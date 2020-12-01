Шмигаль на зустрічі з Варфоломієм: Томос відкрив нові перспективи для розвитку християнства в Україні. ФОТОрепортаж

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час робочого візиту до Туреччини 30 листопада відвідав Патріарший храм Святого Георгія Вселенського Православного Патріархату, де провів зустріч зі Вселенським Патріархом Варфоломієм.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Кабміну.

Прем’єр-міністр також висловив подяку Вселенському Патріарху Варфоломію за надання Томосу про автокефалію Православній Церкві України та за підтримку процесу її визнання іншими помісними церквами.

"Надання Томосу про автокефалію відкрило нові перспективи для більш гармонійного розвитку християнства на українських землях та повнішого задоволення духовних потреб віруючими, які належать до візантійської духовної традиції", - сказав керівник уряду.

Шмигаль наголосив, що Православна Церква України є надійним партнером державних інституцій у питаннях соціального й гуманітарного служіння. Держава, зі свого боку, підтримує активну соціальну діяльність церкви й надає їй в юридично обґрунтованих та можливих межах повну соціальну й економічну підтримку.

У розмові зі Вселенським Патріархом Варфоломієм прем’єр-міністр наголосив: важливим чинником розвитку релігійних процесів в Україні стало функціонування Ставропігії Вселенського Патріархату у Києві.

Нагадаємо, раніше Вселенський Патріарх Варфоломій підтвердив намір відвідати Україну. Його візит очікується в серпні 2021 року на День незалежності України.

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