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Депутатка "Слуги народу" Криворучкіна надягла в Раду годинник за $27 тис. ФОТО

Народна депутатка "Слуги народу" Олена Криворучкіна прийшла на засідання Верховної Ради в елітному годиннику Hublot вартістю 27 тис. доларів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, фотографію годинника із залу парламенту показав кореспондент "Апострофа" Олександр Гончаров.

Годинник Hublot, який помітили у нардепки, коштує 27 тисяч доларів.

Депутатка Слуги народу Криворучкіна надягла в Раду годинник за $27 тис 01

Криворучкіна пройшла на виборах у Раду по мажоритарному округу в Кривому Розі. Раніше працювала доценткою економічного університету.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" Гетманцев надягнув у Раду годинник за $ 10,5 тисяч. ФОТО

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ВР (14971) годинник (73) Слуга народу (2812)


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+46
Депутат "Слуги народа" Криворучкина надела в Раду часы за $27 тыс - Цензор.НЕТ 1716
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02.12.2020 13:33
+33
с такой фамилией ее надо сделать символом власти
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02.12.2020 13:29
+27
Это такая "опознавалка" для своих. Если на тебе надето больше чем ты за десять лет официально зарабатываешь, значить ты "свой" и с тобой можно "порешать".
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02.12.2020 13:32
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Правила форума Рада форумчан
с такой фамилией ее надо сделать символом власти
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02.12.2020 13:29 Відповісти
Депутат "Слуги народа" Криворучкина надела в Раду часы за $27 тыс - Цензор.НЕТ 1716
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02.12.2020 13:33 Відповісти
тю-ю, у путина в любовницах - кривоногих(тоже фамилия)...
а криворучкиной руки ніколи не крали...
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02.12.2020 13:49 Відповісти
-Подавали не то чтоб мало, но как-то… невесело.(с)
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02.12.2020 14:06 Відповісти
Заработала кривыми ручками!
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02.12.2020 13:29 Відповісти
Заработала чем смогла,ведь там по факту всё кривое,включая мозги и зубы.
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02.12.2020 13:45 Відповісти
по 20 дол за іспит.
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02.12.2020 15:23 Відповісти
Депутат "Слуги народа" Криворучкина надела в Раду часы за $27 тыс - Цензор.НЕТ 3056
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02.12.2020 13:30 Відповісти
На черную пятницу купила -99%, очередь выстояла, впереди было 449 человек, но слава парламенту хватило часиков на всех.
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02.12.2020 13:32 Відповісти
Надоцентила в економічному університеті...
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02.12.2020 13:45 Відповісти
Это такая "опознавалка" для своих. Если на тебе надето больше чем ты за десять лет официально зарабатываешь, значить ты "свой" и с тобой можно "порешать".
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02.12.2020 13:32 Відповісти
Вона тепер бохата.
Слава зебілам !
Гіп, гіп, ура !
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02.12.2020 13:33 Відповісти
Путин -- Хубло, милая Ксения? Нет, Бланпа!
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02.12.2020 13:35 Відповісти
Нарешті, Антоне, ви це визнали.
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02.12.2020 13:43 Відповісти
Для тебя, ласковая Ксения, всё что угодно. Ты ж меня знаешь!
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02.12.2020 16:44 Відповісти
Уже прибарахлились внукам хватить
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02.12.2020 13:34 Відповісти
Яка дєвочка. Просто мєчта. Мнє б такую.
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02.12.2020 13:34 Відповісти
Hublot !

