Депутатка "Слуги народу" Криворучкіна надягла в Раду годинник за $27 тис. ФОТО

Народна депутатка "Слуги народу" Олена Криворучкіна прийшла на засідання Верховної Ради в елітному годиннику Hublot вартістю 27 тис. доларів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, фотографію годинника із залу парламенту показав кореспондент "Апострофа" Олександр Гончаров.

Годинник Hublot, який помітили у нардепки, коштує 27 тисяч доларів.

Криворучкіна пройшла на виборах у Раду по мажоритарному округу в Кривому Розі. Раніше працювала доценткою економічного університету.

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