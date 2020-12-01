УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11445 відвідувачів онлайн
Новини Фото Будні поліції
8 432 38

Масові акції в центрі Києва: правоохоронці посилили заходи безпеки в урядовому кварталі. ФОТОрепортаж

Київська поліція посилено стежить за правопорядком в урядовому кварталі. Головне завдання правоохоронців - не допустити будь-яких правопорушень і гарантувати публічну безпеку і порядок під час проведення запланованих мирних акцій.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

"Відповідно до раніше поданих заявок сьогодні у центральній частині Києва анонсовано проведення акцій за масової участю громадян, зокрема і під будівлею Верховної Ради України. За правопорядком в урядовому кварталі в посиленому режимі стежать працівники столичної поліції, військовослужбовці Національної гвардії України, поліція діалогу, вибухотехніки та представники інших структурних підрозділів системи МВС.

Поліцейські проводять з учасниками заходів превентивну роз’яснювальну роботу аби не допустити будь-яких правопорушень та забезпечити мирне проведення заходів", - йдеться в повідомленні.

Масові акції в центрі Києва: правоохоронці посилили заходи безпеки в урядовому кварталі 01

Правоохоронці також звертаються до організаторів та учасників акції з проханням дотримуватися норм чинного законодавства, не порушувати громадський порядок та карантинних обмежень і сприяти поліцейським у виконання ними службових обов’язків.

"У зв’язку з проведенням масових заходів можливе обмеження дорожнього руху окремими центральними вулицями столиці, в тому числі і на вулиці Грушевського. Відтак, закликаємо водіїв завчасно планувати свої маршрути з урахуванням вищезазначеної інформації", - зазначено в повідомленні.

Також дивіться: Активісти встановили біля посольства РФ хрести у пам'ять про жертв Голодомору. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Масові акції в центрі Києва: правоохоронці посилили заходи безпеки в урядовому кварталі 02
Масові акції в центрі Києва: правоохоронці посилили заходи безпеки в урядовому кварталі 03
Масові акції в центрі Києва: правоохоронці посилили заходи безпеки в урядовому кварталі 04
Масові акції в центрі Києва: правоохоронці посилили заходи безпеки в урядовому кварталі 05
Фото: сайт поліції

Автор: 

акція (1454) дороги (3059) Київ (19443) Нацполіція (15151) транспорт (1391)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+10
шо, памперс то у Бубочки протекает?
показати весь коментар
01.12.2020 09:39
+8
Боятся, суки... Собственного народа. Люди выйдут на свежий воздух подышать, чтобы вирус не распространялся, а они уже обосрались.
показати весь коментар
01.12.2020 09:47
+8
Что такое эта ваша разруха? Старуха с клюкой? Ведьма, которая выбила все стекла, потушила все лампы? Да ее вовсе и не существует. Что вы подразумеваете под этим словом? .... Если я, входя в уборную, начну, извините за выражение, мочиться мимо унитаза и то же самое будут делать Зина и Дарья Петровна, в уборной начнется разруха. Следовательно, разруха не в клозетах, а в головах. ...И вот, когда он вылупит из себя всякие галлюцинации и займется чисткой сараев - прямым своим делом, - разруха исчезнет сама собой. Двум богам служить нельзя! Невозможно в одно время подметать трамвайные пути и устраивать судьбы каких-то испанских оборванцев! Это никому не удается, доктор, и тем более - людям, которые, вообще отстав в развитии от европейцев лет на 200, до сих пор еще не совсем уверенно застегивают свои собственные штаны!(с)
показати весь коментар
01.12.2020 09:52
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
шо, памперс то у Бубочки протекает?
показати весь коментар
01.12.2020 09:39 Відповісти
Гражданских отсекать будет.
показати весь коментар
01.12.2020 09:51 Відповісти
вот для этого и введут лох-даун...
показати весь коментар
01.12.2020 10:19 Відповісти
показательно, что ВСЕ сми, включая цензор - НЕ пишут против чего акции, кто на них, что требуют...
типа - "вышли погулять"...
показати весь коментар
01.12.2020 11:30 Відповісти
1 декабря - символическая дата.
показати весь коментар
01.12.2020 09:39 Відповісти
Что такое эта ваша разруха? Старуха с клюкой? Ведьма, которая выбила все стекла, потушила все лампы? Да ее вовсе и не существует. Что вы подразумеваете под этим словом? .... Если я, входя в уборную, начну, извините за выражение, мочиться мимо унитаза и то же самое будут делать Зина и Дарья Петровна, в уборной начнется разруха. Следовательно, разруха не в клозетах, а в головах. ...И вот, когда он вылупит из себя всякие галлюцинации и займется чисткой сараев - прямым своим делом, - разруха исчезнет сама собой. Двум богам служить нельзя! Невозможно в одно время подметать трамвайные пути и устраивать судьбы каких-то испанских оборванцев! Это никому не удается, доктор, и тем более - людям, которые, вообще отстав в развитии от европейцев лет на 200, до сих пор еще не совсем уверенно застегивают свои собственные штаны!(с)
показати весь коментар
01.12.2020 09:52 Відповісти
Есть ещё Белая гвардия того же автора...
показати весь коментар
01.12.2020 09:59 Відповісти
КЛАССКА --бессмертна !!!!
показати весь коментар
01.12.2020 10:08 Відповісти
Масові акції в центрі Києва: правоохоронці посилили заходи безпеки в урядовому кварталі - Цензор.НЕТ 609
показати весь коментар
01.12.2020 09:56 Відповісти
А какие требования?
показати весь коментар
01.12.2020 09:41 Відповісти
Зелебобиков на кичу
показати весь коментар
01.12.2020 09:48 Відповісти
поблагодарить, может, хотят?..
показати весь коментар
01.12.2020 10:47 Відповісти
Еххх, не встигли залокдаунити. Вас жеж Авакаян попереджав: негайно.
показати весь коментар
01.12.2020 09:44 Відповісти
Боятся, суки... Собственного народа. Люди выйдут на свежий воздух подышать, чтобы вирус не распространялся, а они уже обосрались.
показати весь коментар
01.12.2020 09:47 Відповісти
А шо там излеченный криворожский лох-даун?
Уже дрыснул со столицы?
показати весь коментар
01.12.2020 09:49 Відповісти
"В соответствии с ранее поданными заявками..." А с каких это пор у нас, в свободной стране, подают заявки на проведение народных собраний? Совсем власть оборзела!
показати весь коментар
01.12.2020 09:50 Відповісти
Ты наверное до сих пор не знаешь, что дорогу нужно переходить на пешеходном переходе и на зелёный свет.
показати весь коментар
01.12.2020 09:59 Відповісти
Ну что тебе, мудила, ответить? Воздержусь.
показати весь коментар
01.12.2020 12:22 Відповісти
Цією заявкою організатори лише ставлять до відома виконавчу владу про проведення масових заходів.
Тобто "1 грудня 2020 ми будемо збиратись на Банковій". Виконавча влада повинна забезпечити наявність швидких та охорону порядку. Заборонити не мають ніякого права.
показати весь коментар
01.12.2020 10:02 Відповісти
что ни день то какие то протесты
хуже не будет говорили они