Це ж улюблений бред резидента !
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02.12.2020 13:34 Відповісти
Богатым быть не запретишь.
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02.12.2020 13:35 Відповісти
Банда кривых
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02.12.2020 13:36 Відповісти
перед кем выпендриваешься криворукая? перед пересичными украинцами? это тебе своей слуге изик каломыйский дал? а маеток у тебя есть? а порш кайен? а пентхаус на печерске? а детки в лондоне? амкто тебя в слуги пристроил? доцент блин.... вовика учила????
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02.12.2020 13:36 Відповісти
У каждой нормальной женщины есть часы, драгоценности, которые ей дарит муж. Это не коррупция. Ни о чем.
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02.12.2020 13:37 Відповісти
Ой...не було все життя, а тут за рік в раді з'явились.
І це зовсім не зебільна корупція, НІ !
Такого не може бути !
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02.12.2020 13:40 Відповісти
Ксения, мне до лампочки ее часы, которые ей, кстати, не идут. Она и так крупная женщина , так плюс ещё большие часы, больше похожие на мужские. Я просто рассуждаю о том, что дорогие часы могут быть у женщины. Ведь никого не удивляет, что многие женщины водят свою машину, например. А тут прям событие. Я просто не разделяю мнение собрания 'пуритан', которые осуждают все и вся. Я предполагаю, что это подарок от мужа, например.
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02.12.2020 14:16 Відповісти
А раніше ви часто вдивлялись в годинники депутатів минулого скликання.
Чого ж вас це зараз не обходить ?
Бо ви за це боролись ?
За новий годинник для лисіющої баби ? За походеньки пристаркуватого телепня ?
За корабельну сосну ?
Вітаю. Ваші не крадуть. Ага...Ваші просто мародерять і на війні, і на карантині.
Вже немає парадів. Вже немає армії. Вже немає війни. Можна забути про мову. Какая разніца...
Плювати на загиблих. Плювати , що їсть солдат, в чому він вдягнутий, чим озброєний, скільки заробляє.
Головне, що нарешті, ваша влада тягає по судах ненависного вам Порошенка - за організацію контрнаступу в 2014 році, за конкурси на посади.
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02.12.2020 14:22 Відповісти
А вона нормальна женсчіна що вихваляється таким годинником перед нарідом?
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02.12.2020 13:44 Відповісти
Нет. Я тоже считаю, что дорогие часы и сумки , будучи депутатом, лучше оставить дома.
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02.12.2020 14:18 Відповісти
Зебилы такие зебилы
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02.12.2020 13:47 Відповісти
там мантра засіла - аби не Петя.
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02.12.2020 13:54 Відповісти
https://censor.net/ru/user/228276, ні про що це, власне, ви.
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02.12.2020 14:05 Відповісти
Цікаво буде пошукати твої коменти в темі про сумку Марини Порошенко. Увечері займуся.
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02.12.2020 14:36 Відповісти
Моих комментов про сумки нет и быть не может. Тем более Марины Порошенко. У неё хороший вкус. Я могла писать о каком-нибудь редикюле Луценко Иры, за безвкусие, и то вряд ли.
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02.12.2020 14:46 Відповісти
ОК, повірю на слово. Татьяна Помолова точно тоді обурювалася, пам'ятаю, але вона зрозуміла що накоїла і зараз у фейсбуці посипає голову попелом і гірко кається що підтримувала Зеленського.
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02.12.2020 14:49 Відповісти
можу підказати, що знайдеш... Ачумельіе вьісказьівания о стиле, молодости да красоте первой Зе!Ленки и ее амбала мужа...
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02.12.2020 15:11 Відповісти
ніачьом твоє існування Татьяна Флай
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03.12.2020 17:34 Відповісти
Часы за абсолютной ненадобностью давно превратились в знаки различия быдла.
Типо - желтые штаны, два раза кю.
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02.12.2020 13:38 Відповісти
Почему же? Есть люди, которые ими увлекаются. И хорошие часы - они стоят своих денег.
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02.12.2020 13:44 Відповісти
Это, типо, не умеет пользоваться мобилой, приходится носить часы?
Уже лет 20 в моем окружении никто не носит часы и только последние годы начали носить пластиковые смарты.
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02.12.2020 14:10 Відповісти
А в моём окружении многие носят часы. И механические, и кварцевые, и электронные.
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02.12.2020 14:22 Відповісти
Якщо слуги мають такі годинники, то боюсь навіть уявити які годинники носить нарід якому вони служать.
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02.12.2020 13:41 Відповісти
За 27 тысяч кувейтских динаров!
https://censor.net/ru/comments/locate/3234509/01921499-fd70-72a9-a97a-650b0168b75a
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02.12.2020 13:59 Відповісти
так погранцы такие нашли в ящике на берегу))))))
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02.12.2020 13:42 Відповісти
Та Шо ви до тих часів прицепилися,це ж звичайна китайська підробка за 27$.Скажи правду Рівноручкіна.
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02.12.2020 13:43 Відповісти
скоро будут новости, о том, кто в каких трусах пришел. идиотизм
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02.12.2020 13:44 Відповісти
одни трусы у них как минимальная пенсия
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02.12.2020 13:54 Відповісти
///
Елена Криворучкина баллотировалась по 32 округу в Кривом Роге. Она эколог, экономист и активный участник предвыборной кампании президента Зеленского.
В прессе была информация о том, что Елена Криворучкина является кумой жены нардепа Юрия Корявченкова (Юзик).

