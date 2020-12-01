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Розповідь Медведчука, обійми від Балоги, нарада у Верещук, дискусія Гетманцева і привітання Разумкова Халимону, - день роботи ВР 1 грудня. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 1 грудня, відбулося чергове пленарне засідання Верховної Ради.

В ході сьогоднішнього засідання Рада підтримала законопроєкт про декрет для чоловіків.

Також парламентарії перенесли застосування РРО для ФОП на 2022 рік і скасувала кешбек.

Тим часом під Радою протестували проти фіскалізації і карантину ФОПи: "Не вбивайте малий бізнес".

Робочий день Верховної Ради в об'єктиві фотокореспондента Цензор.НЕТ.

Розповідь Медведчука, обійми від Балоги, нарада у Верещук, дискусія Гетманцева і привітання Разумкова Халимону, - день роботи ВР 1 грудня 01

Гео Лерос і Сергій Бабак ("СН").

Розповідь Медведчука, обійми від Балоги, нарада у Верещук, дискусія Гетманцева і привітання Разумкова Халимону, - день роботи ВР 1 грудня 02

"Слуга народу" Галина Третьякова спілкується з колегами.

Розповідь Медведчука, обійми від Балоги, нарада у Верещук, дискусія Гетманцева і привітання Разумкова Халимону, - день роботи ВР 1 грудня 03

"Слуга народу" Марина Нікітіна одягає навушники.

Розповідь Медведчука, обійми від Балоги, нарада у Верещук, дискусія Гетманцева і привітання Разумкова Халимону, - день роботи ВР 1 грудня 04

Нестор Шуфрич (ОПЗЖ) і Сергій Швець (СН).

Розповідь Медведчука, обійми від Балоги, нарада у Верещук, дискусія Гетманцева і привітання Разумкова Халимону, - день роботи ВР 1 грудня 05

"Слуга народу" Марченко Людмила розмовляє з колегою.

Розповідь Медведчука, обійми від Балоги, нарада у Верещук, дискусія Гетманцева і привітання Разумкова Халимону, - день роботи ВР 1 грудня 06

Спікер ВР Дмитро Разумков вітається з нардепами і спостерігає за перешіптуванням колег.

Розповідь Медведчука, обійми від Балоги, нарада у Верещук, дискусія Гетманцева і привітання Разумкова Халимону, - день роботи ВР 1 грудня 07

Данило Гетманцев (СН) дискутує з Сергієм Бабаком.

Розповідь Медведчука, обійми від Балоги, нарада у Верещук, дискусія Гетманцева і привітання Разумкова Халимону, - день роботи ВР 1 грудня 08

Ліза Богуцька (СН).

Розповідь Медведчука, обійми від Балоги, нарада у Верещук, дискусія Гетманцева і привітання Разумкова Халимону, - день роботи ВР 1 грудня 09

Позафракційні Дмитро Шенцев і Дмитро Шпенов.

Розповідь Медведчука, обійми від Балоги, нарада у Верещук, дискусія Гетманцева і привітання Разумкова Халимону, - день роботи ВР 1 грудня 10

Разумков продовжує вітальний обхід сесійної зали і вітається з Павлом Халимоном (СН). Тим часом, Галина Третьякова розмовляє з Михайлом Волинцем.

Розповідь Медведчука, обійми від Балоги, нарада у Верещук, дискусія Гетманцева і привітання Разумкова Халимону, - день роботи ВР 1 грудня 11

"Слуга народу" Ігор Васильєв переглядає пропозиції МОЗ щодо опорних лікарень.

Розповідь Медведчука, обійми від Балоги, нарада у Верещук, дискусія Гетманцева і привітання Разумкова Халимону, - день роботи ВР 1 грудня 12

"Слуги народу" Олена Мошинець і Олена Копанчук.

Розповідь Медведчука, обійми від Балоги, нарада у Верещук, дискусія Гетманцева і привітання Разумкова Халимону, - день роботи ВР 1 грудня 13

Президія ВР: спікер Дмитро Разумков і віцеспікер Олена Кондратюк. 

Розповідь Медведчука, обійми від Балоги, нарада у Верещук, дискусія Гетманцева і привітання Разумкова Халимону, - день роботи ВР 1 грудня 14
Розповідь Медведчука, обійми від Балоги, нарада у Верещук, дискусія Гетманцева і привітання Разумкова Халимону, - день роботи ВР 1 грудня 15

Святослав Юраш (СН) вітається з Гео Леросом.

Розповідь Медведчука, обійми від Балоги, нарада у Верещук, дискусія Гетманцева і привітання Разумкова Халимону, - день роботи ВР 1 грудня 16

Віктор Медведчук (ОПЗЖ) розповідає щось Володимиру Кальцеву (ОПЗЖ).

Розповідь Медведчука, обійми від Балоги, нарада у Верещук, дискусія Гетманцева і привітання Разумкова Халимону, - день роботи ВР 1 грудня 17

Вадим Новинський.

