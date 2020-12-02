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Новини Фото Агресія Росії проти України
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Середній десантний корабель ВМС ЗСУ "Юрій Олефіренко" відремонтований і переданий замовнику, - "Укроборонпром". ФОТОрепортаж

Державне підприємство "Миколаївський суднобудівний завод", що входить до державного концерну "Укроборонпром", успішно закінчило доковий ремонт середнього десантного корабля Військово-Морських Сил ЗСУ L401 "Юрій Олефіренко". В ході ремонтних робіт, які розпочалися у червні 2020 року, фахівці підприємства відновили корпус корабля, валопроводи гвинто-стернової та дейдвудної систем, протектори, донно-заборну апаратуру тощо.

Про це повідомляє Цензон.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДК "Укроборонпром".

Згідно з оприлюдненою інформацією, корабель успішно пройшов ходові випробування і був переданий державному замовнику.

Також уточнюється, що L401 "Юрій Олефіренко" являє собою середній десантний корабель проекту 773 спущений на воду у 1970 році на Гданській Північній верфі у Польщі. найбільший корабель у своєму класі у складі ВМС України, здатний проводити десантування понад 150 бійців, або до 10 одиниць бронетехніки. Максимальна вантажоперевезення - до 250 тонн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Цього року буде відремонтовано 12 бойових кораблів і катерів, а також 9 суден забезпечення ВМС України

Середній десантний корабель ВМС ЗСУ Юрій Олефіренко відремонтований і переданий замовнику, - Укроборонпром 01

Середній десантний корабель ВМС ЗСУ Юрій Олефіренко відремонтований і переданий замовнику, - Укроборонпром 02
Середній десантний корабель ВМС ЗСУ Юрій Олефіренко відремонтований і переданий замовнику, - Укроборонпром 03
Середній десантний корабель ВМС ЗСУ Юрій Олефіренко відремонтований і переданий замовнику, - Укроборонпром 04

Пресслужба ДК також підкреслює, що від початку року на підприємстві вже відремонтували та передали державним замовникам малі броньовані артилерійські катери "Вишгород", "Нікополь", "Аккерман" та "Бердянськ", десантний катер "Сватове" та протидиверсійний катер "Гола Пристань". Також були здійснені виїзні докові роботи в Маріуполі з ремонту малих броньованих артилерійських катерів "Лубни" і "Кременчук" ВМС ЗСУ.

Автор: 

корабель (1612) оборона (4780) Укроборонпром (1732)


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Топ коментарі
+5
На жаль ,Україна йде тупорилим традиційним екстивним шляхом розвитку,ігноруючи ,що зараз настав ЧАС ГіБРИДНИХ ВіЙН.На це можна було би піти,ПЕРЕБУВАЮЧИ У СТРУКТУРі НАТО. А плани на 2020 -це задовго.Україні треба діяти ВЖЕ.
http://www.unian.ua/society/1093703-flot-vms-ukrajini-do-2020-roku-hochut-zbilshiti-vtrichi.html Флот ВМС України до 2020 року хочуть збільшити втричі Збільшення чисельності передбачає концепція розвитку флоту, яка зараз проходить узгодження в Міністерстві оборони.
За основу взято моделі розвитку військово-морських флотів передових країн світу», - заявив Таран. Зокрема, прораховано кількість необхідних засобів, сил - корабельний та авіаційний склад, війська берегової оборони і т. ін., «закладаються певні фінансові ресурси».моделі розвитку військово-морських флотів передових країн світу ..Які моделі !? Сша ?Середній десантний корабель ВМС ЗСУ "Юрій Олефіренко" відремонтований і переданий замовнику, - "Укроборонпром" - Цензор.НЕТ 9133
Авіаносці теж будемо будувати !?
Чи купимо у США !? В кредит !?
Запитання - ЯКОГО МИЛОГО !?
Ностальгія за перемогами козацького флоту,який колись брав істанбул !?
Може ще кінні війська відродимо !?Це теж красиво..

https://durdom.in.ua/uk/main/article/article_id/29384.phtml "Потішні війська " України.

