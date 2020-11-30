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НБУ вводить в обіг пам'ятні монети "Місто Слов'янськ" і "Самійло Величко". ФОТО

Національний банк України з 1 грудня 2020 року вводить в обіг пам'ятні монети "Місто Слов'янськ" і "Самійло Величко".

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НБУ, пам'ятна монета "Місто Слов'янськ" присвячена місту, розташованому на р. Казенний Торець, біля Торських соляних озер. Сучасне місто Слов'янськ - один із символів української боротьби за повернення тимчасово окупованих територій, втрачених унаслідок російської агресії 2014 року. Монета вийде тиражем 35 тисяч одиниць.

НБУ вводить в обіг памятні монети Місто Словянськ і Самійло Величко 01

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Срібна монета "Самійло Величко" номіналом 10 грн вводиться тиражем 3000 одиниць, повідомляють у регуляторі. Вона присвячена козацькому літописцю, автору фундаментального історичного трактату, що висвітлює події української історії середини XVII - початку XVIII ст. Працюючи над літописом, Самійло Величко (бл. 1670 - після 1728) творчо і критично використовував багато національних і іноземних історичних джерел, дав пояснення подій і фактів козацької історії.

НБУ вводить в обіг памятні монети Місто Словянськ і Самійло Величко 02

Автор: 

історія (1071) монети (274) НБУ (10364) Слов’янськ (599)


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Топ коментарі
+2
ну хоть дыркина пока не чеканят...
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30.11.2020 22:18
+2
Нормальная такая монета для ватников Слов'янська.
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30.11.2020 22:26
+1
І хто дав таке розпорядження? Скільки списали державних коштів на розробку і виробництво цієї муйні?
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30.11.2020 22:05
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30.11.2020 22:05 Відповісти
І хто дав таке розпорядження? Скільки списали державних коштів на розробку і виробництво цієї муйні?
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30.11.2020 22:05 Відповісти
какой куйнёй зебики занимаются, дебилы
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30.11.2020 22:17 Відповісти
ну хоть дыркина пока не чеканят...
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30.11.2020 22:18 Відповісти
Нормальная такая монета для ватников Слов'янська.
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30.11.2020 22:26 Відповісти
А ничего, что при тыркинсе 90% населения оттуда эвакуировалось и называло их не иначе, как бандитами! По нэльке ты всех не равняй! Но мне понравилось, когда город освободили, со всей Украины аграрии привозили туда всякой еды и бесплатно раздавали народу продукты.
И ещё насчёт шнельки - суды какого города её оправдали и засудили дать ей *возмещение*> 3 000$??? И какие законы разрешили ей баллотироваться? При ком её выпустили?
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30.11.2020 22:38 Відповісти
її ще не виправдали, справа ще розглядається, а тому могла балотуватись, хоча вже давно мала сидіти.
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01.12.2020 08:05 Відповісти
Из серебра это дело и сока этот червонец будет стоить? Пора бы уж и золотые чирики шлемпать
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30.11.2020 22:29 Відповісти
это того славянска который ватным террористам подмахивал? тогда новым санжарам тоже надо посвятить монету в честь борьбы с ковидом
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30.11.2020 22:57 Відповісти
Задолбали эти "юбилейные монеты". Их автоматы не принимают. Зато чертовы деньги тратят на их разработку и выпуск. Эту практику пора отменить - до "лучших дней".
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01.12.2020 07:39 Відповісти
Оленька, вы эти юбилейные монеты никогда не увидите. Какие автоматы?!! Если не понимаете, зачем монетный двор чеканит такие монеты, то не надо писать всякую фигню.
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01.12.2020 09:25 Відповісти
 
 