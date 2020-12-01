Інспектори Галицької митниці збирають по 1 тис. грн "данини" з "євробляхерів", а недонадходження в бюджет за листопад становить 370 млн, - журналіст Плинський. ФОТО

Сьогодні вночі на митному посту в Краковці СБУ і ДБР затримали інспектора, який "забезпечував квитками" водіїв машин на іноземній реєстрації.

Про це пише журналіст Євген Плинський, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні вночі СБУ і ДБР на Краковці затримали на хабарі інспектора Володимира Дацка, який збирав з водіїв автомобілів на іноземній реєстрації по 1000 грн за безпроблемний проїзд поста. За одну зміну таких авто проходить приблизно 60 і каса за цією "схемою" 60 тис. грн за 12 годин", - зазначив Плинський.

Він додає, що схема санкціонована Володимиром Юськівим, якого місяць тому новий начальник Галицької митниці Ярослав Скоромний перевів з резерву ДІС на митницю і поставив "працювати" на Краковець.

Як повідомляє пресцентр СБУ, на своєму посту затриманий пропрацював 1,5 місяці, за цей час задокументовано 15 його чергувань.





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Також Плинський повідомив про недонадходження до бюджету за листопад від Галицької митниці: "на ранок учора чистий мінус становив 370 млн грн".

За його словами, щоб зменшити недобір, "касу за понеділок, яка має йти в рахунок першого дня грудня, ввечері вони зарахували в листопад, вкравши в грудня 140 мільйонів гривень і зменшивши недобори до 230 млн грн".