УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10626 відвідувачів онлайн
Новини Фото ДТП
15 574 34

"Йшов на обгін зустрічною смугою": на окружній дорозі під Харковом сталася ДТП за участю 4 автомобілів. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Харківському районі поліцейські з'ясовують обставини ДТП за участю 4 автомобілів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області.

"Інформація про аварію в селищі Покотилівка надійшла до Харківського відділу поліції 1 грудня близько 08:00. Попередньо, 44-річний водій Volkswagen під час виконання обгону, виїхав на зустрічну смугу руху, не впорався з керуванням та здійснив зіткнення з легковиком Mitsubishi Lancer. У подальшому автівка Volkswagen здійснила лобове зіткнення з автівками Opel Astra і "ЗАЗ Славута"", - йдеться в повідомленні.

В результаті до Харківської міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги із травмами різного ступеня тяжкості доставлені водій Volkswagen та 54-річний водій Opel.

Інформацію зареєстровано в Єдиному реєстрі обліку заяв і повідомлень Харківського відділу поліції.

Йшов на обгін зустрічною смугою: на окружній дорозі під Харковом сталася ДТП за участю 4 автомобілів 01

Наразі огляд місця події триває, встановлюються всі обставини дорожньо-транспортної пригоди.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Хотів повчитися їздити: на Харківщині 14-річний хлопець за добу викрав три автомобілі і тричі потрапив у ДТП. ФОТОрепортаж

Йшов на обгін зустрічною смугою: на окружній дорозі під Харковом сталася ДТП за участю 4 автомобілів 02

Як повідомили у спільноті "ХС Харків" у Telegram, свідки інциденту стверджують, що винуватець аварії був к стані сп'яніння.

Деякі машини ремонту вже не підлягають. Від потужного удару Volkswagen залишився без двигуна. Машини розбиті вщент.

Йшов на обгін зустрічною смугою: на окружній дорозі під Харковом сталася ДТП за участю 4 автомобілів 03

Як пишуть місцеві ЗМІ, після зіткнення постраждалі водії підходили до винуватця аварії та агресивно висловлювалися через ситуацію, що склалася. Однак до рукоприкладства не дійшло.

Йшов на обгін зустрічною смугою: на окружній дорозі під Харковом сталася ДТП за участю 4 автомобілів 04
Фото: сайт поліції

Йшов на обгін зустрічною смугою: на окружній дорозі під Харковом сталася ДТП за участю 4 автомобілів 05
Йшов на обгін зустрічною смугою: на окружній дорозі під Харковом сталася ДТП за участю 4 автомобілів 06
Йшов на обгін зустрічною смугою: на окружній дорозі під Харковом сталася ДТП за участю 4 автомобілів 07
Йшов на обгін зустрічною смугою: на окружній дорозі під Харковом сталася ДТП за участю 4 автомобілів 08
Йшов на обгін зустрічною смугою: на окружній дорозі під Харковом сталася ДТП за участю 4 автомобілів 09
Йшов на обгін зустрічною смугою: на окружній дорозі під Харковом сталася ДТП за участю 4 автомобілів 10
Фото: соцмережі

Автор: 

ДТП (4467) пияцтво (580) Харків (5591)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+16
В Харькове точно пороблено. Надо облететь город на вертолете с мощами Гепы.
показати весь коментар
01.12.2020 12:51
+13
Та подожди. Эти мощи надо сначала предъявить на первое заседание горсовета
показати весь коментар
01.12.2020 12:53
+12
Один идиот наделал горя.
показати весь коментар
01.12.2020 12:48
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Один идиот наделал горя.
показати весь коментар
01.12.2020 12:48 Відповісти
Якби він в нашій "славній" Україні був один.....
показати весь коментар
01.12.2020 13:08 Відповісти
Та да. На дороге постоянно таких дятлов встречаешь.
показати весь коментар
01.12.2020 13:12 Відповісти
Не тільки на дорогах. Вони кругом.
показати весь коментар
01.12.2020 13:15 Відповісти
В Харькове точно пороблено. Надо облететь город на вертолете с мощами Гепы.
показати весь коментар
01.12.2020 12:51 Відповісти
Та подожди. Эти мощи надо сначала предъявить на первое заседание горсовета
показати весь коментар
01.12.2020 12:53 Відповісти
та предъявят)) один раз моргнул - согласен, два раза моргнул - не согласен, пукнул - воздержался, Адольфович всех переживёт.
показати весь коментар
01.12.2020 13:15 Відповісти
Слава Богу, что Славута относительно цела. Ибо в этой жестянке никто не выжил бы
показати весь коментар
01.12.2020 12:52 Відповісти
Она просто с дороги съехала и погнулась зарываясь в опавшие листья)
показати весь коментар
01.12.2020 13:00 Відповісти
Погнулась от листьев 😀😀😀?
показати весь коментар
01.12.2020 13:04 Відповісти
каГбэ там ни было , как грит пан Пистолет, но факт остается фактом: славуты - везучие машины, даже при аварии.
показати весь коментар
01.12.2020 14:40 Відповісти
И Вы в защиту Васадзе кинулись 😀😀😀?