які на..уй десантні кораблі і НА..УЯ?
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02.12.2020 14:40
+4
Зато бабла точно напилили на пару новеньких Арли Берков.
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02.12.2020 13:55
+4
в нас владні кабінети ( зокрема керівництво МО) набиті "совками" типу Порошенка і Полторака.
Що засвоїли з ********* світу лише "джип, інтернет, піца, віскі і долар"
Звідки тому новаторському підходу взятись?
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02.12.2020 14:52
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7 фунтов под килем !!!
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02.12.2020 13:50 Відповісти
7 футів
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02.12.2020 15:21 Відповісти
Іржа, пом'ятий весь. Піпец ремонт.
показати весь коментар
02.12.2020 13:50 Відповісти
На жаль ,Україна йде тупорилим традиційним екстивним шляхом розвитку,ігноруючи ,що зараз настав ЧАС ГіБРИДНИХ ВіЙН.На це можна було би піти,ПЕРЕБУВАЮЧИ У СТРУКТУРі НАТО. А плани на 2020 -це задовго.Україні треба діяти ВЖЕ.
http://www.unian.ua/society/1093703-flot-vms-ukrajini-do-2020-roku-hochut-zbilshiti-vtrichi.html Флот ВМС України до 2020 року хочуть збільшити втричі Збільшення чисельності передбачає концепція розвитку флоту, яка зараз проходить узгодження в Міністерстві оборони.
За основу взято моделі розвитку військово-морських флотів передових країн світу», - заявив Таран. Зокрема, прораховано кількість необхідних засобів, сил - корабельний та авіаційний склад, війська берегової оборони і т. ін., «закладаються певні фінансові ресурси».моделі розвитку військово-морських флотів передових країн світу ..Які моделі !? Сша ?Середній десантний корабель ВМС ЗСУ "Юрій Олефіренко" відремонтований і переданий замовнику, - "Укроборонпром" - Цензор.НЕТ 9133
Авіаносці теж будемо будувати !?
Чи купимо у США !? В кредит !?
Запитання - ЯКОГО МИЛОГО !?
Ностальгія за перемогами козацького флоту,який колись брав істанбул !?
Може ще кінні війська відродимо !?Це теж красиво..

https://durdom.in.ua/uk/main/article/article_id/29384.phtml "Потішні війська " України.

які на..уй десантні кораблі і НА..УЯ?
показати весь коментар
02.12.2020 14:40 Відповісти
в нас владні кабінети ( зокрема керівництво МО) набиті "совками" типу Порошенка і Полторака.
Що засвоїли з ********* світу лише "джип, інтернет, піца, віскі і долар"
Звідки тому новаторському підходу взятись?
показати весь коментар
02.12.2020 14:52 Відповісти
Урод , зміни платівку, Зараз прєпіздєнт - зєльоний, а міністєр - таран, чув, чи всьо па старим мєтадічкам пашеш, чувило, лаптєноге?
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02.12.2020 23:00 Відповісти
РОЗШУКУЮТЬСЯ ПІДРЯДЧИКИ ПОЛТОРАКА!

в начале ноября ноября детективы НАБУ завершили расследование уголовного производства о хищениях при строительстве на «Широком лане». А в Минобороны хотят взыскать более 49 миллионов гривен ущерба с фигурантов дела о хищении денег при строительстве казарм на этом полигоне.
Как известно, фирма-подрядчик получила от МОУ Украины более 37 миллионов гривен за работы на полигоне на Николаевщине и фактически не выполнила их. 30 июля НАБУ и САП сообщили о подозрении пяти людям. Речь идет о тогдашнем начальнике Главного квартирно-эксплуатационного управления Вооруженных сил Украины; начальнике Управления строительства, реконструкции и капитального ремонта военных объектов Главного КЭУ ВСУ; начальнике отдела технического надзора за строительством Главного КЭУ ВСУ, а также о бенефициаре и директоре ООО.
Также напомним, как ранее сообщалось, что на строительство лагерного городка на территории полигона «Широкий лан» в Николаевской области потратили уже 337 миллионов 120 тысяч гривен, но в отличие от увеличения расходов, готовность объектов только уменьшалась.(***ТИПОВО ДЛ БАРИГ ЗЇХ СХЕМАМИ!)
Кроме того, в марте 2018 года журналисты телепрограммы «Гроші» заявили, что на полигоне «Широкий Лан» воруют деньги, предназначенные для строительства военного городка. В ответ на это Минобороны обвинило журналистов в заангажированности. А советник президента Юрий Бирюков позднее написал на своей странице в Facebook, что строительство на «Широком лане» реализовывается на разных этапах и «это то, что останется после нашей работы в МО».
Отметим, что компания «РОСТ» должна была получить за работы на полигоне 232 миллиона гривен. На то время президент Украины Петр Порошенко в мае 2018 года приезжал на «Широкий Лан» и заявил, что строительство военного городка на полигоне будет завершено к 2019 году.(***ТИПОВО ДЛЯ ПЄТІ ЩО НАБРЕХАВ)
В Минобороны признали, что подрядчик не может достроить часть военного городка на этом полигоне и компанию обвинили в диверсии. В феврале 2020 года сообщалось, что военный городок на «Широком Лане» достроит Государственная специальная служба транспорта.
ГБР в Николаеве открыло уголовное производство по факту нанесения ущерба Украине на сумму примерно 37 миллионов гривен в результате выполнения строительных работ на территории полигона «Широкий Лан». Военное ведомство заплатило компании-строителю 135 миллионов гривен. Согласно подсчетам следователей, 37 миллионов гривен из них ушло на оплату работ, которые не выполнены.
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04.12.2020 08:34 Відповісти
Складно співаєш, фраєрок, тільки є у нас сумнів, що ти - поц зєльоний, куплений.
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07.12.2020 15:39 Відповісти
Знаю это место хорошо - там, где Ингул вливается в Южный Буг.
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02.12.2020 13:50 Відповісти
Побитая жизню посудина канеш. Представляю какой он был ДО ремонта. Хотя нет, не представляю.
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02.12.2020 13:54 Відповісти
СВЄЖУЮ КРАСКУ ВІДІШЬ!?

