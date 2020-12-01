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Зеленський привітав прокурорів із професійним святом: "Ніколи не втрачайте віру в закон і справедливість". ФОТОрепортаж

Президент України Володимир Зеленський відвідав Офіс Генерального прокурора і привітав працівників прокуратури з професійним святом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ОП.

"Я не хочу зараз казати очевидні речі: про зміцнення верховенства права, про ефективну протидію злочинності та багато інших, без сумніву, дуже важливих завдань прокуратури. Про них, я впевнений, ви чули неодноразово, але щоб виконати їх, потрібні не розмови, а справи. Щоденна робота, якій мало чим допоможе набір загальновідомих тез, що повторюються з року в рік, змінюючи тільки свій порядок", – зауважив Глава держави під час зустрічі з працівниками прокуратури.

Зеленський привітав прокурорів із професійним святом: Ніколи не втрачайте віру в закон і справедливість 01

Зеленський висловив переконання, що серед більш ніж десяти тисяч працівників прокуратури багато чесних і порядних людей.

"Я хочу побажати всім вам, а особливо молоді, яка тільки починає свій складний професійний шлях: ніколи не забувайте, чому ви обрали цю професію. Які принципи завжди хотіли захищати та в які ідеали завжди вірили. Не давайте, будь ласка, нікому переконати вас, що система так працює й нічого неможливо з цією системою зробити. Не ставайте заручниками образу. Тим паче серед ваших колег є чимало гідних прикладів для наслідування", – наголосив президент.

За його словами, процес реформування органів прокуратури буде найближчим часом успішно завершено.

"На оновлену прокуратуру наше суспільство покладає великі надії. Я як президент щиро бажаю вам виправдати їх, ніколи не втрачати власну віру в закон і справедливість, діяти рішуче, швидко, зруйнувати всі стереотипи та досягти історичних успіхів у службі на благо нашої держави. Ну і, звичайно, – міцного здоров’я вам та вашим родинам", – сказав глава держави.

Зеленський також вручив працівникам прокуратури державні нагороди.

Зеленський привітав прокурорів із професійним святом: Ніколи не втрачайте віру в закон і справедливість 02

"Завдяки таким працівникам прокуратури було притягнуто до відповідальності десятки злочинців. А сотні мільйонів гривень відшкодовано, повернуто або заощаджено державному бюджету. А найголовніше – це саме ті правоохоронці, які щодня "лупають сю скалу". І доводять, що чесний та професійний прокурор в Україні – це не міф, не фантастика й не виняток із правил", – зауважив президент.

Також читайте: Зеленський про Всеукраїнський референдум 1 грудня: Здобуття Незалежності не означає остаточного завершення боротьби, її потрібно захищати зі зброєю в руках

Також глава держави оглянув експонати Музею історії прокуратури України.

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова зазначила, що реформування прокуратури відбувається за найкращими міжнародними стандартами.

Зеленський привітав прокурорів із професійним святом: Ніколи не втрачайте віру в закон і справедливість 03
Фото: сайт президента

"Все це було б неможливими без ініційованої президентом України реформи прокуратури, за що, я думаю, і Україна, і міжнародна спільнота вам вдячні й розуміють, наскільки своєчасним був цей крок і наскільки важко було ламати корінні процеси, які відбулися у державі", – наголосила Венедіктова.

Автор: 

Зеленський Володимир (23810) привітання (730) прокуратура (3675) Офіс Генпрокурора (3248)


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Топ коментарі
+24
Вор поздравил воров с профессиональным праздником ))
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01.12.2020 13:35
+20
Зеленский поздравил прокуроров с профессиональным праздником: "Никогда не теряйте веру в закон и справедливость" - Цензор.НЕТ 9229
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01.12.2020 13:37
+19
Шабаш подонков.
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01.12.2020 13:37
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Вор поздравил воров с профессиональным праздником ))
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01.12.2020 13:35 Відповісти
Венедиктова -семейка ворюг, верните 750 000 на помощь пострадавшим на передовой ВРАЧАМ !
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01.12.2020 14:35 Відповісти
Пусть обнародует премии которые оно выписало этим молодцам ко дню трагедии для Украины. .
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01.12.2020 16:45 Відповісти
Зеленский поздравил прокуроров с профессиональным праздником: "Никогда не теряйте веру в закон и справедливость" - Цензор.НЕТ 9229
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01.12.2020 13:37 Відповісти
А девка то свеженькая что с весами стоит и мечом! Деды не промах оказались.
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01.12.2020 13:44 Відповісти
Прокуроры Украины,депутаты ,депутатки,и венгры матросы Закарпатья с Вами!
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01.12.2020 15:01 Відповісти
Шабаш подонков.
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01.12.2020 13:37 Відповісти
Зеленский поздравил прокуроров с профессиональным праздником: "Никогда не теряйте веру в закон и справедливость".

Зiленскай , це такий , новий анехдот , га
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01.12.2020 13:37 Відповісти
Зеленский поздравил прокуроров с профессиональным праздником: "Никогда не теряйте веру в закон и справедливость" - Цензор.НЕТ 6185
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01.12.2020 13:38 Відповісти
зеля відвідав на 100% свою прокуроршу та її прокурят?

