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У Києві відкрилася міжнародна виставка, присвячена історії Великого Державного Герба України. ФОТОрепортаж

У Києві відкрилася міжнародна виставка, присвячена історії Великого Державного Герба України. ФОТОрепортаж

Міжнародна виставка "Знак Соборності. Великий Державний Герб України від Нарбута до Якутовича" відкрилася 25 листопада в Національному художньому музеї України в м.Києві.

Співорганізатором виставки виступив Фонд Богдана Губського, передає УНІАН.

Масштабний культурний проєкт об’єднує 12-ть учасників. Це музеї Львова, Чернігова, Києва, центральні державні архіви, Національна бібліотека, дирекція художніх виставок України. Міжнародним партнером проекту є Український Музей і Бібліотека у Стемфорді (США), повідомляє пресслужба Фонду інтелектуальної співпраці "Україна 21 століття".

Проєкт реалізований Фондом у партнерстві з Національним художнім музеєм України і музеєм Шереметьєвих.

Виставка присвячена традиції Великого Державного Герба України, історичні витоки створення якого сягають Визвольних змагань 1917–1921 років.Тимчасова експозиція сформована з близько 60-ти артефактів, третину з них представлено для публічного огляду вперше.

Виставка триватиме до 24 січня 2021 року в офлайн- та онлайн-форматах. Її куратором є відомий український історик Юрій Савчук.

Детальніше про унікальність представлених на виставці артефактів у фоторепортажі:


У Києві відкрилася міжнародна виставка, присвячена історії Великого Державного Герба України 01

Обушок. Перша половина ХІ ст.Рідкісний артефакт із зображенням княжого знаку – Тризуба

У Києві відкрилася міжнародна виставка, присвячена історії Великого Державного Герба України 02

Велика Державна печатка УНР за ескізом Василя Кричевського. 1918 р. Символ державного відродження України. Головний атрибут державної незалежності та державного управління.

У Києві відкрилася міжнародна виставка, присвячена історії Великого Державного Герба України 03

Зображення герба УНР, затвердженого Українською Центральною Радою 12 (25) лютого 1918 р. за ескізом Василя Кричевського. Єдине у Музейному, Національному архівному та Бібліотечному фондах України офіційне кольорове зображення Державного герба УНР 1918 року.

У Києві відкрилася міжнародна виставка, присвячена історії Великого Державного Герба України 04

Книга: збірка документів (упорядник Іван Забіла). 1679 –1745 рр. Містить одне з найдавніших збережених графічних зображень герба Війська Запорозького – Козака з мушкетом. Унікальним є підпис під гербом "Sigilum Ucraina", що перекладається з латині як "Печатка України". Артефакт підкреслює не тільки широке використання герба саме на печатках, а й високий рівень національної свідомості козацької старшини

У Києві відкрилася міжнародна виставка, присвячена історії Великого Державного Герба України 05

Прапор Народної Гвардії з Яворова на Львівщині. 1848 р. Найстаріший збережений прапор із зображенням Лева, що спинається на скелю. Вперше експонується поза межами Національного музею у Львові ім. Андрія Шептицького

У Києві відкрилася міжнародна виставка, присвячена історії Великого Державного Герба України 06


Державний Герб України. Георгій Нарбут. 1918 р. Оригінальний твір неперевершеного графіка у царині розробки найвищих символів Української Держави гетьмана Павла Скоропадського

У Києві відкрилася міжнародна виставка, присвячена історії Великого Державного Герба України 07

Комплект ювілейних монет НБУ із зображенням проєкту Великого Державного Герба України, присвячений 25-ій річниці незалежності України. 2016 р. Художники: Володимир Таран, Олександр Харук, Сергій Харук. Скульптори: Анатолій Дем’яненко, Володимир Дем’яненко



У Києві відкрилася міжнародна виставка, присвячена історії Великого Державного Герба України 08

Проєкт Великого Державного Герба України. Сергій Якутович, Олександр Івахненко, Віталій Мітченко, Марія Дмитрієнко, Юрій Савчук. Переможець конкурсу на кращий ескіз ВДГУ 2008–2009 рр., затверджений Кабінетом Міністрів України 2009 року

У Києві відкрилася міжнародна виставка, присвячена історії Великого Державного Герба України 09

Микола Битинський: Державні Герби – Середній і Малий. Малюнки державних відзнак (зокрема й Великого Державного Герба України), створених на замовлення Уряду УНР в екзилі геральдиком Миколою Битинським у Празі у 1939 році. Зберігаються в Українському Музеї і Бібліотеці у Стемфорді (США). Вперше експонуються в Україні



У Києві відкрилася міжнародна виставка, присвячена історії Великого Державного Герба України 10

