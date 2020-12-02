Патрульні поліцейські затримали в одному з ТЦ Києва жінку, яка публічно нюхала наркотики. ФОТОрепортаж

У Києві у вівторок ввечері патрульні поліцейські приїхали на виклик про бійку в торговому центрі на вул. Декабристів, однак замість цього затримали жінку, яка публічно вживала наркотики.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні патрульної поліції Києва у Facebook.

"Виявилося, сторони самостійно владнали конфлікт, тож патрульні саме збиралися виходити з приміщення, коли їхню увагу привернула жінка. Громадянка сиділа за столиком та, попри присутність інших людей, нюхала зі столика білий порошок", - йдеться в повідомленні.

У жінки також був із собою пакетик з такою ж білою речовиною. "На запитання інспекторів громадянка підтвердила, що вживає наркотик", - розповіли у відомстві.

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