Зеленский поздравил прокуроров с профессиональным праздником: "Никогда не теряйте веру в закон и справедливость" - Цензор.НЕТ 4261
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01.12.2020 13:38 Відповісти
Зеленский поздравил прокуроров с профессиональным праздником: "Никогда не теряйте веру в закон и справедливость" - Цензор.НЕТ 6476
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01.12.2020 13:39 Відповісти
Віру не втрачати, то таке, а от як насправді, ідіоте? Тобто, можна похрін закон і справедливість головне, щоб віра була?
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01.12.2020 13:40 Відповісти
"Никогда не теряйте веру в закон и справедливость" - это лучше было бы пожелать украинскому народу с такими прокурорами и судьями...
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01.12.2020 13:40 Відповісти
А чё? Правильно ж сказал: "Никогда не теряйте веру в закон и справедливость" -- настоящие закон и справедливость этих прокуровов когда-нибудь настигнут. Верю в это.
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01.12.2020 13:41 Відповісти
Вот же ржака пошла по всем прокуратурам после этого предложения, что бы мол не теряли веру в закон и справедливость. Та они и не находили ту веру, что терять то? И не для того шли в ту деятельность!
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01.12.2020 13:42 Відповісти
"Никогда не теряйте веру в закон и справедливость" В. Зеленский - не сцы Вовка . прокуроры никогда ничего не теряют . только зарабатывают
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01.12.2020 13:42 Відповісти
Найменше,що потрібно нашим прокурорам - це закон і справедливість...Про найбільше,що треба я навіть не говорю,зрозуміло і так...
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01.12.2020 13:42 Відповісти
Актор виконує свою роботу.
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01.12.2020 13:42 Відповісти
А у них свой Закон и своя Справедливость... в их Зазеркалье.
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01.12.2020 13:42 Відповісти
Все у нього папріколу.
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01.12.2020 13:42 Відповісти
Сходка ОПГ.
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01.12.2020 13:42 Відповісти
Зеленский поздравил прокуроров с профессиональным праздником: "Никогда не теряйте веру в закон и справедливость" - Цензор.НЕТ 729
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01.12.2020 13:45 Відповісти
В контексті вітань - плани та їх реалізація...
Зеленский поздравил прокуроров с профессиональным праздником: "Никогда не теряйте веру в закон и справедливость" - Цензор.НЕТ 2596
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01.12.2020 13:48 Відповісти
Закон і справедливість яких в україні вже давно немає, вьюхи йому майбуть й далі квартал пише, бо від нього як і від кварталу вже давно хочеться не сміятися, а блювати.
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01.12.2020 13:48 Відповісти
Зеленский поздравил прокуроров с профессиональным праздником: "Никогда не теряйте веру в закон и справедливость" - Цензор.НЕТ 922
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01.12.2020 13:49 Відповісти
Мощно сказал
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01.12.2020 14:52 Відповісти
Привет мужу Венедиктовой передал?
Или 750 тысяч не пахнут?
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01.12.2020 13:52 Відповісти
А вера в закон и справедливость остаётся для тех, кого раньше было 73%. Стало намного меньше
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01.12.2020 13:53 Відповісти
"никогда не забывайте, почему вы выбрали эту профессию. Какие принципы всегда хотели защищать и в какие идеалы всегда верили. Не давайте, пож "
Так кАзе понятно зачем пролезли в прокуроры-СТРИЧЬ бабло ЧАМАДАНАМИ, ведь в дипломат много не влезет,так на карманные расходы....
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01.12.2020 13:57 Відповісти
В тему - Не могу успокоится!!! Это как можно было увеличить расходы на силовиков до уровня четверти всего бюджета страны?! На эти деньги можно в каждый дом поставить по батальону!!! Не на армию, а на силовиков! Что же они сцуки делают?(с)
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01.12.2020 14:02 Відповісти
Жили-были два громилы, Один я, другой Гаврила, Мы вам фокусы устроим, Без ключа замок откроем, Хавиру начисто возьмём, А потом на ней кирнём! Не успели мы кирнуть, А лягавый тут как тут, Забирают в ГПУ, А потом ведут в тюрьму …..Вот заходим в светлый зал, Судьи все давно уж там, Выступает прокурор, Он на морду чистый вор! Сидит справа заседатель, Наш с Гаврилою приятель, А налево заседатель, Он карманов выгребатель! Впереди сидит судья, Рылом - чистая свинья, А когда мы дали в лапу, Стал для нас он РОдным папой !/ Венедиктова обратилась к Зеленскому из-за "дискриминационной нормы прожиточного минимума для прокуроров в Госбюджете-2021." По бедности Венедиктова арендует президентскую дачу в Пуще-Водице вдвое дешевле расчетных цен .Платит не 128 тысяч, а 64 000 в месяц.
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01.12.2020 14:02 Відповісти
Зеленський привітав прокурорів із професійним святом: "Ніколи не втрачайте віру в закон і справедливість" - Цензор.НЕТ 7950

