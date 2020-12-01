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Шмигаль на зустрічі з Варфоломієм: Томос відкрив нові перспективи для розвитку християнства в Україні. ФОТОрепортаж

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час робочого візиту до Туреччини 30 листопада відвідав Патріарший храм Святого Георгія Вселенського Православного Патріархату, де провів зустріч зі Вселенським Патріархом Варфоломієм.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Кабміну.

Прем’єр-міністр також висловив подяку Вселенському Патріарху Варфоломію за надання Томосу про автокефалію Православній Церкві України та за підтримку процесу її визнання іншими помісними церквами.

"Надання Томосу про автокефалію відкрило нові перспективи для більш гармонійного розвитку християнства на українських землях та повнішого задоволення духовних потреб віруючими, які належать до візантійської духовної традиції", - сказав керівник уряду.

Шмигаль наголосив, що Православна Церква України є надійним партнером державних інституцій у питаннях соціального й гуманітарного служіння. Держава, зі свого боку, підтримує активну соціальну діяльність церкви й надає їй в юридично обґрунтованих та можливих межах повну соціальну й економічну підтримку.

У розмові зі Вселенським Патріархом Варфоломієм прем’єр-міністр наголосив: важливим чинником розвитку релігійних процесів в Україні стало функціонування Ставропігії Вселенського Патріархату у Києві.

Нагадаємо, раніше Вселенський Патріарх Варфоломій підтвердив намір відвідати Україну. Його візит очікується в серпні 2021 року на День незалежності України.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Шмигаль зустрівся з Ердоганом: Очікуємо завершення переговорів щодо укладення угоди про ЗВТ між Туреччиною і Україною. ФОТОрепортаж

Шмигаль на зустрічі з Варфоломієм: Томос відкрив нові перспективи для розвитку християнства в Україні 01
Шмигаль на зустрічі з Варфоломієм: Томос відкрив нові перспективи для розвитку християнства в Україні 02
Шмигаль на зустрічі з Варфоломієм: Томос відкрив нові перспективи для розвитку християнства в Україні 03
Шмигаль на зустрічі з Варфоломієм: Томос відкрив нові перспективи для розвитку християнства в Україні 04

Автор: 

Варфоломій (216) Туреччина (3500) Томос (254) ПЦУ (793) Шмигаль Денис (4572)


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Топ коментарі
+22
И это заслуга Порошенко.Зеленожопый Шмигаль и тут пытается примазаться,ведь у зебилов за годнет ни одной заслуги.
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01.12.2020 14:30
+15
А якесь сцикунятко сміялося з Томоса, не підкажете хто це?
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01.12.2020 14:34
+15
Вот как? Так ваш доблестный президент открыл дело на Порошенко по этому поводу... Вот это лицемерие.
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01.12.2020 14:39
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ЗЕ-тыпил, ты хоть Томас - НЕ ТРОГАЙ!!!
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01.12.2020 14:29 Відповісти
Ты то, воровитый менеджер ахметовский, каким боком к Томосу? По Закону Божиему, Варфоломей тебя, урода морального, должен был кадилом по башке хлопнуть и отпеть сразу.
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01.12.2020 14:29 Відповісти
А "Нарика" не должен был хлопнуть?
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01.12.2020 15:02 Відповісти
А, шо, Зеленский с Варфоломеем встречался?
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01.12.2020 15:08 Відповісти
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01.12.2020 18:31 Відповісти
і відспівати на третій день .
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02.12.2020 16:14 Відповісти
Менеджеры ахметова и разного толка слуги народа отпеванию не подлежат.
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02.12.2020 16:36 Відповісти
И это заслуга Порошенко.Зеленожопый Шмигаль и тут пытается примазаться,ведь у зебилов за годнет ни одной заслуги.
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01.12.2020 14:30 Відповісти
Не зрозумів, зелені ж сміялися з Томоса...
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01.12.2020 14:31 Відповісти
Трофимов - колишній продюсер "Студії Квартал 95" - займався в Офісі президента питаннями церковної політики ходить в московську церкву. Сам політик не приховує, що є прихожанином церкви московського патріархату і відвідує Києво-Печерську Лавру. Вінчання його пройшло у Свято-Пантелеймонівському жіночому монастирі у Феофанії (храм УПЦ МП). Проводив вінчання митрополит Онуфрій.