кстати когда уже начнутся протесты за повышение тарифов в платёжке и вообще за вторую платёжку по доставке газа и воздуха
показати весь коментар
01.12.2020 09:53 Відповісти
страной управлять не видосики снимать и не членом по клавишам стучать. И Трускавец тут не поможет. Из всех талантов у Зеленского- президента только один, непревзойденный лжец.
показати весь коментар
01.12.2020 09:56 Відповісти
Зараз поліція "усілєно наблюдаєт і проводіт прєвєнтівную работу",але тільки появиться конкретна загроза її власній безпеці як вони повтікають як щури і позабиваються в нори...Так вже було у Львові за часи Майдану,жодного мусора не можна було знайти...В Галицькому райвідділку їх з десяток не встигли втікнути,так їх пропустили через стрій де кожний давав або копняка,або запотиличника...Сипонули в різні сторони,в основному вверх на Цитадель...
показати весь коментар
01.12.2020 10:02 Відповісти
У нас, коли ховали Олександра Царька, то тодішня міліція злякано з-за райвідділку виглядала. А оперативники проводжали процесію клаксонами...
показати весь коментар
01.12.2020 10:05 Відповісти
Это случайно не те 73 процента избирателей бубачки,наконец пришли поддержать своего прэЗедента в его достижениях по повышению уровня жизни,беспощадном искоренении коррупции,корректной и адекватной работе силовых органов,достижений и побед на фронте, эффективной и своевременной борьбе с эпидемией,радости от пополнения закромов страны на фоне экономических достижений их любимой власти, беспрецендентного развития малого бизнеса?
показати весь коментар
01.12.2020 10:03 Відповісти
Саме вони. Намазують "сватів" на хліб та запивають "95 кварталом".
показати весь коментар
01.12.2020 10:06 Відповісти
Я очень рад,что большая часть избирателей не ошиблась со своим выбором. Что хоть кого то не обманули,не обокрали и не заперли по домам без денег и перспектив. Не ссут каждый день в глаза. Не откинули материально в 90 годы с лозунгом ,,выживай как сможешь,,. Не обосрались в каждом деле к чему прикоснулись и за что отвечают. Не гробят армию и не усиливают продажных ментов,внадежде,что эти бепринципные ублюдки защитят их от обворованного населения. Рад,очень рад,что в Украине такие умные,прозорливые и заботящиеся о будущем своих детей и Государства Граждане.
показати весь коментар
01.12.2020 10:20 Відповісти
Если что-САРКАЗМ.А то я совсем не уверен в умственных способностях избирателей зеленского.
показати весь коментар
01.12.2020 10:50 Відповісти
вот почему не закрывают международное авиасообщение... поэтому просьба к протестующим - перед началом мероприятий возьмите под контроль все пункты въезда-выезда дабы ни одна падлюка не успела выскочить и избежать справедливого народного правосудия...
показати весь коментар
01.12.2020 10:11 Відповісти
К стати, жечь шины и строить баррикады законом не запрещено!
А что не запрещено ...
показати весь коментар
01.12.2020 10:12 Відповісти
КСТАТИ пишется слитно, барикадник
показати весь коментар
01.12.2020 10:21 Відповісти
Grammar nazi лютує)))
показати весь коментар
01.12.2020 10:26 Відповісти
Главное, по шинам и баррикадам никаких разногласий!
показати весь коментар
01.12.2020 11:29 Відповісти
Зажечь пламя мировой рээволюции!!!
показати весь коментар
01.12.2020 11:58 Відповісти
За півтора року правління "я не лох" найбільше масових протестів. Ні при одному президенту такого не було, а це відволікає поліцію від боротьби і розслідування інших злочинів.
показати весь коментар
01.12.2020 11:25 Відповісти
А чому не виходять ті смєтуни, що казали: єслі шо, ми єго смєтьом? «Єслі шо» вже давно настало.
показати весь коментар
01.12.2020 12:07 Відповісти
А проти кого це протестуємо?Лишбинепороха?І хто це зробив разом?
показати весь коментар
01.12.2020 12:30 Відповісти
 
 