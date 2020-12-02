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Українська ППО в рамках навчань спробує перехопити американський БПЛА MQ-9 Reaper. ФОТО

Українська протиповітряна оборона вперше спробує перехопити американський безпілотний літальний апарат MQ-9 Reaper. Військові перевірятимуть, чи зможе безпілотник здолати українську ППО в рамках спільних навчань.

Про це повідомили в Командуванні Повітряних Сил ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

Навчання відбудуться в зоні відповідальності повітряного командування "Захід". У ЗСУ зазначили, що ці тренування є вкрай важливим елементом співпраці з фахівцями ППО командування ВПС США в Європі.

Мета таких навчань - обмін досвідом у сфері протиповітряної оборони.

"Це гарна можливість перейняти величезний досвід наших американських друзів, отримати деяку матеріально-технічну підтримку, – заявив тимчасово виконуючий обов’язки командувача повітряного командування "Захід" генерал-майор Дмитро Карпенко.

Також читайте: ЗСУ наступного року планують взяти участь у 22 багатонаціональних навчаннях: вісім з них відбудуться на території України, - Таран

За словами Кевіна О’Браєна це надасть підтримку українським підрозділам ППО у ході застосування наземних засобів зенітних ракетних військ повітряного командування.

Ці двосторонні навчання відбуваються в рамках спільних українсько-американських навчань "Чисте небо".

Українська ППО в рамках навчань спробує перехопити американський БПЛА MQ-9 Reaper 01
Українська ППО в рамках навчань спробує перехопити американський БПЛА MQ-9 Reaper 02
Українська ППО в рамках навчань спробує перехопити американський БПЛА MQ-9 Reaper 03

Українська ППО в рамках навчань спробує перехопити американський БПЛА MQ-9 Reaper 04

Автор: 

безпілотник (4148) ППО (3184) військові навчання (2775)


