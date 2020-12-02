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Патрульні поліцейські затримали в одному з ТЦ Києва жінку, яка публічно нюхала наркотики. ФОТОрепортаж

У Києві у вівторок ввечері патрульні поліцейські приїхали на виклик про бійку в торговому центрі на вул. Декабристів, однак замість цього затримали жінку, яка публічно вживала наркотики.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні патрульної поліції Києва у Facebook.

"Виявилося, сторони самостійно владнали конфлікт, тож патрульні саме збиралися виходити з приміщення, коли їхню увагу привернула жінка. Громадянка сиділа за столиком та, попри присутність інших людей, нюхала зі столика білий порошок", - йдеться в повідомленні.

У жінки також був із собою пакетик з такою ж білою речовиною. "На запитання інспекторів громадянка підтвердила, що вживає наркотик", - розповіли у відомстві.

Також дивіться: Виготовляв амфетамін на кухні і розсилав поштою: в Києві затримали наркоторговця. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Патрульні затримали особу та викликали на місце слідчо-оперативну групу Дарницького управління поліції

Патрульні поліцейські затримали в одному з ТЦ Києва жінку, яка публічно нюхала наркотики 01
Патрульні поліцейські затримали в одному з ТЦ Києва жінку, яка публічно нюхала наркотики 02
Патрульні поліцейські затримали в одному з ТЦ Києва жінку, яка публічно нюхала наркотики 03
Патрульні поліцейські затримали в одному з ТЦ Києва жінку, яка публічно нюхала наркотики 04

Автор: 

Київ (19461) наркотики (1447) патрульна поліція (1442)


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Топ коментарі
+20
презику можна а чё ей нельзя?
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02.12.2020 11:43
+18
наверно, это внештатный советник Ермака.. судя по размеру дозы, точно внештатный..
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02.12.2020 11:40
+12
Ленка? ))))))
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02.12.2020 11:45
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От вже ж покидьки! МАЙО тело, майо дело!!!!
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02.12.2020 11:29 Відповісти
Вона проходила тренінг до Офісу ПреЗЕдента!
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02.12.2020 12:39 Відповісти
Дура, не поделилась счастьем с ментами авакова.
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02.12.2020 11:29 Відповісти
С Бубочкой твоим не поделилась!
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02.12.2020 12:37 Відповісти
Что, ментяра, не нравится? Можешь и зебобику заодно лизнуть. Или, так уважаемому тобой бубочке, ты же его так почитаешь, что пишешь с заглавной буквы.
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02.12.2020 16:10 Відповісти
То экспресс анализ на коронавирус.
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02.12.2020 11:31 Відповісти
-Герой романа предпочел миленькой Наташке («высокая грудь, зеленые глаза и крепкая линия бедер») преступную кокаинистку Эсмеральду («плоская грудь, хищные зубы и горловой тембр голоса»). (с)
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02.12.2020 12:50 Відповісти
А что, уже и употреблять нельзя? Мусора не люди. (С)
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02.12.2020 11:36 Відповісти
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02.12.2020 11:36 Відповісти
тема драки в торговом центре не раскрыта...как и сисек..
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02.12.2020 11:40 Відповісти
публічно можна курити коноплі...з лікувальною метою, звичайно...
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02.12.2020 11:38 Відповісти
наверно, это внештатный советник Ермака.. судя по размеру дозы, точно внештатный..
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02.12.2020 11:40 Відповісти
то ********** поделился с выборцами
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02.12.2020 12:03 Відповісти
Чумачєча тітка пригортала до себе увагу. Звідки б ця зубожіла взяла гроші на кокс, лише подивіться на неї. Скоріше за все там у пакетику дитяче харчування або цукрова пудра.
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02.12.2020 12:33 Відповісти
презику можна а чё ей нельзя?
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02.12.2020 11:43 Відповісти
Ленка? ))))))
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02.12.2020 11:45 Відповісти
Та ніби схожа на "Мері Поппінс", жовтий зонтик повинен там бути.
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02.12.2020 11:54 Відповісти
Надька?
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02.12.2020 11:59 Відповісти
у Надьки на шее висел гранатомёт и танковая мина на спине хаха
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02.12.2020 12:04 Відповісти
Комусь можна, а їй що, не можна? Яке ж гендерне насильство, ще й відосик зняли!
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02.12.2020 11:52 Відповісти
А если кто-то будет нюхать со стола стиральный порошок - его тоже заметут ?
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02.12.2020 11:59 Відповісти
Да. И волшебным образом в мусарне он превратится в высококачественный кокаин.
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02.12.2020 12:01 Відповісти
Вот и будущий президент нарисовался
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02.12.2020 12:18 Відповісти
Прикольно буде, якщо експертиза з'ясує, що це цукрова пудра, а тьотя божевільна екстремалка.
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02.12.2020 12:26 Відповісти
Шизофренічка. В пакетику- сода.
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02.12.2020 12:26 Відповісти
А шо, зебик до сих пор еще не легитимизировал наркоту... Наивная, поди, поверила...на слово.
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02.12.2020 12:32 Відповісти
"Доктора Фрейда" сюди!!! Хай покричить на форумі про "порушення права на приватне життя...". Він другу добу "з штанів вискакує...", доводячи, що депутат в сесійній залі Верховної Ради мав право на інтимну переписку, а журналіст, знімаючи це "дійство", з ложі для журналістів, що призначена саме для фотографування, порушив права громадянина...
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02.12.2020 13:26 Відповісти
 
 