Его не защищать надо, а посадить
Рекомендую почитать . По определённым причинам жто не цитирую - сами поймёте почему
«Васадзе Тариэл: как грузин угробил украинский автопром своим «УкрАвто». ЧАСТЬ 2»
показати весь коментар
01.12.2020 14:48 Відповісти
https://compromat.ws/vasadze-tariel-kak-gruzin-ugrobil-ukrainskij-avtoprom-svoim-ukravto-chast-2/
показати весь коментар
01.12.2020 14:49 Відповісти
Він не просто його угробив, а за великі гроші, які держава йому заплатила. Наші гроші з вами.
показати весь коментар
01.12.2020 17:04 Відповісти
за грудки "хероя дня" тягают... а он как... на промилле???
показати весь коментар
01.12.2020 12:57 Відповісти
Та да. На вид клиент под мухой.
показати весь коментар
01.12.2020 13:14 Відповісти
пока вонючие мусора будут просто свои жопы катать по дорогам за нас счёт...а не работать....
показати весь коментар
01.12.2020 13:51 Відповісти
Как пишут местные СМИ, после столкновения пострадавшие водители подходили к виновнику аварии та агрессивно высказывались из-за сложившийся ситуации. Однако до рукоприкладства не дошло. Источник: https://censor.net/ru/p3234260\\\\\\\\\

Вот реально мы цивилизованные.
Последнее фото .....
"Шел на обгон по встречке": на окружной дороге под Харьковом произошло ДТП с участием 4 автомобилей - Цензор.НЕТ 891
Дед, это Вы??(те кто знает - поймут)
показати весь коментар
01.12.2020 12:58 Відповісти
Passat не из дешевых, а водила на вид бомжеватый.
показати весь коментар
01.12.2020 13:04 Відповісти
Не удивлюсь, если евробляха
показати весь коментар
01.12.2020 13:15 Відповісти
это биток из штатов.
показати весь коментар
01.12.2020 19:38 Відповісти
Это не Пассат а СС. И мотор с коробкой от него на дороге лежит TFSI
показати весь коментар
01.12.2020 14:53 Відповісти
А виновник, ****, бухой в хлам, даже наглые глазенки фокус не держат. Представляю, каких сил стоило водителям не накостылять ему конкретно.
показати весь коментар
01.12.2020 13:06 Відповісти
Посадить в тюрьму, до тех пор пока не заработает возместить все убытки!
Включая зарплаты всех, кто разгребал устроенный им бардак.
показати весь коментар
01.12.2020 13:10 Відповісти
ага щас..так и возместил! Будут вычитать по 1-2 к грн в мес.... как у Зайцевой.. и ничего они ему не сделают.. и полной выплаты не дождутся жизни не хватит
показати весь коментар
01.12.2020 16:53 Відповісти
Место там проклятое с покон вику.Дорога там давно хорошая,одни летят с горы,другие набирают скорость перед горой.Скоростной режим никто не соблюдает.Не зря там сплошная полоса,обгон запрещён.Проезжая часть весьма узкая,на гору 2 полосы ,под гору -1.Есть пешеходные переходы.Дорога мокрая,занесло.В принципе нетрудно было бы расширить проезжую часть по 2 полосы в каждую сторону,чтобы уменьшить смерти.При савке там с трейлера упал 40 тонный негабарит придавил жигуль обгоняющий.
показати весь коментар
01.12.2020 13:31 Відповісти
Volkswagen по встречке шел на обгон Mitsubishi Lancer
"Opel Astra" по встречке шел на обгон "ЗАЗ Славута" (кто-то верит, что Славута была "на хвосте" у "Opel Astra"?)

"Opel Astra" вернулся на свою полосу.
Volkswagen внезапно увидел перед собой "Opel Astra" вместо Славуты и попытался вернуться на свою полосу.

Вдители "ЗАЗ Славута" и "Mitsubishi Lancer" видели двух м*дак0в, которые пошли на обгон в стремной ситуации, но..... оба не стали притормаживать, чтобы освободить для них место на своей полосе. ("Я спешу!!! А чего я должен тормозить?!")
(Возможно, водитель "ЗАЗ Славута", таки, притормозил и пустил "Opel Astra" на свое место)

Получается, что случай свел в одной точке и в одно время трех (возможно, четырех, если водитель "ЗАЗ Славута" не тормозил) м*дак0в

ЗЫ Для особо одаренных: степень вины будет устанавливать суд.
показати весь коментар
01.12.2020 13:40 Відповісти
"Как пишут местные СМИ, после столкновения пострадавшие водители подходили к виновнику аварии и агрессивно высказывались из-за сложившийся ситуации. Однако до рукоприкладства не дошло."

Потому, что все четверо, вероятно, понимают, что именно произошло и что виноваты все четверо. А отвечать придется тому, кто не успел вернуться на свою полосу.
Если адвокат "назначенного виноватого" не сможет доказать обоюдку в суде, конечно.
показати весь коментар
01.12.2020 13:47 Відповісти
ДЫк, сплошная полоса никому не дает шанса быть оправданым.
показати весь коментар
01.12.2020 14:44 Відповісти
Неужели эти легковушки из чего-то более прочного нельзя делать?
показати весь коментар
01.12.2020 15:01 Відповісти
Славута, як корова не передні колюшки присіла...
показати весь коментар
01.12.2020 15:22 Відповісти
Бухеньке воно було!
показати весь коментар
01.12.2020 17:00 Відповісти
водила знает че ему ничего не будет , гражданам очень нужен короткоствол , чеб на месте можно было решить подобный вопрос , на суды надежды нет
в который раз долбоводитель угробил кучу народа , даже закона чеб таких сук расстрелять на месте , нет , а жаль
показати весь коментар
01.12.2020 17:03 Відповісти
 
 