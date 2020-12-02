У Закарпатській області затримали двох контрабандистів на мотодельтаплані, - Держприкордонслужба. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
У ніч на 2 грудня в Закарпатській області співробітники Держприкордонслужби спільно зі співробітниками СБУ затримали двох контрабандистів на мотодельтаплані.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.
"Протиправні елементи, які не бажають відмовлятися від звичної для них "трудової діяльності", вишукують нові способи переміщення тютюнових виробів за кордон, серед яких – використання літальних апаратів. Один із них виявили та вилучили у контрабандистів сьогодні вночі військовослужбовці головного оперативно-розшукового відділу та мобільного підрозділу Мукачівського прикордонного загону спільно зі співробітниками СБУ. Проведення заходів відбулося за процесуального керівництва прокуратури в Закарпатській області", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що дельтаплан контрабандистів затримали одразу після приземлення неподалік населеного пункту Ільниця Іршавського району Закарпатської області під час реалізації оперативної інформації. Також правоохоронці затримали двох пілотів, які керували дельтапланом. Крім того, під час огляду місця події правоохоронці виявили та вилучили прилади навігації з прокладеними маршрутами, радіостанції, флеш-носії, планшет та пристрої, що використовуються під час посадки літального апарату.
На цей час вже відомо, що затримані громадяни неодноразово здійснювали незаконне переміщення тютюнових виробів до Румунії. Про виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого ст. 334 КК України "Порушення правил міжнародних польотів", направлено повідомлення до Головного управління СБУ в Закарпатській області.
Літальний апарат у контрабандистів наразі вилучено та доправлено до Мукачівського прикордонного загону. Слідчі заходи тривають.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
зараз відосіки можуть записувати всі, не тільки президент, який боїться наживо зі своїм виборцем спілкуватись
при ком из брауни бОльшая часть граждан могла ОФИЦИАЛЬНО работать и жить ДОСТОЙНО?
Хлопці будують "будки". В чому проблема? Чи ви, особисто, всі податки і збори сплатили?
Чи ви не користувались (не користуєтесь) службовим положенням?
От з цього все й починається.
Ты как во сне, .
Наверное, только дельтаплан
Поможет мне, поможет мне.
Наивно это и смешно,
Но так легко моим плечам.
Уже зовет меня в полет
Мой дельтаплан, мой дельтаплан
Бусом за 200-300€ можно вивезти що завгодно, треба просто знати людину потрібну. Завжди було й при янєлоху нікуди не поділось. Летають щоб Румунський кордон обійти.