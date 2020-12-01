Зеленський привітав прокурорів із професійним святом: "Ніколи не втрачайте віру в закон і справедливість". ФОТОрепортаж

Президент України Володимир Зеленський відвідав Офіс Генерального прокурора і привітав працівників прокуратури з професійним святом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ОП.

"Я не хочу зараз казати очевидні речі: про зміцнення верховенства права, про ефективну протидію злочинності та багато інших, без сумніву, дуже важливих завдань прокуратури. Про них, я впевнений, ви чули неодноразово, але щоб виконати їх, потрібні не розмови, а справи. Щоденна робота, якій мало чим допоможе набір загальновідомих тез, що повторюються з року в рік, змінюючи тільки свій порядок", – зауважив Глава держави під час зустрічі з працівниками прокуратури.

Зеленський висловив переконання, що серед більш ніж десяти тисяч працівників прокуратури багато чесних і порядних людей.

"Я хочу побажати всім вам, а особливо молоді, яка тільки починає свій складний професійний шлях: ніколи не забувайте, чому ви обрали цю професію. Які принципи завжди хотіли захищати та в які ідеали завжди вірили. Не давайте, будь ласка, нікому переконати вас, що система так працює й нічого неможливо з цією системою зробити. Не ставайте заручниками образу. Тим паче серед ваших колег є чимало гідних прикладів для наслідування", – наголосив президент.

За його словами, процес реформування органів прокуратури буде найближчим часом успішно завершено.

"На оновлену прокуратуру наше суспільство покладає великі надії. Я як президент щиро бажаю вам виправдати їх, ніколи не втрачати власну віру в закон і справедливість, діяти рішуче, швидко, зруйнувати всі стереотипи та досягти історичних успіхів у службі на благо нашої держави. Ну і, звичайно, – міцного здоров’я вам та вашим родинам", – сказав глава держави.

Зеленський також вручив працівникам прокуратури державні нагороди.

"Завдяки таким працівникам прокуратури було притягнуто до відповідальності десятки злочинців. А сотні мільйонів гривень відшкодовано, повернуто або заощаджено державному бюджету. А найголовніше – це саме ті правоохоронці, які щодня "лупають сю скалу". І доводять, що чесний та професійний прокурор в Україні – це не міф, не фантастика й не виняток із правил", – зауважив президент.

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Також глава держави оглянув експонати Музею історії прокуратури України.

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова зазначила, що реформування прокуратури відбувається за найкращими міжнародними стандартами.



Фото: сайт президента

"Все це було б неможливими без ініційованої президентом України реформи прокуратури, за що, я думаю, і Україна, і міжнародна спільнота вам вдячні й розуміють, наскільки своєчасним був цей крок і наскільки важко було ламати корінні процеси, які відбулися у державі", – наголосила Венедіктова.