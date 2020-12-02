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Росія затіває серйозну провокацію, і "правосек, який погрожує, на Закарпатті" - один із сюжетів, - журналіст. ФОТО

Використання сюжетів з "нацистами і погрозами від них" є улюбленою тактикою інформаційної війни РФ проти України.

Про це пише журналіст Олексій Копитько, передає Цензор.НЕТ.

Згадуючи ролик із "правосеком", який погрожує угорцям Закарпаття, який учора з провокаційними заголовками опублікували низка проугорських закарпатських ЗМІ, Копитько зазначає, що подібна риторика для членів "Правого сектора" не характерна.

"Натомість вона доволі характерна для наших запоребрикових мишебратів. Як і нездорова тяга до зйомок постановочних сюжетів у липових локаціях (наприклад, росіяни відзняли кілька роликів про нібито протести на підприємствах Харкова, Києва, Запоріжжя та ін. областей з вимогою "відновити економічні зв'язки"; ці грубі відео швидко викрили). Найімовірніше, і "Берегове" знімали десь на території ОРДЛО", - пише Копитько, нагадуючи, що "попередні атаки "українських націоналістів" проти угорців виявилися цілковитою липою з явним російським душком".

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Копитько також зауважує про два інші випадки за останній час, які наштовхують на думку про підготовку "серйозної провокації".

Йдеться про отримання 26 листопада Духовним управлінням мусульман України "УММА" фейкового листа від нібито сумського відділення Нацкорпусу з "колажем дикої якості з таким же диким текстом, з якого має слідувати, що українські націоналісти погрожують мусульманам".

"Явна мета цієї маячні - створити потік повідомлень "в Україні теж якісь радикали хочуть комусь відрізати голову і якось замішані ісламісти". Хто, кому і що збирається відрізати - для ініціаторів неважливо, важливий білий шум", - наголошує журналіст.

Росія затіває серйозну провокацію, і правосек, який погрожує, на Закарпатті - один із сюжетів, - журналіст 01

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Третім сюжетом, пише Копитько, є те, що "підконтрольні російському ГРУ медіа і спікери вже днів десять женуть інформаційну хвилю на тему "після Карабаху націоналісти або турки змусять Зеленського атакувати Донбас". Вже і терміни названо - атака на ОРДЛО нібито буде підготовлена ​​до початку лютого. Такого градуса істерії не було вже давно. Безперервно ллється контент про перекидання українських військ, про десятки ешелонів з танками, про зграї байрактарів тощо".

Росія затіває серйозну провокацію, і правосек, який погрожує, на Закарпатті - один із сюжетів, - журналіст 02

На думку журналіста, "весь цей треш свідчить про те, що готується якась серйозна провокація. Для цього інфополе накачується вкиданнями про "нацистів"".

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Причиною цього, зазначає Копитько, є те, що Росії так і не вдалося домогтися капітуляції України і зняти санкції.

"Навпаки. За цей час було неодноразово проявлено, що Кремль не хоче миру, і жодні відмовки вже не працюють. При цьому Москва не зуміла домогтися реваншу політичним шляхом - місцеві вибори проросійські сили не виграли. А встановлене на Донбасі відносне перемир'я працює проти т. зв. "ЛДНР" ... Тому будуть розхитувати", - резюмує він.

Автор: 

Угорщина (2276) провокація (782) росія (65129) Закарпатська область (2048)


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Топ коментарі
+21
Вот и вся гнилая суть Зеленой власти в Украине. Вместо того, чтобы привести в "чувство" провенгерские закарптаские СМИ, ДБР устраивает обыски на канале "Прямий". Вместо того, чтобы сажать сепаров, преследуют волонтеров и ветеранов АТО
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02.12.2020 10:54
+14
Тут все зрозуміло. Закарпаття - вотчина Медведчука, який є кумом йухла, а той, в свою чергу є другом всіх "********".
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02.12.2020 10:55
+13
https://society.znaj.ua/354837-z-sichnya-v-ukrajini-obslugovuvatimut-lishe-derzhavnoyu-movoyu-shcho-robiti-koli-vashi-prava-porushuyut?utm_source=iua З 16 січня 2021 року мова обслуговування споживачів - українська! Відповідно до статті 30 Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної", всі надавачі послуг, незалежно від форми власності, зобов'язані обслуговувати споживачів і надавати інформацію про товари і послуги державною мовою. У супермаркеті та в інтернет-магазині, у кав'ярні, банку, на АЗС, в аптеці чи бібліотеці, де б ти не був - обслуговування має бути українською. Лише на прохання клієнта його персональне обслуговування може здійснюватися іншою мовою.
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02.12.2020 11:06
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Об этом пишет журналист Алексей Копытько

