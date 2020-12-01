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Новини Фото Хабарники
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Інспектори Галицької митниці збирають по 1 тис. грн "данини" з "євробляхерів", а недонадходження в бюджет за листопад становить 370 млн, - журналіст Плинський. ФОТО

Сьогодні вночі на митному посту в Краковці СБУ і ДБР затримали інспектора, який "забезпечував квитками" водіїв машин на іноземній реєстрації.

Про це пише журналіст Євген Плинський, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні вночі СБУ і ДБР на Краковці затримали на хабарі інспектора Володимира Дацка, який збирав з водіїв автомобілів на іноземній реєстрації по 1000 грн за безпроблемний проїзд поста. За одну зміну таких авто проходить приблизно 60 і каса за цією "схемою" 60 тис. грн за 12 годин", - зазначив Плинський.

Він додає, що схема санкціонована Володимиром Юськівим, якого місяць тому новий начальник Галицької митниці Ярослав Скоромний перевів з резерву ДІС на митницю і поставив "працювати" на Краковець.

Як повідомляє пресцентр СБУ, на своєму посту затриманий пропрацював 1,5 місяці, за цей час задокументовано 15 його чергувань.

Інспектори Галицької митниці збирають по 1 тис. грн данини з євробляхерів, а недонадходження в бюджет за листопад становить 370 млн, - журналіст Плинський 01
Інспектори Галицької митниці збирають по 1 тис. грн данини з євробляхерів, а недонадходження в бюджет за листопад становить 370 млн, - журналіст Плинський 02

Також дивіться: Заступник начальника Київської митниці Слічко 2 роки отримував фальшиві лікарняні, його затримали, - джерело. ФОТО

Також Плинський повідомив про недонадходження до бюджету за листопад від Галицької митниці: "на ранок учора чистий мінус становив 370 млн грн".

За його словами, щоб зменшити недобір, "касу за понеділок, яка має йти в рахунок першого дня грудня, ввечері вони зарахували в листопад, вкравши в грудня 140 мільйонів гривень і зменшивши недобори до 230 млн грн".

Інспектори Галицької митниці збирають по 1 тис. грн данини з євробляхерів, а недонадходження в бюджет за листопад становить 370 млн, - журналіст Плинський 03

Автор: 

хабар (4702) митниця (1872)


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Топ коментарі
+10
Старий, проте - Актуальний.
Буду човпти зебілів до кінця каденції зеленого олуха.
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01.12.2020 12:43
+9
Да переделайте уже закон про евробляхи
А Васадзе посадить в тюрьму за геноцид украинцев И работу на оккупанта -кацапский ВАЗ
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01.12.2020 12:29
+8
АбинеПетя...
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01.12.2020 12:26
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АбинеПетя...
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01.12.2020 12:26 Відповісти
Ксеню , це вже старий мем , давай шось нове
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01.12.2020 12:38 Відповісти
Старий, проте - Актуальний.
Буду човпти зебілів до кінця каденції зеленого олуха.
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01.12.2020 12:43 Відповісти
- Все было так весело, мы заготовляли рога и копыта, жизнь была упоительна, земной шар вертелся специально для нас -- и вдруг... ©
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01.12.2020 12:45 Відповісти
А до чого тут Свинарчуки ?
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01.12.2020 13:00 Відповісти
Та Свинарчуків вже давно немає.
Вас зеленський лохотронить і обкрадає.
Кидайте ті старі меми вже. І вертайте до реальності.
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01.12.2020 13:09 Відповісти
Слава зеленой шобле, Бене и 200 млрд. дыре в бюджете.
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01.12.2020 13:42 Відповісти
Ксюша, это будет долго. Я не знаю сколько тебе лет, но можешь и не дожить. У Президента только первая каденция. А Владимир Александрович человек не старый, может и по второму разу после перерыва....
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01.12.2020 12:54 Відповісти
За це не хвилюйся, хам..
Зелі більше рочків.
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01.12.2020 13:01 Відповісти
Інспектор 20 років пропрацював.
Він ще за Кучми прийшов. І при Петі працював.
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01.12.2020 13:56 Відповісти
мем "советы херового предсказателя"
Інспектори Галицької митниці збирають по 1 тис. грн "данини" з "євробляхерів", а недонадходження в бюджет за листопад становить 370 млн, - журналіст Плинський - Цензор.НЕТ 9683
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01.12.2020 12:45 Відповісти
От молодець , послухався Куприка та й зробив скрiн , бережи він ще знадобиться
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01.12.2020 12:52 Відповісти
АбинеПетя...