А спікер Верховної Ради ходить у московський храм, який діє у Верховній Раді України. Там тільки храм УПЦ МП, інших немає. А Найсвітліший нагородив державними нагородами тільки сектантів московської церкви, які є окупантами українських церков і вірян.
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01.12.2020 17:10 Відповісти
Значить сатаністи...
Ті,хто ходить до попів москальського сатанату РПЦ-КДБ, є сатаністами.
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15.12.2020 01:37 Відповісти
А якесь сцикунятко сміялося з Томоса, не підкажете хто це?
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01.12.2020 14:34 Відповісти
Той хто обіцяв ***** стати перед ним на коліна.
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01.12.2020 15:03 Відповісти
і в дупі )(уйда мир узрів.
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01.12.2020 16:05 Відповісти
Вот как? Так ваш доблестный президент открыл дело на Порошенко по этому поводу... Вот это лицемерие.
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01.12.2020 14:39 Відповісти
І для якого, це «термос», а Україна: «актріса із фільмов для взрослих»...
Двуликі суки...
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01.12.2020 15:10 Відповісти
шустро как то зеленые за Томос закосили, за ними не только Варфоломей, но и сам господь Бог не успевает.
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01.12.2020 14:48 Відповісти
Слуги Народа со своими врождёными способностями могут и тут поднαςρατь стране. Нельзя их пускать под ясніе очи патриарха Варфоломея.
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01.12.2020 15:32 Відповісти
Шмыгаль на встрече с Варфоломеем: Томос открыл новые перспективы для развития христианства в Украине

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Не відкрив пєрспєктіви ,а відновив шляхом надання Томосу історичну справедливість та визнання УПЦ Вселенським патріархатом та відокремив від істинної Української церкви самопроголошену та невизнану московітську рпц
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01.12.2020 16:07 Відповісти
Це дуже світла і приємна новина. Промінь надії в темряві останніх майже двох років руйнації морально-етичних, духовних норм життя в Україні, руйнування устоїв держави, відчаю. Якщо Бог за нас, то хто ж проти? До Римлян 8:31-38-39" https://www.youtube.com/watch?v=SDxzWB1KNkQ Вперше за останні 300 років": Кремль зазнав чергових поразок від світового православ'я".
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01.12.2020 16:19 Відповісти
А как насчет развития атеизма в Украине?
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01.12.2020 16:44 Відповісти
Терміну "атеїзм", як різновиду сатанізму, не відповідає слово "розвиток". Можна казати про розповсюдження атеїзму і занепаду, який він несе. Статистика свідчить, що в процентному відношенні по регіонах України між "атеїзмом" і "руцьким міром" існує пряма кореляція. див: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%B5%D1%97%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D1%83%D1%85_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96 Атеїстичний рух в Україні
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01.12.2020 18:42 Відповісти
А в Новой Зеландии у атеистов тоже корреляция с русским миром?То-то.И если вы используете слово "сатанизм",то я позволю себе ответное хамство,и назову вас мракобес.
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01.12.2020 21:00 Відповісти
Коли людина чогось не розуміє, то слова іншої сприймає як образу. А слово "мракобєс" мене не ображає, бо, вчитайтесь, воно складається з двох частин: мрак + бєс. А це не моя релігія. Відносно атеїзму, сатанізму і "руцького міру" в Новій Зеландії - дуже невдале порівняння, типу "на городі бузина". То-то. Краще б проаналізували статистичні дані, які я навів за вашим проханням. див: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%B5%D1%97%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D1%83%D1%85_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96 Атеїстичний рух в Україні . І останнє, бачу що ви не знайомі з течією сатанізму в ********* світі. Краще познайомтесь з офіційними даними про цю релігію Дійсно, вона має дуже багато спільного з атеїзмом, але атеїзм, як домінуюча релігія руцького міру виглядає більш архаїчно і дико. /про маскавське православ'я в світі - [bleep]/. А для початку ознайомтесь: Петиція президенту України https://www.facebook.com/ukrateo/posts/2426635260914496/ (український атеїстичний портал) потім, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%BC_%D0%9B%D0%B0-%D0%92%D0%B5%D1%8F Сатанізм Ла-Вея ...,. якщо вистачить натхнення, наступне https://www.bbc.com/ukrainian/entertainment/2013/02/130207_atheistic_church_ko Як виглядає атеїстична церква?
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02.12.2020 00:26 Відповісти
Еще бы избавиться от Никоновского Канона.
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01.12.2020 17:18 Відповісти
Еврей Шмыгаль говорит о перспективах христианства? Оригинальненько!
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01.12.2020 19:02 Відповісти
 
 