А он чей , этот журналист ? Из чьих рук кормится ?
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02.12.2020 10:52 Відповісти
О, за наїзд на кацапів зебіл Куприк вирішив наїхати на журналіста.
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02.12.2020 11:05 Відповісти
Та не ... Хотел только узнать , хто ему в миску похлебку наливает
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02.12.2020 11:13 Відповісти
Ты давай жри говно с лопаты, узнать он хотел...
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02.12.2020 11:19 Відповісти
Шо , неужели журналист Святым Духом питается , а ?
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02.12.2020 11:22 Відповісти
А ти ,чиє лайно сьорбаєшь ???)))
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02.12.2020 11:29 Відповісти
Я вже 368 раз казав , шо заробляю собi на пригоженский стекломой . Не чув , чи шо ?
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02.12.2020 11:33 Відповісти
Смачного!!))
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02.12.2020 11:38 Відповісти
Дяка
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02.12.2020 11:39 Відповісти
Їжте ,не обляпайтесь !!))
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02.12.2020 11:40 Відповісти
думаю все прекрасно понимаю что НАСТОЯЩИЕ ПАТРИОТЫ УКРАИНЫ ЗВЕЗДЕТЬ в открытом эфире про угрозы не будут...а тихо... чтобы из статистики полиции не выпадало бытовые преступления... ДТП отравление грибами... вяленой рыбой ботулизм... там всякий дизентерия просто гриппозно крупозная пневномия..
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02.12.2020 11:47 Відповісти
Любопытной ВАРВАРЕ нос оторвали)))))))ХЕХ... ВАРВАРА = барбара= раба(божья, от гундяевского сатаната)
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02.12.2020 11:42 Відповісти
і з зелених.
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02.12.2020 11:20 Відповісти
Вот и вся гнилая суть Зеленой власти в Украине. Вместо того, чтобы привести в "чувство" провенгерские закарптаские СМИ, ДБР устраивает обыски на канале "Прямий". Вместо того, чтобы сажать сепаров, преследуют волонтеров и ветеранов АТО
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02.12.2020 10:54 Відповісти
Тут все зрозуміло. Закарпаття - вотчина Медведчука, який є кумом йухла, а той, в свою чергу є другом всіх "********".
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02.12.2020 10:55 Відповісти
Нехай домбаси трусяться і гавкають. В лютому до них прийдуть бандери.
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02.12.2020 10:55 Відповісти
приблизно 23 ))) ну щоби красномовніше було )))
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02.12.2020 11:07 Відповісти
О четвертій годині ранку
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02.12.2020 12:50 Відповісти
е ні... не плутайте нам аналогії!
(о 4 ранку то з іншої історії)
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02.12.2020 12:56 Відповісти
Такими деверсіями вороги роблять провокації для дескредитації українців і ще й змушують нас оправдовуватися і придушують волю до самозахисту. Працюють системно. А в нас дураків та зрадників хватає.
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02.12.2020 10:57 Відповісти
Зелена пліснява торує шлях зажопінцям до влади в Україні!!! Шлях до руйнаціі суверенної ,соборної України !!))
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02.12.2020 10:59 Відповісти
https://society.znaj.ua/354837-z-sichnya-v-ukrajini-obslugovuvatimut-lishe-derzhavnoyu-movoyu-shcho-robiti-koli-vashi-prava-porushuyut?utm_source=iua З 16 січня 2021 року мова обслуговування споживачів - українська! Відповідно до статті 30 Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної", всі надавачі послуг, незалежно від форми власності, зобов'язані обслуговувати споживачів і надавати інформацію про товари і послуги державною мовою. У супермаркеті та в інтернет-магазині, у кав'ярні, банку, на АЗС, в аптеці чи бібліотеці, де б ти не був - обслуговування має бути українською. Лише на прохання клієнта його персональне обслуговування може здійснюватися іншою мовою.
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02.12.2020 11:06 Відповісти
запізнились на 30 -ть років...
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02.12.2020 11:07 Відповісти
Краще пізніше ,ніж ніколи !!)))
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02.12.2020 11:23 Відповісти
давно пора
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02.12.2020 11:20 Відповісти
Наполеглева ,часом жорстока,асиміляція українців московитами триває понад 360 років !!!
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02.12.2020 11:25 Відповісти
питання в іншому - а чи потрібно сьогодні "відвойовувати" вже те що відмерло....- положивши при цьому десятки тисяч- можливо і більше Патріотів та Молоді України ...- в імя чого...
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02.12.2020 11:06 Відповісти
клише кдб
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02.12.2020 11:10 Відповісти
Параллельно к вышесказанному в Харькове начались разнузданные антисемитские провокации под телекамеру с прицелом на ответную реакцию Израиля.И она будет не в пользу Украины..Журналист правильно поднял .Складывается пазлы прямого управления всеми этими акциями из кремля.,как и всевозможными,, майданчиками"
