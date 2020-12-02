Середній десантний корабель ВМС ЗСУ "Юрій Олефіренко" відремонтований і переданий замовнику, - "Укроборонпром". ФОТОрепортаж

Державне підприємство "Миколаївський суднобудівний завод", що входить до державного концерну "Укроборонпром", успішно закінчило доковий ремонт середнього десантного корабля Військово-Морських Сил ЗСУ L401 "Юрій Олефіренко". В ході ремонтних робіт, які розпочалися у червні 2020 року, фахівці підприємства відновили корпус корабля, валопроводи гвинто-стернової та дейдвудної систем, протектори, донно-заборну апаратуру тощо.

Про це повідомляє Цензон.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДК "Укроборонпром".

Згідно з оприлюдненою інформацією, корабель успішно пройшов ходові випробування і був переданий державному замовнику.

Також уточнюється, що L401 "Юрій Олефіренко" являє собою середній десантний корабель проекту 773 спущений на воду у 1970 році на Гданській Північній верфі у Польщі. найбільший корабель у своєму класі у складі ВМС України, здатний проводити десантування понад 150 бійців, або до 10 одиниць бронетехніки. Максимальна вантажоперевезення - до 250 тонн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Цього року буде відремонтовано 12 бойових кораблів і катерів, а також 9 суден забезпечення ВМС України











Пресслужба ДК також підкреслює, що від початку року на підприємстві вже відремонтували та передали державним замовникам малі броньовані артилерійські катери "Вишгород", "Нікополь", "Аккерман" та "Бердянськ", десантний катер "Сватове" та протидиверсійний катер "Гола Пристань". Також були здійснені виїзні докові роботи в Маріуполі з ремонту малих броньованих артилерійських катерів "Лубни" і "Кременчук" ВМС ЗСУ.