Українські фахівці вивчатимуть досвід будівництва сучасних міських лікарень у Туреччині, - Шмигаль. ФОТОрепортаж
Україна домовилася про співпрацю з Туреччиною щодо вивчення досвіду реалізації проєкту міської лікарні в Анкарі.
Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час відвідин лікарні в рамках робочого візиту до Турецької Республіки 30 листопада, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.
"Україна потребує сьогодні таких сучасних медзакладів, оскільки велика частина медичної системи є застарілою. У процесі її реформування ми маємо будувати лікарні за новими принципами", — наголосив прем’єр-міністр.
За словами Дениса Шмигаля, група українських спеціалістів приїде для вивчення досвіду будівництва міської лікарні в м. Анкара, щоб реалізувати подібні проєкти в межах державно-приватного партнерства в Україні.
Зазначається, що Анкара Шехір Хастанесі, яка відкрилася у 2019 році, є третьою за розміром міською лікарнею у світі. Вартість її будівництва становить 890 млн євро. Фінансування надали вісім турецьких і закордонних банків.
Лікарня розрахована на обслуговування 30 тисяч пацієнтів щодня. На території закладу розташовується найбільша лабораторія у Туреччині (7400 м2).
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По словам столичного мэра, в ведомственных больницах Национальной академии медицинских наук Украины есть 11 тыс. коек и квалифицированный медперсонал, однако государство не позволяет столичным властям задействовать их для размещения больных.
это не интересно!
https://twitter.com/DarkSoulsFan12
https://twitter.com/DarkSoulsFan12 Психолог ДалайЛамы @DarkSoulsFan12
Пол года назад в ленте было много твитов типа "а у вас есть знакомые или родственники, у кого подтвердили Ковид?".
Сейчас в ленте каждый пятый твит про субъективное переживание болезни.
Жесть.((
Кабинет Министров купил 320 наручных часов в подарочных футлярах за 482,4 тысяч гр. Об этом свидетельствуют данные в системе публичных закупок ProZorro,
Тендер был обнародован 9 ноября, аукцион проведен 25 ноября.Тендер выиграло общество с ограниченной ответственностью (ООО) "Киевский часовой завод".Согласно тендерной документации, Кабмин купил 210 мужских наручных часов и 110 женских часов в подарочных футлярах с изображением малого Государственного Герба и надписью в 2 строки желтого цвета "От премьер-министра Украины".
Каждые наручные часы обошлись хозяйственно-финансовому департаменту секретариата Кабинета Министров в 1,5 тысячи гривен. Срок поставки товаров: 23 декабря.
Это опять шутка от "Квартала-95"!!!
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https://twitter.com/Kamzolova_Alena Аlenьkiй https://twitter.com/Kamzolova_Alena @Kamzolova_Alena https://twitter.com/Kamzolova_Alena/status/1330577432533999621 22 ****.
З/п топ менеджеров достигают миллионов в грн, з/п медсестры палаты интенсивной терапии 3700.
Ах... сори, ей доплачивает государство по 2000 тыщ ежемесячно с сентября по декабрь. ******** деньги
К тому же дешевле чем у немцев
Из Украины знающие люди едут туда лечиться . Мне врачи рассказывали
Не верю я, что это маршруточная мафия, это наверняка соседи заинтересованы.
Это какие же деньги соседи вложили, чтобы в Днепре метро не было, потому как в Украине все должно быть плохо.
Я, собственно, к тому, что соседи туркам больницы не дадут строить в Украине, вот к чему я.