Точно: "Ярослав Скоромний родом із Вінниці. З 2012 до 2017 року працював у органах прокуратури Вінницької області, а потім - у органах доходів і зборів на митниці.Наприкінці 2017 року став заступником начальника Львівської митниці ДФС - начальника управління протидії митним правопорушенням.
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01.12.2020 19:16 Відповісти
Да переделайте уже закон про евробляхи
А Васадзе посадить в тюрьму за геноцид украинцев И работу на оккупанта -кацапский ВАЗ
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01.12.2020 12:29 Відповісти
а у вас русни одна извилина, неужели тяжело проследить причинно - следственные связи? нет вы примитивы прямого действия - шо и так давно известно))))
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01.12.2020 12:38 Відповісти
до чого тут якась логіка? та ще "українська". Може там в вас таможня не бере хабарів? Москалику б тільки посрать на щось "українське"
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01.12.2020 12:39 Відповісти
У них не бере. В кіно...
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01.12.2020 12:54 Відповісти
кто тебя из псарни сюда выпустил?
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01.12.2020 12:52 Відповісти
А чё, его зеля ещё не посадил?!))
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01.12.2020 12:37 Відповісти
Краще по ліцензії випускати на ЗАЗі якесь недороге європейське авто. А євробляхмотлох хай отруює міста Європи.
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01.12.2020 12:39 Відповісти
Сначала посадить Васадзе . Это пункт N 1 за ВСЕ .
2. Изучить опыт Словакии
3. Договориться с Евросоюзом и ПО ОПЫТУ Словакии организовать производство нормальных авто
4, опустить проценты кредитов за авто до 3 % годовых ( с помощью ЕС)

КАЦ, ты прав , руки у украинцев умелые, только мозги у власти слабые И ОЛИГАРХИ ВАМПИРЯТ УКРАИНУ СИЛЬНО
Словаки на автозаводы берут украинцев с удовольствием - бо украинцы есть техническая нация , как и словаки
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01.12.2020 12:54 Відповісти
София, автомобили собранные в Словакии идут на рынок ЕС без растамаживания. Если бы Словакия не была в ЕС, то никто бы в ней не строил заводы.
Запускать завод в Украине невыгодно - при ввозе в ЕС надо будет платить растаможку.
Продавать все авто в Украине - нет, украинский рынок слишком мал чтобы оправдать работу завода.
Вот как-то так получается.
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01.12.2020 14:52 Відповісти
Потому я пишу - договорится с ЕС . Ведь в ЕС можно завозить авто без колёс 😀😀😀, как запчасти . Как делают украинские автобарыги , завозя авто из ЕС в Украину
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01.12.2020 14:59 Відповісти
Мы движемся в ЕС ИЛИ НЕТ ? Если да, то давайте начнём с заводов авто строения
Словакия собирает машины и передаёт их материнским концернам ПО себестоимости.
вся прибыль НЕ В СЛОВАКИИ .
но в Словакии есть рабочие места, построена инфраструктура вокруг заводов и т д . И ЕС оплачивает Словакии строительство автобанов
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01.12.2020 15:03 Відповісти
А шо в Украине делается ? Сплошные аферы с завезёнными авто .

https://compromat.ws/vasadze-tariel-kak-gruzin-ugrobil-ukrainskij-avtoprom-svoim-ukravto-chast-2/ https://compromat.ws/vasadze-tariel-kak-gruzin-ugrobil-ukrainskij-avtoprom-svoim-ukravto-chast-2/
Вот ознакомьтесь
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01.12.2020 15:05 Відповісти
а чому побудували там завод ? бо роб сила дешева і ринок збуту один, так як одна податкова зона. От вступимо до ЄС то і у нас можливо будуть заводи Вагів на пожному кроці.
а поки працюють декілька заводів по проводці і салонам.
п.с. тут навіть прикручувати колеса не вигідно, бо нових авто практично не купляють....
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01.12.2020 15:27 Відповісти
Так пусть снимут УДАВКУ украинцам с закона про евробляхи , который протянул Васадзе и южанина . А теперь Васадзе собирает кацапские авто и приносит агрессору прибыль ?

