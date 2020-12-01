Масові акції в центрі Києва: правоохоронці посилили заходи безпеки в урядовому кварталі. ФОТОрепортаж

Київська поліція посилено стежить за правопорядком в урядовому кварталі. Головне завдання правоохоронців - не допустити будь-яких правопорушень і гарантувати публічну безпеку і порядок під час проведення запланованих мирних акцій.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

"Відповідно до раніше поданих заявок сьогодні у центральній частині Києва анонсовано проведення акцій за масової участю громадян, зокрема і під будівлею Верховної Ради України. За правопорядком в урядовому кварталі в посиленому режимі стежать працівники столичної поліції, військовослужбовці Національної гвардії України, поліція діалогу, вибухотехніки та представники інших структурних підрозділів системи МВС.

Поліцейські проводять з учасниками заходів превентивну роз’яснювальну роботу аби не допустити будь-яких правопорушень та забезпечити мирне проведення заходів", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці також звертаються до організаторів та учасників акції з проханням дотримуватися норм чинного законодавства, не порушувати громадський порядок та карантинних обмежень і сприяти поліцейським у виконання ними службових обов’язків.

"У зв’язку з проведенням масових заходів можливе обмеження дорожнього руху окремими центральними вулицями столиці, в тому числі і на вулиці Грушевського. Відтак, закликаємо водіїв завчасно планувати свої маршрути з урахуванням вищезазначеної інформації", - зазначено в повідомленні.

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Фото: сайт поліції