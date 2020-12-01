Військовослужбовець побив і підпалив товариша по службі в зоні ООС на Донеччині, - ДБР. ФОТО

Слідчі ТУ ДБР у місті Краматорську здійснюють досудове розслідування за фактом порушення статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями, а також розбою, вчиненого 26 листопада 2020 року на території проведення операції Об'єднаних сил.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Під час досудового розслідування проведено невідкладний обшук, огляди місця події, допити свідків, в результаті яких встановлено особу, яка ймовірно вчинила кримінальне правопорушення.

"За даними слідства, 44-річний військовослужбовець за контрактом - водій однієї з військових частин, маючи на меті заволодіти майном товариша по службі, побив його та намагався душити. Потім облив колегу мастилом для бензопил, підпалив запальничкою та заволодів грошовими коштами постраждалого у сумі 9500 гривень. Наразі потерпілий перебуває у Центральній міській лікарні міста Торецьк із закритою черепно-мозковою травмою та опіками правої ноги", - йдеться в повідомленні.

27 листопада 2020 року військовослужбовцю повідомлено про підозру у:

- порушенні статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями за відсутності між ними відносин підлеглості, що має характер знущання над військовослужбовцем (ч. 2 ст. 406 КК України);

- нападі з метою заволодіння чужим майном, поєднаному із насильством, небезпечним для життя та здоров'я особи, яка зазнала нападу (ч. 1 ст. 187 КК України).

Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави. У разі доведення вини підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.

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