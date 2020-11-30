НБУ вводить в обіг пам'ятні монети "Місто Слов'янськ" і "Самійло Величко". ФОТО

Національний банк України з 1 грудня 2020 року вводить в обіг пам'ятні монети "Місто Слов'янськ" і "Самійло Величко".

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НБУ, пам'ятна монета "Місто Слов'янськ" присвячена місту, розташованому на р. Казенний Торець, біля Торських соляних озер. Сучасне місто Слов'янськ - один із символів української боротьби за повернення тимчасово окупованих територій, втрачених унаслідок російської агресії 2014 року. Монета вийде тиражем 35 тисяч одиниць.

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Срібна монета "Самійло Величко" номіналом 10 грн вводиться тиражем 3000 одиниць, повідомляють у регуляторі. Вона присвячена козацькому літописцю, автору фундаментального історичного трактату, що висвітлює події української історії середини XVII - початку XVIII ст. Працюючи над літописом, Самійло Величко (бл. 1670 - після 1728) творчо і критично використовував багато національних і іноземних історичних джерел, дав пояснення подій і фактів козацької історії.