"Йшов на обгін зустрічною смугою": на окружній дорозі під Харковом сталася ДТП за участю 4 автомобілів. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Харківському районі поліцейські з'ясовують обставини ДТП за участю 4 автомобілів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області.

"Інформація про аварію в селищі Покотилівка надійшла до Харківського відділу поліції 1 грудня близько 08:00. Попередньо, 44-річний водій Volkswagen під час виконання обгону, виїхав на зустрічну смугу руху, не впорався з керуванням та здійснив зіткнення з легковиком Mitsubishi Lancer. У подальшому автівка Volkswagen здійснила лобове зіткнення з автівками Opel Astra і "ЗАЗ Славута"", - йдеться в повідомленні.

В результаті до Харківської міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги із травмами різного ступеня тяжкості доставлені водій Volkswagen та 54-річний водій Opel.

Інформацію зареєстровано в Єдиному реєстрі обліку заяв і повідомлень Харківського відділу поліції.

Наразі огляд місця події триває, встановлюються всі обставини дорожньо-транспортної пригоди.

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Як повідомили у спільноті "ХС Харків" у Telegram, свідки інциденту стверджують, що винуватець аварії був к стані сп'яніння.

Деякі машини ремонту вже не підлягають. Від потужного удару Volkswagen залишився без двигуна. Машини розбиті вщент.

Як пишуть місцеві ЗМІ, після зіткнення постраждалі водії підходили до винуватця аварії та агресивно висловлювалися через ситуацію, що склалася. Однак до рукоприкладства не дійшло.



Фото: сайт поліції













Фото: соцмережі