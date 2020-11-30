НБУ вводить в обіг пам'ятні монети "Місто Слов'янськ" і "Самійло Величко". ФОТО
Національний банк України з 1 грудня 2020 року вводить в обіг пам'ятні монети "Місто Слов'янськ" і "Самійло Величко".
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НБУ, пам'ятна монета "Місто Слов'янськ" присвячена місту, розташованому на р. Казенний Торець, біля Торських соляних озер. Сучасне місто Слов'янськ - один із символів української боротьби за повернення тимчасово окупованих територій, втрачених унаслідок російської агресії 2014 року. Монета вийде тиражем 35 тисяч одиниць.
Срібна монета "Самійло Величко" номіналом 10 грн вводиться тиражем 3000 одиниць, повідомляють у регуляторі. Вона присвячена козацькому літописцю, автору фундаментального історичного трактату, що висвітлює події української історії середини XVII - початку XVIII ст. Працюючи над літописом, Самійло Величко (бл. 1670 - після 1728) творчо і критично використовував багато національних і іноземних історичних джерел, дав пояснення подій і фактів козацької історії.
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И ещё насчёт шнельки - суды какого города её оправдали и засудили дать ей *возмещение*> 3 000$??? И какие законы разрешили ей баллотироваться? При ком её выпустили?