Народная депутатка задекларировала часы bvlgari (DVP30C2GDL PO 1607) стоимостью 11 тысяч 200 гривен. У декларантки есть автомобиль Renault Logan 2012 года.
От аппарата Верховной Рады Елена Криворучкина получила 174 211 гривен. Зарплата в университете имени Вадима Гетьмана (там она работает на кафедре бизнес-экономики и предпринимательства ) составила 128 548 гривен. Также Криворучкина получила оплату за обучение от "Слуги народа" 22 299 гривен.
Деньги народная депутатка хранит наличными 92 700 долларов, 54 300 евро, 75 000 гривен.
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02.12.2020 13:44 Відповісти
А шо такоє? Вона, проста жіночка, з народу, і "чесно заробила".

Олена Криворучкіна народилася 18 жовтня 1971 року в місті https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%A0%D1%96%D0%B3 Кривий Ріг .
Криворучкіна закінчила https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82 Криворізький державний педагогічний університет за спеціальністю «Біологія» з додатковою спеціальністю «Хімія»https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BA%D1%96%D0%BD%D0%B0_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-5 [5] та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%9A%D0%9D%D0%95%D0%A3_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%92%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B0_%D0%93%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0 Криворізький економічний інститут КНЕУ імені Вадима Гетьмана за спеціальністю «Економіка підприємства»https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BA%D1%96%D0%BD%D0%B0_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-6 [6] .
З 1996 року Олена Криворучкіна працювала у Криворізькому економічному інституті.

У 2019 році Криворучкіна була https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%B2%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96_2019 обрана Народним депутатом в Кривому Розі.

І теж сексуально стурбована, як і більшість "неукраїнських слуг".
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02.12.2020 13:47 Відповісти
ця **** звикла в унівіерситеті хабарі брати, а коли потрапила у ВРУ, то там їй дійсно "поперло"..
Головне, що ця криворога хабалка навіть не має бажання якось скрити свої "доходи". Ні, вона усім показує, яка вона зараз "багат панянка"..
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03.12.2020 14:33 Відповісти
"Депутат "Слуги народа" Криворучкина надела в Раду часы за $27 тыс." - почему не надеть, если своим слугам олигархи за нужное голосование тысячи долларов платят. - https://the-post.me/post/627-do-15-tys-dolariv-stalo-vidomo-skilky-zaroblyayut-slugy-narodu&ref=iua Виключена з "Слуги народу" Анна Скороход в інтерв'ю Яніні Соколовій розказала, скільки заробляють депутати з фракції. Вона заявила, що депутати партії монобільшості отримують зарплати в конвертах від $ 5 тисяч до $ 15 тисяч. https://the-post.me/post/627-do-15-tys-dolariv-stalo-vidomo-skilky-zaroblyayut-slugy-narodu&ref=iua#_blank Проте, за словами Скороход, більше за всіх заробляє "верхівка" фракції, а стандартний оклад дістається звичайним партійним функціонерам.
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02.12.2020 13:47 Відповісти
Які вони жлобьйо.... Такої концентрації гімна нагорі ще мабуть у нас не було...
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02.12.2020 13:48 Відповісти
Криворучкина сестра Кривоножкиной любовницы уХйла?
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02.12.2020 13:49 Відповісти
Лена Хубло.
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02.12.2020 13:52 Відповісти
А де же іще культурній людині поторгувати Хублом, як не в Раді?
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02.12.2020 13:55 Відповісти
а щоб відрехатись на питання прокурора, достатньо простої відповіді. насосала. законом не заборонено.
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02.12.2020 13:52 Відповісти
якщо у нас слуги народу такі багаті то уявляю заможність самого народу-
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02.12.2020 13:55 Відповісти
Эта тоже, наверное, не видела ни одного ФОПа, который заплатил 8 тыс грн налогов в год.
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02.12.2020 13:57 Відповісти
я такі га Aliexpress бачив за 20 баксів ))
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02.12.2020 13:58 Відповісти
Понятно что бабла там все натырили, но это совковое жлобство просто не прекращает умилять. Там наверное дома и ковры на стенах висят только не совковые, а китайские за стотыщь)) Хотя чего гадать все помнят дом Пшонки. Там у каждого второго такое.) В штатах я видел айтишников у которых годовой доход больше ляма баксов, с виду от наших студентов не отличишь, а тут.... это рагульство еще на долго.
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02.12.2020 14:01 Відповісти
В штатах, наверное, нет опции для сенаторов и для конгрессменов- деньги из госбюджета для улучшения бытовых условий, оздоровительные ( устали, м-ля), минус 50 процентов на оплату коммунальных, госдачи, спецтрансорт и охрана,специальная медицина (больничка феофания) и прочие санатории, супермашинюшки и прочее. А у наших верховных и властителей(кабмин) есть. И никто из наших никогда не откажется. Как и от премий в различных министерствах и госкомпаниях. За провалы тоже начисляют себе не слабые премиальные все чинушки. Совка нет? У нас? Да конечно. ( Для Цн. Надеюсь, что мой коммент не "перепрыгнит", как часто бывает).
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02.12.2020 15:17 Відповісти
Цыганский менталитет. В скандинавских странах нет такого выпендрежа. И люди самые счастливые и богатые в мире именно в этих странах.
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02.12.2020 14:08 Відповісти
Депутатка "Слуги народу" Криворучкіна надягла в Раду годинник за $27 тис - Цензор.НЕТ 3647
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02.12.2020 14:14 Відповісти
Поперло слуг народа , но Чечетов тоже говорили про ПР : мы пришли надолго
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02.12.2020 14:14 Відповісти
представьте сколько там денег если катлы стоят как квартира в запоорожье
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02.12.2020 14:17 Відповісти
соціальний ліфт з кривого Рогу в дії
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02.12.2020 14:18 Відповісти
Помню , дєятєль один припхав з Китаю відра два того "хубла", аналог справжніх по пидісят юанів, з красівими бамажками і порядковими номерами. Тулив де попало, а потім хтось з босів викупив оптом , дав хорошу ціну. Чи не звідти часікі? Впарили криворожським "конфіскат" , настало ж їхнє врємя...
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02.12.2020 14:21 Відповісти
Для них,Зелено и Конец эпохи бедности! Как пропукал Зе.
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02.12.2020 14:37 Відповісти
Сраный доцент из Кривого Рога с часами за 27 штук баксов.

