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Українські фахівці вивчатимуть досвід будівництва сучасних міських лікарень у Туреччині, - Шмигаль. ФОТОрепортаж

Україна домовилася про співпрацю з Туреччиною щодо вивчення досвіду реалізації проєкту міської лікарні в Анкарі.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час відвідин лікарні в рамках робочого візиту до Турецької Республіки 30 листопада, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

"Україна потребує сьогодні таких сучасних медзакладів, оскільки велика частина медичної системи є застарілою. У процесі її реформування ми маємо будувати лікарні за новими принципами", — наголосив прем’єр-міністр.

За словами Дениса Шмигаля, група українських спеціалістів приїде для вивчення досвіду будівництва міської лікарні в м. Анкара, щоб реалізувати подібні проєкти в межах державно-приватного партнерства в Україні.

Зазначається, що Анкара Шехір Хастанесі, яка відкрилася у 2019 році, є третьою за розміром міською лікарнею у світі. Вартість її будівництва становить 890 млн євро. Фінансування надали вісім турецьких і закордонних банків.

Лікарня розрахована на обслуговування 30 тисяч пацієнтів щодня. На території закладу розташовується найбільша лабораторія у Туреччині (7400 м2).

Українські фахівці вивчатимуть досвід будівництва сучасних міських лікарень у Туреччині, - Шмигаль 01
Фото: kmu.gov.ua
Українські фахівці вивчатимуть досвід будівництва сучасних міських лікарень у Туреччині, - Шмигаль 02
Фото: kmu.gov.ua
Українські фахівці вивчатимуть досвід будівництва сучасних міських лікарень у Туреччині, - Шмигаль 03
Фото: kmu.gov.ua
Українські фахівці вивчатимуть досвід будівництва сучасних міських лікарень у Туреччині, - Шмигаль 04
Фото: kmu.gov.ua

Дивіться також: Шмигаль розповів турецьким топкомпаніями з загальним портфелем інвестицій $5 млрд про перспективи роботи в Україні. ФОТОрепортаж

Українські фахівці вивчатимуть досвід будівництва сучасних міських лікарень у Туреччині, - Шмигаль 05
Фото: kmu.gov.ua
Українські фахівці вивчатимуть досвід будівництва сучасних міських лікарень у Туреччині, - Шмигаль 06
Фото: kmu.gov.ua

Автор: 

лікарня (1359) будівництво (3017) Туреччина (3500) Шмигаль Денис (4572)


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Топ коментарі
+13
НЕ ПРОШЛО И 9 МЕСЯЦЕВ.


Украинские специалисты будут изучать опыт строительства современных городских больниц в Турции, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 6677
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30.11.2020 21:45
+13
А вы член профсоюза "Слуга народа"? Нет?
Украинские специалисты будут изучать опыт строительства современных городских больниц в Турции, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 7780
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30.11.2020 21:47
+9
а можно я поеду поизучаю принципы строительства казино и ведения игорного бизнеса в лас-вегасе и монтекарло ? за государственный счет ?
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30.11.2020 21:44
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а можно я поеду поизучаю принципы строительства казино и ведения игорного бизнеса в лас-вегасе и монтекарло ? за государственный счет ?
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30.11.2020 21:44 Відповісти
А вы член профсоюза "Слуга народа"? Нет?
Украинские специалисты будут изучать опыт строительства современных городских больниц в Турции, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 7780
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30.11.2020 21:47 Відповісти
НЕ ПРОШЛО И 9 МЕСЯЦЕВ.


Украинские специалисты будут изучать опыт строительства современных городских больниц в Турции, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 6677
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30.11.2020 21:45 Відповісти
https://twitter.com/svecha62

https://twitter.com/svecha62 свічка @svecha62

https://twitter.com/svecha62 https://twitter.com/svecha62



По словам столичного мэра, в ведомственных больницах Национальной академии медицинских наук Украины есть 11 тыс. коек и квалифицированный медперсонал, однако государство не позволяет столичным властям задействовать их для размещения больных.
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30.11.2020 22:34 Відповісти
не видно асхвальта!
это не интересно!
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30.11.2020 22:46 Відповісти
Не поспішайте.
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30.11.2020 21:52 Відповісти
А ще через років так зо п'ять почнете читати книжку "Як управляти країною (для чайників)"?
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30.11.2020 21:53 Відповісти
похоже родовое гнездо дениска решил расширять...
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30.11.2020 21:54 Відповісти
поки вони залишковим баблом по турціях будут ізучать, у нас лікарі закінчаться

