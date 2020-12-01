В Офісі генпрокурора понад місяць розглядають запит НАБУ про заміну прокурора Пономаренка, який закрив справу "Роттердам+". ДОКУМЕНТ
В Офісі генерального прокурора понад місяць розглядають прохання Національного антикорупційного бюро замінити прокурора, який раніше закрив так звану справу "Роттердам+" щодо можливих зловживань на вартості електроенергії.
Про це повідомили в ОГПУ у відповідь на запит УП, інформує Цензор.НЕТ.
НАБУ надіслало до Офісу генпрокурора лист про покладання повноважень на іншого прокурора. На думку детективів, прокурор Віталій Пономаренко неефективно здійснює нагляд за дотриманням законів у розслідуванні.
27 листопада в ОГП сказали, що лист детективів досі перебуває на розгляді.
За даними УП, прохання були направлені Антикорупційним бюро ще 28 жовтня і 3 листопада.
Нагадаємо, справу "Роттердам+" Спеціалізована антикорупційна прокуратура закрила ще 27 серпня через відсутність у ній складу злочину. Пізніше це рішення підтримав Офіс Генерального прокурора. Причина - в зібраних НАБУ матеріалах немає доказів шкоди від формули або вчинення кримінально правопорушення.
17 листопада ЗМІ повідомили, що колегія суддів Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду підтвердила рішення першої інстанції про обґрунтованість закриття справи "Роттердам +".
У той же день Національне антикорупційне бюро України заявило, що Вищий антикорупційний суд постановив поновити розслідування справи "Роттердам +".
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НЕ прошло и двух лет, как сбылись прогнозы адекватных людей. На фоне всеобщего пздца во власти, островком адекватности выглядит далеко не идеальное НАБУ и его директор Артем Сытник.
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Власть Зе-команды в четырех картинках, вам понравится. Садитесь поудобнее, это шорт-рид
Несколько месяцев назад, Глава ОПЫ Андрей Ермак, назначет угольного черного мента времен Януковича своим замом по "реформе правоохранительной системы".
Тот начинает строить "антикоррупционный рейх" имени Ермака, но так как сам он рак - ничего у него не получается.
Несмотря на решение КСУ "признать назначение Сытника неконституционным" и заяву АП в стиле "Мы ждем, Артем Сергеевич, когда вы свалите нахер" - ничего не произошло. Так как решение КСУ Сытника не увольняет, а лишь просит раду привести закон в лад с конституцией Украины.
Одним из маяков МВФ является "независимость антикор.органов", то есть НАБУ и САП. Их трогать нельзя, для того чтобы они могли спокойной работать, и не слушать "вказивки из АП".
Когда деньги закончились, деньги, Зеленский быстренько набрал всех послов G7 и сказал "Сытник точно остается это я вам гарантирую". (фото 1)
После чего, зам Ермака Татаров дает интервью, где говорит что "Корень всех проблем - Сытник". Четко показывая что позиция АП ничего не стоит. (фото 2)
Понимая что "на западе могут не понять", ОПА моментально выдает фейсбук пост в стиле "мнение Татарова это его личное мнение" (фото 3). С поста все ржут, понимая что в АП сидит просто сборище *********. которые не то что деньги, спички в руки давать нельзя.
Ну и вишенка на торте - оказвыается в НАБУ сейчас есть дело на Татарова. Кстати, там есть еще и дело на брата Ермака.
Вот таких замов и помощников выбирает себе Ермак - максильно решальных ватанов, "щоб сближатися с Европою".
Вот поэтому МВФ и требует независимости наших антикор.органов. Чтобы ДАЖЕ ЕСЛИ наши избиратели понавыбирали дебилов рулить страной, были кто-то кто будет бегать за этим ворьем и бить им палками по рукам.
Офис Президента Украины уже давно можно переименовать в Офис Пиз....бола Украины.