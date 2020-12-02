Росія затіває серйозну провокацію, і "правосек, який погрожує, на Закарпатті" - один із сюжетів, - журналіст. ФОТО

Використання сюжетів з "нацистами і погрозами від них" є улюбленою тактикою інформаційної війни РФ проти України.

Про це пише журналіст Олексій Копитько, передає Цензор.НЕТ.

Згадуючи ролик із "правосеком", який погрожує угорцям Закарпаття, який учора з провокаційними заголовками опублікували низка проугорських закарпатських ЗМІ, Копитько зазначає, що подібна риторика для членів "Правого сектора" не характерна.

"Натомість вона доволі характерна для наших запоребрикових мишебратів. Як і нездорова тяга до зйомок постановочних сюжетів у липових локаціях (наприклад, росіяни відзняли кілька роликів про нібито протести на підприємствах Харкова, Києва, Запоріжжя та ін. областей з вимогою "відновити економічні зв'язки"; ці грубі відео швидко викрили). Найімовірніше, і "Берегове" знімали десь на території ОРДЛО", - пише Копитько, нагадуючи, що "попередні атаки "українських націоналістів" проти угорців виявилися цілковитою липою з явним російським душком".

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Копитько також зауважує про два інші випадки за останній час, які наштовхують на думку про підготовку "серйозної провокації".

Йдеться про отримання 26 листопада Духовним управлінням мусульман України "УММА" фейкового листа від нібито сумського відділення Нацкорпусу з "колажем дикої якості з таким же диким текстом, з якого має слідувати, що українські націоналісти погрожують мусульманам".

"Явна мета цієї маячні - створити потік повідомлень "в Україні теж якісь радикали хочуть комусь відрізати голову і якось замішані ісламісти". Хто, кому і що збирається відрізати - для ініціаторів неважливо, важливий білий шум", - наголошує журналіст.

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Третім сюжетом, пише Копитько, є те, що "підконтрольні російському ГРУ медіа і спікери вже днів десять женуть інформаційну хвилю на тему "після Карабаху націоналісти або турки змусять Зеленського атакувати Донбас". Вже і терміни названо - атака на ОРДЛО нібито буде підготовлена ​​до початку лютого. Такого градуса істерії не було вже давно. Безперервно ллється контент про перекидання українських військ, про десятки ешелонів з танками, про зграї байрактарів тощо".

На думку журналіста, "весь цей треш свідчить про те, що готується якась серйозна провокація. Для цього інфополе накачується вкиданнями про "нацистів"".

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Причиною цього, зазначає Копитько, є те, що Росії так і не вдалося домогтися капітуляції України і зняти санкції.

"Навпаки. За цей час було неодноразово проявлено, що Кремль не хоче миру, і жодні відмовки вже не працюють. При цьому Москва не зуміла домогтися реваншу політичним шляхом - місцеві вибори проросійські сили не виграли. А встановлене на Донбасі відносне перемир'я працює проти т. зв. "ЛДНР" ... Тому будуть розхитувати", - резюмує він.