https://twitter.com/DarkSoulsFan12

https://twitter.com/DarkSoulsFan12 Психолог ДалайЛамы @DarkSoulsFan12
Пол года назад в ленте было много твитов типа "а у вас есть знакомые или родственники, у кого подтвердили Ковид?".
Сейчас в ленте каждый пятый твит про субъективное переживание болезни.
Жесть.((
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30.11.2020 21:54 Відповісти
А почему именно в Трупцию? То что они беспилотники с чужими технологиями делают хорошие, это не значит что у них здравоохранение передовое. Чи там погода хорошая?
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30.11.2020 21:55 Відповісти
Был в Истанбуле в одном из районов в азиатской части,берег Мраморного моря, на весь район 2 аптеки,одна больница, есть рекламы частных врачей на домах,много спортивных клубов,в машинах выхлопных газов почти не слышно,воздух чистый.
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30.11.2020 22:16 Відповісти
Очень сильно удивитесь, но медицина у них действительно на высоте. Вот только нам сейчас их опыт - что при Ковиде горчичник на афедроне.
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30.11.2020 22:42 Відповісти
///
Кабинет Министров купил 320 наручных часов в подарочных футлярах за 482,4 тысяч гр. Об этом свидетельствуют данные в системе публичных закупок ProZorro,
Тендер был обнародован 9 ноября, аукцион проведен 25 ноября.Тендер выиграло общество с ограниченной ответственностью (ООО) "Киевский часовой завод".Согласно тендерной документации, Кабмин купил 210 мужских наручных часов и 110 женских часов в подарочных футлярах с изображением малого Государственного Герба и надписью в 2 строки желтого цвета "От премьер-министра Украины".
Каждые наручные часы обошлись хозяйственно-финансовому департаменту секретариата Кабинета Министров в 1,5 тысячи гривен. Срок поставки товаров: 23 декабря.
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30.11.2020 21:56 Відповісти
А чьо ! Можуть собі дозволити.
Українські фахівці вивчатимуть досвід будівництва сучасних міських лікарень у Туреччині, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 8555
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30.11.2020 22:28 Відповісти
Шмыгаль(ударение на ,,ы,,) это должность или фамилия ?
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30.11.2020 21:57 Відповісти
Це діагноз
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30.11.2020 22:02 Відповісти
Для початку треба зупинити знищення існуючих лікарень, розпочате Улянкою Смерть та продовжене нині.
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30.11.2020 21:57 Відповісти
лікарні це місцева влада----це по-перше.І по-друге------другого етапа реформи Супрун не зробила,бо по відмащці медмафії та рабіновича ви її з'їли.
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01.12.2020 08:03 Відповісти
Нє... Тут треба вивчати такий досвід: як не красти на обладнанні і ліках, не брати хабарі, виховувати дійсних фахівців та відповідати персонально за кожного рукожопого неука.
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30.11.2020 21:58 Відповісти
Під кожним словом підпишумя і добавлю - навчитися цим спеціалістам платити. Бо за 5-6 тис грн в місяць виховувати спеціалістів будете для Польші, Чехії, Германії і т.д. А неуки або вам залишаться, або поїдуть закордон на інші роботи.
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30.11.2020 23:27 Відповісти
дебилов понабирали по объявлению в управление государством
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30.11.2020 22:00 Відповісти
Фонд на Ковид в Украине пуст, весь ушёл на дороги. Год уже почти идёт в Украине война с людьми или Короновирусом (непонятно), и они через год проекты больниц смотрят !!!
Это опять шутка от "Квартала-95"!!!
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30.11.2020 22:01 Відповісти
Виход-есть !
Українські фахівці вивчатимуть досвід будівництва сучасних міських лікарень у Туреччині, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 7063
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30.11.2020 22:32 Відповісти
в турции комендантский час еще вводят в дополнение к больницам...
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30.11.2020 22:02 Відповісти
В Турции штраф за отсутствие маски 1 000 ЕВРО !!! Уже месяца 3.
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30.11.2020 22:05 Відповісти
тю...слабаки.у нас еще в апреле был 17 000 грн...и шо?
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30.11.2020 22:08 Відповісти
Гига, Українські фахівці вивчатимуть досвід будівництва сучасних міських лікарень у Туреччині, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 4377
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30.11.2020 22:13 Відповісти
Во Франции тоже комендантский час снова ввели. Ворчат конечно, но что поделать. На первой волне поняли, что меры вынужденные, но действенные. Просто в отличие от нас у них бизнесу подохнуть не дают. В гостиницах к примеру, владельцам государство выплачивает сумму равную 20 процентам выручки от полной заполняемости.
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30.11.2020 22:48 Відповісти
А кто в НГ поедет на Мальдивы и Сейшелы - тот изучать иностранный опыт проведения праздников!
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30.11.2020 22:03 Відповісти
В Турцiї i "останивки" гарнi
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30.11.2020 22:03 Відповісти
еге, "дурак" називаються
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30.11.2020 22:10 Відповісти
Нариду Украины всё в радость и в пользу.
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30.11.2020 22:18 Відповісти
Кстати в Турцию поедут за счет ковидного фонда, не иначе.
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30.11.2020 22:05 Відповісти
хоч тут про шмигаля-але який директор,такай школа...