ЗНАЧІЦЦА РЄМОНТ ФСЬО ТАКІ БИЛ!!
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02.12.2020 14:42 Відповісти
Зато бабла точно напилили на пару новеньких Арли Берков.
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02.12.2020 13:55 Відповісти
кокойто он покоцаньій
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02.12.2020 15:06 Відповісти
Кораблю півстоліття, він в усіх сенсах застарілий.
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02.12.2020 17:54 Відповісти
А чего уже ржавый?
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02.12.2020 18:22 Відповісти
списали бы его уже и не мучали жопу,а со сданого металлолома купили бы пару Байрактаров
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02.12.2020 22:14 Відповісти
В качестве рыболовецкого траулера ещё может пригодиться. Но это уже другая история.
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03.12.2020 12:37 Відповісти
Ну хоч одна добра новина.
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03.12.2020 11:15 Відповісти
При полном превосходстве Раши в авиации, этот корабль в течение 10 минут превратится в плавучий гроб.
Украине надо развивать средства противодействия, а не реставрировать совковый металлолом.
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03.12.2020 11:28 Відповісти
ЖИВУЧІСТЬ КОРАБЛЯ ВМС УКРАЇНИ = ЧАСУ ПІДЛЬОТУ РАКЕТИ З УСТАНОВКИ ТИПУ "БАЛ"
на жаль,це так..((

Бал (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%A3 индекс ГРАУ 3К60, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E по кодификации НАТО : SSC-6 «Sennight» (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA рус. «неделя»)) - https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81&action=edit&redlink=1 береговой ракетный комплекс с https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0 противокорабельной ракетой https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5-35 Х-35 . ГСИ завершены в 2004https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB_(%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81)#cite_note-:0-2 [2] . Принят на вооружение ВС РФ в 2008 году

Тактико-технические характеристики

Середній десантний корабель ВМС ЗСУ "Юрій Олефіренко" відремонтований і переданий замовнику, - "Укроборонпром" - Цензор.НЕТ 3992
Дальность поражения: 120 км с ракетой Х-35 и 260 км с ракетой Х-35У https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB_(%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81)#cite_note-3 [3]
Удаленность стартовой позиции от береговой линии: до 10 км
Количество ракет на каждой СПУ и ТПМ: до 8
Интервал пуска ракет в залпе: не более 3 с
Суммарный боекомплект комплекса: до 64

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F Россия - 50 единиц, по состоянию на 2019 годhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB_(%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81)#cite_note-5 [5]

тобто одна установка покриває весь український військовий флот"як бик стадо корів"
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04.12.2020 08:42 Відповісти
9 мая 2014 года на военном параде в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B День Победы впервые в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%BD%D0%B0-%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%83 Ростове-на-Дону были представлены современные образцы вооружения военно-морских объединений Южного военного округа. По Театральной площади в составе механизированной колонны парадного расчёта прошли подвижный ракетный комплекс «Бастион» и артиллерийская система «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3_(%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81) Берег »https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BE%D0%BD_(%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81)#cite_note-5 [5] . Также береговые подвижные ракетные комплексы «Бастион» и «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB_(%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81) Бал » участвовали в параде в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C Севастополе 9.5.2014https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BE%D0%BD_(%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81)#cite_note-6 [6] .
9 сентября в ходе плановой отработки задач боевой подготовки береговые ракетные части, вооруженные комплексом «Бастион» выполнили ракетные стрельбы по морским целям и успешно уничтожили учебную цель на расстоянии более 90 км в центральной части Черного моряhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BE%D0%BD_(%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81)#cite_note-7 [7] .
15 марта 2015 года стало известно, что в марте 2014 года, во время https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D0%B0_%D0%BA_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 АНЕКСИИ Крыма , Россия развернула на полуострове несколько комплексов «Бастион»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BE%D0%BD_(%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81)#cite_note-8 Середній десантний корабель ВМС ЗСУ "Юрій Олефіренко" відремонтований і переданий замовнику, - "Укроборонпром" - Цензор.НЕТ 2957
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04.12.2020 08:44 Відповісти
ЯКУ ФУНКЦІЮ буде виконувати корабель у час загострення військового конфлікту з Рашею?

питання ,яке мали би задати собі в Штабі ВМС,ЯКБИ ТАМ НЕ СИДІЛИ МАРАЗМАТИКИ ,ВИХОВАНІ СОВКОМ І ПІЗНІШЕ БАРИГАМИ(НЕ ЛИШЕ ПОРОШЕНКО),КОТРИМ КОРАБЛІ ПОТРІБНІ ЛИШЕ ДЛЯ ВИПРАВДАННЯ ІСНУВАНЯ ШТАБУ І ЧИСЛЕННОЇ КІЛЬКОСТІ АДМІРАЛІВ,.
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04.12.2020 08:49 Відповісти
У меня вопрос: какую функцию он будет нести в современных конфликтах, или, говоря простым языком - накуя он нужен?
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03.12.2020 12:36 Відповісти
 
 