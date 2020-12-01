Зеленський привітав прокурорів із професійним святом: "Ніколи не втрачайте віру в закон і справедливість". ФОТОрепортаж
Президент України Володимир Зеленський відвідав Офіс Генерального прокурора і привітав працівників прокуратури з професійним святом.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ОП.
"Я не хочу зараз казати очевидні речі: про зміцнення верховенства права, про ефективну протидію злочинності та багато інших, без сумніву, дуже важливих завдань прокуратури. Про них, я впевнений, ви чули неодноразово, але щоб виконати їх, потрібні не розмови, а справи. Щоденна робота, якій мало чим допоможе набір загальновідомих тез, що повторюються з року в рік, змінюючи тільки свій порядок", – зауважив Глава держави під час зустрічі з працівниками прокуратури.
Зеленський висловив переконання, що серед більш ніж десяти тисяч працівників прокуратури багато чесних і порядних людей.
"Я хочу побажати всім вам, а особливо молоді, яка тільки починає свій складний професійний шлях: ніколи не забувайте, чому ви обрали цю професію. Які принципи завжди хотіли захищати та в які ідеали завжди вірили. Не давайте, будь ласка, нікому переконати вас, що система так працює й нічого неможливо з цією системою зробити. Не ставайте заручниками образу. Тим паче серед ваших колег є чимало гідних прикладів для наслідування", – наголосив президент.
За його словами, процес реформування органів прокуратури буде найближчим часом успішно завершено.
"На оновлену прокуратуру наше суспільство покладає великі надії. Я як президент щиро бажаю вам виправдати їх, ніколи не втрачати власну віру в закон і справедливість, діяти рішуче, швидко, зруйнувати всі стереотипи та досягти історичних успіхів у службі на благо нашої держави. Ну і, звичайно, – міцного здоров’я вам та вашим родинам", – сказав глава держави.
Зеленський також вручив працівникам прокуратури державні нагороди.
"Завдяки таким працівникам прокуратури було притягнуто до відповідальності десятки злочинців. А сотні мільйонів гривень відшкодовано, повернуто або заощаджено державному бюджету. А найголовніше – це саме ті правоохоронці, які щодня "лупають сю скалу". І доводять, що чесний та професійний прокурор в Україні – це не міф, не фантастика й не виняток із правил", – зауважив президент.
Також глава держави оглянув експонати Музею історії прокуратури України.
Генеральний прокурор Ірина Венедіктова зазначила, що реформування прокуратури відбувається за найкращими міжнародними стандартами.
"Все це було б неможливими без ініційованої президентом України реформи прокуратури, за що, я думаю, і Україна, і міжнародна спільнота вам вдячні й розуміють, наскільки своєчасним був цей крок і наскільки важко було ламати корінні процеси, які відбулися у державі", – наголосила Венедіктова.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Зiленскай , це такий , новий анехдот , га
Или 750 тысяч не пахнут?
Так кАзе понятно зачем пролезли в прокуроры-СТРИЧЬ бабло ЧАМАДАНАМИ, ведь в дипломат много не влезет,так на карманные расходы....
...
Остальное из разряда "одна баба сказала".
Фразу "следствием собрано достаточно материалов" можно услышать только непосредственно от следователя или с его письменного разрешения.
Не уместно, как раз, включать всезнайку.
Здесь не пенсионерская курилка.
Шутник. Есть у вас доступ к ердр, с возможностью смотреть другие производства?
Этого мало если и есть. Следак фабулу набивает как ему скажут.
Или вы из секты свидетелей святой пресс-службы?
"Вышли сроки разумные" - кладите ваш разум на стол. Сроки проведения следствия могут продлеваться, сроки привлечения к ответственности - зависят от степени тяжести,за незаконное обогащение - у конституционного суда сосите.
По виновным в котлах вам зебильная власть ответила, но вам не дошло.
Югик кагтавый - конченый, но только Геннадий знает что ему предъявить.
Геша, тут театра нету. Смотри квартал, сватов...
соблюдения) никаких законов?... Шо оно блеет прокурорам, или он их спонукае по умолчанию? уму не постижимо.
Їх і так "годують", аж вухами лізе.
А впрочем - какая разница!