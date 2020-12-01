Розповідь Медведчука, обійми від Балоги, нарада у Верещук, дискусія Гетманцева і привітання Разумкова Халимону, - день роботи ВР 1 грудня. ФОТОрепортаж
Сьогодні, 1 грудня, відбулося чергове пленарне засідання Верховної Ради.
В ході сьогоднішнього засідання Рада підтримала законопроєкт про декрет для чоловіків.
Також парламентарії перенесли застосування РРО для ФОП на 2022 рік і скасувала кешбек.
Тим часом під Радою протестували проти фіскалізації і карантину ФОПи: "Не вбивайте малий бізнес".
Робочий день Верховної Ради в об'єктиві фотокореспондента Цензор.НЕТ.
Гео Лерос і Сергій Бабак ("СН").
"Слуга народу" Галина Третьякова спілкується з колегами.
"Слуга народу" Марина Нікітіна одягає навушники.
Нестор Шуфрич (ОПЗЖ) і Сергій Швець (СН).
"Слуга народу" Марченко Людмила розмовляє з колегою.
Спікер ВР Дмитро Разумков вітається з нардепами і спостерігає за перешіптуванням колег.
Данило Гетманцев (СН) дискутує з Сергієм Бабаком.
Ліза Богуцька (СН).
Позафракційні Дмитро Шенцев і Дмитро Шпенов.
Разумков продовжує вітальний обхід сесійної зали і вітається з Павлом Халимоном (СН). Тим часом, Галина Третьякова розмовляє з Михайлом Волинцем.
"Слуга народу" Ігор Васильєв переглядає пропозиції МОЗ щодо опорних лікарень.
"Слуги народу" Олена Мошинець і Олена Копанчук.
Президія ВР: спікер Дмитро Разумков і віцеспікер Олена Кондратюк.
Святослав Юраш (СН) вітається з Гео Леросом.
Віктор Медведчук (ОПЗЖ) розповідає щось Володимиру Кальцеву (ОПЗЖ).
Вадим Новинський.
Глава фракції СН Давид Арахамія
"Слуга народу" Микола Тищенко.
"Слуга народу" Сергій Литвиненко розмовляє з колегою.
Олександр Фельдман (ОПЗЖ)
"Слуга народу" Дмитро Любота в жовтих рукавичках і чорній масці, не одягнутій на ніс.
Обійми нардепів: Віктор Балога вітає колегу
"Захист перш за все": парламентарії одягають маски.
Олександр Ковальов ("Довіра") прийшов в Раду в синьому кітелі.
Ірина Верещук зібрала на нараду колег зі "Слуги народу" і показує пальцем на Юрія Камельчука.
Фото: Цензор.НЕТ
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1 декабря, 16:54
В отношениях с МВФ команда Зеленского все больше действует подобно украинскому правительству Януковича 2010−2014 годов
https://nv.ua/opinion_author/aslund.html Андерс Аслунд Американский экономист, старший научный сотрудник Atlantic Council
Це яких військ однострої?
Може колер мундіру про все нам скаже?
И на всё пуговицы застебайся . А то , пля , рубаха в светлую клеточку как-то некошерно -- ведь чёрная кипа это ультроортодокс ... Я про Фельдмана !
Не люблю деланных типа "религиозный" .