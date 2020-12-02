У Закарпатській області затримали двох контрабандистів на мотодельтаплані, - Держприкордонслужба. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У ніч на 2 грудня в Закарпатській області співробітники Держприкордонслужби спільно зі співробітниками СБУ затримали двох контрабандистів на мотодельтаплані.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.

"Протиправні елементи, які не бажають відмовлятися від звичної для них "трудової діяльності", вишукують нові способи переміщення тютюнових виробів за кордон, серед яких – використання літальних апаратів. Один із них виявили та вилучили у контрабандистів сьогодні вночі військовослужбовці головного оперативно-розшукового відділу та мобільного підрозділу Мукачівського прикордонного загону спільно зі співробітниками СБУ. Проведення заходів відбулося за процесуального керівництва прокуратури в Закарпатській області", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що дельтаплан контрабандистів затримали одразу після приземлення неподалік населеного пункту Ільниця Іршавського району Закарпатської області під час реалізації оперативної інформації. Також правоохоронці затримали двох пілотів, які керували дельтапланом. Крім того, під час огляду місця події правоохоронці виявили та вилучили прилади навігації з прокладеними маршрутами, радіостанції, флеш-носії, планшет та пристрої, що використовуються під час посадки літального апарату.

На цей час вже відомо, що затримані громадяни неодноразово здійснювали незаконне переміщення тютюнових виробів до Румунії. Про виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого ст. 334 КК України "Порушення правил міжнародних польотів", направлено повідомлення до Головного управління СБУ в Закарпатській області.

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Літальний апарат у контрабандистів наразі вилучено та доправлено до Мукачівського прикордонного загону. Слідчі заходи тривають.













Фото: сайт Держприкордонслужби