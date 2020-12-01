Розповідь Медведчука, обійми від Балоги, нарада у Верещук, дискусія Гетманцева і привітання Разумкова Халимону, - день роботи ВР 1 грудня. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 1 грудня, відбулося чергове пленарне засідання Верховної Ради.

В ході сьогоднішнього засідання Рада підтримала законопроєкт про декрет для чоловіків.

Також парламентарії перенесли застосування РРО для ФОП на 2022 рік і скасувала кешбек.

Тим часом під Радою протестували проти фіскалізації і карантину ФОПи: "Не вбивайте малий бізнес".

Робочий день Верховної Ради в об'єктиві фотокореспондента Цензор.НЕТ.

Гео Лерос і Сергій Бабак ("СН").

"Слуга народу" Галина Третьякова спілкується з колегами.

"Слуга народу" Марина Нікітіна одягає навушники.

Нестор Шуфрич (ОПЗЖ) і Сергій Швець (СН).

"Слуга народу" Марченко Людмила розмовляє з колегою.

Спікер ВР Дмитро Разумков вітається з нардепами і спостерігає за перешіптуванням колег.

Данило Гетманцев (СН) дискутує з Сергієм Бабаком.

Ліза Богуцька (СН).

Позафракційні Дмитро Шенцев і Дмитро Шпенов.

Разумков продовжує вітальний обхід сесійної зали і вітається з Павлом Халимоном (СН). Тим часом, Галина Третьякова розмовляє з Михайлом Волинцем.

"Слуга народу" Ігор Васильєв переглядає пропозиції МОЗ щодо опорних лікарень.

"Слуги народу" Олена Мошинець і Олена Копанчук.

Президія ВР: спікер Дмитро Разумков і віцеспікер Олена Кондратюк.





Святослав Юраш (СН) вітається з Гео Леросом.

Віктор Медведчук (ОПЗЖ) розповідає щось Володимиру Кальцеву (ОПЗЖ).

Вадим Новинський.

Глава фракції СН Давид Арахамія





"Слуга народу" Микола Тищенко.

"Слуга народу" Сергій Литвиненко розмовляє з колегою.





Олександр Фельдман (ОПЗЖ)





"Слуга народу" Дмитро Любота в жовтих рукавичках і чорній масці, не одягнутій на ніс.

Обійми нардепів: Віктор Балога вітає колегу

"Захист перш за все": парламентарії одягають маски.

Олександр Ковальов ("Довіра") прийшов в Раду в синьому кітелі.

Ірина Верещук зібрала на нараду колег зі "Слуги народу" і показує пальцем на Юрія Камельчука.

Фото: Цензор.НЕТ