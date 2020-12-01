"Йшов на обгін зустрічною смугою": на окружній дорозі під Харковом сталася ДТП за участю 4 автомобілів. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
У Харківському районі поліцейські з'ясовують обставини ДТП за участю 4 автомобілів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області.
"Інформація про аварію в селищі Покотилівка надійшла до Харківського відділу поліції 1 грудня близько 08:00. Попередньо, 44-річний водій Volkswagen під час виконання обгону, виїхав на зустрічну смугу руху, не впорався з керуванням та здійснив зіткнення з легковиком Mitsubishi Lancer. У подальшому автівка Volkswagen здійснила лобове зіткнення з автівками Opel Astra і "ЗАЗ Славута"", - йдеться в повідомленні.
В результаті до Харківської міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги із травмами різного ступеня тяжкості доставлені водій Volkswagen та 54-річний водій Opel.
Інформацію зареєстровано в Єдиному реєстрі обліку заяв і повідомлень Харківського відділу поліції.
Наразі огляд місця події триває, встановлюються всі обставини дорожньо-транспортної пригоди.
Як повідомили у спільноті "ХС Харків" у Telegram, свідки інциденту стверджують, що винуватець аварії був к стані сп'яніння.
Деякі машини ремонту вже не підлягають. Від потужного удару Volkswagen залишився без двигуна. Машини розбиті вщент.
Як пишуть місцеві ЗМІ, після зіткнення постраждалі водії підходили до винуватця аварії та агресивно висловлювалися через ситуацію, що склалася. Однак до рукоприкладства не дійшло.
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Его не защищать надо, а посадить
Рекомендую почитать . По определённым причинам жто не цитирую - сами поймёте почему
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Вот реально мы цивилизованные.
Последнее фото .....
Дед, это Вы??(те кто знает - поймут)
Включая зарплаты всех, кто разгребал устроенный им бардак.
"Opel Astra" по встречке шел на обгон "ЗАЗ Славута" (кто-то верит, что Славута была "на хвосте" у "Opel Astra"?)
"Opel Astra" вернулся на свою полосу.
Volkswagen внезапно увидел перед собой "Opel Astra" вместо Славуты и попытался вернуться на свою полосу.
Вдители "ЗАЗ Славута" и "Mitsubishi Lancer" видели двух м*дак0в, которые пошли на обгон в стремной ситуации, но..... оба не стали притормаживать, чтобы освободить для них место на своей полосе. ("Я спешу!!! А чего я должен тормозить?!")
(Возможно, водитель "ЗАЗ Славута", таки, притормозил и пустил "Opel Astra" на свое место)
Получается, что случай свел в одной точке и в одно время трех (возможно, четырех, если водитель "ЗАЗ Славута" не тормозил) м*дак0в
ЗЫ Для особо одаренных: степень вины будет устанавливать суд.
Потому, что все четверо, вероятно, понимают, что именно произошло и что виноваты все четверо. А отвечать придется тому, кто не успел вернуться на свою полосу.
Если адвокат "назначенного виноватого" не сможет доказать обоюдку в суде, конечно.
в который раз долбоводитель угробил кучу народа , даже закона чеб таких сук расстрелять на месте , нет , а жаль