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02.12.2020 11:11 Відповісти
https://interfax.com.ua/news/general/637093.html Евреи стремительно покидают Европу, и если ситуация не изменится, через 30 лет на континенте может не остаться ни одного еврея, заявил глава Европейского еврейского конгресса Вячеслав Моше Кантор.
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02.12.2020 11:14 Відповісти
це гарно чи погано
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02.12.2020 11:15 Відповісти
Надо брать пример с Европы, если мы туда идём. Или уже не идём?
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02.12.2020 11:19 Відповісти
в сенсі? вичавлювати обрізів?
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02.12.2020 11:23 Відповісти
Щось жопою відчувають..... Жареним знову запахло...
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02.12.2020 11:21 Відповісти
Ой, да не делайте тёте Саре нервы! Одесса не резиновая.
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02.12.2020 11:40 Відповісти
где? поподробней
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02.12.2020 11:14 Відповісти
А чому не державною мовою ?
Незрозуміло з якої країни той зеленкуватий журналіст.
Питання - а депутатів, які співали гімн угорщини, теж рашка підкинула ?
Я вважаю, що не треба шукати винних - це недопрацювання нікчемної аморфної влади та СБУ.
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02.12.2020 11:19 Відповісти
Спочатку українці мают "вбити" ,знищити москаля в собі !!!)))
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02.12.2020 11:28 Відповісти
Должен напомнить,Орбан взасос с ордой ,поэтому сценарий заранее расписан.Но в отличие от орды Венгрия -член НАТО ,а там все решения принимаются консенсусом.Поэтому Угорщина -ещё тот ,,партнер".Но с ней разберутся и разбираются и НАТО и ЕС.Для нас угорцы -проблема на сотом месте.Скоро мы все будем в ЕС..И надо требовать,чтобы Угорщина нам помогала во вступлении.Тогда и нашим угорцам станет легче.Румыния же находит консенсус?
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02.12.2020 11:30 Відповісти
За слабкої влади найменша проблема обернеться глобальною кризою.
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02.12.2020 11:46 Відповісти
Напротив стекляшки в АВЭК Плаза.
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02.12.2020 11:20 Відповісти
видос?
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02.12.2020 11:26 Відповісти
Лень искать,да и не настолько я продвинутый.Вчера на Харьковских телеграм каналах прошло огненное шоу ,,Фрайкора"в АВЭК плаза.
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02.12.2020 11:38 Відповісти
Раша размещает на Курилах ПРК "С-300". Почему молчит Зеленский?
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02.12.2020 11:23 Відповісти
японские евреи не дали команду
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02.12.2020 11:28 Відповісти
Они на Курилах скоро съедят свои ботинки,как Зиганшин.США не зря зашли в Залив Петра Великого.Первыми падут Владивосток и Камчатка,а не Кёнигсберг,к Вашему сведению.Они ближе к США..
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02.12.2020 11:35 Відповісти
Всі ці "білі шуми" про прийдешні провокації від кацапів і підкацапників повинні підігнати зе!лену владу до мобілізації всих сил в Україні, які можуть протистояти цим шумам. Військо повинно бути напоготові з повним БК, СМІ повинні на упередження розганяти хвилю про провокації, а сама ялова влада повинна визначитись з приоритетами і напрямками.
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02.12.2020 11:25 Відповісти
Зелені маріонетки ,це ляльки з ганчір"я,не здатні на самостійні дії ,вони лише виконуют волю кремлівських ляльководів !!!)))
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02.12.2020 11:36 Відповісти
пане, от ви сказонув, так сказонув ... З якого ганчiр`я... Ви з них так i ладнi зробити вельми мягкую игрушку... З патика, пане , з патика... Бо ляща по макiтрi випиши, та макiтра гуде патиком ще з пiв години... бо пуста... чого тiльки варте вiд того дзвону, мовляв, интеллекуальный локдаун - ЗЕпанове на рiвнi напiвсвiдомостi себе спiвiдносять до дебiлiв, у котрих iнтеллект , у даному випадку, вимкнений.
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02.12.2020 11:57 Відповісти
Смердючого,зассяного ганчір"я !!)))
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02.12.2020 12:08 Відповісти
приймаеться...
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02.12.2020 12:58 Відповісти
Нажаль, ви праві.
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02.12.2020 12:10 Відповісти
Це всерівно, що вимагати від імпотента здійснити статевий акт. Вибачте за таке порівняння, але інше на думку не спадає.
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02.12.2020 11:44 Відповісти
Кажуть, у світі немає нічого неможливого.
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02.12.2020 12:09 Відповісти
https://ibigdan.livejournal.com/25958979.html Люблю такі історії
Йожеф Сайер, головний гомофоб партії Орбана, який особисто лобіював згадку в Конституції про "Угорщина має захищати інститут подружжя як союз чоловіка та жінки", минулого тижня був затриманий брюссельською поліцією... під час груповухи в одному з гей-клубів.
Росія затіває серйозну провокацію, і "правосек, який погрожує, на Закарпатті" - один із сюжетів, - журналіст - Цензор.НЕТ 9