Українські фахівці вивчатимуть досвід будівництва сучасних міських лікарень у Туреччині, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 438
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30.11.2020 22:07 Відповісти
Опыт хорошо, но где взять деньги, с дырами в бюджете, может олигархи будут строить?
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30.11.2020 22:07 Відповісти
https://twitter.com/Kamzolova_Alena
https://twitter.com/Kamzolova_Alena
https://twitter.com/Kamzolova_Alena


https://twitter.com/Kamzolova_Alena
https://twitter.com/Kamzolova_Alena
https://twitter.com/Kamzolova_Alena Аlenьkiй https://twitter.com/Kamzolova_Alena @Kamzolova_Alena https://twitter.com/Kamzolova_Alena/status/1330577432533999621 22 ****.

З/п топ менеджеров достигают миллионов в грн, з/п медсестры палаты интенсивной терапии 3700.
Ах... сори, ей доплачивает государство по 2000 тыщ ежемесячно с сентября по декабрь. ******** деньги
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30.11.2020 22:08 Відповісти
Дураков учить - только портить.
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30.11.2020 22:10 Відповісти
А чому саме в Туреччині?
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30.11.2020 22:26 Відповісти
Там теплое море и много курортов где все включено.
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01.12.2020 11:47 Відповісти
німецька медицина продвинутіша,може у них повчитися?зеля турок?шо його на турок тяне?
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30.11.2020 22:27 Відповісти
Опыт прост-нефиг деньги налогоплательщиков воровать и "асфальтом" прикрывать своё воровство!
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30.11.2020 22:31 Відповісти
А что там изучать ? Красть просто не надо при строительстве, вот и весь секрет!
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30.11.2020 22:44 Відповісти
👏👏👏👍
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01.12.2020 06:10 Відповісти
В Турции сейчас очень сильная медицина Наверно научились у немцев

К тому же дешевле чем у немцев
Из Украины знающие люди едут туда лечиться . Мне врачи рассказывали
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30.11.2020 22:51 Відповісти
Не воровать попробуйте (
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30.11.2020 22:54 Відповісти
А СМЫСЛ ЕСЛИ ТАКИХ ДЕНЕГ КАК В ТУРЦИИ НЕ БУДЕТ ИЗ ЗА КОРРУПЦИИ !!!
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30.11.2020 22:58 Відповісти
ПУСТЬ СНАЧАЛА ЛУЧШЕ ИЗУЧАТ ДРЕВНИЙ ОПЫТ ТУРКОВ ПО БОРЬБЕ С ВОРОВСТВОМ !!!
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30.11.2020 23:00 Відповісти
украинских специалистов хоть учи, хоть не учи - у них в голове только одно - как завысить смету и украсть...
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30.11.2020 23:10 Відповісти
Вот Вам и турки ! И байракторы , и больницы , и тепличные огурцы !
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01.12.2020 07:53 Відповісти
Это новый проект по распилу бабла.
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01.12.2020 08:33 Відповісти
Шмыгаль, ты скажи, почему туркам, а конкретно компании Лимак, такие палки в колеса при строительстве метро в Днепре ставили?
Не верю я, что это маршруточная мафия, это наверняка соседи заинтересованы.
Это какие же деньги соседи вложили, чтобы в Днепре метро не было, потому как в Украине все должно быть плохо.
Я, собственно, к тому, что соседи туркам больницы не дадут строить в Украине, вот к чему я.
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01.12.2020 08:36 Відповісти
А опыт строительства больниц в Грузии не подходит?Засекайте время "изучения",сколько лет им понадобится.
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01.12.2020 10:45 Відповісти
Члены украинской делегации будут изучать турецкий опыт на курортах Анталии и Аланьи?
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01.12.2020 11:44 Відповісти
 
 