А ну где там зебилы, рассказывающие, что ЗЕленые не воруют?
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02.12.2020 14:37 Відповісти
як вам ця Зе!білка? Підійде? https://censor.net/ua/comments/locate/3234509/01921499-fd64-715a-b21a-0248882ad7a2
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02.12.2020 15:18 Відповісти
Шаланды полные фекалий в Одессу Зеля приводил...

Эта одесская тетка по жизни притрушеная. Полный разрыв причинно-следственных связей. Типичный пример, кстати. Я бы сказал - эталон зебилизма.
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02.12.2020 15:50 Відповісти
знаю... Здогадуюсь, що на цьому не кінець та вона: "Ужас, что за дура" або "я так багато не вип'ю"...
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02.12.2020 15:54 Відповісти
А вот в тюльпанах она шарит. Вот лучше бы и занималась цветочками...
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02.12.2020 15:58 Відповісти
розсмішили... це як у неука весь табель в двійках, а по співу 5-ть... "Так ти падло, ще й співаєш?"
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02.12.2020 16:13 Відповісти
© "Ничто так не выдает принадлежность человека к низшим классам общества, как способность разбираться в дорогих часах и автомобилях"
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02.12.2020 14:55 Відповісти
А ви тут про кислородні концентратори
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02.12.2020 15:26 Відповісти
А что, закон запрещает им носить дорогие часы?
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02.12.2020 15:38 Відповісти
Возлюбленный подарил?))
https://kp.ua/politics/646132-ne-zavyduite-elena-kryvoruchkyna-prokommentyrovala-yntymnuui-perepysku-v-rade
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02.12.2020 16:04 Відповісти
Пир во время чумы полным ходом
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02.12.2020 16:06 Відповісти
Дык, по декларациям теперь можно сцать прямо в глаза, и никто ничего не поймет, в худшем случае подумают - божья роса!
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02.12.2020 16:36 Відповісти
Седло на корове
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02.12.2020 16:58 Відповісти
З Кривого Рогу шмара.
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02.12.2020 17:45 Відповісти
тепер зрозуміло як та недопартія ш*юх народу зібрала свою шайку інтелектуальних лохдаунів)
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02.12.2020 19:16 Відповісти
с такими сиськами и за 50 котлы можно носить
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03.12.2020 06:30 Відповісти
Стоимость 27 тонн зелени, а на вид как дешман с барахолки.
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13.12.2020 07:01 Відповісти
 
 