Свою несподівану відставку два дні тому Сайер - євродепутат з 16-річним стажем, - аргументутвав тим, що "духовно втомився". OK, boomer.

Я ситуацією не здивована взагалі. Приблизно так собі й уявляю життя усіх особливо горливих захисників "традиційних цінностей" та катів ЛГБТ-спільноти. Ніяку несвятість шлюбу вони захищають, тільки свої комплекси. Прикривають власні фантазії агресією.

Тільки чуєш про "захист традиційної родини" - одразу уявляй престарілого чувака зі страпоном на закритій вечірці. It's life.
https://www.facebook.com/olena.babakova/posts/10225963964111606 Olena Babakova
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02.12.2020 11:35 Відповісти
кіпа йому личить
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02.12.2020 11:44 Відповісти
Так ****** же, сер.
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02.12.2020 11:47 Відповісти
Хіпстер попався ще й з пігулкою екстазі у кишені. Про яку сказав, що не знає звідки вона взялася.
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02.12.2020 12:16 Відповісти
Институт ядерных исследований из России оказался владельцем недр, разрабатываемых "Артемсолью". https://www.ukrrudprom.com/news/
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02.12.2020 11:49 Відповісти
верховна рада має скасувати власність окупантів
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02.12.2020 11:58 Відповісти
Та це не фотодоказ, а фотожаба.
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02.12.2020 12:19 Відповісти
"Оба ролика, - и с "правосеком", и с дебипами зачем-то решившими спеть гимн Венгрии, снимались одним режисером."
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02.12.2020 12:29 Відповісти
 
 