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У Закарпатській області затримали двох контрабандистів на мотодельтаплані, - Держприкордонслужба. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У ніч на 2 грудня в Закарпатській області співробітники Держприкордонслужби спільно зі співробітниками СБУ затримали двох контрабандистів на мотодельтаплані.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.

"Протиправні елементи, які не бажають відмовлятися від звичної для них "трудової діяльності", вишукують нові способи переміщення тютюнових виробів за кордон, серед яких – використання літальних апаратів. Один із них виявили та вилучили у контрабандистів сьогодні вночі військовослужбовці головного оперативно-розшукового відділу та мобільного підрозділу Мукачівського прикордонного загону спільно зі співробітниками СБУ. Проведення заходів відбулося за процесуального керівництва прокуратури в Закарпатській області", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що дельтаплан контрабандистів затримали одразу після приземлення неподалік населеного пункту Ільниця Іршавського району Закарпатської області під час реалізації оперативної інформації. Також правоохоронці затримали двох пілотів, які керували дельтапланом. Крім того, під час огляду місця події правоохоронці виявили та вилучили прилади навігації з прокладеними маршрутами, радіостанції, флеш-носії, планшет та пристрої, що використовуються під час посадки літального апарату.

У Закарпатській області затримали двох контрабандистів на мотодельтаплані, - Держприкордонслужба 01

На цей час вже відомо, що затримані громадяни неодноразово здійснювали незаконне переміщення тютюнових виробів до Румунії. Про виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого ст. 334 КК України "Порушення правил міжнародних польотів", направлено повідомлення до Головного управління СБУ в Закарпатській області.

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Літальний апарат у контрабандистів наразі вилучено та доправлено до Мукачівського прикордонного загону. Слідчі заходи тривають.

У Закарпатській області затримали двох контрабандистів на мотодельтаплані, - Держприкордонслужба 02
У Закарпатській області затримали двох контрабандистів на мотодельтаплані, - Держприкордонслужба 03
У Закарпатській області затримали двох контрабандистів на мотодельтаплані, - Держприкордонслужба 04
У Закарпатській області затримали двох контрабандистів на мотодельтаплані, - Держприкордонслужба 05
У Закарпатській області затримали двох контрабандистів на мотодельтаплані, - Держприкордонслужба 06
У Закарпатській області затримали двох контрабандистів на мотодельтаплані, - Держприкордонслужба 07
Фото: сайт Держприкордонслужби

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (5975) контрабанда (1823) Правоохоронні органи (2708) силовики (2513)


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Топ коментарі
+5
На жаль, при діючій владі напрямок саме той...
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02.12.2020 11:14
+3
Інженерна думка у хлопців працює чітко...
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02.12.2020 11:08
+2
Тільки не в тому напрямку......
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02.12.2020 11:10
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Інженерна думка у хлопців працює чітко...
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02.12.2020 11:08 Відповісти
Тільки не в тому напрямку......
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02.12.2020 11:10 Відповісти
На жаль, при діючій владі напрямок саме той...
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02.12.2020 11:14 Відповісти
отакі в перервах між польотами можуть і відосіки під дорожним знаком берегово записувати...
зараз відосіки можуть записувати всі, не тільки президент, який боїться наживо зі своїм виборцем спілкуватись
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02.12.2020 11:33 Відповісти
Думаете при других по другому было? )))
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02.12.2020 11:34 Відповісти
а при других меньше бюджет деребанили? или больше ДОСТОЙНОЙ работы было в областях или селах?
при ком из брауни бОльшая часть граждан могла ОФИЦИАЛЬНО работать и жить ДОСТОЙНО?
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02.12.2020 11:36 Відповісти
При усіх діючих владах.
Хлопці будують "будки". В чому проблема? Чи ви, особисто, всі податки і збори сплатили?
Чи ви не користувались (не користуєтесь) службовим положенням?
От з цього все й починається.
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02.12.2020 13:36 Відповісти
впізнаю... - це я їм двигун від сузукі свіфт для мотодельтоплана продав...
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02.12.2020 11:18 Відповісти
не заважайте людям працювати - тим більше вони імпортери ...
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02.12.2020 11:13 Відповісти
Меж нами памяти туман,
Ты как во сне, .
Наверное, только дельтаплан
Поможет мне, поможет мне.
Наивно это и смешно,
Но так легко моим плечам.
Уже зовет меня в полет
Мой дельтаплан, мой дельтаплан
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02.12.2020 11:16 Відповісти
Які талановиті і працьовиті!
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02.12.2020 11:26 Відповісти
Наивно это и смешно но так лехко.. моим плечам..
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02.12.2020 11:33 Відповісти
Романтики ептыть..
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02.12.2020 11:34 Відповісти
такими темпами пора скидывать зигар с околоземной орбиты..
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02.12.2020 11:36 Відповісти
На фронт их надо. Там такая смекалка на вес золота.
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02.12.2020 11:36 Відповісти
Та хай вивозять ту отруту, чого поичепилися... а ... забув... долю хочуть.
Бусом за 200-300€ можно вивезти що завгодно, треба просто знати людину потрібну. Завжди було й при янєлоху нікуди не поділось. Летають щоб Румунський кордон обійти.
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02.12.2020 15:37 Відповісти
 
 