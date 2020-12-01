Масові акції в центрі Києва: правоохоронці посилили заходи безпеки в урядовому кварталі. ФОТОрепортаж
Київська поліція посилено стежить за правопорядком в урядовому кварталі. Головне завдання правоохоронців - не допустити будь-яких правопорушень і гарантувати публічну безпеку і порядок під час проведення запланованих мирних акцій.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.
"Відповідно до раніше поданих заявок сьогодні у центральній частині Києва анонсовано проведення акцій за масової участю громадян, зокрема і під будівлею Верховної Ради України. За правопорядком в урядовому кварталі в посиленому режимі стежать працівники столичної поліції, військовослужбовці Національної гвардії України, поліція діалогу, вибухотехніки та представники інших структурних підрозділів системи МВС.
Поліцейські проводять з учасниками заходів превентивну роз’яснювальну роботу аби не допустити будь-яких правопорушень та забезпечити мирне проведення заходів", - йдеться в повідомленні.
Правоохоронці також звертаються до організаторів та учасників акції з проханням дотримуватися норм чинного законодавства, не порушувати громадський порядок та карантинних обмежень і сприяти поліцейським у виконання ними службових обов’язків.
"У зв’язку з проведенням масових заходів можливе обмеження дорожнього руху окремими центральними вулицями столиці, в тому числі і на вулиці Грушевського. Відтак, закликаємо водіїв завчасно планувати свої маршрути з урахуванням вищезазначеної інформації", - зазначено в повідомленні.
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Уже дрыснул со столицы?
Тобто "1 грудня 2020 ми будемо збиратись на Банковій". Виконавча влада повинна забезпечити наявність швидких та охорону порядку. Заборонити не мають ніякого права.
хуже не будет говорили они
кстати когда уже начнутся протесты за повышение тарифов в платёжке и вообще за вторую платёжку по доставке газа и воздуха
А что не запрещено ...