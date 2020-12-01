Інспектори Галицької митниці збирають по 1 тис. грн "данини" з "євробляхерів", а недонадходження в бюджет за листопад становить 370 млн, - журналіст Плинський. ФОТО
Сьогодні вночі на митному посту в Краковці СБУ і ДБР затримали інспектора, який "забезпечував квитками" водіїв машин на іноземній реєстрації.
Про це пише журналіст Євген Плинський, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні вночі СБУ і ДБР на Краковці затримали на хабарі інспектора Володимира Дацка, який збирав з водіїв автомобілів на іноземній реєстрації по 1000 грн за безпроблемний проїзд поста. За одну зміну таких авто проходить приблизно 60 і каса за цією "схемою" 60 тис. грн за 12 годин", - зазначив Плинський.
Він додає, що схема санкціонована Володимиром Юськівим, якого місяць тому новий начальник Галицької митниці Ярослав Скоромний перевів з резерву ДІС на митницю і поставив "працювати" на Краковець.
Як повідомляє пресцентр СБУ, на своєму посту затриманий пропрацював 1,5 місяці, за цей час задокументовано 15 його чергувань.
Також Плинський повідомив про недонадходження до бюджету за листопад від Галицької митниці: "на ранок учора чистий мінус становив 370 млн грн".
За його словами, щоб зменшити недобір, "касу за понеділок, яка має йти в рахунок першого дня грудня, ввечері вони зарахували в листопад, вкравши в грудня 140 мільйонів гривень і зменшивши недобори до 230 млн грн".
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Буду човпти зебілів до кінця каденції зеленого олуха.
Вас зеленський лохотронить і обкрадає.
Кидайте ті старі меми вже. І вертайте до реальності.
Зелі більше рочків.
Він ще за Кучми прийшов. І при Петі працював.
Точно: "Ярослав Скоромний родом із Вінниці. З 2012 до 2017 року працював у органах прокуратури Вінницької області, а потім - у органах доходів і зборів на митниці.Наприкінці 2017 року став заступником начальника Львівської митниці ДФС - начальника управління протидії митним правопорушенням.
А Васадзе посадить в тюрьму за геноцид украинцев И работу на оккупанта -кацапский ВАЗ
2. Изучить опыт Словакии
3. Договориться с Евросоюзом и ПО ОПЫТУ Словакии организовать производство нормальных авто
4, опустить проценты кредитов за авто до 3 % годовых ( с помощью ЕС)
КАЦ, ты прав , руки у украинцев умелые, только мозги у власти слабые И ОЛИГАРХИ ВАМПИРЯТ УКРАИНУ СИЛЬНО
Словаки на автозаводы берут украинцев с удовольствием - бо украинцы есть техническая нация , как и словаки
Запускать завод в Украине невыгодно - при ввозе в ЕС надо будет платить растаможку.
Продавать все авто в Украине - нет, украинский рынок слишком мал чтобы оправдать работу завода.
Вот как-то так получается.
Словакия собирает машины и передаёт их материнским концернам ПО себестоимости.
вся прибыль НЕ В СЛОВАКИИ .
но в Словакии есть рабочие места, построена инфраструктура вокруг заводов и т д . И ЕС оплачивает Словакии строительство автобанов
https://compromat.ws/vasadze-tariel-kak-gruzin-ugrobil-ukrainskij-avtoprom-svoim-ukravto-chast-2/ https://compromat.ws/vasadze-tariel-kak-gruzin-ugrobil-ukrainskij-avtoprom-svoim-ukravto-chast-2/
Вот ознакомьтесь
а поки працюють декілька заводів по проводці і салонам.
п.с. тут навіть прикручувати колеса не вигідно, бо нових авто практично не купляють....
То есть европейцев ПОБОКУ ЖТИМ ЗАКОНОМ, а кацапов в Украину пустили ?
Всем корпуса - новье. 160 авто в год на одного словака выпускают
Просто СЛОВАКИ ТЕХНАРИ , и украинцы- технари. Надо уже сейчас работать с ЕС над этими вопросами . И снять растаможку с евроблях. В сёлах людям ездить не на чем .