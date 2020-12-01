У Києві відкрилася міжнародна виставка, присвячена історії Великого Державного Герба України. ФОТОрепортаж

Міжнародна виставка "Знак Соборності. Великий Державний Герб України від Нарбута до Якутовича" відкрилася 25 листопада в Національному художньому музеї України в м.Києві.

Співорганізатором виставки виступив Фонд Богдана Губського, передає УНІАН.

Масштабний культурний проєкт об’єднує 12-ть учасників. Це музеї Львова, Чернігова, Києва, центральні державні архіви, Національна бібліотека, дирекція художніх виставок України. Міжнародним партнером проекту є Український Музей і Бібліотека у Стемфорді (США), повідомляє пресслужба Фонду інтелектуальної співпраці "Україна 21 століття".

Проєкт реалізований Фондом у партнерстві з Національним художнім музеєм України і музеєм Шереметьєвих.

Виставка присвячена традиції Великого Державного Герба України, історичні витоки створення якого сягають Визвольних змагань 1917–1921 років.Тимчасова експозиція сформована з близько 60-ти артефактів, третину з них представлено для публічного огляду вперше.

Виставка триватиме до 24 січня 2021 року в офлайн- та онлайн-форматах. Її куратором є відомий український історик Юрій Савчук.

Детальніше про унікальність представлених на виставці артефактів у фоторепортажі:





Обушок. Перша половина ХІ ст.Рідкісний артефакт із зображенням княжого знаку – Тризуба





Велика Державна печатка УНР за ескізом Василя Кричевського. 1918 р. Символ державного відродження України. Головний атрибут державної незалежності та державного управління.

Зображення герба УНР, затвердженого Українською Центральною Радою 12 (25) лютого 1918 р. за ескізом Василя Кричевського. Єдине у Музейному, Національному архівному та Бібліотечному фондах України офіційне кольорове зображення Державного герба УНР 1918 року.





Книга: збірка документів (упорядник Іван Забіла). 1679 –1745 рр. Містить одне з найдавніших збережених графічних зображень герба Війська Запорозького – Козака з мушкетом. Унікальним є підпис під гербом "Sigilum Ucraina", що перекладається з латині як "Печатка України". Артефакт підкреслює не тільки широке використання герба саме на печатках, а й високий рівень національної свідомості козацької старшини





Прапор Народної Гвардії з Яворова на Львівщині. 1848 р. Найстаріший збережений прапор із зображенням Лева, що спинається на скелю. Вперше експонується поза межами Національного музею у Львові ім. Андрія Шептицького









Державний Герб України. Георгій Нарбут. 1918 р. Оригінальний твір неперевершеного графіка у царині розробки найвищих символів Української Держави гетьмана Павла Скоропадського





Комплект ювілейних монет НБУ із зображенням проєкту Великого Державного Герба України, присвячений 25-ій річниці незалежності України. 2016 р. Художники: Володимир Таран, Олександр Харук, Сергій Харук. Скульптори: Анатолій Дем’яненко, Володимир Дем’яненко







Проєкт Великого Державного Герба України. Сергій Якутович, Олександр Івахненко, Віталій Мітченко, Марія Дмитрієнко, Юрій Савчук. Переможець конкурсу на кращий ескіз ВДГУ 2008–2009 рр., затверджений Кабінетом Міністрів України 2009 року





Микола Битинський: Державні Герби – Середній і Малий. Малюнки державних відзнак (зокрема й Великого Державного Герба України), створених на замовлення Уряду УНР в екзилі геральдиком Миколою Битинським у Празі у 1939 році. Зберігаються в Українському Музеї і Бібліотеці у Стемфорді (США). Вперше експонуються в Україні







Микола Битинський: Державний Герб Великий (Соборна Україна)





Печатка Державного секретарства. За ескізом Георгія Нарбута. 1918 р. Єдина відома державна печатка із зображенням Козака з мушкетом – "Державним гербом України", створеним Георгієм Нарбутом 1918 року для Української Держави гетьмана Павла Скоропадського. Експонується вперше. Вперше вводиться у науковий обіг