Розповідь Медведчука, обійми від Балоги, нарада у Верещук, дискусія Гетманцева і привітання Разумкова Халимону, - день роботи ВР 1 грудня 18

Глава фракції СН Давид Арахамія


Розповідь Медведчука, обійми від Балоги, нарада у Верещук, дискусія Гетманцева і привітання Разумкова Халимону, - день роботи ВР 1 грудня 19

"Слуга народу" Микола Тищенко.

Розповідь Медведчука, обійми від Балоги, нарада у Верещук, дискусія Гетманцева і привітання Разумкова Халимону, - день роботи ВР 1 грудня 20

"Слуга народу" Сергій Литвиненко розмовляє з колегою.


Розповідь Медведчука, обійми від Балоги, нарада у Верещук, дискусія Гетманцева і привітання Разумкова Халимону, - день роботи ВР 1 грудня 21

Олександр Фельдман (ОПЗЖ)


Розповідь Медведчука, обійми від Балоги, нарада у Верещук, дискусія Гетманцева і привітання Разумкова Халимону, - день роботи ВР 1 грудня 22

"Слуга народу" Дмитро Любота в жовтих рукавичках і чорній масці, не одягнутій на ніс.

Розповідь Медведчука, обійми від Балоги, нарада у Верещук, дискусія Гетманцева і привітання Разумкова Халимону, - день роботи ВР 1 грудня 23

Обійми нардепів: Віктор Балога вітає колегу

Розповідь Медведчука, обійми від Балоги, нарада у Верещук, дискусія Гетманцева і привітання Разумкова Халимону, - день роботи ВР 1 грудня 24

"Захист перш за все": парламентарії одягають маски.

Розповідь Медведчука, обійми від Балоги, нарада у Верещук, дискусія Гетманцева і привітання Разумкова Халимону, - день роботи ВР 1 грудня 25

Олександр Ковальов ("Довіра") прийшов в Раду в синьому кітелі.

Розповідь Медведчука, обійми від Балоги, нарада у Верещук, дискусія Гетманцева і привітання Разумкова Халимону, - день роботи ВР 1 грудня 26

Ірина Верещук зібрала на нараду колег зі "Слуги народу" і показує пальцем на Юрія Камельчука.

Фото: Цензор.НЕТ

Автор: 

Волинець Михайло (97) ВР (14971) Новинський Вадим (534) Фельдман Олександр (21) Шуфрич Нестор (391) Арахамія Давид (1104) Богуцька Ліза (66) Кондратюк Олена (91) Разумков Дмитро (1526) Гетманцев Данило (878) Бабак Сергій (37) Верещук Ірина (683) Лерос Гео (383) Третьякова Галина (111) Тищенко Микола (351) Любота Дмитро (6)


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Топ коментарі
+3
Ситуация мрачная. Почему Украина вряд ли получит транш МВФ
1 декабря, 16:54
В отношениях с МВФ команда Зеленского все больше действует подобно украинскому правительству Януковича 2010−2014 годов

https://nv.ua/opinion_author/aslund.html Андерс Аслунд Американский экономист, старший научный сотрудник Atlantic Council
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01.12.2020 17:19
+3
Александр Ковалев ("Довира") пришел в Раду в синем кителе.Источник: https://censor.net/ru/p3234343
Це яких військ однострої?
Може колер мундіру про все нам скаже?
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01.12.2020 17:43
+2
блин, как не выбирай, не обновляй...одни отвратные паскуды получаются...вот это и есть отображение, нашего крайне больного общества
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01.12.2020 18:41
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Правила форума Рада форумчан
Второе фото, считая с низу в верх: швейцаром подрабатывает.
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01.12.2020 17:16 Відповісти
Вишибалою.
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01.12.2020 17:21 Відповісти
Ситуация мрачная. Почему Украина вряд ли получит транш МВФ
1 декабря, 16:54
В отношениях с МВФ команда Зеленского все больше действует подобно украинскому правительству Януковича 2010−2014 годов

https://nv.ua/opinion_author/aslund.html Андерс Аслунд Американский экономист, старший научный сотрудник Atlantic Council
показати весь коментар
01.12.2020 17:19 Відповісти
«работяги».......☹️
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01.12.2020 17:27 Відповісти
Александр Ковалев ("Довира") пришел в Раду в синем кителе.Источник: https://censor.net/ru/p3234343
Це яких військ однострої?
Може колер мундіру про все нам скаже?
показати весь коментар
01.12.2020 17:43 Відповісти
блин, как не выбирай, не обновляй...одни отвратные паскуды получаются...вот это и есть отображение, нашего крайне больного общества
показати весь коментар
01.12.2020 18:41 Відповісти
вследующей раде будут те же самые))) депутату нужно хорошо платить и серьезно с него спрашивать
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01.12.2020 20:14 Відповісти
Если уж напялил чёрную кипу , то будь любезен по форме лапсердак тоже носи .
И на всё пуговицы застебайся . А то , пля , рубаха в светлую клеточку как-то некошерно -- ведь чёрная кипа это ультроортодокс ... Я про Фельдмана !

Не люблю деланных типа "религиозный" .
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01.12.2020 20:58 Відповісти
а чому кощей у чорних рукавицях?сцить,що російська вакцина,яку йому вкололи,не подіє?
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01.12.2020 22:59 Відповісти
 
 