У рамках занять житомирські десантники провели бойові стрільби з великокаліберних кулеметів НСВ, встановлених на бронеавтомобілі "Козак-2", і відпрацювали водіння в умовах складної місцевості.

Крім цього, десантники відпрацювали прицілювання і ведення вогню під час руху, а також евакуацію умовно пораненого військовослужбовця з "підбитого" автомобіля і надання першої медичної допомоги.

Десантники на Житомирщині провели бойові стрільби з великокаліберних кулеметів, встановлених на бронеавтомобілі, - командування ДШВ 01
Десантники на Житомирщині провели бойові стрільби з великокаліберних кулеметів, встановлених на бронеавтомобілі, - командування ДШВ 02
Десантники на Житомирщині провели бойові стрільби з великокаліберних кулеметів, встановлених на бронеавтомобілі, - командування ДШВ 03
Десантники на Житомирщині провели бойові стрільби з великокаліберних кулеметів, встановлених на бронеавтомобілі, - командування ДШВ 04

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Десантники на Житомирщині провели бойові стрільби з великокаліберних кулеметів, встановлених на бронеавтомобілі, - командування ДШВ 05
Десантники на Житомирщині провели бойові стрільби з великокаліберних кулеметів, встановлених на бронеавтомобілі, - командування ДШВ 06
Десантники на Житомирщині провели бойові стрільби з великокаліберних кулеметів, встановлених на бронеавтомобілі, - командування ДШВ 07

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Автор: 

оборона (4779) військові навчання (2775) 95 окрема десантно-штурмова бригада (126) Українська бронетехніка (49) Житомирська область (1261)


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Топ коментарі
+7
Десантники на Житомирщині провели бойові стрільби з великокаліберних кулеметів, встановлених на бронеавтомобілі, - командування ДШВ - Цензор.НЕТ 8947Десантники на Житомирщині провели бойові стрільби з великокаліберних кулеметів, встановлених на бронеавтомобілі, - командування ДШВ - Цензор.НЕТ 383
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30.11.2020 22:26
+5
Молодцы!
Тяжело в учении - легко в бою(с)......
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30.11.2020 21:05
+5
Тренуйтеся, хлопці старанно.
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30.11.2020 23:44
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"Казак-2"???
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30.11.2020 21:03 Відповісти
автозак..
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30.11.2020 21:04 Відповісти
Це те саме,що г.Днепр,Південмаш-Южмаш !! Мацковська практика україно-російського перекладу !!))))))
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30.11.2020 21:21 Відповісти
цензору давно нужен главред заголовков...
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30.11.2020 21:30 Відповісти
Та не в Цензорі справа !!! Це практика загальноукраїнська!!! )))
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30.11.2020 21:42 Відповісти
Молодцы!
Тяжело в учении - легко в бою(с)......
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30.11.2020 21:05 Відповісти
Посмотри в свою задницу
Дырка есть?
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30.11.2020 21:20 Відповісти
Якщо з "Утеса" влучить ,то дивитись не буде на що ,очко рознесе вщент !!)))
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30.11.2020 21:22 Відповісти
Курва , за той «КаЗАК « надавав би лещей((
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30.11.2020 22:10 Відповісти
срачей!!! кровавых как сиси!!!
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01.12.2020 17:48 Відповісти
Десантники на Житомирщині провели бойові стрільби з великокаліберних кулеметів, встановлених на бронеавтомобілі, - командування ДШВ - Цензор.НЕТ 8947Десантники на Житомирщині провели бойові стрільби з великокаліберних кулеметів, встановлених на бронеавтомобілі, - командування ДШВ - Цензор.НЕТ 383
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30.11.2020 22:26 Відповісти
кАзак??? бАтусов, ты чей будешь?
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30.11.2020 22:32 Відповісти
Ще Порошенківські Шутцпанцери ! А що ЗЕкоМАНДА надбала ?
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30.11.2020 22:38 Відповісти
При Пророшенку запрацювало все,хоча не було нічого з чого робити. Навіть танки почали будувати,а не тільки бронемашини. І до речі,якщо хтось хаїть їх, то можна сміливо дати по зубам, бо Порох при такій ситуації з Турчиновим і Яценюком зробили не можливе. Тому Путін і спустив всіх своїх людожерів і диверсантів на них. Особливо це Медведчук,Єрмак,Вєнєдіктова,Портнов,Кузьмін,47 ублюдків з Опожопи та "За майбутнє без майбутнього" і інше лайно. Якщо їх до прибуття Варфоломія не вичистимо,то питання чи буде Україна в серпні 2021 року під ?
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30.11.2020 23:24 Відповісти
Тренуйтеся, хлопці старанно.
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30.11.2020 23:44 Відповісти
ось вона, Гордiсть Украiнськоi Нацii !
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01.12.2020 01:07 Відповісти
Отнюдь нет. Чем хвастаемся? Постреляли их модернизированного престарелогоДШК? И что? Когда пощупаешь этот шушпанцер вживую, при том что понимаешь как должно быть, то тоска печаль. А гордость украинской нации это люди. Те кто сидели в ДАПе. Те кто выходили из Иловайска, преданые и брошенные. А техника у нас, увы, похерена. Тот же Луч или Южмаш .Где их продукция, где наша гордость?
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01.12.2020 21:55 Відповісти
подписуюсь под каждым Вашим словом,именно людей я и имел ввиду
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02.12.2020 00:37 Відповісти
"Десантники на Житомирщине провели боевые стрельбы из крупнокалиберных пулеметов..."

І скількох москалів застрілили?
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01.12.2020 03:39 Відповісти
Армія зленого батька Ангела за Дніпровським валом. Якісь тачанки і трактори, замість високоточної зброї і ракет які б досягали Кремля і їх воєних баз, атомних елекростанцій і реакторів. .
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01.12.2020 10:12 Відповісти
А звезды на коробках все те-же))) И да,радует,что хоть за "Козак" не стыдно."Практика" - молодцы!
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01.12.2020 13:04 Відповісти
машины для десантников великоваты. лучше бы у Китая купилиДесантники на Житомирщині провели бойові стрільби з великокаліберних кулеметів, встановлених на бронеавтомобілі, - командування ДШВ - Цензор.НЕТ 653
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08.12.2020 10:59 Відповісти
 
 