Микола Битинський: Державний Герб Великий (Соборна Україна)


У Києві відкрилася міжнародна виставка, присвячена історії Великого Державного Герба України 11

Печатка Державного секретарства. За ескізом Георгія Нарбута. 1918 р. Єдина відома державна печатка із зображенням Козака з мушкетом – "Державним гербом України", створеним Георгієм Нарбутом 1918 року для Української Держави гетьмана Павла Скоропадського. Експонується вперше. Вперше вводиться у науковий обіг

Автор: 

виставка (285) герб (70) Губський Богдан (14)


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Топ коментарі
+10
Тризуб - самодостатній і довершений, не ліпіть до нього нічого.
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01.12.2020 16:11
+7
Як на мене оцей найбільш цікавий.
В Киеве открылась международная выставка, посвященная истории Большого Государственного Герба Украины - Цензор.НЕТ 9306
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01.12.2020 16:12
+7
В Киеве открылась международная выставка, посвященная истории Большого Государственного Герба Украины - Цензор.НЕТ 7169
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01.12.2020 16:33
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Тризуб - самодостатній і довершений, не ліпіть до нього нічого.
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01.12.2020 16:11 Відповісти
Сам тризуб -- простий, як двері. На державному гербі має бути написано, кому він належить.
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02.12.2020 08:18 Відповісти
Отой що на камені мабуть пару лямів через тендер на Прозоро потягнув?
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01.12.2020 16:11 Відповісти
Мені здається то не камінь, а кришка черепа...
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01.12.2020 16:45 Відповісти
Як на мене оцей найбільш цікавий.
В Киеве открылась международная выставка, посвященная истории Большого Государственного Герба Украины - Цензор.НЕТ 9306
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01.12.2020 16:12 Відповісти
Ну от чудовий герб же! Його і треба затвердити... А те, що зелені вибрали - пародія якась!
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01.12.2020 16:16 Відповісти
хотят в историю(залезть)
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01.12.2020 16:17 Відповісти
В Киеве открылась международная выставка, посвященная истории Большого Государственного Герба Украины - Цензор.НЕТ 7169
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01.12.2020 16:33 Відповісти
В Киеве открылась международная выставка, посвященная истории Большого Государственного Герба Украины - Цензор.НЕТ 995
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01.12.2020 16:34 Відповісти
Геральдаст разбушевался?
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01.12.2020 16:45 Відповісти
а хде святая мэндель (непорочнозачатываемая).... тема сисек не раскрыта.......
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02.12.2020 14:39 Відповісти
Конституцией Украины предусмотрен Большой герб с учетом герба Войска Запорожского .А Большой герб Украине не нужен, - смело опровергает Конституцию Дробович . Но : Музей Бабьего Яра откроют в следующем году, - Дробович . / Дробович - поставленный кодланом Коломойского директор Украинского института национальной памяти. Пребывающий в печали что :Украинцы не выберут президента-гомосексуала ближайшие 10 лет. Хотя, жаль, - Дробович .
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01.12.2020 16:38 Відповісти
сплачивал древних укров / И не только .Войско под командованием князя Константина Ивановича Острожского, Гетмана княжества Литовского, Русского, Жемайтийського и Королевства Польского наголову разгромило московитов под Оршей.
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01.12.2020 16:59 Відповісти
Малий і великий герби існують у імперій і у федерацій. Україна унітарна держава без претензій на відновлення влади над колоніями Київської Русі чи Великого князівства руського, литовського і жемайтійського. Тому великий герб Україні не потрібен. Досить одного герба, яким є Тризуб.

У Києві відкрилася міжнародна виставка, присвячена історії Великого Державного Герба України - Цензор.НЕТ 5835
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01.12.2020 16:44 Відповісти
По символам саме ГЕРОЛЬД Микола Битинський ближче і верніше всіх розкрив Значення і Ідеологію нашої Землі і Держави Країна ! Так і повинно б було залишитись ! Бо творити Герби Держав це справа спеціально навчених Герольдів - Вчених . Художники повинні малювати картини ! Але в нас і бандитів , і артистів обирають президентами, тому і герби не творять , а малюють звичайні художники , які НЕ ЗНАЮТЬ символів -законів Мудреців , які йдуть від сивої давнини.
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01.12.2020 18:08 Відповісти
Пора оголошувати конкурс на "Великий та Малий Національний Борг України" та "Великий та Малий Дефіцит Бюджету України". Я певний, конкуренції не буда, імена переможців вже відомі.
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01.12.2020 19:30 Відповісти
Найкращий перший зразок від Кричевського 1918-го року.
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02.12.2020 08:11 Відповісти
 
 