...
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01.12.2020 14:09 Відповісти
в каком образе бенядиктова изображена у себя в хазе на историческом полотне? клеопатра? жози мутценбахер? ))
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01.12.2020 14:13 Відповісти
Громкая посадка прокуроров типа Матиоса,Кулика,Луценко и других,провинившихся перед законом,но чьей-то волей оберегаемых от суда 9хотя следствие нашло много чего) сделало бы куда больше пользы для реальной судовой реформы.чем все эжти праздничные и полкпраздничные обращения...Да и посомтреть если по анкетам,то многие "новобранцы" являются сынками ныне действующих "В СИСТЕМЕ" судей-прокуроров-следователей....
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01.12.2020 14:25 Відповісти
это следствие само тебя проинформировало, что "нашло много чего"?
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01.12.2020 14:39 Відповісти
это- ИЗ ОФИЦИАЛЬНЫХ источников...Кулик,например,стал неподсудным всего лишь потому,что "вышли разумные сроки" судебного процесса..Против Матиоса есть материалы,что прикрывал виновных в "котлах" и т.д. Просто прежде чем что-то сказать,отслеживайте хотя бы официальные источники по теме..."Станислаского включать" (типа "не верю") здесь совсем не уместно-не театр...
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01.12.2020 14:58 Відповісти
Официальным источником касательно обоснованности обвинений может быть только суд.

Остальное из разряда "одна баба сказала".
Фразу "следствием собрано достаточно материалов" можно услышать только непосредственно от следователя или с его письменного разрешения.
Не уместно, как раз, включать всезнайку.

Здесь не пенсионерская курилка.
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01.12.2020 16:03 Відповісти
Официальные источники?)))
Шутник. Есть у вас доступ к ердр, с возможностью смотреть другие производства?
Этого мало если и есть. Следак фабулу набивает как ему скажут.
Или вы из секты свидетелей святой пресс-службы?
"Вышли сроки разумные" - кладите ваш разум на стол. Сроки проведения следствия могут продлеваться, сроки привлечения к ответственности - зависят от степени тяжести,за незаконное обогащение - у конституционного суда сосите.
По виновным в котлах вам зебильная власть ответила, но вам не дошло.
Югик кагтавый - конченый, но только Геннадий знает что ему предъявить.
Геша, тут театра нету. Смотри квартал, сватов...
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01.12.2020 22:22 Відповісти
ген надий, завалите свой прелестно- гнилой РОТ!
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01.12.2020 16:05 Відповісти
і головне в бабло не втрачайте віру!
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01.12.2020 14:26 Відповісти
Дякую! Дуже дякую!

Зеленський привітав прокурорів із професійним святом: "Ніколи не втрачайте віру в закон і справедливість" - Цензор.НЕТ 3569
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01.12.2020 14:27 Відповісти
Щоб вони усі передохли.
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01.12.2020 14:34 Відповісти
Тоже верно.
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01.12.2020 14:37 Відповісти
Как, ну как оно умудряется каждый раз превзойти тупость собственных изречений?!
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01.12.2020 14:36 Відповісти
Финальная песня 95 рыгоквартала.
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01.12.2020 14:43 Відповісти
Не терять веру в закон... на шо намек, в ближайшем обозримом зебудущем не будет(соблюдения) никаких законов?... Шо оно блеет прокурорам, или он их спонукае по умолчанию? уму не постижимо.
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01.12.2020 14:48 Відповісти
Печальное зрелище.
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01.12.2020 14:59 Відповісти
зе ! Добавляй їм гроші - це самі знедолені та зубожілі ! Але скоро й вони тобі не допоможуть .
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01.12.2020 15:00 Відповісти
Зеленский поздравил прокуроров/ Для Порошенко нужно вернуть смертную казнь, - Коломойский./ Зеленский пообещал посадить Порошенко: "Несомненно, сядет!"/ По заявлениям Дубинского открываются очередные уголовные дела против Порошенко. Их количество дошло до 58./Слуга Коломойского Венедиктова с Аваковым и Бакановым из кожи лезет чтобы выполнит приказ Коломойского а результата нет. И поздравлять Зеленскому слуг- охранников Коломойского не с чем.
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01.12.2020 15:14 Відповісти
Самая паскудная организация на теле государства благодаря личному составу
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01.12.2020 16:35 Відповісти
Чудненько.Это все,на что способен президент.Бесхребетный "херант".
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01.12.2020 18:40 Відповісти
Ну, сегодня кабаки отобъют все потери от карантина. И пусть какой-то мусор хоть морду засунет с претензиями, как и раньше, "иди *****". А вот завтра могут прийти, у вас тут люди были после "вечерней сказки".
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01.12.2020 18:51 Відповісти
А на куя їм та законність та справедливість?
Їх і так "годують", аж вухами лізе.
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01.12.2020 19:30 Відповісти
Дотепний анекдот
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01.12.2020 20:31 Відповісти
Цитата в заголовке - словно обращение к осужденным.
А впрочем - какая разница!
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01.12.2020 22:07 Відповісти
 
 