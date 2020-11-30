Українські фахівці вивчатимуть досвід будівництва сучасних міських лікарень у Туреччині, - Шмигаль. ФОТОрепортаж

Україна домовилася про співпрацю з Туреччиною щодо вивчення досвіду реалізації проєкту міської лікарні в Анкарі.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час відвідин лікарні в рамках робочого візиту до Турецької Республіки 30 листопада, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

"Україна потребує сьогодні таких сучасних медзакладів, оскільки велика частина медичної системи є застарілою. У процесі її реформування ми маємо будувати лікарні за новими принципами", — наголосив прем’єр-міністр.

За словами Дениса Шмигаля, група українських спеціалістів приїде для вивчення досвіду будівництва міської лікарні в м. Анкара, щоб реалізувати подібні проєкти в межах державно-приватного партнерства в Україні.

Зазначається, що Анкара Шехір Хастанесі, яка відкрилася у 2019 році, є третьою за розміром міською лікарнею у світі. Вартість її будівництва становить 890 млн євро. Фінансування надали вісім турецьких і закордонних банків.

Лікарня розрахована на обслуговування 30 тисяч пацієнтів щодня. На території закладу розташовується найбільша лабораторія у Туреччині (7400 м2).

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