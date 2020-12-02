Українська ППО в рамках навчань спробує перехопити американський БПЛА MQ-9 Reaper. ФОТО
Українська протиповітряна оборона вперше спробує перехопити американський безпілотний літальний апарат MQ-9 Reaper. Військові перевірятимуть, чи зможе безпілотник здолати українську ППО в рамках спільних навчань.
Про це повідомили в Командуванні Повітряних Сил ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
Навчання відбудуться в зоні відповідальності повітряного командування "Захід". У ЗСУ зазначили, що ці тренування є вкрай важливим елементом співпраці з фахівцями ППО командування ВПС США в Європі.
Мета таких навчань - обмін досвідом у сфері протиповітряної оборони.
"Це гарна можливість перейняти величезний досвід наших американських друзів, отримати деяку матеріально-технічну підтримку, – заявив тимчасово виконуючий обов’язки командувача повітряного командування "Захід" генерал-майор Дмитро Карпенко.
За словами Кевіна О’Браєна це надасть підтримку українським підрозділам ППО у ході застосування наземних засобів зенітних ракетних військ повітряного командування.
Ці двосторонні навчання відбуваються в рамках спільних українсько-американських навчань "Чисте небо".
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Вперед Шилки, Осы и Торы, Рагнарок кацапам обеспецен.... + перехватчики ваты, и вот....::::
на пару очень дорогих беспилотников есть смысл тратить ракеты, а на несколько десятков дешевых беспилотников ракет может не хватить.