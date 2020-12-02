Депутатка "Слуги народу" Криворучкіна надягла в Раду годинник за $27 тис. ФОТО
Народна депутатка "Слуги народу" Олена Криворучкіна прийшла на засідання Верховної Ради в елітному годиннику Hublot вартістю 27 тис. доларів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, фотографію годинника із залу парламенту показав кореспондент "Апострофа" Олександр Гончаров.
Годинник Hublot, який помітили у нардепки, коштує 27 тисяч доларів.
Топ коментарі
+46 Прощай немытая раССея
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а криворучкиной руки ніколи не крали...
Слава зебілам !
Гіп, гіп, ура !
Це ж улюблений бред резидента !
І це зовсім не зебільна корупція, НІ !
Такого не може бути !
Чого ж вас це зараз не обходить ?
Бо ви за це боролись ?
За новий годинник для лисіющої баби ? За походеньки пристаркуватого телепня ?
За корабельну сосну ?
Вітаю. Ваші не крадуть. Ага...Ваші просто мародерять і на війні, і на карантині.
Вже немає парадів. Вже немає армії. Вже немає війни. Можна забути про мову. Какая разніца...
Плювати на загиблих. Плювати , що їсть солдат, в чому він вдягнутий, чим озброєний, скільки заробляє.
Головне, що нарешті, ваша влада тягає по судах ненависного вам Порошенка - за організацію контрнаступу в 2014 році, за конкурси на посади.
Типо - желтые штаны, два раза кю.
Уже лет 20 в моем окружении никто не носит часы и только последние годы начали носить пластиковые смарты.
https://censor.net/ru/comments/locate/3234509/01921499-fd70-72a9-a97a-650b0168b75a
Елена Криворучкина баллотировалась по 32 округу в Кривом Роге. Она эколог, экономист и активный участник предвыборной кампании президента Зеленского.
В прессе была информация о том, что Елена Криворучкина является кумой жены нардепа Юрия Корявченкова (Юзик).
Народная депутатка задекларировала часы bvlgari (DVP30C2GDL PO 1607) стоимостью 11 тысяч 200 гривен. У декларантки есть автомобиль Renault Logan 2012 года.
От аппарата Верховной Рады Елена Криворучкина получила 174 211 гривен. Зарплата в университете имени Вадима Гетьмана (там она работает на кафедре бизнес-экономики и предпринимательства ) составила 128 548 гривен. Также Криворучкина получила оплату за обучение от "Слуги народа" 22 299 гривен.
Деньги народная депутатка хранит наличными 92 700 долларов, 54 300 евро, 75 000 гривен.
Олена Криворучкіна народилася 18 жовтня 1971 року в місті https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%A0%D1%96%D0%B3 Кривий Ріг .
Криворучкіна закінчила https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82 Криворізький державний педагогічний університет за спеціальністю «Біологія» з додатковою спеціальністю «Хімія»https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BA%D1%96%D0%BD%D0%B0_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-5 [5] та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%9A%D0%9D%D0%95%D0%A3_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%92%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B0_%D0%93%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0 Криворізький економічний інститут КНЕУ імені Вадима Гетьмана за спеціальністю «Економіка підприємства»https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BA%D1%96%D0%BD%D0%B0_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-6 [6] .
З 1996 року Олена Криворучкіна працювала у Криворізькому економічному інституті.
У 2019 році Криворучкіна була https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%B2%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96_2019 обрана Народним депутатом в Кривому Розі.
І теж сексуально стурбована, як і більшість "неукраїнських слуг".
Головне, що ця криворога хабалка навіть не має бажання якось скрити свої "доходи". Ні, вона усім показує, яка вона зараз "багат панянка"..
А ну где там зебилы, рассказывающие, что ЗЕленые не воруют?
Эта одесская тетка по жизни притрушеная. Полный разрыв причинно-следственных связей. Типичный пример, кстати. Я бы сказал - эталон зебилизма.
https://kp.ua/politics/646132-ne-zavyduite-elena-kryvoruchkyna-prokommentyrovala-yntymnuui-perepysku-v-rade
Ты смотри, сколько на божьих тварях можно поднять