В Офісі генпрокурора понад місяць розглядають запит НАБУ про заміну прокурора Пономаренка, який закрив справу "Роттердам+". ДОКУМЕНТ

В Офісі генерального прокурора понад місяць розглядають прохання Національного антикорупційного бюро замінити прокурора, який раніше закрив так звану справу "Роттердам+" щодо можливих зловживань на вартості електроенергії.

Про це повідомили в ОГПУ у відповідь на запит УП, інформує Цензор.НЕТ.

НАБУ надіслало до Офісу генпрокурора лист про покладання повноважень на іншого прокурора. На думку детективів, прокурор Віталій Пономаренко неефективно здійснює нагляд за дотриманням законів у розслідуванні.

27 листопада в ОГП сказали, що лист детективів досі перебуває на розгляді.

Читайте також: Всі спроби оскаржити закриття справи "Роттердам+" припинено, - адвокат

За даними УП, прохання були направлені Антикорупційним бюро ще 28 жовтня і 3 листопада.

Нагадаємо, справу "Роттердам+" Спеціалізована антикорупційна прокуратура закрила ще 27 серпня через відсутність у ній складу злочину. Пізніше це рішення підтримав Офіс Генерального прокурора. Причина - в зібраних НАБУ матеріалах немає доказів шкоди від формули або вчинення кримінально правопорушення.

17 листопада ЗМІ повідомили, що колегія суддів Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду підтвердила рішення першої інстанції про обґрунтованість закриття справи "Роттердам +".

У той же день Національне антикорупційне бюро України заявило, що Вищий антикорупційний суд постановив поновити розслідування справи "Роттердам +".