То есть европейцев ПОБОКУ ЖТИМ ЗАКОНОМ, а кацапов в Украину пустили ?
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01.12.2020 16:10 Відповісти
У нас в Словакии 5(!!!!) крупнейших автозаводов мировых брендов
Всем корпуса - новье. 160 авто в год на одного словака выпускают
Просто СЛОВАКИ ТЕХНАРИ , и украинцы- технари. Надо уже сейчас работать с ЕС над этими вопросами . И снять растаможку с евроблях. В сёлах людям ездить не на чем .
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01.12.2020 16:13 Відповісти
Їж-те
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01.12.2020 17:02 Відповісти
Маланцы проклятущие! Везде "доярами" пристраиваются.
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01.12.2020 12:29 Відповісти
только это наверняка самый что ни есть расовый украинец. Во всяком случае, так представляется.
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01.12.2020 12:36 Відповісти
це просто справжній український жлоб, йому пох всі нації і раси
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01.12.2020 12:43 Відповісти
там прям там
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01.12.2020 14:23 Відповісти
Инспекторы Галицкой таможни собирают по 1 тыс. грн "дани" с "евробляхеров", а недопоступление в бюджет за ноябрь составляет 370 млн, - журналист Плинский - Цензор.НЕТ 1035
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01.12.2020 12:31 Відповісти
Ну пана Шута и зеКоМанду нужно кормить..
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01.12.2020 12:32 Відповісти
У меня вопрос. К каждого евробляхера по штуке, в бюджет - минус 370 лямов. Сколько оседает в кармане самого потужного министра? е
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01.12.2020 12:33 Відповісти
Только я вижу сходство фото с фейсом гидранта?
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01.12.2020 12:36 Відповісти
Вовка одягнув шапку і думав шо не впізнають.
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01.12.2020 12:43 Відповісти
Инспекторы Галицкой таможни собирают по 1 тыс. грн "дани" с "евробляхеров", а недопоступление в бюджет за ноябрь составляет 370 млн, - журналист - Цензор.НЕТ 1575
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01.12.2020 12:36 Відповісти
так и живем. И этот же хабарник будет требовать себе государственную пенсию. Все больше убеждаюсь в неспособности украинцев создать государство. Может нас всей страной в состав Польши попроситься? Там вон пенсионный возраст понизили. Может хоть поляки пересажают этих тварей.
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01.12.2020 12:38 Відповісти
Це вже новиє літса, чи ще старі?
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01.12.2020 12:40 Відповісти
А что зеленский думал -- это как-то иначе буде проходить? Да всё мимо кассы, т.е. казны, -- себе/шефу в карман.
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01.12.2020 12:41 Відповісти
У нас вчора бехі-євроблясі з крутою низькопрофільною літньою гумою всю бочину об стовпа зніс собі.
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01.12.2020 12:41 Відповісти
Сначала бляхеры как тупые бараны налево-направо взятки раздают и плодят коррупцию, а потом жалуются на цены. Так вам уродам и нужно!
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01.12.2020 12:42 Відповісти
Оце так новина! Ніколи не було і ось знову!
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01.12.2020 12:47 Відповісти
хосподи, якогось мента взяли на мікрохабарі, а такий підняли галас, ця новина не коштує місця, що займає на сайті, тільки як довід, щоб вчергове посрать на владу
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01.12.2020 12:49 Відповісти
Та влада вже пристосувалася до гівна на голові...
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01.12.2020 13:02 Відповісти
А что же молчит наш гарант зеленский!! Или он тоже в доле??
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01.12.2020 12:54 Відповісти
не царське то - він харчуеться по -дорослому...- оборонка, тепер дорожньо- ковідний... - там сьогодні куш...
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01.12.2020 13:18 Відповісти
взятки у верхзраді кабміні мільярдні і нічого , за вирубку лісу карпат і України і дозвіл на експорт мільярди доларів к кармани і нічого - а за бляхи то перш за все треба знайти звідки ноги ростуть ? чому немає закону про розмитнення авто як у Європі ? хто той ворог Вільної України? чому нема закону ? тому що пропалата пройшла
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01.12.2020 12:55 Відповісти
що там із проїздом великих рейсових Автобусів маршрутних - там такса 3000 грн.... -на одних тільки шегінях за зміну не менше 30 пролітае...- копійка до копійки , і е чергова Хатинка...
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01.12.2020 13:16 Відповісти
Митники повинні ходити зі сканерами і не вміти навіть написати слова «гроші» або «готівка». Яка може бути готівка на кордоні в наш час?!
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01.12.2020 13:25 Відповісти
 
 