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Топ коментарі
+19
Дуже цікавий виклик нашій ППО!
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02.12.2020 11:45
+9
Заодно америкосы проверят и рашистску пво она почти идентична
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02.12.2020 11:52
+9
Амери підсилять можливості нашої ППО проти лаптєй. Це добре.
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02.12.2020 11:54
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Дуже цікавий виклик нашій ППО!
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02.12.2020 11:45 Відповісти
Заодно америкосы проверят и рашистску пво она почти идентична
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02.12.2020 11:52 Відповісти
Так для цього ця об'ява і робиться. Те що системи ППО у нас з кацапами однакові, то є факт! Але ж кацапи не відмовляться від намаганням стежити за Раптором теж. І ось тут їх американці вивчатимуть.
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02.12.2020 12:00 Відповісти
Не самая сложная цель. Большая, медленная и не маневренная.
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02.12.2020 11:58 Відповісти
Байрактар такий самий. Однак що він робив у Карабаху!!!
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02.12.2020 12:02 Відповісти
Издеваешься)) Байрактар раза в три-четыре меньше. Рипер по габаритам - небольшой истребитель
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02.12.2020 12:57 Відповісти
Побольше, чем Ф-15 будет, даже больше, чем штурмовик А-10.
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02.12.2020 13:03 Відповісти
Эти Риперы по украинской ПВО стрелять не будут, в отличии от Байрактаров по армянской.
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02.12.2020 13:05 Відповісти
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02.12.2020 11:45 Відповісти
ППО буде відслідковувати, якщо взагалі його побачить, до першого пострілу MQ-9 Reaper
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02.12.2020 11:47 Відповісти
Аккуратнее там с учениями - поломаете дорогую вещь.
И нам его не подарят через 20 лет.
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02.12.2020 11:50 Відповісти
..мандишь,"придурок лагерный"..."оплата" сдельная от "ху*ла"???
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02.12.2020 13:24 Відповісти
Интересно. По сути у Украины предидущая версия ПВО, которая сейчас у РФ. Если перехватит даже более устаревший эквипмент, то....
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02.12.2020 11:51 Відповісти
... то уж "Байрактары" тем более будут падать как снег
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02.12.2020 12:09 Відповісти
Не факт. Все познается с опытом ведения боевых действий.
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02.12.2020 12:36 Відповісти
А опыт говорит, что Байрактары уничтожили новейшие РЭБ и Панцыри РФ, находящиеся в зоне боестолкновений в Сирии. То же произошло и в Карабахе.
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02.12.2020 12:40 Відповісти
у кацапов ПВО гораздо хуже - какие-то мутные новые системы, в то время как у Украины проверенные полувеком эксплуатации шедевры технической мысли...нагнем лаптей как здрасьте...
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02.12.2020 12:23 Відповісти
Ну, в РФ, такой же застой, только денег больше дают в эти разработки.
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02.12.2020 12:37 Відповісти
да еще хуже даже, потому как свободы у них нет...ну вот такой они народ...
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02.12.2020 12:55 Відповісти
Ума у россиян еще меньше, чем у граждан Украины. Да и откуда там прогрессу взяться, если ввели государственный капитализм. Частное-только палатки торговые и туалеты. Где ж разработкам то взятся. Конкуренции- никакой.
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02.12.2020 15:16 Відповісти
какие в кацапии туалеты, я вас умоляю, сортиры во дворах многоэтажек с вырытыми ямами...странно что интилихтуалам вроде вас такое ще не ведомо...а авиацыи и ПВО у них совсем нет...вернее есть что-то, что им китайцы из жалости подарили, но это не очень современное и уж тем более не качественное...все будет хорошо...
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02.12.2020 15:36 Відповісти
Не, сортиры во дворах многоэтажек еще при Брежневе ливидировали. Остались токо в райцентрах нечерноземья, сибири и дальнего востока. Какая у Расссеи ПВО-в Сирии видно. Барьяктары, хваленые Панцыри и "новейшие станции РЭБ "Борисоглебски"и "Инфауны"в шелуху скрошили. Или ты телевизор не смотришь, а чебурнет токо по часам выдают?
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02.12.2020 20:09 Відповісти
то отправят результаты напрямую в МО рашки - им будет интересно.)
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02.12.2020 13:00 Відповісти
Тільки обережно, 60+ лімонів баксів на дорозі не валяються.
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02.12.2020 11:52 Відповісти
Ну, судя по армянам, нам огого как пргидится этот опыт.
Вперед Шилки, Осы и Торы, Рагнарок кацапам обеспецен.... + перехватчики ваты, и вот....::::
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02.12.2020 11:52 Відповісти
Українська ППО в рамках навчань спробує перехопити американський БПЛА MQ-9 Reaper - Цензор.НЕТ 4707
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02.12.2020 11:54 Відповісти
Бонопарт!
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02.12.2020 11:56 Відповісти
Просто мудак.
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02.12.2020 14:49 Відповісти
Одно другому не мешает...
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02.12.2020 14:53 Відповісти
Амери підсилять можливості нашої ППО проти лаптєй. Це добре.
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02.12.2020 11:54 Відповісти
Самім треба ...
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02.12.2020 12:18 Відповісти
его невозможно перехватить...он ведь американский...
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02.12.2020 12:19 Відповісти
Хорошее дело!
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02.12.2020 12:30 Відповісти
байрактары победили массовостью и не слишком завышенной ценой.
на пару очень дорогих беспилотников есть смысл тратить ракеты, а на несколько десятков дешевых беспилотников ракет может не хватить.
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02.12.2020 13:21 Відповісти
США хотят узнать смогут ли советские системы сбить их беспилотник. Походу во всех этих учениях Украина имитатор России.
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02.12.2020 13:35 Відповісти
Українська ППО в рамках навчань спробує перехопити американський БПЛА MQ-9 Reaper - Цензор.НЕТ 3489
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02.12.2020 14:44 Відповісти
Он улетит из Украины подавленным и в депрессии
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02.12.2020 15:03 Відповісти
шо там штати купують українське ?Українська ППО в рамках навчань спробує перехопити американський БПЛА MQ-9 Reaper - Цензор.НЕТ 1700
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02.12.2020 15:04 Відповісти
https://allkharkov.ua/news/pro/boi-mejdy-pvo-armenii-i-azerbaidjanskim-bespilotnikom-video.html --------- как только БПЛ вышел на боевой курс так сразу и подбили, а сколько он уходил от огня ПВО.
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02.12.2020 16:42 Відповісти
Арму 3 решил нам показать?))) У ***** научился?)))
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06.12.2020 05:56 Відповісти
 
 